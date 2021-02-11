ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні

Експрокурори Віктор Шокін, Юрій Луценко і Костянтин Кулик, а також народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський системно "атакували" Джо Байдена під час американської виборчої кампанії і справедливо вважаються головними ворогами в Україні новообраного президента США.

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "12 друзів і ворогів Джо Байдена. Все про українські зв'язки нового президента США".

За час свого перебування на другій за значимістю посаді в США Байден більше десятка разів відвідав Україну. Не дивно, що він обзавівся в Києві друзями і нажив собі ворогів.

Останні почали проявляти себе вже після того, як Барака Обаму в Білому домі змінив ексцентричний Дональд Трамп.

Тепер, коли Джо Байден тріумфально повернувся на верхівку світового політикуму, він навряд забуде про тих, хто намагався встромити палки в колеса його поступу", - йдеться в розслідуванні.

Видання наводить дані розслідувачів Buzzfeed, згідно з якими ексгенпрокурори Віктор Шокін і Юрій Луценко "зливали" Трампу компромат на Байдена. Робили це на особистих зустрічах з його адвокатом Джуліані, які, за інформацією ЗМІ, влаштовували два бізнесмена українського узгодження і спонспори республіканських кампаній - Лев Парнас і Ігор Фруман.

"Ще одним правоохоронцем, який не оминув увагою Байдена, став тогочасний прокурор ГПУ Костянтин Кулик, відомий раптовими "підозрами" оточенню Порошенка.

Кулик попрацював на славу – він склав і поширив англомовне досьє про корупцію сина тогочасного віцепрезидента США на 7 сторінок, на яких звинуватив американських дипломатів у прикритті "злочинів Байденів". За інформацією The New York Times, це вплинуло на відкликання Йованович з України", - зазначає автор розслідування.

Серед членів парламенту головними опонентами нового президента США назвали Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

"За рік до президентських виборів у США Деркач перетворився на точку витоку різноманітної інформації – від "впливу посольства США на НАБУ" до "Україною керував Байден". А на третій місяць у Раді разом з Дубінським створив ТСК для розслідування "фактів міжнародної корупції"", - відзначають у виданні.

Нардепи хотіли почути пояснення не тільки від колишніх чиновників на кшталт Гонтаревої, Яресько, Гройсмана і т.п., але і від колишньої посолки США Марі Йованович, яка, за словами Деркача, "кришувала міжнародну корупцію", і сина Джо Байдена Хантера, прізвище якого, як запевняв Дубінський, в підписаній підозрі Злочевського приховувала ГПУ.

Видання зазначає, що Олександр Дубінський заявляв, що Хантер отримував "відмиті Злочевським та сім'єю Януковичів гроші", не згадуючи, що сам за рахунок "сімейного" міністра Клименка поширював фейки про Майдан.

Нагадаємо, як стало відомо з розслідування Bihus.info нардеп і екстелеведучий Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював антимайданівські фейки на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Зокрема, Дубінський був автором фейк "Вістей" про "повій Майдану".

"Поки на такі заяви і матеріали не реагувала України, це зробили Штати - Деркач став підсанкціним агентом Росії.

Офіс Генпрокурора України відмовився відкривати провадження за статтею держзрада - немає доказів складу злочину.

І Деркач, і Дубінський також зустрічалися з Джуліані під час його візиту в Україну", - нагадують автори.