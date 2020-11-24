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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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Ощадбанк (97) пенсіонери (476) карта (123) Тристороння контактна група (826)

Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити картки пенсіонерів з ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити картки пенсіонерів з ОРДЛО

Державний "Ощадбанк" готовий укотре продовжити пенсійні картки мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, картки продовжать ще на три місяці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі.

Повідомляється, що така пропозиція була озвучена на засіданні гуманітарної підгрупи. Додаткової інформації щодо цієї теми не надали. Зазначимо, раніше "Ощадбанк" продовжував дію карток до 1 січня 2021 року.

Крім того, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму контролю режиму припинення вогню. Українська сторона також нагадала росіянам про необхідність відпрацювати конкретні механізми координації та письмово їх фіксувати. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився.

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Топ коментарі
+21
Ето им благодарность от нашей власти за то что убили нашего солдата?
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24.11.2020 18:54
+16
А ми вже "переживати" почали. Як же там "кармільци" без наших грошей?
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24.11.2020 18:57
+15
Я так вижу ни украинской власти ни ЕС не выгодно прекратить ету войну и они постоянно террористов финансируют и ублажают вместо того чтобы уничтожить
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24.11.2020 18:55
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Ето им благодарность от нашей власти за то что убили нашего солдата?
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24.11.2020 18:54 Відповісти
Я так вижу ни украинской власти ни ЕС не выгодно прекратить ету войну и они постоянно террористов финансируют и ублажают вместо того чтобы уничтожить
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24.11.2020 18:55 Відповісти
АНТИ- власть...
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24.11.2020 18:59 Відповісти
ЕС(Европа) давно сгнившее место погрязшее в коррупции и деньгах кацапов.Там уже нет тех ценностей что были раньше.Им глубоко пофин на нас
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24.11.2020 19:35 Відповісти
Та не перживай ты так! Им и на себя самих уже пофуй - живут как аквариумные рыбки гуппи...
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24.11.2020 20:49 Відповісти
Ура!
До весны дыры в бюджете не будет!
В бюджете ДыРы, я имел в виду...
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24.11.2020 18:56 Відповісти
как раз под сепарские "выборы- 31марта" ...
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24.11.2020 19:05 Відповісти
А ми вже "переживати" почали. Як же там "кармільци" без наших грошей?
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24.11.2020 18:57 Відповісти
Обдрыщенцы бамбаса не пробовали сами выплачивать пенсии своим старикам?
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24.11.2020 19:01 Відповісти
они там две пенсии получают .. и нашу и кацапскую .. и очень не плохо себя чувствуют ..
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24.11.2020 19:07 Відповісти
Они и так двух маток сосут.
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24.11.2020 19:11 Відповісти
За які заслуги?
Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8469
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24.11.2020 19:03 Відповісти
Народ Бамбаса героически отказывается от украинских пенсий. Для чего они им.
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24.11.2020 19:10 Відповісти
Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6526
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24.11.2020 19:10 Відповісти
Не розумію? Навіщо?
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24.11.2020 19:13 Відповісти
Тут кто то визжал что нужно платить больше налогов в бюджет чтобы жизнь в Украине стала лучшей. Х***** вам в за щеку а не мои налоги. Буду стараться не платить налогов и никогда не покупать украинских товаров чтобы ниодна моя копейка не шла на финансирование террористов и росийских убийц.
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24.11.2020 19:13 Відповісти
наверно МВФ будет финансировать ..
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24.11.2020 19:21 Відповісти
Если что то останется после того как Ахметке по *зеленых тарифах* заплатим. Так что пускай МВФ идет нах. вместе с Ахметовым и сепарами.
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24.11.2020 19:25 Відповісти
А когда Ощадбанк обанкротится я в церкви поставлю свечку
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24.11.2020 19:37 Відповісти
НАПРАСНО.
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24.11.2020 19:20 Відповісти
Если будет продолжаться финансирование террористов и их марионеток, в Украине жизнь тогда не наладится, а станет хуже. Руководство страны должно занять принципиальную позицию по этому вопросу, но для этого надо любить свою страну и иметь железные яйца.
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24.11.2020 19:37 Відповісти
Никто не может требовать от еврея любить Украину и украинцев.
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24.11.2020 20:51 Відповісти
Ну в общем деньги для дырылы в бюджете Украины не закончатся . Зато они ( деньги ) скорей всего закончатся в бюджете росии с января 2021 года для лднр . Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1043
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24.11.2020 19:39 Відповісти
Ну для пенсионеров из ОРДИЛО деньги хоть есть, а то будет как то нэзручно, наши бог с ними, потерпят )))))
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24.11.2020 19:44 Відповісти
Как то непонятно, как уживаются на одном сайте разные новости
В одной нам рассказывают что у казначейства денег нет и нечем оплатить счета на миллиарды гривен, и тут же мы раздаем деньги пенсам в ОРДЛО.
Эти взаимно противоречивые новости пишут конкурирующие новостные отделы или эта каша творится в одних и тех же головах?
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24.11.2020 22:34 Відповісти
Наши терпилы вытерпят все это факт
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25.11.2020 07:08 Відповісти
За що ж такі пільги "кормільцам", може за те, що війна у нас уже 7 років і вбивають наших хлопців...
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24.11.2020 19:51 Відповісти
Питаннячко: якого дідька? Хто хотів, той за сім років переїхав на неокуповані території. Решту "русскай мір" влаштовує, от хай він їх годує. Переважна більшість заробила пенсії за часів Союзу. Правонаступником якого є Рашка, от вона нехай і платить.
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24.11.2020 20:07 Відповісти
Помнится во время ВОВ СССР тоже переводила пенсии на оккупированные территории + дойчмарки,нормально жили...
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24.11.2020 20:36 Відповісти
если пенсионер умирает на подконтрольной территории, то в пенсионный фонд моментально идет информация. Благодаря нашему Ощадбанку, покойник в ОРДИЛО еще 3 месяца будет получать пенсию та карту.
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24.11.2020 21:06 Відповісти
****, у меня в декабре тоже карта заканчивается. Но мне её не продлят "автоматом"?
Если детей надо прописывать в "дырке", чтобы бесплатно подготовительные курсы и льготы на бюджет в ВУЗы были, то уже и пенсам в бежать туда? На "льготку" и вкусняшки?
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24.11.2020 21:28 Відповісти
Хотите посмеяться?
Моя супруга болеет 20 лет рассеянным склерозом, ей не оформляют инвалидность, среди аргументов "с рассеянным склерозом так долго не живут, ваша супруга им не болеет" и не назначают пенсию по инвалидности.
А "запоребриковым" пенсам выплачивает и по возрасту и по инвалидности.

Любить родину это не Кобзаря цитировать на митингах, это помогать своим гражданам. Нам не помогают. ОРДЛОвским помогают
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24.11.2020 22:29 Відповісти
А я б платив лише на нашій стороні...
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25.11.2020 06:34 Відповісти
 
 