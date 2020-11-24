Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити картки пенсіонерів з ОРДЛО

Державний "Ощадбанк" готовий укотре продовжити пенсійні картки мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, картки продовжать ще на три місяці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі.

Повідомляється, що така пропозиція була озвучена на засіданні гуманітарної підгрупи. Додаткової інформації щодо цієї теми не надали. Зазначимо, раніше "Ощадбанк" продовжував дію карток до 1 січня 2021 року.

Крім того, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму контролю режиму припинення вогню. Українська сторона також нагадала росіянам про необхідність відпрацювати конкретні механізми координації та письмово їх фіксувати. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився.

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