Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті пострілу ворожого снайпера загинув один український воїн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера дістав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.
Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території та передано на знищення 99 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.
Будь ласка, зачекайте...
Вечная и светлая память погибшему.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ" -ублюдки, в феофанию позвонили? Как там говнокомандующему отдыхается?
НЕпредставляю Пороха вот таким
какая пошлость....
ЗеЛя гнида и подочная мразина
гамнокомандувач має відповісти за розвал армії, демотивацію бійців😡
ЗЕленый сОпель хоть "ноту" выскажет?? Или опять будет утираться своими соппями???
Твари зелёные
Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !
2. Главное вовремя и в полном объеме выплатить пенсии и пособия жителям ОРДЛО.
Вона так само на совісті тих, хто привів цього виродка до влади.
Правда, совісті у них нема.
Тому я в таких випадках кажу: на їхніх руках.
На тих самих, якими вони бюлетень заповняли.
Израиль уничтожил целый полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК "Панцирь-С"
6:25 - 24 ноября 2020
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
После недавнего провала в Нагорном Карабахе российское вооружение показало свою несостоятельность в еще одном регионе - в Сирии. В частности, там в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».
Об этом пишет российский сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.
По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк, оснащенный недавно купленными ЗРПК «Панцирь-С1», оказался уничтоженным.
Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).
Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.
Также 19 ноября стало известно о вероятном уничтожении иранского ЗРК «BAVAR-373», который оказался единственной системой ПВО на территории Сирии, открывшей огонь не по ракетам, а по израильским самолётам, хотя ни одна цель, согласно официальным сводкам, поражена не была.
Издание напоминает, что российские комплексы С-300, поставленные на вооружение ВС Сирии, пока до сих пор ни разу не были применены против повстанцев, а ЗРПК «Панцирь-С» доказали свою несостоятельность, и сейчас являются, по мнению израильских военных, худшим средством ПВО.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиян призвали извлечь урок из поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По мнению военного эксперта, заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оно должно научить Москву трезво оценивать противника. В т.ч. это касается и Вооруженных Сил Украины, которые после Иловайска и Дебальцево прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают террористов не только на неподконтрольной территории Донбасса. Тем не менее, констатирует Макиенко, средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии.
Может "снайпер российских бандформирований вел огонь по защитникам Украины?"
И почему бы этого "работника" не аннигилировать Збройным Силам Украины?
А, ну да,ну да...
у верховного говнокомандувача война в его голове закончилась...
А отцы-командиры не хотят терять ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ согласно приказа Министерства обороны N 330 от 16 сентября 2020 года, которым запрещено отвечать на огонь противника? Ведь конец месяца, подаём ведомости на премирование, правда?
Как же мы сразу об этом не догадались, недалёкие!
А,впрочем, "какаяразница!"
Да,73% сограждан-позорников?
Вони ж нові ділянки відведення приготували.
Чи, може, вже й відвели, а нам не повідомили.
Чому не пишуть про дії ЗСУ у відповідь на вбивство їхнього побратима ?
Світла пам'ять Воїну.
Співчуття рідним.
Сподіваюся, потім подадуть його ім*я.
а у сопли пиремирие до сих пор в голове
І НАЙВИЩА ПОШАНА ШЛЯХЕТНОМУ ЛИЦАРСТВУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
СВІТЛА ПАМ*ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ ВОЇНАМ
ЩИРІ СПІВЧУТТЯ РІДНИМ І БЛИЗЬКИМ
СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !