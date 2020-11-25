Від кулі російського снайпера 24-го листопада під Авдіївкою загинув воїн 72-ї ОМБ В'ячеслав Мінкін. ФОТО

24 листопада загинув український воїн В'ячеслав Юрійович Мінкін. Снайпер терористів РФ смертельно поранив бійця в районі міста Авдіївка Донецької області

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Фастівської міської ради.

В'ячеслав Мінкін, 1991 року народження, житель міста Фастів Київської області, старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади. Поранений солдат перебував у важкому стані і внаслідок отриманого поранення помер у лікувальному закладі, де за його життя боролися військові лікарі.

"Фастівська громада у скорботі. З глибоким великим сумом повідомляємо, що в зоні проведення ООС загинув фастівчанин, Захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін.

31-річний Мінкін В'ячеслав Юрійович був одружений, мав сина. В 2019 був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".

Про дату, час і місце прощання із Захисником буде повідомлено пізніше", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Снайпер найманців РФ працював під Авдіївкою: поранено українського воїна, - 72-га ОМБр