"Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти
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Одним - локдауни і суворі обмеження, іншим - надприбутки. У таких "ковідних" реаліях сьогодні живе Україна.
Про це розповідається в сюжеті "Грошей".
Через коронавірус українці вже встигли витратити сотні мільйонів гривень на тести, а приватні лабораторії, відповідно, ці гроші заробили.
Журналісти 1+1 проаналізували, як влаштований "ковідний ринок" в Україні.
Головними об’єктами дослідження стали чотири приватні лабораторії, які зробили найбільше тестів на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тестів): "Діла" - 170 000 тестів, "ДНК-Лабораторія" - 84 000 тестів, "Сінево" - 76 000 тестів, "Ніколаб" - 68 000 тестів.
На точність тесту та рівень якості впливають реагенти, і найкращі зараз виробляються у Європі та США, зазначають експерти в сюжеті.
Журналісти спробували отримати інформацію про те, які реагенти використовують в українських лабораторіях для проведення досліджень. "ДНК-Лабораторія" та "Ніколаб" повідомили, що купують "найякісніші європейські" реагенти. Щоправда, надати будь-які документи в цих лабораторіях відмовилися, також не було надано і будь-якої іншої інформації про їхні реагенти в цілому.
У "Діла" повідомили, що використовують німецькі реагенти, та навіть вказали назву компанії-виробника – Siemens. А от показувати документи чи розкривати технічну інформацію представники лабораторії чомусь не стали. На сайті "Діли" лише вказано, що чутливість їхніх ПЛР-тестів складає 400 копій на мілілітр.
"Сінево" стали єдиними, хто надав документи з усіма даними про свої реагенти. Зокрема, у технічній документації було вказано, що чутливість ПЛР-тестів, які використовуються в лабораторії, складає 250 копій на мілілітр.
Найгірші тести, як припускають журналісти – це ті, які робить держава. Вони закуповують, згідно з розслідуванням 1+1, найдешевші реагенти для своїх тест-систем.
Примітно, що "Діла", яка провела найбільше тестів, має 88% негативних результатів (тобто таких, що вказують на відсутність коронавірусу). "ДНК-Лабораторія" має 87% негативних результатів, "Сінево" - 69% негативних результатів, "Ніколаб" - 86% негативних результатів.
Інформації про ПЛР-тести "ДНК-Лабораторії" та "Ніколаб" немає жодної, тому порівняти статистику та технічні дані можна тільки між "Ділою" та "Сінево".
Зокрема, "Діла", лідер за кількістю ПЛР-тестів серед приватних лабораторій, має ПЛР-тести з чутливістю 400 копій/мл, а "Сінево" має ПЛР-тести з чутливістю 250 копій/мл. Це означає, що ПЛР-тести "Сінево" є на 60% чутлівишими за тести "Діли", оскільки вони можуть вловити вірус у зразках, в яких кількість копій цього вірусу є на 37,5% меншою, ніж у зразках, в яких зможе побачити вірус ПЛР-тест "Діли".
Це може пояснювати, чому, наприклад, їхній конкурент - "Сінево" виявляє хворих на коронавірус більш ніж у 2 рази частіше, ніж "Діла". Хоча при цьому ціна ПЛР-тесту у "Сінево" є майже у два рази нижчою, ніж в конкурента.
Будь ласка, зачекайте...
верить в то, что лаборатории проводят тесты - все равно что верить в вовку-шмарклю и его "позитивный тест в три полоски от ермака"
Как призналась одна из лаборанток - та "нам просто лень проводить их.. или реагентов нет - поэтому ставим показатели наобум..."
в донарском центре качественно делают на современном оборудовании 1-2мин.
Зверніть увагу. У нас тестують тільки хворих, або з симптомати. Без симптомів майже не тестують. Висновок - або тесті - ласйно, або все, що навколо коронавірусу - роздута мильна бульбашка, або і те і інше.
УВАГА - різкий зріст захворювань на пневмонію стався після початку масового використання масок. Маска викликає пневмонію. Скоріше за все алергічну, а можливо і хімічну. Хтось превіряв безпечність цих масок?
Еще не так офигеете.
Сахраніть здоровьє чтоб
Занімайтєсь люді обтіранієм.(с)
😁
Приседайте до упаду! (С)
Лягтє на пол
Трі_чєтирє..
😁
Сегодня по долгу службы мне пришлось проводить проверку и юстировку пирометра для измерения температуры и вникнуть в премудрости инструкции по эксплуатации.Так оказалось что все 100% как медиков так и тех кто нам тычет в лбы этими приборами просто не умеют им пользоваться.
Обращаю внимание на слова ,,все 100%,,
Прилад має використовуватись в приміщені де температура від плюс 10 до 40 градусів теплп.
Замір температури має проводитися тільки після того як людина знаходиться в цьому приміщені де і піромерт не менше як 20 хвилин.
Проміжок між замірами має складати не менше як 15 секунд а після 3-4 замірів має бути перерва не менше 1 хвилини.
І хто цого дотримується?
Вы просто спросите сертификат соответствия на прибор и сразу у Вас температура при повторном измерении охранником чудейственным образом окажется в норме.
Да и тестов не прислали.
Вот обычные дела
Нас с тобою *******. - 2 раза. ( )
Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн. Проверил по факту так. Лаборотория по фоткам очень серьёзная
Если результат позитивен то лобарант обязан сделать повторный тест реагентами из другой партии а если при повторном анализе с новым реагентом тест окажется отрицательным то и третий.А при таком массовом поступлении биоматериалов для исследования лаборанты просто невсостоянии спавлятся из этой работой,да еще кроме анализов им приходится при каждом заполнять кучу документов на каждый анализ.А на все про все у них всего три дня,вот и не удивительно что в большенстве результаты анализов ошибочно-позитивные так как лучше перебздеть чем недобздеть.А в конечном итоге как страна так и ошибочно определенный ,,больной,,влетает и не одну тысячу гривен.
Думаю, що "Діла" - це звичайні спекулянти, в яких ціноутворення залежить лише від того "скільки перелякані дурники готові заплатити"...
Ціни реально придумують просто "с потолка", як кажуть в ерефії.