Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація

Представник Російської Федерації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, які живуть на непідконтрольною території.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання Політичної і Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту в Донбасі.

Повідомляється, що політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою Делегації Леонідом Кравчуком.

"А ось на засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тепер українська делегація очікує на офіційну відповідь російської сторони.

Крім того, гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" з приводу обміну взаємно утримуваними особами.

"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", - повідомила делегація.

Зазначається, що триває засідання підгрупи з безпеки і економічної підгрупи.