УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14097 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Місцеві вибори-2020
2 467 9
Львівщина (1930) МВС (2880) протокол (56)

П'ятьом членам дільничної виборчої комісії на Львівщині загрожує до шести років в'язниці за підробку протоколу, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

П'ятьом членам дільничної виборчої комісії на Львівщині загрожує до шести років в'язниці за підробку протоколу, - МВС

У день голосування на місцевих виборах 25 жовтня голова і чотири члени дільничної виборчої комісії в місті Стрий Львівської області підписали протокол про підрахунок голосів до підсумкового засідання і остаточного заповнення протоколу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

19 листопада їм повідомили про підозру, а 24 листопада слідчі завершили досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду.

За даним фактом слідчі відкрили провадження у ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, розкрадання, пошкодження або знищення виборчої документації, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Санкція статей - позбавлення волі на термін від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція 22 листопада зареєструвала 407 повідомлень про порушення на місцевих виборах. ІНФОГРАФІКА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За такую хрень достаточно общественного порицания.
показати весь коментар
24.11.2020 17:09 Відповісти
На нари потвор!!! Щоб іншим неповадно було!!)))
показати весь коментар
24.11.2020 17:24 Відповісти
все спустять на тормозах, як було на попередніх виборах. Вони своїх прислужників не саджають
показати весь коментар
24.11.2020 21:45 Відповісти
Кіноцефали в дуп...траурі..
Кінолог пролетів як фанєра??🤗
показати весь коментар
24.11.2020 17:25 Відповісти
нихрена им не будет. разве что то похожее на айяйяй с маленькой отсидкой в собственных апартаментах. они же за какого то богатенького дядю это делали, а он добро помнить будет, что б не сдали его
показати весь коментар
24.11.2020 18:13 Відповісти
Зачем писать ерунду и обманывать читателей ?
Что б посадили бы хоть одного, другие бы призадумались, а так льют воду с пустого в порожнее, хрен кто боится
показати весь коментар
24.11.2020 18:38 Відповісти
За фальшування голосів на користь Януковича у 2005-ому році на рік часу посадили брата (по матері) Ярослава Тягнибока Юрія Городиловського...Юрій в той час працював голов лікарем психлікарні у Закладі Миколаївського району Львівської області...Всі психи разом з медперсоналом проголосували за Янека...Так що прецендент був...
показати весь коментар
24.11.2020 19:09 Відповісти
без публічного розголосу напевне нікого не посадять, а так хоча б більше знатимуть технології українських виборів
показати весь коментар
24.11.2020 21:47 Відповісти
 
 