Тернопільська влада звернулася до студентів-медиків, щоб ті допомогли лікарям у боротьбі з коронавірусом
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Тернопільська облдержадміністрація звернулася до студентів та викладачів Тернопільського національного медичного університету з проханням допомоги в боротьбі з коронавірусом. Студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА у Фейсбуці.
Як пояснили в ОДА, місцеві медики працюють у постійній напрузі і почала відчуватися нестача медичного персоналу, тому вирішили просити допомоги у студентів і викладачів.
"Частина фахівців зголосилася допомогти. Це як студенти, так і викладачі. Серед них один лікар-анестезіолог пенсійного віку, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги в Тернополі", - розповіли в ОДА.
В ОДА зазначили, що всіх, хто погодився допомогти в боротьбі з поширенням хвороби, влаштували на умовах цивільно-правових договорів і вони отримають оплату залежно від категорії, в якій працюють.
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масок нет, защитных средств нет, пусть власть сама в таких условиях работает бесплатно..
пусть эта власть идет волонтерами работать, студенты - это будущее, которое надо беречь..
меньше надо было воровать, теперь детей на амбразуру бросают..
они это у же провернули с намордниками, и вакцинацию провернут, как им навязывает опг воз, которая к медицине и охране здоровья - не имеет никакого отношения..