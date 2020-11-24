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Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко

Окремі політики та високопосадовці проводжують спроби відновити закупівлі електроенергії з Росії та Білорусі всупереч національним інтересам України.

Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Значною мірою завдяки наполегливій позиції народних депутатів, зокрема нашої Тимчасової слідчої комісії, нам вдалося припинити злочинний імпорт. Однак сьогодні деструктивні сили всередині України досі намагаються проштовхнути російську і білоруську електрику. В тому числі ходять розмови про закупівлю електроенергію з білоруської АЕС, що в нинішніх умовах недопустимо", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами тільки прямі збитки української енергетики від імпорту струму з Росії в 2019-2020 роках склали 3 млрд грн.

Нардеп зазначив, що сьогодні заборона на закупівлю струму у країни-агресора діє до завершення карантину. Щоб убезпечити країну від повторення кризи, російський імпорт потрібно заборонити на законодавчому рівні, переконаний екс-голова СБУ.

Як приклад захисту національних інтересів в питанні закупівлі струму в Росії, Наливайченко навів країни Балтії, які реалізують курс на повну синхронізацію з ЄС.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Эти "деструктивные силы" в партии слуг.
Зачем партия Наливайченко "Батькивщина" создает коалиции с этими негодяями в местных советах?
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24.11.2020 17:30
+10
Геруса за жопу вместе со всей группой за Майбах
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24.11.2020 17:29
+7
БЮТ,це сміттєзвалище політичного непотрібу !!))
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24.11.2020 17:32
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Геруса за жопу вместе со всей группой за Майбах
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24.11.2020 17:29 Відповісти
Та Херусу та Ко вже давно місце на нарах !!)))
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24.11.2020 17:29 Відповісти
Эти "деструктивные силы" в партии слуг.
Зачем партия Наливайченко "Батькивщина" создает коалиции с этими негодяями в местных советах?
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24.11.2020 17:30 Відповісти
БЮТ,це сміттєзвалище політичного непотрібу !!))
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Не знаю, як у вас, а у мене, реклама їх мадам, Юлії- зубАжілої Капітельман, з усіх шпарин лізе.
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24.11.2020 18:17 Відповісти
х..ло з шмарклявим прогадав, знову консерву капітальманшу розкручує
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24.11.2020 23:06 Відповісти
Транша МВФ не будет, пенсий и зарплат скорее всего тоже

Вопрос к недопреЗЕденту: сколько ты людей убьешь до того как свалишь с поста или тебя народ свалит? Сколько народа должно умереть от голода, долгов, ковида и от войны которую ты так громогласно обещал завершить практически моментально… ред. Український світ

Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 5739
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24.11.2020 17:31 Відповісти
утопить,расчленить ,повесить ,а потом предать огню.
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24.11.2020 18:50 Відповісти
Штовхают імпорт ,а всі провини скидают на альтернативну енергетику !!))
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Имя, сестра, имя! Или же не болтай ерундой! Это прерогатива нашего рояльного паганини! Зась!!!
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24.11.2020 17:41 Відповісти
Ви не розумієте! Це інше! (с)
Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 6277
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24.11.2020 17:45 Відповісти
Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний. /Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский.Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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24.11.2020 17:47 Відповісти
ахтунг! ахметкина электрика под угрозой.))
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24.11.2020 17:51 Відповісти
Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8538
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24.11.2020 18:14 Відповісти
пане Валентин. а Ви подали до суду на Геруса за підробку тексту законопроєкту який саме і дозволив це робити? дозволив бені купувати ел. енергію в рф. їм сподобалось, ніхто не покараний тому число бажаючих зростає. хоча якщо цю справу розкрутити то не те що пахне а аж смердить держ. зрадою
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24.11.2020 18:31 Відповісти
Деструктивні сили намагаються нав'язати Україні "зелену" енергетику в рази дорожче від вартості.....
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24.11.2020 18:33 Відповісти
вот это Налифайченко гонит, ни че Байден прыйде порядок наведе.
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24.11.2020 20:12 Відповісти
Тада. ЗЕ и СН - самые что ни на есть деструктивные силы.
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24.11.2020 22:22 Відповісти
А деструктивним силам ніяк не можна яйця прищемити? Ні? Ну так до чого тоді цей звиздіж?
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25.11.2020 06:08 Відповісти
 
 