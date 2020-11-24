Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан
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Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан заявляє, що в уряді обговорюватиметься питання повернення пільгових тарифів на газ для релігійних організацій.
Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила, що в процесі підготовки карантинних заходів, зокрема локдауна, важливо заздалегідь проговорити економічні механізми, які будуть застосовані в цьому випадку, передає Цензор.НЕТ.
"Бо що відбувається зараз? З весни обмежена відвідуваність храмів та інших будівель релігійних організацій, відповідно, менші надходження пожертв, бо люди фізично не там і не залишають гроші в скриньках. Але натомість суттєво зросли тарифи за газ, опалення, через те, що наразі закінчилася дія документу, який встановлював пільги для церков, і відтепер вони мають комерційний тариф", - розповіла Богдан.
За її словами, це саме одне з питань, яке обговорювалося на нещодавній зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій.
На уточнення, чи може норма про пільги на газ для церков бути повернута, глава Держетнополітики заявила, що як мінімум це питання розглядатимуть.
"У західних країнах, коли вводять повний локдаун, це йде пакетом з фінансовими стимулами дуже серйозного рівня. Тоді в суспільства немає стресу від обмежень, бо всі розуміють, що вони економічно підстраховані. Але якщо немає фінансової подушки, якщо немає розуміння "чому в метро можна, а тут не можна", то виникає напруга й стрес ‒ це сценарії, яких варто уникнути", - додала она.
Як повідомлялося, 20 листопада прем'єр-міністр Шмигаль закликав Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій об'єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят. Крім того, прем'єр зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій і готовий спільно опрацювати пропозиції.
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Почему церкви как предприятию льготы, а всем остальным нет?
Пусть батюшки продают мэрсы и золотые кресты и ездят на работу на велосипеде!!!
На скромную жизнь с постами - хватит!
Ещё где-то в 2010 может в 2011 году был в Украине у тещи . Вижу без нужды горит газ на плите , я спрашиваю тестя , почему не выключаете , он мне говорит , он дешёвый у нас субсидия . То есть счётчик мотает , от платит по субсидии мало , но разницу между субсидией и реальной ценой кто оплачивает ? Не тесть и такие как он граждане Украины ? А сегодня тесть уже газ экономит , на мой вопрос почему ? Дорогой.
Так как в Украине нет газа , то и субсидии не должно быть , а вот на электричество и обыгрывать электричеством в полни реально .
Здесь в Дании на островах нет газа , все электричество , и кушать готовят и обыгрывают дом и воду греют что бы помыться
вівторок, 24 листопада 2020, 20:20
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступної зими тарифи на опалення можуть бути зменшені майже наполовину.
Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.Невже Зеля обкурився і пиз...анув несусвітнє про зменшення тарифу на газ?
А про то что попы построили себе многоквартирные дома возле лохосборищ то вообще вопроса нет...