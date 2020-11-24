Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення
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Кабінет міністрів України на тлі скандалів із закупівлею застарілого імпортного озброєння змінив склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
Так, 18 листопада 2020 року постановою №1143 Кабмін ввів до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення голову об’єднання організацій роботодавців "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" Андрія Сенченка.
Першочерговим завданням комісії є координація дій державних органів та підприємств, причетних до реалізації державної політики з імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі.
"Наразі в країні існує не лише проблема імпортозаміщення складових і комплектуючих для виробництва української продукції оборонного призначення. За корупційними схемами закуповуються застарілі зарубіжні зразки техніки, озброєння та боєприпасів при тому, що вже сьогодні українські підприємства спроможні виробляти новітню, якісну і конкурентну продукцію. Міжвідомча комісія має стати як ефективним інструментом з організації імпортозаміщення, так і бар’єром від закупівлі неякісного збройового непотреба для нашої армії", – зазначив Сенченко.
За його словами, критично важливо підтримати вітчизняні оборонні підприємства всіх форм власності, поглибити локалізацію і створити таке економічне середовище, яке б максимально сприяло розробці, виробництву та реалізації високотехнологічної продукції українських компаній на внутрішньому, а згодом і зовнішніх ринках.
Сенченко наголосив, що в умовах поточних і потенційних загроз країна не зможе почувати себе в безпеці без налагодженого власного виробництва військової техніки, озброєння та боєприпасів.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана-М2" у своїй статті "Україна не робить висновків з війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість озброєння за стандартами НАТО" .
Будь ласка, зачекайте...
у нас же привыкли обвинять не за дела,а за текущее состояние
ДєДУШка Крылов..🤣
24.11.2020, 19:00 • 381 • 0
Бывший замглавы Офиса президента, а ныне советник Сергей Трофимов, предположительно, мог отдыхать в гостинице Mandarin Oriental Jumeira в Дубае в течение недели с женой Анастасией, с которой он обвенчался около месяца назад.
Об этом со ссылкой на источники пишет издание "Комментарии", информирует UAINFO.org.
По данным издания, отдых в люксовом номере стоит примерно 4 тыс. евро за ночь, а общая стоимость «медового месяца» уволенного чиновника - около 1 млн грн при официальной годовой зарплате в 400 тыс. грн.
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Издание напоминает, что венчал молодоженов лично митрополит РПЦ в Украине Онуфрий, поскольку Трофимов является ревностным прихожанином этой церкви, пропагандирующей поддержку страны-агрессора.
О Mandarin Oriental Jumeirah в Дубае издание пишет, что это «не самая люксовая в эмирате» гостиница, но расположена на первой линии, со своим пляжем и неплохим клубным лаунжем.
Согласно данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в «*********» - 23 885 евро + 5 406 евро налогов = 29 291 евро, или порядка 975 тыс. грн.
«По данным наших источников, в Дубай пара отправилась бизнес-классом, что тоже недешево. Например, у МАУ прямой перелет из Борисполя в международный аэропорт Дубая на одного бизнес-классом обойдется в 67 тыс. грн., на двоих - 134 тыс. грн. Итого только проживание и перелет в Дубай обошлись Трофимову и его супруге в 1,1 млн грн», - говорится в материале.
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Согласно декларации, которую подал перед увольнением с поста замглавы Офиса президента Трофимов, его доходы за 2019 год составили чуть меньше 400 тыс. грн.
«И даже если учесть еще 825 тыс. грн. других доходов, вряд ли чиновник стал бы спускать на недельный отдых весь годовой доход», - пишет издание.https://uainfo.org/blognews/1606229773--medovyy-mesyats-vo-vremya-chumy-eks-zamglavy-op-trofimov-otdohnul.html?_utl_t=tw
сколько можно грабить страну?