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Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр

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Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр

У вівторок, 24 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня. Внаслідок роботи снайпера було поранено українського військового.

Про це повідомляє пресслужба 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020 року згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

Близько полудня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я важкий.

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Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв'язку із заходами евакуації пораненого.

Про зухвалі і підступні дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців негайно повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр 01
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Топ коментарі
+12
Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 5011
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24.11.2020 16:12
+8
Выздоровления бойцу. Лядям , запретившим антиснайпереские группы- свидания с бузиной на концерте кобзона.
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24.11.2020 16:13
+7
Разведут так хочет. В глаза ***** оно посмотрело.
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24.11.2020 16:21
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Вместо отдыха в Феофании

Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 5702
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24.11.2020 16:10 Відповісти
Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 5011
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24.11.2020 16:12 Відповісти
т.е. как бы...все еще не прицельно и хаотично?
почему в договоре не прописаны наказания за...провокации (чтоб не сказать вслух - срыв перемирия)...ибо не наказанное зло борзеет...
почему б после выстрелов не закрывать КПВВ (я знаю что половина сейчас не работает и наши упорно требуют их открыть...на фига???)
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24.11.2020 16:13 Відповісти
Разведут так хочет. В глаза ***** оно посмотрело.
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24.11.2020 16:21 Відповісти
Выздоровления бойцу. Лядям , запретившим антиснайпереские группы- свидания с бузиной на концерте кобзона.
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24.11.2020 16:13 Відповісти
Желательно, но проблемно и может даже безнадежно, как это не прискорбно.
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24.11.2020 17:24 Відповісти
До Феофанії не дострілять.
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24.11.2020 16:15 Відповісти
Не удивлюсь если и там зеленый сцикун в бронике ходил.
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24.11.2020 16:22 Відповісти
До папи Римського в броніку ходив так точно.
Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр - Цензор.НЕТ 3301
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24.11.2020 16:31 Відповісти
А немцы в 41 году тоже "работали"?Работящие вы наши.
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24.11.2020 16:16 Відповісти
"О дерзких и коварных действиях" какой дебил вам тексты пишет? хватит этих тупых слов "дерзких и коварных". Зепозорище
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24.11.2020 16:16 Відповісти
Нужно написать и донести радость и настроение в этот не легкий час что снайпер здох под Авдеевкой: И странно то что из ануса торчал прицел .Вот что должно быть на первых страницах .
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24.11.2020 16:18 Відповісти
Не при этой власти разведунов.
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24.11.2020 16:23 Відповісти
Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр - Цензор.НЕТ 3105
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24.11.2020 16:24 Відповісти
От последнего абзаца 😡😡😡

Раненному воину - сил........
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24.11.2020 16:29 Відповісти
А кравчук, фокін і сивохо з Найсвітлішим не бажають надіти військовий однострій і постояти в окопах?
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24.11.2020 16:35 Відповісти
зеЛя мразь и подонок!
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24.11.2020 16:43 Відповісти
Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр - Цензор.НЕТ 7303
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24.11.2020 16:54 Відповісти
Зебилы, хотите на сафари?
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24.11.2020 17:05 Відповісти
Не «работал», а намагався вбити українців! Працювати може хто завгодно , тільки не кацапо-загарбники...
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24.11.2020 18:36 Відповісти
Довбні , коли навчитеся писати? Снайпер вбиває , а не працює. Тільки для дебілів нема різниці.
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25.11.2020 02:22 Відповісти
Если уже случилось такое, пишите нормальным языком, а не на жаргоне.

Снайпер действует, а не работает.
Нужно каждый такой раз выгонять зелёную шоблу на передовую в качестве профилактической меры.
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25.11.2020 13:03 Відповісти
 
 