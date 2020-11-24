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Донбас (21733) Тристороння контактна група (826)

Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація

Представник Російської Федерації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, які живуть на непідконтрольною території.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання Політичної і Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту в Донбасі.

Повідомляється, що політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою Делегації Леонідом Кравчуком.

"А ось на засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.  Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр

Зазначається, що тепер українська делегація очікує на офіційну відповідь російської сторони.

Крім того, гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" з приводу обміну взаємно утримуваними особами.

"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", - повідомила делегація.

Зазначається, що триває засідання підгрупи з безпеки і економічної підгрупи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
ідіть нах, обидві сторони!
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24.11.2020 16:25
+12
Що таке ОРДЛО? Який їх статус, чи хоча б суб'єктність у ТКГ?
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24.11.2020 16:28
+5
16:07 Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр

13:17 РФ продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса, - разведка. ВИДЕО Ми бачимо.
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24.11.2020 16:27
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ідіть нах, обидві сторони!
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24.11.2020 16:25 Відповісти
А сами хоть поняли, что написали?
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24.11.2020 16:26 Відповісти
Они только начали читать то что в Кремле написали.
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24.11.2020 16:31 Відповісти
Що таке ОРДЛО? Який їх статус, чи хоча б суб'єктність у ТКГ?
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24.11.2020 16:28 Відповісти
ордло это кормильцы гейропы
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24.11.2020 16:31 Відповісти
ВСе наоборот !
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24.11.2020 16:38 Відповісти
Не було ніякого. Та миролюбна бубочка з ТКГ, під керівництвом парашки, над цим працюють.
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24.11.2020 16:56 Відповісти
А представители ОРДЛО каким там "макаром. Минские соглашения как и ТКГ трехсторонние, без всяких ОРДЛО, главари которых , между прочим, заявили, что видят путь "республик" только в Россию.
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24.11.2020 16:33 Відповісти
не макаром...они там макарычем Представитель России в ТКГ заявил, что РФ поддерживает план действий по Донбассу, предложенный ОРДЛО, - украинская делегация - Цензор.НЕТ 1477
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24.11.2020 16:35 Відповісти
Вряд ли .
Путин сказал, что Украина несостоявшееся государство и
все делает для претворения в жизнь
уничтожения украинской государственности. Безусловно, что в
Украине имеются десятки тысяч агентуры с
разными заданиями. Одни- находясь у власти делают
все возможное для ФСБешной разработки по
падению промышленного производства и создания
ситуации
нетерпимости к проектам развития - ведь не даром Путин
взял под контроль донбасский каменный
уголек и мощные предприятия Донбасса
разных отраслей . Другие ждут своего часа
для поддержки военных действий , якобы ,
Донбасской армии. Третьи - в правительстве создают
ущербные для державы Украина проекты
типа прекращения действия Договора
о дружбе и сотрудничества с Россией , в
каком были согласованы и подтверждены ООН
границы между Россией и Украиной и теперь в
отсутствии договора границ не существует , четвертые
- отказываются от медицинских препаратов и
вакцин российского производства, хотя народ
нуждается и умирает, пятые - умышленно в 2019
году продлевают договор транзита российского газа
в Европу , но уже в 3 раза меньший по
объему транзита в наступающем 2021 году,
чтобы Европа не могла совершить реэкспорт
лишнего российского газа в Украину и без
договора поставок газа разморозить всю
Украину, шестые - отдали все лицензии по добыче
газа и других полезных ископаемых под
контроль "защитников" из Европы и США.
А седьмые- умышленно раскалывают народ Украины по
языку и менталитету , дабы в нужный момент
при поддержке России сотворить ситуацию полного
уничтожения унитарии с передачей прав
регионам ( громадам) на уход от центра
в заключении договоров поставок нефти и
газа с Россией и организовать новую Украину
с центром в Донецке или Харькове, с
дальнейшим присоединением центра , но без
Западной Украины и с Киевом без
переселенцев- западенцев. А западных украинцев подарить
Польше, Венгрии, Румынии - ведь денонсированный Думой
пакт Молотова-Риббентропа заключался не с
Украиной , а с СССР, правопреемником по долгам и
договорам которого - есть признанная
ООН -Россия. Польша уже выпустила даже
реестры прав поляков - правопреемников на
недвижимость в Западной Украине. Короче, господа, Украина
полностью и досрочно выполняет указания
Российского Императора - собирателя российских земель -
Путина на возврат в лоно России территорий
и остатков промышленных объектов в
Украине, Белоруссии, Казахстане, Приднестровье. Другие бывшие
республики СССР сами приползут, как говорит
кремлевский глашатай Соловьев.

Значит знаем наперед

Что случится с нами

Как пол-годика пройдет

С
Путинскими снами .

Федерация придет

может
очень скоро

И в
столице запоет

Их бычок Киркоров?

Может
знает Гордон наш

Где будет столица

И под блок и саботаж

Станем заграницей ?

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24.11.2020 17:27 Відповісти
ордло не входит в трехстороннюю контактую группу.так шо предложить они могли кацапам только бухнуть вечерком.на деньги мордора,естественно Представитель России в ТКГ заявил, что РФ поддерживает план действий по Донбассу, предложенный ОРДЛО, - украинская делегация - Цензор.НЕТ 9512
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24.11.2020 16:34 Відповісти
вероятно, решают технические возможности установки банкомата прям в донецке, а не на кпп...
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24.11.2020 16:34 Відповісти
любы статуты и тд - это замороженный конфликт(аля карабах) .В ИТОГЕ ОПЯТЬ БУДЕТ ВОЙНА ЧЕРЕЗ 5-10 лет. И РАНО ИЛИ ПОЗДНО МЫ ВЫБЬЕМ КАЦАПО-ФАШИСТОВ ИЗ ДОНЕЦКА/КРЫМА/ЛУГАНСКА.

только контроль границы!а все остальное треп!
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24.11.2020 16:42 Відповісти
РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3232955
И что эти "кормильцы"предлагают?
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24.11.2020 16:49 Відповісти
"Что предлагают боевики?Создание "дорожной карты" с 15 шагов.Представление президентом Владимиром Зеленским изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эти изменения, вместе с особым самоуправлением, должны действовать до 2050 года.К этой статье должно быть запрещено внесение изменений без мнения местного населения. Это мнение можно будет узнать во время референдума, который рекомендуют провести в период с 2045 до 2049 годы.Проведение выборов до передачи границы.Принятие этого плана Верховной Радой." "Зеркало недели" в новостно ленте от сегодня.Только не совсем понятно зачем Украине подтверждение этого? что Украина готова принять этот план?
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24.11.2020 17:41 Відповісти
В Ульяновске офицерье взбунтовалось против обнулениша

Сборище российских вояк недовольно кремлевским крысенышем

https://youtu.be/CKli2fonexI
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24.11.2020 16:58 Відповісти
шо, здаваться?
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24.11.2020 16:59 Відповісти
Полное дно. Сколько можно с.. ть нам на голову.
Уж лучше по морде, чем терпилой по жизни.
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24.11.2020 17:04 Відповісти
Левая рука заявила, что одобряет план, предложенный правой рукой.
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24.11.2020 17:26 Відповісти
заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3232955

Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація - Цензор.НЕТ 9487 Хтось дійсно думає , що ОРДЛОУ може мати якійсь свій незалежний план дій ?

Поки що найкрутіші лідери ОРДЛОУ , при найменших провинах - попадали "на підвал" , при більших - прямо у пекло різноманітними швидкими методами Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація - Цензор.НЕТ 814
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24.11.2020 17:50 Відповісти
 
 