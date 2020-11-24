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Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті пострілу ворожого снайпера загинув один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.

Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території та передано на знищення 99 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупований Донбас із РФ приїхав мікроавтобус "Ритуальні послуги", - ОБСЄ

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Я так розумію перемир'я не порушене, Вовік?
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24.11.2020 17:30
+42
Торчок сегодня уже записал видосик? Про свое самочувствие и что у него все в порядке...

Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 407
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24.11.2020 17:30
+37
Какой позор ! Украинцев расстреливают как в тире, а в ответ нельзя открывать огонь. И все потому что руководство страны увидело мир в глазах *****. Все эти смерти на вашей совести. Будьте прокляты !
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24.11.2020 17:42
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Зелене перемир"я таке !!))
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24.11.2020 17:27 Відповісти
Да, такое, только какого хрена смайлики у тебя? Весело стало?
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24.11.2020 17:39 Відповісти
Сарказм!!))
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24.11.2020 18:01 Відповісти
марказм
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24.11.2020 18:21 Відповісти
это был неприцельный огонь.... Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9334
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24.11.2020 18:05 Відповісти
Вблизи Шумов, выходит что получился неприцельный. Но возможно через несколько дней выяснится, что вблизи шахты 6/7, пара-тройка мужчин(родственников или знакомых) на чем-то подорвались и от осколочных ранений скончались, о чем родственницы в ОБСЕ, а медики рассказать подробности откажутся ...
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24.11.2020 19:27 Відповісти
*родственницы в ОБСЕ сообщат
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24.11.2020 19:29 Відповісти
вот Пид....р ваЗЕлиновский к чему приводит "перемирие" с ПИД,,,рашенской Помойкой!!!
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24.11.2020 17:29 Відповісти
Нет слов......
Вечная и светлая память погибшему.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
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24.11.2020 17:29 Відповісти
Я так розумію перемир'я не порушене, Вовік?
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24.11.2020 17:30 Відповісти
"Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ" -ублюдки, в феофанию позвонили? Как там говнокомандующему отдыхается?
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24.11.2020 17:30 Відповісти
Торчок сегодня уже записал видосик? Про свое самочувствие и что у него все в порядке...

Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 407
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24.11.2020 17:30 Відповісти
Знову воно пердить ротом ...
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Во паскуда, какую харю нажрал на наши налоги.
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24.11.2020 19:32 Відповісти
Млять, скоро придется монитор менять- его рожа в экран едва помещается
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24.11.2020 17:37 Відповісти
Эволюция наркоши бамбиста. Заедает наркоту.

Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1713
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24.11.2020 18:14 Відповісти
Мерзкая харя
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24.11.2020 17:59 Відповісти
А-а-а-нализи харошие ! І п.х. що в казначействі чорна діра на кілька мільярдів, а наших бійців просто глумлячись раді прікола розстрілюють.
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24.11.2020 18:03 Відповісти
я себе НЕ представляю Пороха вот таким Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5763

какая пошлость....
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24.11.2020 18:08 Відповісти
Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове . Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ . зеля , перемирие только в твоей голове ?
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Справа у тому, що такі вояки росповзлися по домівках і відчувають себе вільно, а іноді роблять свою справу під виглядом колишніх ветеранів,а сидить Антоненко
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24.11.2020 17:44 Відповісти
'В ответ не стреляли'
ЗеЛя гнида и подочная мразина
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24.11.2020 17:33 Відповісти
перемирие по пореченкову от зеленского- **** ты а не президент страны
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24.11.2020 17:34 Відповісти
Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 610
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24.11.2020 17:35 Відповісти
Герої не вмирають
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24.11.2020 17:36 Відповісти
На жаль, саме Герої і вмирають. Гірко, що і відповіді з нашого боку жодної.
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24.11.2020 19:18 Відповісти
Я так розумію, перемовини ТКГ мокшів не влаштували
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24.11.2020 17:40 Відповісти
Мета Росіі,це вся Україна,принаймні в статусі країни -сателіта !!)))
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24.11.2020 18:04 Відповісти
Ну що Зеленський і Кравчук на які поступки воргу ще треба йти ? Саме завдяки таким горе політикам ми свідомо програємо і деморалізуємо нашу армію .
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24.11.2020 17:42 Відповісти
Какой позор ! Украинцев расстреливают как в тире, а в ответ нельзя открывать огонь. И все потому что руководство страны увидело мир в глазах *****. Все эти смерти на вашей совести. Будьте прокляты !
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24.11.2020 17:42 Відповісти
"О дерзких и коварных действиях кацапни сообщено ОБСЕ..." Тьфу,падлы зелёные.
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24.11.2020 17:45 Відповісти
Особо цинично звучит; Украинские воины продолжают добросовестно выполнять свои объязанности, в то время когда их расстреливают, как в тире.
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24.11.2020 17:48 Відповісти
"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.Джерело: https://censor.net/ua/n3232981" - как мы их, знай наших!
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24.11.2020 17:50 Відповісти
Бубочка, ау!!! Знову мовчки проковтнули???!!!
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24.11.2020 17:52 Відповісти
Афганцы и азербайджанцы смогли вытолкать российских шавок. Вопрос - кто мы?
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24.11.2020 17:54 Відповісти
Зе билы.
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24.11.2020 20:38 Відповісти
А на ответку не дождались разрешения, наверное... А за одного нашего защитника надо забирать не менее 10 ничтожных жизней этих вероломных ублюдков!!!
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24.11.2020 17:55 Відповісти
Срочно открыть свабодную экономическую зону, тогда они перестануть стрелять! (может быть).
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24.11.2020 17:55 Відповісти
Светлая Память и Вечный Покой Украинскому воину-Герою! Прости, солдат, за никчемного главнокомандующего...
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24.11.2020 17:57 Відповісти
Вічна память Воїну...

гамнокомандувач має відповісти за розвал армії, демотивацію бійців😡
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24.11.2020 17:57 Відповісти
Шо за КУЙня?!?!?!
ЗЕленый сОпель хоть "ноту" выскажет?? Или опять будет утираться своими соппями???
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24.11.2020 18:01 Відповісти
эту прискорбную новость, с конкретикой и фото ткнуть нашим миролюбивым ********* прямо в алчные, бессовестные рыла.
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24.11.2020 18:08 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2425
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24.11.2020 18:13 Відповісти
квартальная жидівська тварюка, ну що мерзото, знову припиниала анонсована тобою стрілянина чергове життя українського воїна. Висіти тобі падло на фонарі разом з твоїми жидівськими виродками, самкою та мамкою!
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24.11.2020 18:17 Відповісти
Это не просто выстрел, это нападение на Украину .
Твари зелёные
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24.11.2020 18:35 Відповісти
"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".----ну сообщили. Это как то помогло оживить убитого солдата? Или там снайпера макшанского отшлепали по попе - ата-та, ата-та...шож ты. стреляешь когда Осел обьявил перемирие?
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24.11.2020 18:38 Відповісти
Такї ганьби при жодному призиденті не було...
Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !
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24.11.2020 18:38 Відповісти
Ну а між смертями, скаже зелене падло, нікого не вбили.
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24.11.2020 18:45 Відповісти
вогонь у вiдповiдь не открывали - "там работал снайпер" а тут работают над выборами и пенсиями в ордло... днище...
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24.11.2020 18:45 Відповісти
1. Главное просто перестать стрелять.
2. Главное вовремя и в полном объеме выплатить пенсии и пособия жителям ОРДЛО.
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24.11.2020 19:01 Відповісти
Выстрел снайперы был прицельным или есчо нет и ето не повод открывать огонь в ответ и называть *перемирие* сорваным?
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24.11.2020 18:57 Відповісти
Откда известно, что это выстрел "снайпера наемников РФ", а не кадрового снайпера ВС РФ ? На пуле написано ?
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24.11.2020 18:59 Відповісти
А какая разница (С).
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24.11.2020 19:02 Відповісти
Так... я ж не ликбез. Учи матчасть - и поймёшь
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24.11.2020 19:27 Відповісти
Там написано "снайпера наемников РФ", а не "снайпера-наемника РФ", поэтому не исключена его кадровая принадлежность к ВС РФ
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24.11.2020 21:38 Відповісти
Чергова смерть на совісті членограя!
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24.11.2020 19:00 Відповісти
Не лише.
Вона так само на совісті тих, хто привів цього виродка до влади.
Правда, совісті у них нема.
Тому я в таких випадках кажу: на їхніх руках.
На тих самих, якими вони бюлетень заповняли.
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24.11.2020 19:34 Відповісти
https://world.fakty.ua/361591-izrail-unichtozhil-celyj-polk-pvo-sirii-osnacshennyj-rossijskimi-zrpk-pancir-s

Израиль уничтожил целый полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК "Панцирь-С"
6:25 - 24 ноября 2020

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После недавнего провала в Нагорном Карабахе российское вооружение показало свою несостоятельность в еще одном регионе - в Сирии. В частности, там в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».
Об этом пишет российский сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.
По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк, оснащенный недавно купленными ЗРПК «Панцирь-С1», оказался уничтоженным.
Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).
Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.
Также 19 ноября стало известно о вероятном уничтожении иранского ЗРК «BAVAR-373», который оказался единственной системой ПВО на территории Сирии, открывшей огонь не по ракетам, а по израильским самолётам, хотя ни одна цель, согласно официальным сводкам, поражена не была.

Издание напоминает, что российские комплексы С-300, поставленные на вооружение ВС Сирии, пока до сих пор ни разу не были применены против повстанцев, а ЗРПК «Панцирь-С» доказали свою несостоятельность, и сейчас являются, по мнению израильских военных, худшим средством ПВО.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиян призвали извлечь урок из поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По мнению военного эксперта, заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оно должно научить Москву трезво оценивать противника. В т.ч. это касается и Вооруженных Сил Украины, которые после Иловайска и Дебальцево прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают террористов не только на неподконтрольной территории Донбасса. Тем не менее, констатирует Макиенко, средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии.
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24.11.2020 19:13 Відповісти
Вам нравится "РАБОТАЛ СНАЙПЕР"???
Может "снайпер российских бандформирований вел огонь по защитникам Украины?"

И почему бы этого "работника" не аннигилировать Збройным Силам Украины?

А, ну да,ну да...
у верховного говнокомандувача война в его голове закончилась...

А отцы-командиры не хотят терять ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ согласно приказа Министерства обороны N 330 от 16 сентября 2020 года, которым запрещено отвечать на огонь противника? Ведь конец месяца, подаём ведомости на премирование, правда?
Как же мы сразу об этом не догадались, недалёкие!

А,впрочем, "какаяразница!"

Да,73% сограждан-позорников?
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24.11.2020 19:16 Відповісти
Тля мовчки проковтне. Подумаєш. =нє стрєляют=, а це - =правакация=.
Вони ж нові ділянки відведення приготували.
Чи, може, вже й відвели, а нам не повідомили.
Чому не пишуть про дії ЗСУ у відповідь на вбивство їхнього побратима ?

Світла пам'ять Воїну.
Співчуття рідним.
Сподіваюся, потім подадуть його ім*я.
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24.11.2020 19:29 Відповісти
Командування ЗСУ оголосить догану командиру підрозділу загиблого що погано ховаються від окупантів.
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24.11.2020 19:59 Відповісти
Вячеслав Мінкін.
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24.11.2020 21:16 Відповісти
Светлая память воину...Надеюсь, что его сослуживцьі получат престиж.
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24.11.2020 19:36 Відповісти
Получат премию. Хотя и редактор прав.
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24.11.2020 19:38 Відповісти
НЕ уважаемый президент Зеленский, вы ****, и это сафари имени вас!
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24.11.2020 19:38 Відповісти
А за что уважать этого жидёнка, за то, что по его вине гибнут наши парни???
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24.11.2020 19:54 Відповісти
Так вой стоит над болотами - "это выбор нарида, уважйте его". ДБЛ😡
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24.11.2020 21:06 Відповісти
А зачем они там вообще там стоят если даже на прямой огонь снайпера они не отвечают?Идиотизм
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24.11.2020 19:38 Відповісти
Вони там стоять як олені для сафарі, слава величному гімнокомандувачу.
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24.11.2020 20:02 Відповісти
Что зелень карликовая, бережёшь наших врагов, не даёшь ответный огонь, знаешь как это называется - Предательство, измена родины, враг народа!!!
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24.11.2020 19:50 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9571
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5690
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24.11.2020 20:02 Відповісти
24.11.2018 за прямим наказом командувача ОС Наєва,українські військові провели операцію з зачищення села Розсадки на Світлодарській дузі.В результаті операції вдалося відкинути окупаційні війська та перемістити лінію фронту на 1,2-1,5 км. ДОБРОГО РАНКУ ДРУЗІ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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24.11.2020 20:20 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6459
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24.11.2020 20:36 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6396
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24.11.2020 20:52 Відповісти
Царство Небесне...
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24.11.2020 20:53 Відповісти
че зеленая сопля видосик не запилила? снова где то на даче бухает мерзость? если б не предатели заседали на верхах давно бы там уже все с землой бы сравняли за одного убитого
а у сопли пиремирие до сих пор в голове
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24.11.2020 21:03 Відповісти
ДОЗЕМНИЙ ПОКЛОН
І НАЙВИЩА ПОШАНА ШЛЯХЕТНОМУ ЛИЦАРСТВУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
СВІТЛА ПАМ*ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ ВОЇНАМ
ЩИРІ СПІВЧУТТЯ РІДНИМ І БЛИЗЬКИМ
СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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24.11.2020 21:12 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2587
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24.11.2020 21:14 Відповісти
И тем не менее---всё что происходит в стране (любой) зависит только от народа этой страны. Если это народ достойный себя, так ещё называется нация.
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24.11.2020 21:22 Відповісти
співчуваю від щирого серця батькам.вибчте, що не вберегли
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24.11.2020 21:27 Відповісти
Вполне в духе "самого высокодуховного народа в мире": стрелять из-под тишка во время "перемирия". Лишний раз подтверждает тот факт, что все понятия о порядочности, честности и приверженности договорённостям и правилам к кацапью не относятся. Эта биомасса подлежит безусловному уничтожению. Или полной изоляции в их гадюшнике. По-другому с ними иметь дел нельзя. От слова 'совсем'.
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24.11.2020 21:37 Відповісти
Чому ВаЗелін не стає на коліна ?
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24.11.2020 22:07 Відповісти
Оце вам електорат і ЗЕлений день. ( по анології Юрїв день)
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24.11.2020 22:10 Відповісти
Снайпер не работает, а действует. Тоже мне, работничка нашли.
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25.11.2020 16:50 Відповісти
 
 