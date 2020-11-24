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Тернопільська влада звернулася до студентів-медиків, щоб ті допомогли лікарям у боротьбі з коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тернопільська влада звернулася до студентів-медиків, щоб ті допомогли лікарям у боротьбі з коронавірусом

Тернопільська облдержадміністрація звернулася до студентів та викладачів Тернопільського національного медичного університету з проханням допомоги в боротьбі з коронавірусом. Студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА у Фейсбуці.

Як пояснили в ОДА, місцеві медики працюють у постійній напрузі і почала відчуватися нестача медичного персоналу, тому вирішили просити допомоги у студентів і викладачів.

"Частина фахівців зголосилася допомогти. Це як студенти, так і викладачі. Серед них один лікар-анестезіолог пенсійного віку, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги в Тернополі", - розповіли в ОДА.

В ОДА зазначили, що всіх, хто погодився допомогти в боротьбі з поширенням хвороби, влаштували на умовах цивільно-правових договорів і вони отримають оплату залежно від категорії, в якій працюють.

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Топ коментарі
+8
предлагаю военкоматам обратиться к депутатам и чиновникам с предложением сдать на время особого периода своих совершеннолетних детей в армию
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24.11.2020 20:10
+4
Що настала черга студентів травити ??))
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24.11.2020 20:04
+3
И на пару дней ранее новость: Тернополь отказался усилтвать карантин https://censor.net/ru/news/3217632/ternopol_otkazalsya_usilivat_karantin
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24.11.2020 20:37
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Що настала черга студентів травити ??))
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24.11.2020 20:04 Відповісти
пошлют бедных бюджетников. Контрактников не тронут.
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24.11.2020 21:39 Відповісти
Хорошо что обратились по делу ,а не картошку убирать как в 80 е ба было и такое причём по всему совку где "водится" картошка, Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 150
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24.11.2020 20:07 Відповісти
А де не було картоплі ,то вбирали щось інше !!))
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24.11.2020 20:08 Відповісти
Колись було,сіно косили,тобто намогались косити !!)))
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24.11.2020 20:10 Відповісти
Помидоры пололи. Потом оказалось надо было сорняки полоть вокруг помидоров. Чего сразу не объяснить?
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24.11.2020 20:22 Відповісти
хай слуги спереді йдуть
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24.11.2020 20:07 Відповісти
предлагаю военкоматам обратиться к депутатам и чиновникам с предложением сдать на время особого периода своих совершеннолетних детей в армию
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24.11.2020 20:10 Відповісти
К сожалению ихние отпры,ой извините зливаникі,с рождения по всем документам дебилы и калеки да еще и из справками от психиатров об психических расстройствах и годятся разве что на должностья своих родителей.То что творится в Украине просто иными словами описать невозможно.
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24.11.2020 20:56 Відповісти
Докерувались дебилы зеленые. В экономике трындец, в финансах трвндец и в медицине похоже пришел полный трындец. Что там сегодня Степашка вещал?
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24.11.2020 20:14 Відповісти
у Меня дворники с высшим образованием..
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24.11.2020 20:15 Відповісти
Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8055
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24.11.2020 20:15 Відповісти
Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6122
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24.11.2020 20:18 Відповісти
Саме так ,Вавачка,це здіпець!!!)))
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24.11.2020 20:25 Відповісти
😂
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24.11.2020 20:38 Відповісти
вони що вміють? сідницю вколоти? Інтубація - ні, встановлення підключички - ні, в вену при низькому тиску попаде виключно хто вже працює , при умові в реанімаційному відділенні, встановити сечовий катетер - і то не всі вміють і теоретично не знають як воно на справді, особливо чоловікам! Хіба поли мити..судно подати.. але ризик зараження високий! Депутатів в допомогу!
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24.11.2020 20:26 Відповісти
Тільки "вутку" на більше вже не розраховують. ..на жаль. .🤗
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24.11.2020 20:37 Відповісти
И на пару дней ранее новость: Тернополь отказался усилтвать карантин https://censor.net/ru/news/3217632/ternopol_otkazalsya_usilivat_karantin
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24.11.2020 20:37 Відповісти
каким образом, эти дети, должны помочь?
масок нет, защитных средств нет, пусть власть сама в таких условиях работает бесплатно..
пусть эта власть идет волонтерами работать, студенты - это будущее, которое надо беречь..
меньше надо было воровать, теперь детей на амбразуру бросают..
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24.11.2020 20:53 Відповісти
Нефиг было ходить на выборы по-приколу
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24.11.2020 21:03 Відповісти
так и не ходил бы..
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24.11.2020 21:12 Відповісти
Хорошо хоть не к судмедекспертам
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24.11.2020 21:23 Відповісти
Вся элита переболела ковидом! Есть где брать кровь на сыворотку с антителами...и лечить тяжело больных!
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24.11.2020 21:42 Відповісти
эта "элита" - проафишировала то, что оно переболело ковидом, что бы потом откосить от обязательной вакцинации, которые эти ублюдки намерены ввести для народа, потому, что эта гадостьс непонятными последствиями - только для народа..
они это у же провернули с намордниками, и вакцинацию провернут, как им навязывает опг воз, которая к медицине и охране здоровья - не имеет никакого отношения..
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24.11.2020 21:50 Відповісти
Що там помагати, якщо вакцини немає, лікувати нічим, а помирають тому, що кисню бракує. Аби угробити студентів.
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24.11.2020 22:05 Відповісти
Студенти повинні вчити теорію, для практики є спеціально відведений час літом. Це що намагаються зробити є злочинна недбалість.
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25.11.2020 02:46 Відповісти
в 95 квартал обращайся.
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25.11.2020 09:58 Відповісти
 
 