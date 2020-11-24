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Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду в Україну уповноваженому уряду Грежі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду в Україну уповноваженому уряду Грежі

В Угорщині обмірковують відповідь на рішення України заборонити в'їзд угорському високопосадовцю Іштвану Грежі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Грежа повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Чиновник підтвердив, що у вівторок вранці він не зміг потрапити на територію України через заборону в'їзду і пообіцяв надати більше деталей пізніше.

"Зараз ми обговорюємо порятунок українського відомства в Ньїредьхазі", - зазначив Греже.

Відзначимо, що в місті Ньїредьхаза діє Самоврядування українців, Українська недільна школа, а в 2017 році була відкрита кафедра української мови і культури.

Сьогодні уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. В день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті, а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного мера, представника угорської громади Золтана Баб'яка.

Читайте також: Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"
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Топ коментарі
+17
Моська Венгрия никак не угомониться. Сразу видно что генетические братушки так называемых "русских".
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24.11.2020 16:32
+12
прокремлевские холуи ни как не угомонятся-гнать их надо с ЕС и НАТО сраной метлой- пусть в таежный союз с рашкой вступают- там им и место-
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24.11.2020 16:32
+9
В часи WW2 були самі кращі(?) садисти..
Навіть в полон не брали ...
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24.11.2020 16:32
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А сделайте всех ЗЕлёных персонами нон грата. И вам приятно и мы посмеёмся.
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24.11.2020 16:31 Відповісти
Моська Венгрия никак не угомониться. Сразу видно что генетические братушки так называемых "русских".
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24.11.2020 16:32 Відповісти
Булгари в генах ворушаться, на волю просяться
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24.11.2020 16:40 Відповісти
Болгари і угорці теж прийшли з території сьогоднішньої Рашки.
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24.11.2020 16:44 Відповісти
Трохи не вірно мною вказано про булгар. Вибачаюся. От походження мадяр: http://www.mandry.ua/?p=4593
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24.11.2020 16:50 Відповісти
Гриже не Фаберже ,пусть с СиЙярто яйца свои оближет.
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24.11.2020 19:02 Відповісти
Точно. Нехай швидше кацапською "вакциною" яку фуйло підігнав проколються))) Беділи для)))
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24.11.2020 20:02 Відповісти
прокремлевские холуи ни как не угомонятся-гнать их надо с ЕС и НАТО сраной метлой- пусть в таежный союз с рашкой вступают- там им и место-
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24.11.2020 16:32 Відповісти
В часи WW2 були самі кращі(?) садисти..
Навіть в полон не брали ...
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24.11.2020 16:32 Відповісти
Їх теж..
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24.11.2020 18:23 Відповісти
"Сейчас мы обсуждаем спасение украинского ведомства в Ньиредьхазе", - отметил Грежа.

Шантажирует украинцев как россияне что закроет ЧАСТНУЮ (воскресная школа) украинскую школу! зато в Украине работают десятки ГОСУДАРСТВЕННЫХ венгерских школ. Украина платит из бюджета и молчит.

"Отметим, что в городе Ньиредьхаза действует Самоуправление украинцев, Украинская воскресная школа."
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24.11.2020 16:41 Відповісти
Что на них уже рАсейская вакцина подействовала?
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24.11.2020 16:42 Відповісти
Мадяри - дуже паскудний народець. Односельчани розповідали, що "за Австрії" ніхто її Австро-Угорщиною не називав. Австрійські офіцери не подавали руки і не сідали за одного стола з мадярами. Підчас ІІ Св. Війни мадяри прислужували німцям і виконували жандармські функції - грабували мирне населення Галичини (щоправда, там, де не було підрозділів УПА).До військових операцій Вермахта ця розцяцькована шантрапа не допускалася. Як, доречі, і болгари.
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24.11.2020 16:43 Відповісти
Если тронут украинскую школу, из-за того, что не впустили урода, нарушевшего закон Украины, то надо просто запретить все обучение на венгерском на Закарпатье.
А вообще не правильно сделали. Надо было этого урода прямо на границе арестовать.
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24.11.2020 16:54 Відповісти
неправильно
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25.11.2020 15:41 Відповісти
Кто такие мадьяры, - грязные, вонючие цыгане🤔🧐😁Да Украинцам посрать на них😁 Ещё эта рвань будет указывать, как нам жить 😝😝😝😝😝😝😜
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24.11.2020 18:01 Відповісти
Овва))) Так нещодавно Кулеба із Сіярто "перегорнули" сторінку))) І що знову (вчергове) обгидилися?
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24.11.2020 19:56 Відповісти
Это называется "ответ на ответ".
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25.11.2020 13:07 Відповісти
 
 