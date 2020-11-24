Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко

Окремі політики та високопосадовці проводжують спроби відновити закупівлі електроенергії з Росії та Білорусі всупереч національним інтересам України.

Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Значною мірою завдяки наполегливій позиції народних депутатів, зокрема нашої Тимчасової слідчої комісії, нам вдалося припинити злочинний імпорт. Однак сьогодні деструктивні сили всередині України досі намагаються проштовхнути російську і білоруську електрику. В тому числі ходять розмови про закупівлю електроенергію з білоруської АЕС, що в нинішніх умовах недопустимо", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами тільки прямі збитки української енергетики від імпорту струму з Росії в 2019-2020 роках склали 3 млрд грн.

Нардеп зазначив, що сьогодні заборона на закупівлю струму у країни-агресора діє до завершення карантину. Щоб убезпечити країну від повторення кризи, російський імпорт потрібно заборонити на законодавчому рівні, переконаний екс-голова СБУ.

Як приклад захисту національних інтересів в питанні закупівлі струму в Росії, Наливайченко навів країни Балтії, які реалізують курс на повну синхронізацію з ЄС.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.