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Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ

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Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ

Посадовці ПрАТ "Харківський тракторний завод", що відповідають за майно і безпеку підприємства, організували механізм вимагання та отримання з працівників підприємства грошей за видачу ордерів на житлову площу в заводських гуртожитках, які планувалося цього року передати на баланс міськради, що дозволило б людям приватизувати нерухомість.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники СБ України задокументували, що за кожний ордер посадовці вимагали від 3 до 5 тисяч доларів США, незважаючи на те, що працівники проживали у цих гуртожитках, були у них зареєстровані, мали стаж роботи на підприємстві від десяти до двадцяти років. У разі відмови платити хабар, зловмисники, зловживаючи службовими повноваженнями, переселяли людей до інших приміщень зі значно гіршими житловими умовами", - зазначив Абдула.

За його словами, за попередніми оцінками, від дій посадових осіб могли постраждати понад 100 працівників заводу.

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Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

Викриття оборудки проводилось Управлінням СБУ в Харківській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Основ’янського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 5.

Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Ви просто не бували в районі ХТЗ, якщо думаєте, що ті руїни несуть в собі цінність.
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24.11.2020 16:32
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харьковский трамвай в опасности
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24.11.2020 15:49 Відповісти
А как удалось сохранить общежития?? еще при кучмагоре должны были приватизироваться....
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24.11.2020 15:51 Відповісти
боксы?
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24.11.2020 15:53 Відповісти
у меня на работе хитрющий директор переоформил общаги , как складские помещения.... Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ - Цензор.НЕТ 7261работяг складирует в ночное время.
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24.11.2020 16:18 Відповісти
Ви просто не бували в районі ХТЗ, якщо думаєте, що ті руїни несуть в собі цінність.
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24.11.2020 16:32 Відповісти
Дебилы.Заряжать взятку дороже рыночной стоимости.
Там у жильцов долги с времен Горбачева.Они 3к зелени даже не знают как выглядят.
Расчет на , что был?
Недоразвитые , даже не знают , от чего взятка берется.
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24.11.2020 16:12 Відповісти
А этот.как его, ХТЗ, он тракторы хоть выпускает? Или только ватников?
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24.11.2020 16:17 Відповісти
ХТЗ випускає сявоту яка потім ввечері шариться по району.
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24.11.2020 16:34 Відповісти
Глядя на эту пузатую тварюку понятно без следствия -взяточник.
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24.11.2020 16:20 Відповісти
щось не сходиться.Хтзвські общаги-титаніки коштують 4-5 тисяч долларів.Хабар в 4000 тис за просто мати право проживати.Щось я не розумію.тут якась муть.
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24.11.2020 18:09 Відповісти
 
 