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З новою президенткою Молдови Санду Україні потрібно вирішити питання, які "поросли мохом", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З новою президенткою Молдови Санду Україні потрібно вирішити питання, які

У відносинах України і Молдови залишається кілька двосторонніх питань, які потребують уваги, зокрема з боку новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент Зеленський запросив Маю Санду відвідати Київ, до цього планується мій візит до Молдови, нам є про що поговорити. Це не лише Крим, це не лише Придністров’я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це і вирішення тих проблемних питань, які є у наших двосторонніх відносинах, які вже "мохом поросли". Настав час їх вирішувати. І терпіти вже немає сенсу цю ситуацію", – сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба наголосив на важливості розвитку відносин між Україною і Молдовою у динамічному руслі "на користь обох країн і регіону загалом". Кулеба визнав, що за президента Ігоря Додона щодо питання Криму позиція Молдови була "неоднозначною".

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"Обрання Маї Санду на посаду президента Молдови дозволяє нам перегорнути негативну сторінку у відносинах з цією сусідньою країною... Оскільки Мая Санду завжди чітко висловлювалась з приводу російської агресії і з приводу незаконної окупації Криму Російською Федерацією. Жодних перешкод для розгортання наповну взаємодії з новим керівництвом Молдови більше немає", – підкреслив міністр..

Автор: Анастасія Потіха
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Я так понимаю, что решать вопросы вероятно придется с Сеней. Впрочем, уже не Сеней, а Арсением.
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24.11.2020 16:12 Відповісти
Таке враження, що хоче за дипломатичними каналами намутити персонально для себе молдавського винця.
"Я людина скромна, можна старого... що аж пляшки поросли мохом та павутинням..." С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3751
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24.11.2020 16:15 Відповісти
Ця отрута у його організмі вмить перетворюється на шмурдяк молдавський
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24.11.2020 16:18 Відповісти
Ты о чем?
Не бывает там старого вина.
Все выпивают ещё на этапе брожения.
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24.11.2020 16:18 Відповісти
Чому це раптом?

ВИНА МОЛДОВЫ. Обзор и история
Молоде вино випивають дійсно моментально - але є також старі колекційні вина.
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24.11.2020 16:28 Відповісти
Чего решать?
Вы готовы вместе провести операцию по полной блокаде и выдворению кацапов из Приднестровья?
Не, ни одна сторона не готова?
Так нехрен и свистеть, больше решать нечего.
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24.11.2020 16:16 Відповісти
100%!!!!!! я бы тебя на главу МЗС Украины выдвинул!!!
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24.11.2020 16:24 Відповісти
Блокада Приднестровья приведёт к убыткам взрослых пацанов по обе стороны от Приднестровья. Оно нам надо? С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7681
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24.11.2020 16:32 Відповісти
ну ка удмурт поподробнее, кому это нам?
Это правда что гнойник под названием приднестровье Украина могла раздавить еще в конце 90 х годов. Нужно сейчас извиняться за пропуск кацапни туда и полностью блокировать эту территорию для касабов.
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24.11.2020 18:24 Відповісти
 
 