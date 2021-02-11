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Байден (2326) Шокін (335) Дубінський Олександр (415)

ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні

Експрокурори Віктор Шокін, Юрій Луценко і Костянтин Кулик, а також народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський системно "атакували" Джо Байдена під час американської виборчої кампанії і справедливо вважаються головними ворогами в Україні новообраного президента США.

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "12 друзів і ворогів Джо Байдена. Все про українські зв'язки нового президента США".

За час свого перебування на другій за значимістю посаді в США Байден більше десятка разів відвідав Україну. Не дивно, що він обзавівся в Києві друзями і нажив собі ворогів.

Останні почали проявляти себе вже після того, як Барака Обаму в Білому домі змінив ексцентричний Дональд Трамп.

Тепер, коли Джо Байден тріумфально повернувся на верхівку світового політикуму, він навряд забуде про тих, хто намагався встромити палки в колеса його поступу", - йдеться в розслідуванні.

Видання наводить дані розслідувачів Buzzfeed, згідно з якими ексгенпрокурори Віктор Шокін і Юрій Луценко "зливали" Трампу компромат на Байдена. Робили це на особистих зустрічах з його адвокатом Джуліані, які, за інформацією ЗМІ, влаштовували два бізнесмена українського узгодження і спонспори республіканських кампаній - Лев Парнас і Ігор Фруман.

"Ще одним правоохоронцем, який не оминув увагою Байдена, став тогочасний прокурор ГПУ Костянтин Кулик, відомий раптовими "підозрами" оточенню Порошенка.

Кулик попрацював на славу – він склав і поширив англомовне досьє про корупцію сина тогочасного віцепрезидента США на 7 сторінок, на яких звинуватив американських дипломатів у прикритті "злочинів Байденів". За інформацією The New York Times, це вплинуло на відкликання Йованович з України", - зазначає автор розслідування.

Серед членів парламенту головними опонентами нового президента США назвали Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

"За рік до президентських виборів у США Деркач перетворився на точку витоку різноманітної інформації – від "впливу посольства США на НАБУ" до "Україною керував Байден". А на третій місяць у Раді разом з Дубінським створив ТСК для розслідування "фактів міжнародної корупції"", - відзначають у виданні.

Нардепи хотіли почути пояснення не тільки від колишніх чиновників на кшталт Гонтаревої, Яресько, Гройсмана і т.п., але і від колишньої посолки США Марі Йованович, яка, за словами Деркача, "кришувала міжнародну корупцію", і сина Джо Байдена Хантера, прізвище якого, як запевняв Дубінський, в підписаній підозрі Злочевського приховувала ГПУ.

Видання зазначає, що Олександр Дубінський заявляв, що Хантер отримував "відмиті Злочевським та сім'єю Януковичів гроші", не згадуючи, що сам за рахунок "сімейного" міністра Клименка поширював фейки про Майдан.

Нагадаємо, як стало відомо з розслідування Bihus.info нардеп і екстелеведучий Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював антимайданівські фейки на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Зокрема, Дубінський був автором фейк "Вістей" про "повій Майдану".

"Поки на такі заяви і матеріали не реагувала України, це зробили Штати - Деркач став підсанкціним агентом Росії.

Офіс Генпрокурора України відмовився відкривати провадження за статтею держзрада - немає доказів складу злочину.

І Деркач, і Дубінський також зустрічалися з Джуліані під час його візиту в Україну", - нагадують автори.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 7745
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24.11.2020 17:01
+31
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 6963
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24.11.2020 17:03
+25
Этого недобитка надо выдать штатам в нагрузку к бене.Как приз.
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24.11.2020 17:24
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СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 3077
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24.11.2020 17:11 Відповісти
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 565 І його собачий рот.
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24.11.2020 17:19 Відповісти
дозвольте додати, смердючий довбаний собачий рот)))
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24.11.2020 20:12 Відповісти
браво!!! дякую!
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24.11.2020 20:14 Відповісти
А тем временем в Ивано-Франковском областном совете "свобода" создала коалицию с "слугами", "матькивщиной" и "за будущее" Коломойского "
.
В Тернополе "свобода" слилась в экстазе с "слугами", "за будущее" и "доверием".
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24.11.2020 17:06 Відповісти
Молодці.
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24.11.2020 17:14 Відповісти
ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 3548
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24.11.2020 17:38 Відповісти
шо, повозили псам по морде сцаной тряпкой? СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 6299
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24.11.2020 17:16 Відповісти
Поводили по морді ссаною ганчіркою тим,хто й досі вважає "Свободу" націоналістами.
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24.11.2020 18:03 Відповісти
Значить, франківські та тернопільські свободівці згідні із папіком "За майбутнє!" Бєнею:
"А при чем россия к войне на Донбассе? Там гражданская война."
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24.11.2020 17:19 Відповісти
думав брешуть) Так і є. - Свобода, Слуга урода і За майбутнє.
Це мегатрешак...
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24.11.2020 17:39 Відповісти
Тягнисрак завжди був прокацапським .
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24.11.2020 17:29 Відповісти
Они мрази и Майдан предали своим министром ( забыла , как его ) Позорные гниды
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24.11.2020 18:15 Відповісти
Про них давно говорили- кремлевские консервы. Рядовые-патриоты, а руководство- консервы.
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24.11.2020 18:28 Відповісти
... а Байден - кельт, пощады не жди!
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24.11.2020 17:07 Відповісти
А первая тройка то, ух какая!!!
Причина усыхания рэформатора все яснее
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24.11.2020 17:07 Відповісти
ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 3750
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24.11.2020 17:40 Відповісти
Не усох, а обезжирился. Вдруг Байден не узнает? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 7111
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24.11.2020 17:41 Відповісти
Это вообще замечательно, что США кто то интересует и она в ком то заинтересована, значит может дойти до момента , что они нам помощь, кредит, а мы им тоже поможем, и все будут довольны и щасливы
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24.11.2020 17:09 Відповісти
Уверен, Байден бы оскорбился, узнав, каких "врагов" ему приписали...
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24.11.2020 17:10 Відповісти
Враг Байдена - наш враг!
Вот только у преЗедента другое мнение....
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24.11.2020 17:13 Відповісти
а валодя шо,по тихому соскочит со "своего 100%-го прокурора" и уголовного дела в отношении Байденов?
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24.11.2020 17:14 Відповісти
Дубинский -шавка Коломойского,но он -никто.Деркач -от ФСБ.Тут ясно ,как божий день.А вот остальные шестёрки другого более солидного человека,сейчас рвущего на себе рубаху пробайдениста.А Байден не забыл 5 лет президенства этого человека,когда он вынужден был дневать и ночевать в Украине,чтобы хоть что-то сдвинулось в этой очень коррумпированной стране,а потом на заре американских выборов,в угоду Трампу науськал банду своих карманных прокуроров на Байдена.Байден очень впечатлительный, и ,конечно не забудет заводилу всех этих дел.
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24.11.2020 17:14 Відповісти
а вот и посмотрим как оно повернется...не думаю,шо кацапня в украинской власти обрадуется ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 2441.
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Из этого списка как минимум двое явлются, в первую очередь, врагами Украины
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24.11.2020 17:14 Відповісти
все перечисленные это "шестерки" на побегушках у более серьезных игроков..
главные враги Украины это: Каломойский, Медведчук, Кремль и его агентура..
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24.11.2020 17:15 Відповісти
луценко и шокин люди коломойского?
Вот это поворот!
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24.11.2020 17:21 Відповісти
В соевой методичке- да. ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 4725
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24.11.2020 18:20 Відповісти
Байден про-украинский!
У него здесь столько бабла "зарыто" ...
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24.11.2020 17:19 Відповісти
вибачте. ви - дурень, якщо так дійсно вважаєте.
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24.11.2020 19:50 Відповісти
Если мудака Дубинского упекут в Гуантанамо лет так на 40 - будет очень круто.
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24.11.2020 17:20 Відповісти
Так пэтрушка паровозом пойдет, дубину не жалко хи-хи-хи
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24.11.2020 17:22 Відповісти
А бубачка ж нипричем, святая простота.
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24.11.2020 17:24 Відповісти
Интересно а Медведчука раскрыли с радисткой Кэт? СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 4525 Они были основными связными
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24.11.2020 17:26 Відповісти
Покакоментычиталзабылочембылтопик
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24.11.2020 17:29 Відповісти
а как давно упячка стала кристальным источником правды? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 9980но ложку дегтя в незамутненный мед добавить успели,приписав в эту смердючую кучку еще и юрика
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24.11.2020 17:30 Відповісти
шо интересно. юГа кум шоколадного ))
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Это тебе приснилось?
Дай хоть одно подтверждение, что Луценко кум Порошенка?
Факты в студию. Ждем-с
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24.11.2020 19:05 Відповісти
гугл тебе в помощь ..
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24.11.2020 19:40 Відповісти
"СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине"

......цікаво, а Байден про це знає? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 8840
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24.11.2020 17:33 Відповісти
Зараз побачимо, як "мамалюбітбиструюєздусобачійрот" на льоту буде перевзуватись ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 8881
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24.11.2020 17:40 Відповісти
Луценко и Шокин - друзья Порошенко. Интересно, как скоро он от них отречётся? Или уже?
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24.11.2020 17:53 Відповісти
пока патовая ситуация
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24.11.2020 17:58 Відповісти
Не бреши. Только Луценко. И если это правда - эму отвечать, а не Порошенко у которого прекрасные отношения с Байденом.
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24.11.2020 18:25 Відповісти
Не бреши ты. Шокин- суто Петькина креатура. Как он упирался, *опу за него рвал, лишь бы не отправлять в отставку! Забыл? А я помню. И Банден помнит тоже.... ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 1158
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24.11.2020 18:35 Відповісти
Лёлик, выше его обзывают другом Порошенко, а он не друг. А то, что Порошенко наделал ошибок, в т.ч. и с назначением Шокина это я признаю и в т.ч. за это он и поплатился.
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24.11.2020 18:51 Відповісти
Ты лучше за клоуна с его 100% прокуроршей переживай , собачий рот дубинский 🤡💩🎪🤢 ваш
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24.11.2020 18:18 Відповісти
всю цю сволоту потрібно ще й назвати головними друзями ********* ботоксної!
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24.11.2020 18:21 Відповісти
Ворог один-Путін!!А то його сявки!!
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24.11.2020 18:25 Відповісти
А что ж про зелю ни гугу?или думаете,что Байден забыл,что он открыто участвовал в его травле)
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24.11.2020 18:34 Відповісти
Лерочка, не фантазируй.
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24.11.2020 18:37 Відповісти
Зачем?зекретин сам все слелал-разговор с трампушей про 100% прокурора ,хваставство пленками дергача прям на прессухе -супер )
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24.11.2020 18:42 Відповісти
Які деркач,дубінський,шокін і кулик вороги Байдена? Вони ніхто і звати їх ніяк, щоб він ще звертав на них увагу. Проти них порушать справу і загонять на кічу на довгі - довгі рокиза їх "твори". Там вони суд точно підкупити не зможуть. А за ними в чергу став беня і фірташ.
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24.11.2020 18:36 Відповісти
Самому Байдену на это глубоко насрать, а вот нам с этими гнидами жить в одной стране.
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24.11.2020 18:40 Відповісти
Байден, конечно, лично этими козлами заниматься не будет, а вот посол США в Украине - будет. И не только он, особенно если назначат ещё спецпредставителя - как Волкера.
И, понятно, американская разведка будет разрабатывать этих персонажей вплотную - их вывернут наизнанку, особенно их финансовые дела.
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24.11.2020 19:00 Відповісти
Дубинскому и Деркачу, конечно, надо бы стать депутатами российской Госдумы, только, вот, вряд ли этих использованных презервативов туда возьмут.
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24.11.2020 18:58 Відповісти
10 вересня 2020 року Мінфін США ввів санкції проти Деркача, назвавши його російським агентом і звинувативши у втручанні в вибори в США.
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24.11.2020 19:10 Відповісти
РОСІЯ ВИКОРИСТОВУВАЛА НАРДЕПА ДЕРКАЧА ДЛЯ ДИСКРЕДИТАЦІЇ БАЙДЕНА - КОНТРРОЗВІДКА США
08.08.2020 1
Москва намагається підірвати позиції Демократичної партії та ексвіцепрезидента США через його підтримку України
Росія використовувала колишнього регіонала, а нині депутата-мажоритарника Андрія Деркача, аби дискредитувати кандидата в президенти США Джо Байдена. Про це йдеться в заяві директора американського Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни.
https://www.5.ua/polityka/rosiia-vykorystovuvala-nardepa-derkacha-dlia-dyskredytatsii-baidena-kontrrozvidka-ssha-221163.html
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24.11.2020 19:15 Відповісти
«Пленки Деркача». Зеленский ставит под угрозу отношения между США и Украиной - The Washington Post

В свою очередь, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена». Его гнев был обращен не против Байдена, а против его политического соперника Порошенко. Хотя он, вероятно, подразумевал внутреннюю политику, Зеленскому стоит опасаться того, чтобы способствовать беспочвенной предвзятой кампании против Байдена, что может поставить под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
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24.11.2020 19:20 Відповісти
Какой-то несусветный бред. Пеца вывали записи секретных переговоров с Байденом перед выборами в США, а Зеленский расценивал эти действия Пеци, как госизмену. Каким боком это к отношениям США и Украины? Разве что аФтор этой статейки- креатура Трампа, который был рад обнародованию секретных переговоров Байдена с Пецей. Ну так Трамп сдулся. К чему этот "пассаж"? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 202
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24.11.2020 19:40 Відповісти
щодо дубка, то перебільшення. Воно пліснява під нігтями коломойського. А щодо юги я буду радий, коли цього лицемірного псевдопатріота візьме за дупу ФБР.
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24.11.2020 19:28 Відповісти
И Коломойского с Медведчуком.
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24.11.2020 19:31 Відповісти
...радий за Югка. От чєсно. Якщо з "убитим" тепловізором шокіним чи з кгбешно- штемпельованим деркачем якось пофіг ... добийте вже щоб не стаждали.... чи шо... (щодо взагалі відбитих всяких дубінських, єрмаків (з його незабутнім - 'loves your ass'(с)), та всілякими 100%-вєнєдіктовивими...то взагалі... порохнява при дорозі...) то за головного пгокугога Югіка, дійсно радію. Яка карколомна кар'єра... "чигивари"... від плівок мельниченка та лаптів кучми, через помаранчевий майдан, головування МВС, "самооборону", червону зону з книжками і кружкою... до кума президента, головного пгокугога без юридичних знань (навіть закон змінили - для НЬОГО!!! І він також змінив свої пристрасті... якщо раніше була Хортиця і спілкування просто.. без пантов, то тепер Хенесі і губа розкатана.... Югік , ти докотився до шептуна джуліані? ...радий за тебе, за все що ти робив з часів здачі унсовців... виставляйся (не знаю правда хто з тобою вип'є...) Твоя кар'єра досягла свого піку... падло що зрадило ВСІХ і ВСЕ. Хай будуть приємними тобі всі ті дні і ночі з жінкою третього тисячоліття... юга. .лядь.
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24.11.2020 19:44 Відповісти
перелік підарів
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24.11.2020 19:59 Відповісти
Цимбалюк размазал как червя навозного Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:23 Відповісти
чи Байден пам'ятає про існування більшості з перелічених..??
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25.11.2020 09:38 Відповісти
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