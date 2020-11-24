"Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти

Одним - локдауни і суворі обмеження, іншим - надприбутки. У таких "ковідних" реаліях сьогодні живе Україна.

Про це розповідається в сюжеті "Грошей".

Через коронавірус українці вже встигли витратити сотні мільйонів гривень на тести, а приватні лабораторії, відповідно, ці гроші заробили.

Журналісти 1+1 проаналізували, як влаштований "ковідний ринок" в Україні.

Головними об’єктами дослідження стали чотири приватні лабораторії, які зробили найбільше тестів на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тестів): "Діла" - 170 000 тестів, "ДНК-Лабораторія" - 84 000 тестів, "Сінево" - 76 000 тестів, "Ніколаб" - 68 000 тестів.

На точність тесту та рівень якості впливають реагенти, і найкращі зараз виробляються у Європі та США, зазначають експерти в сюжеті.

Журналісти спробували отримати інформацію про те, які реагенти використовують в українських лабораторіях для проведення досліджень. "ДНК-Лабораторія" та "Ніколаб" повідомили, що купують "найякісніші європейські" реагенти. Щоправда, надати будь-які документи в цих лабораторіях відмовилися, також не було надано і будь-якої іншої інформації про їхні реагенти в цілому.

У "Діла" повідомили, що використовують німецькі реагенти, та навіть вказали назву компанії-виробника – Siemens. А от показувати документи чи розкривати технічну інформацію представники лабораторії чомусь не стали. На сайті "Діли" лише вказано, що чутливість їхніх ПЛР-тестів складає 400 копій на мілілітр.

"Сінево" стали єдиними, хто надав документи з усіма даними про свої реагенти. Зокрема, у технічній документації було вказано, що чутливість ПЛР-тестів, які використовуються в лабораторії, складає 250 копій на мілілітр.

Найгірші тести, як припускають журналісти – це ті, які робить держава. Вони закуповують, згідно з розслідуванням 1+1, найдешевші реагенти для своїх тест-систем.

Примітно, що "Діла", яка провела найбільше тестів, має 88% негативних результатів (тобто таких, що вказують на відсутність коронавірусу). "ДНК-Лабораторія" має 87% негативних результатів, "Сінево" - 69% негативних результатів, "Ніколаб" - 86% негативних результатів.

Інформації про ПЛР-тести "ДНК-Лабораторії" та "Ніколаб" немає жодної, тому порівняти статистику та технічні дані можна тільки між "Ділою" та "Сінево".

Зокрема, "Діла", лідер за кількістю ПЛР-тестів серед приватних лабораторій, має ПЛР-тести з чутливістю 400 копій/мл, а "Сінево" має ПЛР-тести з чутливістю 250 копій/мл. Це означає, що ПЛР-тести "Сінево" є на 60% чутлівишими за тести "Діли", оскільки вони можуть вловити вірус у зразках, в яких кількість копій цього вірусу є на 37,5% меншою, ніж у зразках, в яких зможе побачити вірус ПЛР-тест "Діли".

Це може пояснювати, чому, наприклад, їхній конкурент - "Сінево" виявляє хворих на коронавірус більш ніж у 2 рази частіше, ніж "Діла". Хоча при цьому ціна ПЛР-тесту у "Сінево" є майже у два рази нижчою, ніж в конкурента.