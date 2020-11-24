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Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан

Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан заявляє, що в уряді обговорюватиметься питання повернення пільгових тарифів на газ для релігійних організацій.

Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила, що в процесі підготовки карантинних заходів, зокрема локдауна, важливо заздалегідь проговорити економічні механізми, які будуть застосовані в цьому випадку, передає Цензор.НЕТ.

"Бо що відбувається зараз? З весни обмежена відвідуваність храмів та інших будівель релігійних організацій, відповідно, менші надходження пожертв, бо люди фізично не там і не залишають гроші в скриньках. Але натомість суттєво зросли тарифи за газ, опалення, через те, що наразі закінчилася дія документу, який встановлював пільги для церков, і відтепер вони мають комерційний тариф", - розповіла Богдан.

За її словами, це саме одне з питань, яке обговорювалося на нещодавній зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій.

На уточнення, чи може норма про пільги на газ для церков бути повернута, глава Держетнополітики заявила, що як мінімум це питання розглядатимуть.

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"У західних країнах, коли вводять повний локдаун, це йде пакетом з фінансовими стимулами дуже серйозного рівня. Тоді в суспільства немає стресу від обмежень, бо всі розуміють, що вони економічно підстраховані. Але якщо немає фінансової подушки, якщо немає розуміння "чому в метро можна, а тут не можна", то виникає напруга й стрес ‒ це сценарії, яких варто уникнути", - додала она.

Як повідомлялося, 20 листопада прем'єр-міністр Шмигаль закликав Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій об'єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят. Крім того, прем'єр зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій і готовий спільно опрацювати пропозиції.
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Топ коментарі
+24
Какого хрена?
Почему церкви как предприятию льготы, а всем остальным нет?
Пусть батюшки продают мэрсы и золотые кресты и ездят на работу на велосипеде!!!
На скромную жизнь с постами - хватит!
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24.11.2020 16:58
+22
Це з якого дива? Я категорично проти!!!
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24.11.2020 16:57
+14
Церкви,це і є комерційні структури.Це бізнес.
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24.11.2020 16:58
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Це з якого дива? Я категорично проти!!!
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24.11.2020 16:57 Відповісти
а лисі тернополя - за
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24.11.2020 16:58 Відповісти
какие такие "лысые тернополя"? Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 9679
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24.11.2020 23:40 Відповісти
А на рынках никогда не было отопления. Но почему- то рынки закрывают , а церкви - нет. Пусть на улице молятся, чтобы не заражаться, или онлайн в интернете .
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25.11.2020 06:29 Відповісти
для упц мп льготный тариф подключать только после возвращение церкви на позиции 1686 года...
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24.11.2020 16:57 Відповісти
Какого хрена?
Почему церкви как предприятию льготы, а всем остальным нет?
Пусть батюшки продают мэрсы и золотые кресты и ездят на работу на велосипеде!!!
На скромную жизнь с постами - хватит!
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24.11.2020 16:58 Відповісти
свечные заводики РПЦ прибыль перестали приносить?
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24.11.2020 16:58 Відповісти
Церкви,це і є комерційні структури.Це бізнес.
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24.11.2020 16:58 Відповісти
Господь подасть! Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 1101 (Або будь-яка сім"я назве себе церквою!)
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24.11.2020 17:01 Відповісти
вообще то церкви, как и костёлы, вроде как бэ не отапливаются. ну а скоромные жилища, скиты и подземные кельи пастухов с отоплением, так это ваааще ж нонсенс!
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24.11.2020 17:01 Відповісти
Братва поповская не в церкви живёт ? А сколько их в Украине и сколько у их метров квадратных жилья ? Все же надо зимой обогреть ? А церковь это прикрытие
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24.11.2020 17:46 Відповісти
Держава світська? Не треба. Хай церква розділяє долю пенсіонерів!
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24.11.2020 17:03 Відповісти
А членам кружка любителей пива газ тоже будет по льготным ценам?
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24.11.2020 17:04 Відповісти
Больницам и садикам с вузами не по льготной, а опиум продавать по льготной!)
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24.11.2020 17:08 Відповісти
Чую запахло ********. Что значит "значительно выросли тарифы" ? Ведь Бубошка сказал - хуже не будет 😁
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24.11.2020 17:08 Відповісти
Православнутому відділу ФСБ тарифи у потрійному розмірі.
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24.11.2020 17:13 Відповісти
Ход конем мой дом мой приход.
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24.11.2020 17:18 Відповісти
надеюсь, вывод о сокращении доходов церквей сделан на основании анализа их финансовой отчетности?
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24.11.2020 17:28 Відповісти
Льготных тарифов на газ не должно быть в природе , потому что это развод для лохов . Так как Украина газ покупает за границей и скажем по 100 долларов, а эта эта церква будет платит скажем 70 , то кто заплатит эти 30 ? Марсиане? Или те же сами украинцы ?
Ещё где-то в 2010 может в 2011 году был в Украине у тещи . Вижу без нужды горит газ на плите , я спрашиваю тестя , почему не выключаете , он мне говорит , он дешёвый у нас субсидия . То есть счётчик мотает , от платит по субсидии мало , но разницу между субсидией и реальной ценой кто оплачивает ? Не тесть и такие как он граждане Украины ? А сегодня тесть уже газ экономит , на мой вопрос почему ? Дорогой.
Так как в Украине нет газа , то и субсидии не должно быть , а вот на электричество и обыгрывать электричеством в полни реально .
Здесь в Дании на островах нет газа , все электричество , и кушать готовят и обыгрывают дом и воду греют что бы помыться
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24.11.2020 17:36 Відповісти
Ещё надо понимать , что украинцы платят за газ не гривнами, а валютой и чем больше валюты уходить в уплате за газ , тем меньше ее в стране , тем больше дешевеет гривна и дорожают импортные товаре и украинцы больше за них отдают гривен
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24.11.2020 17:42 Відповісти
Схема по перепродажу Газу як раніше було
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24.11.2020 17:47 Відповісти
а пусть их вера обогревает или продадут свои майбахи и пустят на божье дело
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24.11.2020 17:54 Відповісти
В действительно светском государстве такой несправедливости быть не может. При чем здесь государство, просите лучше бога, может поможет, бугага.
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24.11.2020 18:01 Відповісти
Можно заодно выдать церкви еще и льготы на импорт табака и спиртного, по примеру россии. Чё мелочиться?
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24.11.2020 18:12 Відповісти
Обалдеть .......
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24.11.2020 18:39 Відповісти
В принципі можна і надати, але тільки за виключенням з цього списку Московського патріархату.
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24.11.2020 19:00 Відповісти
1000%
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24.11.2020 20:39 Відповісти
обовязково надайте пільги московській церкві в україні
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24.11.2020 19:24 Відповісти
А що газ подорожчав?
вівторок, 24 листопада 2020, 20:20


Президент Володимир Зеленський заявив, що наступної зими тарифи на опалення можуть бути зменшені майже наполовину.
Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.Невже Зеля обкурився і пиз...анув несусвітнє про зменшення тарифу на газ? Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 4546
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24.11.2020 20:22 Відповісти
какого хрена. попы не знают какие машины покупать и сколько этажей дома строить.
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24.11.2020 21:38 Відповісти
вот-вот, самые бедные в стране - это, конечно же церкви Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 3107 попы в иномарки не помещаются - отощали от голода
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24.11.2020 23:38 Відповісти
Представляю сколько газа через них пройдет...))) дайте угадаю...я думаю что весь микрорайон будет проходить по бумагам....ведь сейчас в каждом микрорайоне богодельня...
А про то что попы построили себе многоквартирные дома возле лохосборищ то вообще вопроса нет...
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24.11.2020 23:46 Відповісти
это просто беспредел!!
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25.11.2020 00:24 Відповісти
Опалення храмів це турбота прихожан, а не держави що відокремлена від церкви.
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25.11.2020 00:38 Відповісти
Бо явочні і резидентські квартири і місяця ФСБ, які розположені в московських церквах УПЦ МП - мають обігріватися безкоштовно!!! Правда, вони сьогодні маскуються і називають себе просто УПЦ.
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25.11.2020 08:11 Відповісти
что уже уплачено?
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25.11.2020 10:08 Відповісти
 
 