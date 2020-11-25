Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич

Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси в Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24".

"Щодо питання води в Криму - ми всі знаємо ту ситуацію, яка там є, стежимо за повідомленнями наших громадян. Безумовно, це викликано тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси. Аналітика каже, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме - на військові бази обслуговування військового персоналу", - сказав він.

За словами Кориневича, поки ситуація терпима, але за певних умов може погіршитися.

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"Ми спілкуємося з нашими громадянами в Криму, вони кажуть, що ситуація зараз не настільки катастрофічна, але якщо буде тепла і суха зима, то ситуація може погіршитися. Наші громадяни в Криму розуміють позицію держави, за якої подача води Північнокримським каналом можлива тільки за повної деокупації, і вважають, що вона повинна залишатися", - сказав він.