УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15977 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 373 18
Крим (12757) Росія (47263) вода (910) Кориневич Антон (88)

Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич

Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси в Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24".

"Щодо питання води в Криму - ми всі знаємо ту ситуацію, яка там є, стежимо за повідомленнями наших громадян. Безумовно, це викликано тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси. Аналітика каже, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме - на військові бази обслуговування військового персоналу", - сказав він.

За словами Кориневича, поки ситуація терпима, але за певних умов може погіршитися.

Читайте також: Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич

"Ми спілкуємося з нашими громадянами в Криму, вони кажуть, що ситуація зараз не настільки катастрофічна, але якщо буде тепла і суха зима, то ситуація може погіршитися. Наші громадяни в Криму розуміють позицію держави, за якої подача води Північнокримським каналом можлива тільки за повної деокупації, і вважають, що вона повинна залишатися", - сказав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Є два Геннадія.
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують одне й те саме.
...
Кримчани, натяк зрозуміли?
показати весь коментар
24.11.2020 16:36
+11
Вода в Криму буде, коли повернеться Україна. А то, що крисчанам не вистачає води, нас не турбує, то їх проблеми. Крисчани нам також не потрібні, вони мають піти з Криму разом з окупантом. Залишитись мають тільки татари, які захищають там Україну.
показати весь коментар
24.11.2020 16:33
+10
Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7510
показати весь коментар
24.11.2020 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7510
показати весь коментар
24.11.2020 16:20 Відповісти
А в нас має бути зима? Непомітно.
показати весь коментар
24.11.2020 16:28 Відповісти
путіну треба запросити зеленського на корпоратив на новий рік в якості клоуна-діда мороза зі снігуркою(лисим підаром),там все й порішають.
показати весь коментар
24.11.2020 16:30 Відповісти
Вода в Криму буде, коли повернеться Україна. А то, що крисчанам не вистачає води, нас не турбує, то їх проблеми. Крисчани нам також не потрібні, вони мають піти з Криму разом з окупантом. Залишитись мають тільки татари, які захищають там Україну.
показати весь коментар
24.11.2020 16:33 Відповісти
Разгулялся на Азове шторм. Украинские пограничники выловили в море рыбацкую лодку без вёсел. В лодке - «каренной крымчанин с рязанской мордой». Взяли на борт, на заставу привезли, в сухое переодели, горячим чаем напоили… Тот отогрелся и говорит:
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
показати весь коментар
24.11.2020 16:52 Відповісти
мочу пейте, а если оккупанту сделать отсасольдик, то будет и йогурта глоток, всё как мечтали.
показати весь коментар
24.11.2020 16:35 Відповісти
Є два Геннадія.
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують одне й те саме.
...
Кримчани, натяк зрозуміли?
показати весь коментар
24.11.2020 16:36 Відповісти
Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9003
показати весь коментар
24.11.2020 16:37 Відповісти
Для них, мабуть, це дуже тонко.
показати весь коментар
24.11.2020 17:37 Відповісти
Воды в Крыму не хватает из-за оккупационной армии, которая постоянно моет танки, пушки, сапоги, извините за выражение, морды. Конечно, никакой воды не напасешься. Поэтому первое, что необходимо сделать для обеспечения водой оккупированного Крыма это гнать в шею оккупационную армию и всех сочувствующих и предателей.
показати весь коментар
24.11.2020 16:45 Відповісти
Хватит уже говорить про ту воду в Крыму, там её целое море, чего обсуждать. Ещё должны благодарны украм, выкопавшим то море.
показати весь коментар
24.11.2020 16:48 Відповісти
Ещё один идиот. Воды нет, потому что канал перекрыли и жиды тут ни причём.
показати весь коментар
24.11.2020 16:50 Відповісти
Після повернення криму всіх любитилів руского відправимо по мосту в мальовничі простори сибіру, головне не робити знову помилку яку зробили довбо***и кравчук і кучма, ніякої автономії, кримська область і крапка.
показати весь коментар
24.11.2020 16:52 Відповісти
Зато вы теперь в Ымперии

Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3294

Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона - Симферополе и Симферопольском районе.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сказал Баженов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.

Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников - Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.
показати весь коментар
24.11.2020 17:04 Відповісти
Вот теперь уже точно не Трамп

Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7946
показати весь коментар
24.11.2020 17:06 Відповісти
Оперативненько Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7564
показати весь коментар
24.11.2020 17:31 Відповісти
удмурту наверное рассказали, что его ждет?
показати весь коментар
24.11.2020 18:29 Відповісти
 
 