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"Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Одним - локдауни і суворі обмеження, іншим - надприбутки. У таких "ковідних" реаліях сьогодні живе Україна.

Про це розповідається в сюжеті "Грошей".

Через коронавірус українці вже встигли витратити сотні мільйонів гривень на тести, а приватні лабораторії, відповідно, ці гроші заробили.

Журналісти 1+1 проаналізували, як влаштований "ковідний ринок" в Україні.

Головними об’єктами дослідження стали чотири приватні лабораторії, які зробили найбільше тестів на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тестів): "Діла" - 170 000 тестів, "ДНК-Лабораторія" - 84 000 тестів, "Сінево" - 76 000 тестів, "Ніколаб" - 68 000 тестів.

На точність тесту та рівень якості впливають реагенти, і найкращі зараз виробляються у Європі та США, зазначають експерти в сюжеті.

Журналісти спробували отримати інформацію про те, які реагенти використовують в українських лабораторіях для проведення досліджень. "ДНК-Лабораторія" та "Ніколаб" повідомили, що купують "найякісніші європейські" реагенти. Щоправда, надати будь-які документи в цих лабораторіях відмовилися, також не було надано і будь-якої іншої інформації про їхні реагенти в цілому.

У "Діла" повідомили, що використовують німецькі реагенти, та навіть вказали назву компанії-виробника – Siemens. А от показувати документи чи розкривати технічну інформацію представники лабораторії чомусь не стали. На сайті "Діли" лише вказано, що чутливість їхніх ПЛР-тестів складає 400 копій на мілілітр.

"Сінево" стали єдиними, хто надав документи з усіма даними про свої реагенти. Зокрема, у технічній документації було вказано, що чутливість ПЛР-тестів, які використовуються в лабораторії, складає 250 копій на мілілітр.

Найгірші тести, як припускають журналісти – це ті, які робить держава. Вони закуповують, згідно з розслідуванням 1+1, найдешевші реагенти для своїх тест-систем.

Примітно, що "Діла", яка провела найбільше тестів, має 88% негативних результатів (тобто таких, що вказують на відсутність коронавірусу). "ДНК-Лабораторія" має 87% негативних результатів, "Сінево" - 69% негативних результатів, "Ніколаб" - 86% негативних результатів.

Інформації про ПЛР-тести "ДНК-Лабораторії" та "Ніколаб" немає жодної, тому порівняти статистику та технічні дані можна тільки між "Ділою" та "Сінево".

Зокрема, "Діла", лідер за кількістю ПЛР-тестів серед приватних лабораторій, має ПЛР-тести з чутливістю 400 копій/мл, а "Сінево" має ПЛР-тести з чутливістю 250 копій/мл. Це означає, що ПЛР-тести "Сінево" є на 60% чутлівишими за тести "Діли", оскільки вони можуть вловити вірус у зразках, в яких кількість копій цього вірусу є на 37,5% меншою, ніж у зразках, в яких зможе побачити вірус ПЛР-тест "Діли".

Це може пояснювати, чому, наприклад, їхній конкурент - "Сінево" виявляє хворих на коронавірус більш ніж у 2 рази частіше, ніж "Діла". Хоча при цьому ціна ПЛР-тесту у "Сінево" є майже у два рази нижчою, ніж в конкурента.
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Топ коментарі
+9
лучшие, но и самые дорогие тесты, можно приобрести в "эпицентре". контрабандный товар. радикально прямые поставки "мрией" с малой арнаутской )
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24.11.2020 19:30
+8
Еслі хілий- сразу в гроб!!
Сахраніть здоровьє чтоб
Занімайтєсь люді обтіранієм.(с)
😁
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24.11.2020 19:35
+7
никакой сенсации в том что реальных тестов НЕТ - в общем-то сами лаборатории и не скрывают))
верить в то, что лаборатории проводят тесты - все равно что верить в вовку-шмарклю и его "позитивный тест в три полоски от ермака" "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 680
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24.11.2020 19:49
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Это новая тема для сенсации . ))
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24.11.2020 19:27 Відповісти
ага слюна Вовочки и всех иудеев Украины и стала реагентом.... а вы думаете чому воны мовчать слюну экономят...каждый миллиметр по цене злата....
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24.11.2020 19:30 Відповісти
і чого в Одесі так не ******* іудеїв? "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 4446
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24.11.2020 19:33 Відповісти
Просто словами не разбрасыва ( емся ) ( ются ) ... . Читайте , как хотите "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 4332 .
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24.11.2020 19:50 Відповісти
никакой сенсации в том что реальных тестов НЕТ - в общем-то сами лаборатории и не скрывают))
верить в то, что лаборатории проводят тесты - все равно что верить в вовку-шмарклю и его "позитивный тест в три полоски от ермака" "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 680
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24.11.2020 19:49 Відповісти
более того, если сделать обычный анализ крови в течении 20-30 минут в трех разных лабораториях - то получим абсолютно разные показатели - от минимума до максимума..
Как призналась одна из лаборанток - та "нам просто лень проводить их.. или реагентов нет - поэтому ставим показатели наобум..."
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24.11.2020 19:53 Відповісти
Опорожнился , - поздравляю . Главное шоб запора на трое следующих суток не последовало "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 3213 "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 5658
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24.11.2020 20:02 Відповісти
кто о чем, а ватные зебилы о своих достижениях "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 7174 ...
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25.11.2020 01:51 Відповісти
да такое и в совке было моя тетка покойная делала пару раз эксперименты отвозит на анализ мочи 3 баночки 2 в обычные поликлиники и 3 в хозрасчетную за 2 рубля... и получает три результата иногда в совке пишут одинаковый а хозрасчете фантастику иногда во всех трех разные что просто поразительно ибо с одной банки разливалась моча в три разные с одного захода..и не факт что правду давала лаборатория хозрасчетной поликлиники вот тебе и оплата типа... самый точный анализ когда у тебя твой лаборант и она при тебе делает полностью от и до анализы и показывает тебе в микроскоп как выглядят те или иные компоненты ты их сам даже считаешь... а так все на веру...
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24.11.2020 20:05 Відповісти
- ну зачем такое озвучивать ... . Припоминаю в 85 или 86 году , - сдавали кровь на анализы и на группу . У всех брали кровь из вены . Когда я увидел , что берут одним стеклянным шприцом у всех и промывают потом под краном , то отказался и вышел . .
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24.11.2020 21:42 Відповісти
зачем по лабораториям ходить пальцев нехватит.
в донарском центре качественно делают на современном оборудовании 1-2мин.
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24.11.2020 23:13 Відповісти
Хто всрався - звістно ЗЕ.
Зверніть увагу. У нас тестують тільки хворих, або з симптомати. Без симптомів майже не тестують. Висновок - або тесті - ласйно, або все, що навколо коронавірусу - роздута мильна бульбашка, або і те і інше.
УВАГА - різкий зріст захворювань на пневмонію стався після початку масового використання масок. Маска викликає пневмонію. Скоріше за все алергічну, а можливо і хімічну. Хтось превіряв безпечність цих масок?
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24.11.2020 20:25 Відповісти
різкий зріст захворювань на пневмонію стався після початку масового використання масок... Не зовсім так. Після масового використання КТ в пошуках матового скла, яке досі ніхто так інтенсивно не шукав.
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24.11.2020 20:54 Відповісти
ху із матове скло?
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24.11.2020 21:11 Відповісти
Внукам хватит...
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24.11.2020 19:27 Відповісти
лучшие, но и самые дорогие тесты, можно приобрести в "эпицентре". контрабандный товар. радикально прямые поставки "мрией" с малой арнаутской )
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24.11.2020 19:30 Відповісти
Пф. Вы бы ребятки проанализировали бы реальную инфу по составу вакцин... и о том, что на деле используется при исследованиях их безопасности...
Еще не так офигеете.
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24.11.2020 19:31 Відповісти
і що ж там используется?
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24.11.2020 21:32 Відповісти
В том то и дело, что толком мало кто знает, а производители скрывают
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25.11.2020 07:37 Відповісти
"Г+Г" копається в Г "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 3957 унікально
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24.11.2020 19:31 Відповісти
Так хто там хвалився шо він положітєльний а тест у нього отріцатєльний? Ваву взули? "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 4084
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24.11.2020 19:35 Відповісти
Еслі хілий- сразу в гроб!!
Сахраніть здоровьє чтоб
Занімайтєсь люді обтіранієм.(с)
😁
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24.11.2020 19:35 Відповісти
Разговаривать не надо-
Приседайте до упаду! (С)
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24.11.2020 19:40 Відповісти
Єслі Ви в сВаєй квартире
Лягтє на пол
Трі_чєтирє..
😁
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24.11.2020 20:04 Відповісти
Саньок Привет!!)))
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24.11.2020 20:06 Відповісти
Яка чудова реклама Сінево...
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24.11.2020 19:38 Відповісти
Реклама синево???
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24.11.2020 19:39 Відповісти
Сколько стоит реклама "Синево"?)
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24.11.2020 19:42 Відповісти
И кто то после этого верит что эпидемия коронавируса в Украине закончится ? Мрази во власти открыли Клондайк , хочется верить что когда то всю эту сволочь наживающуюся на людях поставят к стенке !
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24.11.2020 19:44 Відповісти
она во всем мире закончится...когда переболеют процентов 70-90...и кому не повезло-умрут.как с испанкой в прошлом веке.
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24.11.2020 20:10 Відповісти
А чого в моїй родині ніхто з прабаб-дідів від іспанки не помер?
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24.11.2020 20:56 Відповісти
а ти в них не запитував?чого в мене питаєш
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24.11.2020 21:14 Відповісти
Бо всі так ******* іспанку як приклад наводити, може, з ваших хтось від неї помер?
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24.11.2020 21:37 Відповісти
усе хто помер, у тех унуков нема "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 8071
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24.11.2020 23:17 Відповісти
Та у померлих рідня залишилась - наші прадіди, та чомусь від них ми про іспанку нічого не чули.
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25.11.2020 06:24 Відповісти
Потому что в те времена манипулировали цифрами похлеще, чем сейчас и в умершие от испанки записывали вех подряд. Поэтому даже минимальная цифра умерших в 50 млн. преувеличена в несколько раз
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25.11.2020 07:41 Відповісти
Кроме того, космические цифры "жертв" испанки начали озвучивать уже в намного более поздние времена. Кто и с какой целью - вопрос
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25.11.2020 07:43 Відповісти
ДНК-лаборатории - суто кацапська кантора, торгують кацапським, так само інтермедіка, вектор бест, ДС України...
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24.11.2020 19:46 Відповісти
Насрать.
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24.11.2020 19:51 Відповісти
Ингридиенты-монетка. Орел-есть вирус, решка-нет.
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24.11.2020 19:53 Відповісти
потому что, это все фуфло! сегодня по результатам теста ложат в инфекционку, через 2 дня выписывают, так как подтвеждения нету (-3500 грн + расходы в больнице)
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24.11.2020 20:15 Відповісти
Моє пояснення щодо Діли і Сінево по проценту позитивних тестів. Справа не тільки в чутливості. У Ділі, в тому числі, роблять велику кількість тестів здорові люди, у яких немає ніяких симптомів - їм потрібна довідка англійською, щоб прилетіти в іншу країну. В Києві у Діли можна здати такий аналіз у різних місцях і також у суботу. У Сінево це можна зробити тільки в одному місці на весь Київ і в суботу вони не працюють, а це важливо, якщо літак в понеділок. Сама хотіла здати в Сінево біля дому, в результаті їхнього обмеженого сервісу довелося в Ділі за вищу ціну.
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24.11.2020 20:45 Відповісти
Які тести? вірити українським лабораторіям? Не раджу, навіть при звичайному аналізі крові. А тут взагалі чудеса.
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24.11.2020 20:53 Відповісти
Думаю что не скрывают а просто не умеют ими пользоваться или ставят ,,левые,, с потолка результаты.
Сегодня по долгу службы мне пришлось проводить проверку и юстировку пирометра для измерения температуры и вникнуть в премудрости инструкции по эксплуатации.Так оказалось что все 100% как медиков так и тех кто нам тычет в лбы этими приборами просто не умеют им пользоваться.
Обращаю внимание на слова ,,все 100%,,
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24.11.2020 21:06 Відповісти
Тести не бінарні, там нема - "так" чи "ні".
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24.11.2020 22:06 Відповісти
Пірометр є приладом тільки для дистанційного заміру температури,а для точного заміру потрібно дотримуватись декілька обовязкових правил.
Прилад має використовуватись в приміщені де температура від плюс 10 до 40 градусів теплп.
Замір температури має проводитися тільки після того як людина знаходиться в цьому приміщені де і піромерт не менше як 20 хвилин.
Проміжок між замірами має складати не менше як 15 секунд а після 3-4 замірів має бути перерва не менше 1 хвилини.
І хто цого дотримується?
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25.11.2020 07:52 Відповісти
P.S.І майже ніхто із медиків не знає що нормальна температура тіла людини залежить від віку.Після 45 років у всьому світі нормальною температурою вважається температура від 35.4 до 37.7 а не як прийнято 36.6.
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25.11.2020 08:02 Відповісти
Охраники так и говорят, хвора людина, а с улицы зашёл всё в норме. Где правильно мерять температуру, у шеи?
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25.11.2020 09:04 Відповісти
Нет,после всех выдержек указаных в инструкции,а это не мение 15-20 минут,самая точная поверхностная температура тела,как не странно,за ухом.
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25.11.2020 09:29 Відповісти
P.S.И еще одно,в 99.9% прирометры не имеют сертификации и калибровочных свидетельств от метрологической службы Украины и использование таких приборов ЗАПРЕЩЕНО Законом Украины.
Вы просто спросите сертификат соответствия на прибор и сразу у Вас температура при повторном измерении охранником чудейственным образом окажется в норме.
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25.11.2020 10:04 Відповісти
А что, на Г+Г есть журналисты, которым можно верить?!
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24.11.2020 21:15 Відповісти
Я ж вам кажу перелякані примати, тепер вся решта вашого життя буде складатися від теста до теста і від вакцини до вакцини.
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24.11.2020 21:47 Відповісти
Эта власть и мировая в т.ч. вас лошила, лошает и будет лошать
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24.11.2020 22:06 Відповісти
Жаль вакцина не пришла,
Да и тестов не прислали.
Вот обычные дела
Нас с тобою *******. - 2 раза. ( )
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25.11.2020 00:56 Відповісти
По словам Бутенко(Синэво), ПЦР-тестирование на COVID-19 будет выполняться на реагентах компании BAG Diagnostics (Германия). Тест-системы прошли клинические исследования и имеют аккредитацию ЕС. Аналогичные реагенты для тестирования населения используют ведущие лаборатории Европы.
Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн. Проверил по факту так. Лаборотория по фоткам очень серьёзная
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25.11.2020 09:11 Відповісти
Не в реагентах дело,а дело в том что количество больных прогресивно возврастает а количество лаборантов падает.А резутьтаты тестов выдаются не более через три дня.
Если результат позитивен то лобарант обязан сделать повторный тест реагентами из другой партии а если при повторном анализе с новым реагентом тест окажется отрицательным то и третий.А при таком массовом поступлении биоматериалов для исследования лаборанты просто невсостоянии спавлятся из этой работой,да еще кроме анализов им приходится при каждом заполнять кучу документов на каждый анализ.А на все про все у них всего три дня,вот и не удивительно что в большенстве результаты анализов ошибочно-позитивные так как лучше перебздеть чем недобздеть.А в конечном итоге как страна так и ошибочно определенный ,,больной,,влетает и не одну тысячу гривен.
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25.11.2020 11:10 Відповісти
Коли лабораторія ставить ціну на ПЛР-тест 1800 грн, а потім знижує її до 1480 грн, то особисто для мене це привід задуматися про те, наскільки ціна буде знижуватися надалі, по мірі того, як з'являтимуться нові конкуренти, і коли вже ціна стане обгрунтованою.
Думаю, що "Діла" - це звичайні спекулянти, в яких ціноутворення залежить лише від того "скільки перелякані дурники готові заплатити"...
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25.11.2020 14:43 Відповісти
Читав, що Діла і Ніколаб роблять тести на однакових реагентах. Тільки в Ніколаб зара на сайті написано 740 гривень за тест, а Діла хоче за це 1480 гривень - тупо в 2 рази більше, ехехе.
Ціни реально придумують просто "с потолка", як кажуть в ерефії.
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25.11.2020 15:45 Відповісти
 
 