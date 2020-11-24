Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити картки пенсіонерів з ОРДЛО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Державний "Ощадбанк" готовий укотре продовжити пенсійні картки мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, картки продовжать ще на три місяці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі.
Повідомляється, що така пропозиція була озвучена на засіданні гуманітарної підгрупи. Додаткової інформації щодо цієї теми не надали. Зазначимо, раніше "Ощадбанк" продовжував дію карток до 1 січня 2021 року.
Крім того, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму контролю режиму припинення вогню. Українська сторона також нагадала росіянам про необхідність відпрацювати конкретні механізми координації та письмово їх фіксувати. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився.
Будь ласка, зачекайте...
До весны дыры в бюджете не будет!
В бюджете ДыРы, я имел в виду...
В одной нам рассказывают что у казначейства денег нет и нечем оплатить счета на миллиарды гривен, и тут же мы раздаем деньги пенсам в ОРДЛО.
Эти взаимно противоречивые новости пишут конкурирующие новостные отделы или эта каша творится в одних и тех же головах?
Если детей надо прописывать в "дырке", чтобы бесплатно подготовительные курсы и льготы на бюджет в ВУЗы были, то уже и пенсам в бежать туда? На "льготку" и вкусняшки?
Моя супруга болеет 20 лет рассеянным склерозом, ей не оформляют инвалидность, среди аргументов "с рассеянным склерозом так долго не живут, ваша супруга им не болеет" и не назначают пенсию по инвалидности.
А "запоребриковым" пенсам выплачивает и по возрасту и по инвалидности.
Любить родину это не Кобзаря цитировать на митингах, это помогать своим гражданам. Нам не помогают. ОРДЛОвским помогают