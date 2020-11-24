Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр

У вівторок, 24 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня. Внаслідок роботи снайпера було поранено українського військового.

Про це повідомляє пресслужба 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020 року згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

Близько полудня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я важкий.

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Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв'язку із заходами евакуації пораненого.

Про зухвалі і підступні дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців негайно повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.