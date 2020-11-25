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Новини Суспільство
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Мін'юст (922) в'язниця (389) злочинність (500) Малюська Денис (295) пробація (4)

Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів

Мін’юст України у співпраці з європейськими партнерами розробили проєкти законів, направлені на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Законопроєктом ми пропонуємо запровадити новий вид покарання – пробаційний нагляд. Передбачається, що пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд в якості покарання призначає обмеження волі або арешт. Ця категорія – нетяжкі злочини. Пробацією ми не замінюватимемо позбавлення волі. В якості ж додаткового покарання пробація може бути застосована, якщо суд призначив людині інший вид покарання, наприклад, виправні роботи чи штраф", – підкреслив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Зазначається, що в першу чергу, застосування пробаційного нагляду дозволить врахувати індивідуальні ризики кожної конкретної особи, в результаті – зробить покарання більш ефективним. Крім того, – дозволить скоротити витрати на пенітенціарну систему.

У Мін'юсті додали, що один в’язень в установах виконання покарань "коштує" державі більш ніж 10 тис. гривень на місяць. Якщо ж говорити про пробацію, то це – усього 900 гривень на місяць за одного пробаціонера, оскільки держава працює з ним на волі, а не витрачає кошти на його утримання, харчування, комунальні послуги тощо.

Служба пробації в Україні діє вже 5 років. Від початку 2020 року через неї пройшло 105 тисяч правопорушників, 58 тис. перебуває на обліку органів пробації на даний час.

Читайте також: Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська
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Топ коментарі
+18
В мене у під'їзді на моїй площадці живуть двоє: вона (одна "ходка" за крадіжки) та він (18 років "загального стажу). Опівночі виходять, до ранку вештаються, зранку приходять вже з випивкою, пьють та сплять до опівночі. І так по колу. Зрозуміло, що пьють з краденого. В під'їзді, або біля нього, не можна і на секунду нічого залишати - миттєво зникає.
І от запитання: яке "алтернативне тюрмі покарання" виправить цих орків (на людей вони вже мало схожі)?
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24.11.2020 18:04
+10
Я так понимаю,что главной целью зеленой "министерства юстиции" является ликвидация тюрем. А если нет тюрем, тогда зачем суды, полиция, и наконец само государство с его "министерством юстиции"? Придется тогда жителям покупать оружие , а улицы сделать местом для перестрелок.
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24.11.2020 18:13
+8
Напевно частина цих "блогерів" і на цензорі верещить про досягнення Бубачки.
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24.11.2020 17:59
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Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз - Цензор.НЕТ 7019
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24.11.2020 17:56 Відповісти
Напевно частина цих "блогерів" і на цензорі верещить про досягнення Бубачки.
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24.11.2020 17:59 Відповісти
это те самые антико-ко-корупционеры, барыгоборцы, рублеоптимисты. Им просто предложили перейти на ставку, а не фрилансить
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24.11.2020 18:01 Відповісти
так а шо тюрьмы?оценили наконец?и скока продажная цена? Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз - Цензор.НЕТ 2731
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24.11.2020 17:57 Відповісти
Сотрудничество с европейскими партнерами...
Нда.
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24.11.2020 18:01 Відповісти
В мене у під'їзді на моїй площадці живуть двоє: вона (одна "ходка" за крадіжки) та він (18 років "загального стажу). Опівночі виходять, до ранку вештаються, зранку приходять вже з випивкою, пьють та сплять до опівночі. І так по колу. Зрозуміло, що пьють з краденого. В під'їзді, або біля нього, не можна і на секунду нічого залишати - миттєво зникає.
І от запитання: яке "алтернативне тюрмі покарання" виправить цих орків (на людей вони вже мало схожі)?
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24.11.2020 18:04 Відповісти
Отмудохать пару раз
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24.11.2020 18:20 Відповісти
Небось и заточки с собой таскают, ну допустим ты знаешь приемы защиты от ножа и отмудохаешь. И что? Они перестанут красть и найдут работу? Только озлобятся и все. Это не вариант
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24.11.2020 18:31 Відповісти
Неа, не знаю.
Но, у меня на районе ничего не пропадает. Люди могут под парадной под козырьком балкона на ночь оставить коляску, велик, самокат, детские игрушки...., ничего не пропадает. Зона работы бомжей, сугубо зона мусорных баков. Просто пару раз были популярные разъяснения правил поведения на районе.
Не, скрывать не буду, машины угоняли, но носатых детей гор быстро находили и все закончилось.
Как то так.
Да, камер мы натыкали у себя много и разместили пункт охраны с патрулем 24/7
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24.11.2020 18:40 Відповісти
Зебилье во всей красе !
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24.11.2020 18:22 Відповісти
Ти накрасилася і хвастаєш переді мною? Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: Це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів - Цензор.НЕТ 3774
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24.11.2020 18:45 Відповісти
Ты болела на ковид?
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24.11.2020 18:56 Відповісти
Похоже, что вскоре Манюня предложит разбирать преступников по домам. В качестве примера для подражания возьмет себе какого-нибудь мокрушника или маньяка. Пусть все увидят, какой он молодец - никого и ничего не боится! И всё это только ради ублажения Европы! Ей-ей!
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24.11.2020 18:10 Відповісти
Я так понимаю,что главной целью зеленой "министерства юстиции" является ликвидация тюрем. А если нет тюрем, тогда зачем суды, полиция, и наконец само государство с его "министерством юстиции"? Придется тогда жителям покупать оружие , а улицы сделать местом для перестрелок.
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24.11.2020 18:13 Відповісти
Просто себя чувствуют потенциальными завсегдатаями тюрем. И, как любители "простых" решений, посчитали, что нет тюрем - нет угрозы там оказаться.
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25.11.2020 08:44 Відповісти
Прредставляю -аллігархів в "пробірці"..
Кожна наступна влада "₴панута ще більше..
Шведския тюряги счас и зараз!!
И бомжей сичас и скороро нових поменьшає!! УрррряяяАааааа!!
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24.11.2020 18:15 Відповісти
Правильно!Нет денег на вип камеру-сиди дома, не место таким в тюрьме
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24.11.2020 18:21 Відповісти
Согласен , при условии принятия закона об оружии .
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24.11.2020 18:22 Відповісти
и железобетонных статей, обосновывающих правомерность самозащиты, и защиты своей недвижимости (квартиры, дома, дачи, машины)
чтоб не доказывать потом, что ранив-убив вора в своей квартире я превысил нормы... - схера оно ко мне лезло? по каким нормам оно думало я буду защищать свою жизнь и покой детей?
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25.11.2020 08:42 Відповісти
Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам - Чикаго и Венесуэлла в одном флаконе, виват ослу дочекались таки "покращення"
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24.11.2020 18:46 Відповісти
То есть для вора/убийцы/насильника исчезает даже призрачная перспектива присесть на пару лет??? МРАЗИ!!! Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: Це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів - Цензор.НЕТ 1809
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24.11.2020 18:51 Відповісти
То капєц з тією зеленою владою!Малюська витискає гроші з зеків як може...Хто може заплатити - у трьохзіркову камеру,хто не може - на "хімію"...Так незабаром ми дійдем і до продажу індульгенцій...Буде прейскурант на злочини...Захочеш когось вбити - заплати в касу і йди стріляй...
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24.11.2020 18:56 Відповісти
Та при чем тут Зеля?
Там же ясно написано: "В сотрудничестве с европейскими партнёрами".
Хотели в Европу? Вот и получаем.
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24.11.2020 19:12 Відповісти
И тут зльіе европейцьі заставляют украинцев совершать зло, и бюджетньіе деньги украинские чиновники крадут по указке евросоюза, и людей на остановках сбивают по указке европьі ай яй яй, адептьі руssкого мира безконечно тупьіе существа.
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24.11.2020 20:49 Відповісти
А причем конкретно тут бюджетные деньги? Тут речь скорее о ценностях.
И таки да. Заставляют. Ибо кто даме платит, тот ее и ... танцует. Так было, так есть и так будет.
И если же ратующий за как можно скорейший вход в Европу чиновник - откровенно ворует... то при чем тут т.н. "русский мир"? Тут скорее ... шайка-лейка подонков, прикрывающихся высокими идеалами... хотя какие последователи, такие и идеалы, Вы не находите? Ну с учетом ценностей... которые продвигаются ими и в частности конкретно в этой статье описаны.
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25.11.2020 09:21 Відповісти
При том что нечего кивать на Европу, если у самих руки из жо... растут. В Европе єта модель работает, а то что в Украине даже опробованньіе и работающие в цивилизованньіх странах механизмьі постоянно дают сбои, так єто проблема самих украинцев, а не европейцев.
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25.11.2020 11:54 Відповісти
Проблема в слепом копировании всего подряд - и есть главная наша проблема.
Но беда в том, что к примеру... если некие европейские партнеры указанные в тексте новости - скажут мол Вы не выполняете требования гармонизации законодательства... а потому фиг вам а не кредит... ну ты понял.
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25.11.2020 12:13 Відповісти
В чем проблема, не вьіполняйте єтого требования ЕС, но живите тогда по средствам, а то и рьібку сесть и на х... сесть хотите, а так только в сказке про иванушку дурачка бьівает.
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25.11.2020 13:10 Відповісти
Конкретно я - не против.
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25.11.2020 13:14 Відповісти
А мораль такова: бОльшая часть политиков, ратующих за Европу на деле жаждет лишь сменить хозяина, а о свободе совершенно не печется. Вы не поняли просто. Они, в отличие от к примеру меня, НЕ за истинно независимую Украину. Которая в сложившихся реалиях возможна только в формате Тортуги или Швейцарии, или же некоем гибриде оных.
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25.11.2020 09:22 Відповісти
В отличие от Швейцарии, у Украиньі и ее граждан нет ни идей развития государства ни способности к самостоятельному развитию. А большинство чиновников "ратуют" за Европу, потому что западньіе страньі на сегодняшний день имеют наивьісшие стандартьі жизни, и все понимают, что ориентироваться нужно на них, а не на недоразвитьіе страньі типа россии или сомали, которьіе не в состоянии предложить ни для своих граждан ни тем более третьим странам стратегии развития. То что у украинцев при попьітке копировать западньіе стандартьі получается, извиняюсь, куча дерьма, так єто характеризует умения украинцев, а не правильность или ошибочность западньіх стандартов.
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25.11.2020 12:03 Відповісти
Эх. Я бы согласился... но как-то, все же, хочется своих идей и своего развития. А не тупо передирания всего подряд
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25.11.2020 12:29 Відповісти
Тоже не проблема, если идеи есть, пожалуйста реализуйте их, кто вам мешает
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25.11.2020 13:12 Відповісти
Продажная власть и инертное население.
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25.11.2020 13:14 Відповісти
И я вот совсем не понял... как к примеру такие ценности как ... пропаганда гомосексуальных отношений может быть правильной.
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25.11.2020 12:30 Відповісти
Живу уже 15 лет в Германии, а о пропаганде гомосексуальньіх отношений здесь узнаю только из пропагандьі россии о западе. Может они ее делают ночью, когда я сплю, коварньіе "гейропейцьі"
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25.11.2020 13:06 Відповісти
Ну так просвети меня)) Мол вооон то что пишут - фейк. Мол у нас на самом деле гомосексуальные браки запрещены и гомосексуальность - официально является заболеванием. Генетики или там психики.
Ведь конкретно в этой новости - в которой по сути написано что преступники теперь будут шляться на свободе вместо тюрьмы и все это благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами - как раз четко указано, чья идея. Европецских партнеров, а наши - змавпували.
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25.11.2020 13:13 Відповісти
Здесь нужно разделять понятия пропагандьі в обществе и принятия обществом обьективной ситуации. Гомосексуалистьі бьіли, есть и будут во все времена и всех странах мира, єто обьективное явление. Сексуальную ориентацию как известно не вьібирают, она определяется множеством факторов, не зависящим ни от конкретного индивидуума, ни от общества. Пропаганда гомосексуализма в том виде, в котором она подается в рос. сми, єто акции, направленньіе на активную компанию в поддержку єтого явления. Как я уже сказал, за 15 лет пребьівания в Германии я ни разу не сталкивался с подобньім, иногда рассказьівают о том, что где то там прошел марш в поддержку прав гомосексуалистов, организованньіе самими сексуальньіми меньшинствами, а не гос. структурами. Или, например, в Кельне у гомосексуалистов есть своя рождественская ярмарка. Да, в Германии гомосексуалистьі не скрьівают своей ориентации, т.к. не боятся, что их за єто убьют, изобьют или не обойдут вниманием другим образом, как єто случается в диких странах как россия, например. Да, в цивилизованньіх странах люди вне зависимости от своей сексуальной ориентации имеют права, в кааих то странах они могут официально оформить свои отношения, в каких то странах они даже могут усьіновлять / удочерять детей, но главное в єтом всем то, чтр никакое из єтих прав не ведет к увеличению числа гомосексуалистов, т.к. как я уже написал вьіше, сексуальная ориентация єто не предмет вьібора человека.

Что касается статьи, то речь идет о легких преступлениях, а не о убийцах, садистах, насильниках, и о конкретньіх ситуациях, а не всех поголовно преступниках. И как уже сказано вьіше, никто не может заставить Украину принять такое решение, пожалуйста, если хотите, держите всех преступников в тюрьмах, но будьте добрьі оплачивать єто из своего кармана.
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25.11.2020 16:31 Відповісти
Эмм... видишь ли. Есть такая штука как окно Овертона. В котором принятие и пропаганда - лишь стадии. А началось с того, что это начали считать нормой.
Есть по-своему неплохой польский фильм. "Сара". У нас почему-то назывался "Телохранитель дочери". Так там бандит один, наркотой торговавший, спросил своего охранника мол
- наркотики для дебилов. я же не приставляю пистолет к их (клиентов) голове, я ж не заставляю их. Вот ты - в детстве принимал наркотики?
- нет. но тогда тебя в городе не было
Понимаешь? Это УЖЕ преподносится как критерий успеха. Это УЖЕ продвигается... иначе это просто бы игнорили... вот вообще (эх был в армии США классный закон don't ask, don't tell формула...).

Что касается статьи... скажем кража 20грн. преступление легкое. Но их можно украсть у бабки, а это 2 буханки хлеба (уже даже меньше) или пачка таблеток, типа парацетамола... чем существенно усложнить ей жизнь. А если украсть 100ку...

Мое мнение: преступник, свершая преступление - выводит себя за грань общества. Т.е. за грань организованной группы людей. Делая это он теряет право называться человеком. Он теряет право на ВСЕ полагающиеся человеку права. Ибо свершив преступление он становится нелюдью. Место которой - в земле.
И за тюрьмы платить не надо.
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25.11.2020 16:42 Відповісти
Да, добавлю.
Предложение рождает спрос.
А парад... рассматривай это как рекламу.
А разрешение местных органов власти... как попустительство.
И все у тебя сразу встанет на свои места.
Для наглядности подставь сюда что-то такое же неестественное но чуть более отталкивающее. Скажем педофилию. Ну как ощущения? Особенно если на место жертвы подставить кого-то близкого...
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25.11.2020 16:44 Відповісти
Бред, какой еще спрос, человек с традиционной ориентацией не станет гомосексуалистом, хоть каждьій день парад проводи.

Сравнение с педофилией крайне неудачное. В случае с педофилией есть педофил и есть жертва, а в случае с гомосексуализмом жертвьі нет.
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25.11.2020 20:49 Відповісти
Не бред.
Вменяемый здоровый человек и курить не захочет. Но релама и продвижение... и результат налицо.
И нормальное с педофелией сравнение. Потому как преступлением и мужеложество в свое время считалось. А сейчас?
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26.11.2020 09:26 Відповісти
Ок, что касается курения, то можно с помощью статистики легко подтвердить, что с удешевлением табачньіх изделий или активной маркетинговой кампанией увеличивается число курильщиков, как например в Индонезии, где, например в 2019-м году курило 76% мужского населения, а в 2000-м 56%, виден прирост в 20% за почти 20 лет. Вьі мне можете привести статистику, которая подтверждает ваше утверждение, что мероприятия вроде проведения гейпарадов или легализация однопольіх браков привели к увеличению гомосексуалистов среди населения какой-нибудь страньі (без учета приезжих геев, которьіе переехали туда чтобьі пользоваться єтими правами), есть у вас такая статистика?

Да нет, ненормальное сравнение. В случае с педофелией есть жертва, єто ребенок. Кто вьіступает жертвой в случае с гомосексуализмом? В свое время инакомьіслие считалось преступлением за которое убивали, а в саудовской аравии "в свое время", а точнее еще 2 года назад женщиньі не имели права водить авто, и что с того, что бьіло "в свое время", если єто бьіло, то не значит что єто бьіло правильно. Общество развивается, ну во всяком случае в некоторьіх странах, и ничего плохого в єтом нет.
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26.11.2020 22:08 Відповісти
Не могу. Потому как любого кто осмелится публиковать такую статистику осудить поддержвающее ущербных недолюдей общество.
Но Вы отчего-то думаете что одни и те же средства продвижения будут по-разному влиять на объект применения (общества). Нет, в какой-то степени это так - табачная реклама может быть более эффективна. Но воздействие будет одинаковым. Если Вы думаете, что это работает иначе... можете попробовать подбросить камешек вверх и думать что он не упадет вниз.

Нормальное. С учетом окна Овертона - так вполне. И развитие - это когда космос, лекарство от рака... а не концерт условного элтона джона.
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27.11.2020 09:43 Відповісти
Бла бла бла, пустой треп от вас и не больше, впрочем ожидаемо. Удачи.
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27.11.2020 13:39 Відповісти
Така хрень. Вже не знають, як правопорушникам і потенційним злодіям лизнути. Хто буде займатись цим пробаційним наглядом, дільничний? Ну звичайно йому не має чим займатись. Ану давайте перерахуємо, що лежить на дільничому, крім його прямих функцій. *******: добове чергування в наряді, охорона громадського порядку під час різних демонстрацій, пікетів, спортивних змагань..., охорона затриманих в лікарні чи тубдиспансері, виставлення постів по різним планам... І зараз, послав бог та ще й кинув - пробаційний нагляд.
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24.11.2020 20:13 Відповісти
12 000 дільничих України розкривають 85% усіх злочинів. Чим займається решта (150 000) мєнтів? Ну ... самі бачите...
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24.11.2020 21:08 Відповісти
А вы думаете, зря они ментов откармливают и самоизоляции внедряют? На преступниках оттренируются, потом и за остальных возьмутся.
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24.11.2020 20:35 Відповісти
а нахрена вообще суды и судьи. мусора при задержании ремнем по жопе и домой.
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24.11.2020 21:36 Відповісти
интересно...взятки и казнокрадство... это ж как бы "нетяжкие" преступления ?
и откуп за миллионные заставы как раз то что надо! и пусть себе дальше колобродят - лишь бы денег хватило на заставу и еще чуть-чуть на лечение легкого испуга...
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25.11.2020 08:46 Відповісти
Поймал мистер Х , одного из минюста, сломал челюсть или сломал нос или сломал в придачу несколько рёбер.
И отправили мистера Х стирать пелёнки в детский сад, или домашний арест дневной.
И обществу "хорошо", мистер Х ещё пару челюстей сломает.
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25.11.2020 08:55 Відповісти
Тюрьмы -- это самая большая статья расходов украинского бюджета? Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів - Цензор.НЕТ 4091
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25.11.2020 09:17 Відповісти
Трех разовое,скудное,но питание,тепло,чистая постель да и просто символическая работа от нехер делать.Если сравнить из теми кто выживает на свободе на минималку зеки на курорте да еще и тех кто живет на минималку так как и из минимални снимается налог.А ведь у нас есть каменоломни,урановые рудники,на законных основаниях разрешили добычу янтаря,вот где их задействовать.
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25.11.2020 09:52 Відповісти
Пенсионера с 33 летним стажем, государство содержит за 1700 гривен, а преступника за 10000, ну,ну...
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25.11.2020 09:27 Відповісти
один в'язень в установах виконання покарань "коштує" державі більш ніж 10 тис. гривень на місяць. Прикольно. А дохід від вироблених і проданих вязнями віників та кошиків враховується?
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25.11.2020 09:37 Відповісти
"Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам...." и желательно - в июле, и желательно - в крыму...©.
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25.11.2020 09:44 Відповісти
Всех взяточников и казнокрадов только сажать на пробационный надзор
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25.11.2020 10:03 Відповісти
НЕ говорите ерунды.
ГАРАНТИРОВАТЬ общество от преступника может только пожизненное.
Исправят ли преступника 5 лет на зоне или наоборот? Если его посадили за кражу велосипеда?
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25.11.2020 10:50 Відповісти
 
 