Києво-Могилянська академія відкрила донабір для білорусів, які постраждали від режиму Лукашенка

Національний університет "Києво-Могилянська академія" відкрив додатковий набір для громадян Білорусі, які через політичні переслідування не можуть продовжувати навчання у своїй країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення університету.

Зокрема, "Києво-Могилянська академія" дає можливість:

- Вступити на 1-й рік навчання бакалаврських і магістерських програм. Зазначається, що з 9 листопада по 15 грудня 2020 року університет оголошує спеціальний додатковий набір для громадян Білорусі, які зазнали утисків у своїй країні. Прийом документів та вступні іспити у формі співбесід відбуваються в онлайн режимі.

- Поновитися для подальшого навчання на бакалаврських та магістерських програмах - переважно від 2-го року навчання - протягом 2020/2021 навчального року (під час зимових та літніх канікул) тим білоруським студентам, яких виключили з білоруських університетів за політичними мотивами.

Зазначається, що зарахованим для навчання білоруським громадянам НаУКМА гарантує навчання і проживання в гуртожитках за вартістю, передбаченою для громадян України.

Для отримання онлайн консультації щодо вступу на україномовні програми НаУКМА потрібно заповнити реєстраційну форму

Університет нагадує, що викладачі та студенти білоруських вишів стали активними учасниками акцій проти фальсифікацій результатів виборів - і, відстоюючи своє право на свободу і вільне волевиявлення, страждають від репресій режиму Олександра Лукашенка.

НаУКМА зазначає, що свобода - основна цінність могилянців, тому "Могилянка" завжди буде підтримувати тих, хто поділяє це.

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