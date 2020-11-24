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Києво-Могилянська академія відкрила донабір для білорусів, які постраждали від режиму Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Києво-Могилянська академія відкрила донабір для білорусів, які постраждали від режиму Лукашенка

Національний університет "Києво-Могилянська академія" відкрив додатковий набір для громадян Білорусі, які через політичні переслідування не можуть продовжувати навчання у своїй країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення університету.

Зокрема, "Києво-Могилянська академія" дає можливість:

- Вступити на 1-й рік навчання бакалаврських і магістерських програм. Зазначається, що з 9 листопада по 15 грудня 2020 року університет оголошує спеціальний додатковий набір для громадян Білорусі, які зазнали утисків у своїй країні. Прийом документів та вступні іспити у формі співбесід відбуваються в онлайн режимі.

- Поновитися для подальшого навчання на бакалаврських та магістерських програмах - переважно від 2-го року навчання - протягом 2020/2021 навчального року (під час зимових та літніх канікул) тим білоруським студентам, яких виключили з білоруських університетів за політичними мотивами.

Зазначається, що зарахованим для навчання білоруським громадянам НаУКМА гарантує навчання і проживання в гуртожитках за вартістю, передбаченою для громадян України.

Для отримання онлайн консультації щодо вступу на україномовні програми НаУКМА потрібно заповнити реєстраційну форму

Університет нагадує, що викладачі та студенти білоруських вишів стали активними учасниками акцій проти фальсифікацій результатів виборів - і, відстоюючи своє право на свободу і вільне волевиявлення, страждають від репресій режиму Олександра Лукашенка.

НаУКМА зазначає, що свобода - основна цінність могилянців, тому "Могилянка" завжди буде підтримувати тих, хто поділяє це.

Також читайте: Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Те, кого отчислили в Беларуси из-за участия в политических акциях - как раз не совки. Совки-студенты у них в БРСМ (почти БДСМ, аналог комсомола) состоят и Лукашенко поддерживают.
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24.11.2020 15:57
+6
Чом би й ні, у нас мови дуже схожі. Ну Польща їх теж запрошує на навчання, хоча там об'єктивно будуть складнощі з мовою.
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24.11.2020 16:07
+5
Якщо ми себе позіціонуємо, як країну яка перемогла авторитаризм і будуємо на цьому ідеологію, наше завдання допомагати жертвам репресій. Як свого часу США надавали притулок всім хто тікав з совка.
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24.11.2020 16:14
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Своїх совків мало?
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24.11.2020 15:51 Відповісти
Те, кого отчислили в Беларуси из-за участия в политических акциях - как раз не совки. Совки-студенты у них в БРСМ (почти БДСМ, аналог комсомола) состоят и Лукашенко поддерживают.
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24.11.2020 15:57 Відповісти
Точно такі самі совки, як і ті, що залишилися.
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25.11.2020 10:15 Відповісти
Білоруси навчатимуться українською мовою?
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24.11.2020 15:56 Відповісти
Чом би й ні, у нас мови дуже схожі. Ну Польща їх теж запрошує на навчання, хоча там об'єктивно будуть складнощі з мовою.
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24.11.2020 16:07 Відповісти
Головне щоб не на "рузге язикэ" Києво-Могилянська академія відкрила донабір для білорусів, які постраждали від режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 6441
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24.11.2020 16:19 Відповісти
У білоруській мові багато слів польських.
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24.11.2020 21:06 Відповісти
Монилянке не жалко.
Была бурсой в 17 веке, бурсой и осталась.
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24.11.2020 15:57 Відповісти
Соросовська бурса
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24.11.2020 16:29 Відповісти
Писец.... !!!!
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24.11.2020 16:01 Відповісти
Я пыдтримую білорусів . Але чому то білорусам , то з ордло якісь пільги , а жителям з вільної України пенсії по 1500 гр. ? Багаті дуже ? Так допоможіть СВОЇМ , УКРАЇНЦЯМ !!! А то шмигаль тут хотів взагалі , здається , до 2030 р. пенсії не давати . Хоча , половині вже в 60 років не дають .
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24.11.2020 16:05 Відповісти
Які їм пільги, читати вмієш? Написано, що вчитимуться і житимуть в гуртожитку за цінами, як і для українців. А про бюджет і мови нема.
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24.11.2020 21:10 Відповісти
Якщо ми себе позіціонуємо, як країну яка перемогла авторитаризм і будуємо на цьому ідеологію, наше завдання допомагати жертвам репресій. Як свого часу США надавали притулок всім хто тікав з совка.
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24.11.2020 16:14 Відповісти
Ви серйозно? Хуцпа перемогла
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24.11.2020 16:27 Відповісти
Ага, все так. Только вот какая загогулина выходит - абитура с Бамбаса и Крыма будет учится бесплатно, на бюджете и со степухой. А дети участников АТО/ООС и погибших в войне - должны платить, ибо... ибо места на контракте на все них не хватает.

Ничего не напрягает в такой постановке вопроса???
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24.11.2020 16:30 Відповісти
Напоминает СССР, тратившего огромные деньги в ущерб своей экономики на поддержку коммунистических режимов по всему миру.
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24.11.2020 16:54 Відповісти
Тільки не забувай, що він Мінська до Вашингтона 7 437 км. по недуже сухій дорозі, я від кордону білорусів до Києва 150.
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24.11.2020 16:55 Відповісти
ох и бред. значит, если студент ходил митинговать вместо учебы, и его за прогулы уволили, давайте за гос средства их устроим в один из лучших вузов страны? а какой небудь талантливый паренек из условного забитого села, у родителей которого нет денег на обучение, будет пахать грузчиком у местного фермера?
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24.11.2020 20:06 Відповісти
 
 