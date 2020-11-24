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Експрокурора судитимуть за незаконне притягнення до відповідальності активістів Євромайдану, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Експрокурора судитимуть за незаконне притягнення до відповідальності активістів Євромайдану, - Офіс Генпрокурора

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора до суду направлено обвинувальний висновок щодо чинного адвоката - колишнього прокурора відділу прокуратури Києва.

"За даними слідства, 21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Експрокурору інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

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Автор: Анастасія Потіха
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Закончится тем, что получит компенсацию. Экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение к ответственности активистов Евромайдана, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2487
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24.11.2020 16:00 Відповісти
А що там з Рифом, якого ви призначили (!!!) винним у справі Шеремета ...де суд, де доказова база? Чому людина сидить, бо вам так бубочка сказав, чи ху#ло наказало робити "показові" судилища?
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24.11.2020 16:10 Відповісти
А мразину Кузьмина, когда посадят?
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24.11.2020 16:56 Відповісти

Диви, до прокурора нижньої ланки районної прокуратури добрались, бо 21 січня 2014 року погоджував процесуальний акт, а Ренат Кузьмін до жовтня 2013 року був заступником Генерального прокурора і здійснював керівництво прокурорами усієї держави згідно функціональних обов"язків, а ще як член колегії прокуратури, належав до тих, хто разом із колишнім генпрокурором Пшонкою (втікачем) формував політику у сфері правоохоронної діяльності, контролював діяльність силових структур, а ще грав "мурку" на роялі, а з жовтня 2013 (за місяць до Майдану) перейшов у "вищу лігу" політики, Януковичем був призначений заступником секретаря РНБО, після Революції Гідності "став на лижі", побув трохи в розшуку, ховався по світах (мабуть у Московії, а може і в Австрії) і нічого, сидить собі в українському парламенті, далі займається політикою в змові з ОПЗЖ, ще й пише закони для народу.
А другий спец, із числа теперішніх клерків офісу президента, 22 січня 2014 року за особливі заслуги перед Батьківщиною у розбудові держави (це особливо з 21 листопада 2013 до 22 січня 2014 року) отримав від Януковича звання заслуженого юриста України (указ №27). А він відповідав за слідчого міліції, якому процесуально прокурор погоджував підозру. Тепер же відповідає за стратегію і політику всієї правоохоронної системи держави, бо "заслужив" у того народу (чи кого?) . Сміх та й годі з таким президентом і його нікчемною командою.
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24.11.2020 18:07 Відповісти
Майже сім років...
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24.11.2020 19:07 Відповісти
 
 