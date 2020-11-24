П'ятьом членам дільничної виборчої комісії на Львівщині загрожує до шести років в'язниці за підробку протоколу, - МВС
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У день голосування на місцевих виборах 25 жовтня голова і чотири члени дільничної виборчої комісії в місті Стрий Львівської області підписали протокол про підрахунок голосів до підсумкового засідання і остаточного заповнення протоколу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
19 листопада їм повідомили про підозру, а 24 листопада слідчі завершили досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду.
За даним фактом слідчі відкрили провадження у ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, розкрадання, пошкодження або знищення виборчої документації, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.
Санкція статей - позбавлення волі на термін від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.
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Кінолог пролетів як фанєра??🤗
Что б посадили бы хоть одного, другие бы призадумались, а так льют воду с пустого в порожнее, хрен кто боится