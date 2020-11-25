Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси в Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24".
"Щодо питання води в Криму - ми всі знаємо ту ситуацію, яка там є, стежимо за повідомленнями наших громадян. Безумовно, це викликано тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси. Аналітика каже, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме - на військові бази обслуговування військового персоналу", - сказав він.
За словами Кориневича, поки ситуація терпима, але за певних умов може погіршитися.
"Ми спілкуємося з нашими громадянами в Криму, вони кажуть, що ситуація зараз не настільки катастрофічна, але якщо буде тепла і суха зима, то ситуація може погіршитися. Наші громадяни в Криму розуміють позицію держави, за якої подача води Північнокримським каналом можлива тільки за повної деокупації, і вважають, що вона повинна залишатися", - сказав він.
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- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують одне й те саме.
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Кримчани, натяк зрозуміли?
Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона - Симферополе и Симферопольском районе.
"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сказал Баженов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.
Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников - Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.