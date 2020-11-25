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Байден (2326) вибори (6162) США (14488)

Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті

Перемога кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена офіційно затверджена в Пенсільванії.

Про це губернатор американського штату Пенсільванія Том Вулф оголосив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Як того вимагає федеральний закон, я підписав документ, який стверджує, що голоси виборників дістаються Джо Байдену і Камалі Харріс", - написав Вулф.

Він також подякував співробітникам виборчих комісій за чесну роботу.

Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті 01

Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою. Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії ґрунтувалися на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса. Однак той відмовився від своїх слів.

22 листопада федеральний суддя Метью Брена відхилив позов президента США Дональда Трампа до виборчої комісії штату Пенсільванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.

Юридичні радники Трампа подали в суди понад два десятки позовів, що оскаржують результати голосування 3 листопада, але майже всі вони були відкинуті.

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Топ коментарі
+28
Кремлевский клоун никак не может угомониться
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24.11.2020 19:40
+26
на Донні чекають кілька кримінальних справ.....а імунітету вже нема
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24.11.2020 19:43
+23
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 3319
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24.11.2020 19:44
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Кремлевский клоун никак не может угомониться
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24.11.2020 19:40 Відповісти
Додик давай в КСу вместе Окружным и Пагорбным на Печерске тебе тебе за сотню лярдов нарисуют любую па-БЕДУ... Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 232
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24.11.2020 20:08 Відповісти
на Донні чекають кілька кримінальних справ.....а імунітету вже нема
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24.11.2020 19:43 Відповісти
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 3319
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24.11.2020 19:44 Відповісти
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 9434 .Ну це вже повний - ТРАМПЄЦ . Самий натуральний . Безумовний .!! Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 854 .
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24.11.2020 19:49 Відповісти
Милания бросает и разводится выборы проиграл так что выбор невелик либо купить кусок мыла и в призраки либо к нам в аппарат президента советником Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 14
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24.11.2020 19:49 Відповісти
Шоумен до шоумена за шоуменським
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24.11.2020 19:53 Відповісти
Є ще й третій варіант - сісти як корупціонер - главтівник.
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24.11.2020 19:55 Відповісти
Меланія його на аліменти мільйоні розведе
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24.11.2020 20:02 Відповісти
А шо там каже Жирік?
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 3667
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24.11.2020 19:51 Відповісти
Смолу глушит вместо шампанского.
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24.11.2020 19:59 Відповісти
Это они четыре года назад готовились, репетировали поздравление Байдена с победой ! И откуда эти прохвосты узнали за четыре года что Байден победит ? Чудеса да и только....
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24.11.2020 20:01 Відповісти
А жирику по цимбалам, він від цього бідніше не стане, а якщо запече здрисне на обітованну... Папа все ж такі "юрист"
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24.11.2020 20:05 Відповісти
Трам-пам-пам(с)
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24.11.2020 19:51 Відповісти
Чёйт Лахты невидать ! Ещё неделю назад тут их пруд пруди было, а сейчас наверна стекломой накатывают с горя слезой разбавленый ! 🤪😁
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24.11.2020 19:51 Відповісти
Кацапские жопы превращаются в "вечный огонь".
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24.11.2020 19:53 Відповісти
Не-а, не загашений газовий факел на Ямале
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24.11.2020 19:54 Відповісти
Горящий кацаппукан - это настоящий Варп двигатель !
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24.11.2020 19:56 Відповісти
Там вже розслідують і підставних технічних кандидатів із однаковими з демократами іменами з незаконним фінансуванням, і махінації з грошима на вибори в які вляпалась Іванка, і знову піднімають його зв'язки з росією, і його зловживання владою. Він йде на дно і не думаю що йому все зійде з рук.
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24.11.2020 19:54 Відповісти
"Сядем усе!"(с)
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24.11.2020 19:56 Відповісти
Чык- чырык, херак-мандык ку-ку, дембель в январе старику!
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24.11.2020 19:56 Відповісти
Не порося святе поняття "дембель"!
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24.11.2020 19:58 Відповісти
Тупий андроїд - не порося, а не пороч!
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24.11.2020 19:59 Відповісти
Я понял правильно - не порочте. Ну уж очень подошло сравнение, будем считать это единичным случаем, дембеля не обидятся.
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24.11.2020 20:05 Відповісти
Да Вы - поэт, батенька!)
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24.11.2020 21:19 Відповісти
Нет, всего навсего бывший дембельский лозунг. Только закамуфлировал матёрные слова и вместо мая указал январь.
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25.11.2020 07:19 Відповісти
Бідному Донні вже навіть свої( республіканці) докоряють , мовляв - умій програвати і не ганьбися . Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 8479 .
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24.11.2020 19:56 Відповісти
Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті - Цензор.НЕТ 8972
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24.11.2020 20:19 Відповісти
Це та про кого Корольов говорив, що вона тупа пі.. пілотка. Ти бач, скільки років пройшло, а вона ще працює
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24.11.2020 22:07 Відповісти
Пенсильвания и Невада утвердили победу Байдена. В кремле паника. на производство вакцины аказываетсо нет мощностей, думаю ковид выкосит половину запоребрика пока наладят её производство.
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24.11.2020 20:31 Відповісти
Ту российскую вакцину в мире запретили даже на обезьянах тестировать - негуманно по отношению к обезьянам. Так что для россиян сойдет и мощностей хватит. Неужели на россии закончились говно и палки Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті - Цензор.НЕТ 3091
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24.11.2020 20:34 Відповісти
Скотомицин не пройдет! Пабеда Байдена много шороха наделала в кремле. Маккейн зашел в территориальные воды рфии и ноль реакции, вся вяличие утекло в сломанные унитазы МКС
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24.11.2020 20:40 Відповісти
так венгерские вафлисты закупают:
Венгрия начала испытывать российскую вакцину от коронавируса.

зе-гниды всё мостятся как бы втюхать украинскому быдлоэлекторату - всё прощупывают...
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24.11.2020 20:53 Відповісти
Точно новина має звучати : так губернатор Пенсильванії, представник демократичної партії, сфальсифікував результати виборів Президента.
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24.11.2020 20:46 Відповісти
А крім кримінальних справ, на Донні чекатиме й Пуйло з питаннями про "Where is my money, padla?!"😆
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24.11.2020 20:47 Відповісти
Коли Трамп ще по модельках бігав, Байден вже працював з "отвєтствєними таваріщами" з Кремля Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті - Цензор.НЕТ 5545
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24.11.2020 21:57 Відповісти
Тьортий калач.
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24.11.2020 21:58 Відповісти
 
 