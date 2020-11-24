Представник Росії в ТКГ заявив, що РФ підтримує план дій щодо Донбасу, запропонований ОРДЛО, - українська делегація
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Представник Російської Федерації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, які живуть на непідконтрольною території.
Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання Політичної і Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту в Донбасі.
Повідомляється, що політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою Делегації Леонідом Кравчуком.
"А ось на засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тепер українська делегація очікує на офіційну відповідь російської сторони.
Крім того, гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте" з приводу обміну взаємно утримуваними особами.
"Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники", - повідомила делегація.
Зазначається, що триває засідання підгрупи з безпеки і економічної підгрупи.
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13:17 РФ продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса, - разведка. ВИДЕО Ми бачимо.
Путин сказал, что Украина несостоявшееся государство и
все делает для претворения в жизнь
уничтожения украинской государственности. Безусловно, что в
Украине имеются десятки тысяч агентуры с
разными заданиями. Одни- находясь у власти делают
все возможное для ФСБешной разработки по
падению промышленного производства и создания
ситуации
нетерпимости к проектам развития - ведь не даром Путин
взял под контроль донбасский каменный
уголек и мощные предприятия Донбасса
разных отраслей . Другие ждут своего часа
для поддержки военных действий , якобы ,
Донбасской армии. Третьи - в правительстве создают
ущербные для державы Украина проекты
типа прекращения действия Договора
о дружбе и сотрудничества с Россией , в
каком были согласованы и подтверждены ООН
границы между Россией и Украиной и теперь в
отсутствии договора границ не существует , четвертые
- отказываются от медицинских препаратов и
вакцин российского производства, хотя народ
нуждается и умирает, пятые - умышленно в 2019
году продлевают договор транзита российского газа
в Европу , но уже в 3 раза меньший по
объему транзита в наступающем 2021 году,
чтобы Европа не могла совершить реэкспорт
лишнего российского газа в Украину и без
договора поставок газа разморозить всю
Украину, шестые - отдали все лицензии по добыче
газа и других полезных ископаемых под
контроль "защитников" из Европы и США.
А седьмые- умышленно раскалывают народ Украины по
языку и менталитету , дабы в нужный момент
при поддержке России сотворить ситуацию полного
уничтожения унитарии с передачей прав
регионам ( громадам) на уход от центра
в заключении договоров поставок нефти и
газа с Россией и организовать новую Украину
с центром в Донецке или Харькове, с
дальнейшим присоединением центра , но без
Западной Украины и с Киевом без
переселенцев- западенцев. А западных украинцев подарить
Польше, Венгрии, Румынии - ведь денонсированный Думой
пакт Молотова-Риббентропа заключался не с
Украиной , а с СССР, правопреемником по долгам и
договорам которого - есть признанная
ООН -Россия. Польша уже выпустила даже
реестры прав поляков - правопреемников на
недвижимость в Западной Украине. Короче, господа, Украина
полностью и досрочно выполняет указания
Российского Императора - собирателя российских земель -
Путина на возврат в лоно России территорий
и остатков промышленных объектов в
Украине, Белоруссии, Казахстане, Приднестровье. Другие бывшие
республики СССР сами приползут, как говорит
кремлевский глашатай Соловьев.
Значит знаем наперед
Что случится с нами
Как пол-годика пройдет
С
Путинскими снами .
Федерация придет
может
очень скоро
И в
столице запоет
Их бычок Киркоров?
Может
знает Гордон наш
Где будет столица
И под блок и саботаж
Станем заграницей ?
только контроль границы!а все остальное треп!
И что эти "кормильцы"предлагают?
Сборище российских вояк недовольно кремлевским крысенышем
https://youtu.be/CKli2fonexI
Уж лучше по морде, чем терпилой по жизни.
Хтось дійсно думає , що ОРДЛОУ може мати якійсь свій незалежний план дій ?
Поки що найкрутіші лідери ОРДЛОУ , при найменших провинах - попадали "на підвал" , при більших - прямо у пекло різноманітними швидкими методами