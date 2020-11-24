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Міноборони (5293) НАТО (5147) Петренко Анатолій (13)

Наступного року до операцій НАТО можуть залучити українські катери типу Island, а з 2023-го - і фрегат "Гетьман Сагайдачний", - заступник голови МО Петренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступного року до операцій НАТО можуть залучити українські катери типу Island, а з 2023-го - і фрегат

Міністерство оборони розраховує на залучення з 2021 року вітчизняних катерів типу Island до операцій НАТО "Морський охоронець", а з 2023 року - також фрегата "Гетьман Сагайдачний" з метою посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко розповів під час публічної дискусії центру "Нова Європа" під назвою "Партнерство розширених можливостей: що далі?", інформує Цензор.НЕТ.

"Наших пріоритетів у рамках EOP (Enhanced Opportunities Partner — ред.) не три й не п’ять, їх – дев’ять, всі вони включені до окремого документу, який затверджений міністром оборони, і за 5 місяців, які минули, у нас є результати… Ми принципово розглядаємо статус партнера з оперативними можливостями, як важливий і ефективний інструмент для реалізації завдань оборонної реформи", - сказав Петренко, зазначивши, що пандемія обмежила співпрацю з іноземними партнерами та дещо загальмувала темпи реформи.

Разом із тим, за його словами, Україна вже має певні результати та постійно вивчає досвід партнерів, які раніше отримали аналогічний статус члена Програми розширених можливостей. Йдеться про такі країни, як Швеція, Грузія, Йорданія.

Україна також розширює свою залученість до заходів бойової та оперативної підготовки, особливо в спектрі програм НАТО, які відпрацьовують дії в рамках колективної оборони згідно зі ст.5 Північно-Атлантичного договору, - повідомив заступник міністра.

"Розвиваємо ми свою співпрацю і в рамках концепції оперативних можливостей. Це дозволяє проводити нам неупереджену оцінку рівня боєздатності цих підрозділів і вже в цьому році ми збільшили внески до спільного фонду. Нами задекларовано 5 нових підрозділів, підготовлено більше 40 військових фахівців, які на постійний основі у всіх родах і видах Збройних сил за стандартами НАТО оцінюють рівень боєздатності військ", - повідомив представник Міноборони під час дискусії.

Петренко також запевнив, що Україна, попри триваючу російську агресію, зберігає свою участь у миротворчих контингентах та й надалі фахово готуватиме і залучатиме до операцій НАТО в Косово і в Афганістані найкращих українських фахівців.

Окрім того, Петренко анонсував залучення українських катерів до операцій НАТО.

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"У наступному році ми передбачаємо залучення наших катерів типу Island до операцій НАТО "Морський охоронець", а вже з 2023 року плануємо, що наш флагман фрегат "Гетьман Сагайдачний" після проведення комплексних робіт по вдосконаленню його технічних можливостей буде також частиною цієї важливої операції в Середземному морі, яка має безпосередній вплив на Чорноморську безпеку", - повідомив Петренко.

Урядовець також зазначив, що спільно з Міністерством закордонних справ Міноборони завершило підготовчу роботу по направленню українських військових до складу нової місії НАТО в Іраку, і найближчим ближчим часом відбудеться відправлення.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року НАТО надав Україні статус члена Програми розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner — EOP). НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ із силами НАТО.

Цей статус надає нашій країні доступ до нових навчань, поглиблює обмін розвідданими і підвищує рівень сумісності України та Альянсу. Він не означає початку членства України в НАТО і не є альтернативою членства - Україна зможе приєднатися до Альянсу пізніше.
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Топ коментарі
+6
Цимбалюк размазал как говно по стенах Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.

https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:15
+1
борис джонсон слово сдержит
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24.11.2020 21:19
+1
А че в Украине есть фрегат? Тогда можно катера Исланд корветами назвать....Вот почему сторожевой корабль "Гетьман Сагайдачный" фрегатом называют?....Нету в Украине ни одного фрегата и чето думаю никогда и не будет(.
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24.11.2020 21:26
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Цимбалюк размазал как говно по стенах Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.

https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:15 Відповісти
борис джонсон слово сдержит
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24.11.2020 21:19 Відповісти
хоть бы не позорились
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24.11.2020 21:23 Відповісти
Позорились пацаки с тараном наших судов.
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24.11.2020 21:28 Відповісти
а это тут при чем?
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24.11.2020 21:35 Відповісти
А че в Украине есть фрегат? Тогда можно катера Исланд корветами назвать....Вот почему сторожевой корабль "Гетьман Сагайдачный" фрегатом называют?....Нету в Украине ни одного фрегата и чето думаю никогда и не будет(.
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24.11.2020 21:26 Відповісти
По водоизмещению вполне фрегат.
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24.11.2020 21:32 Відповісти
не дотягивает. а по своему назначению - это скорее эсминец
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24.11.2020 21:40 Відповісти
Та вроде изначально он строился как большой десантный. Та и давно очень. Хотя сути это не меняет---какие там фрегаты!?
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24.11.2020 23:31 Відповісти
Что вы курите? Я тоже такого хочу В следующем году к операциям НАТО могут привлечь украинские катера типа Island, а с 2023-го - и фрегат "Гетман Сагайдачный", - замглавы МО Петренко - Цензор.НЕТ 7335
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24.11.2020 21:42 Відповісти
А можно наоборот? Привлечь НАТО к операциям в Украине!
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24.11.2020 21:32 Відповісти
байден свою работу в черном море выполнит,можете не переживать
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24.11.2020 21:37 Відповісти
Свою то он выполнит. А Украина шевелиться собирается?
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25.11.2020 06:13 Відповісти
а що, росіяни вже і "ь" з гетьмана вкрали?
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24.11.2020 21:37 Відповісти
Краще б вони самого гетьмана
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25.11.2020 06:14 Відповісти
Дайош гетьмана Панами, Кіпру і Сейшельських островів - в Ліпєцк!
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25.11.2020 06:15 Відповісти
Со слов Петренко, "пандемия ограничила сотрудничество с иностранными партнерами и несколько затормозила темпы реформы". Теперь и ковид мешает реформированию. Все и всё против несчастной Украины! Спасибо НАТО и нашим старшим (по разуму) партнёрам - американцам за то, что продолжают тянуть за уши Украину к прогрессу.
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24.11.2020 22:21 Відповісти
Хорошо, что торпеды на Ковид не болеют.
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25.11.2020 05:58 Відповісти
Забавно, что катера Island называют отечественными, учитывая, что их нам американцы продали.
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24.11.2020 23:27 Відповісти
Наступного року до операцій НАТО можуть залучити українські катери типу Island, а з 2023-го - і фрегат "Гетьман Сагайдачний", - заступник голови МО Петренко - Цензор.НЕТ 8265 и все это овцы хавают
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25.11.2020 09:55 Відповісти
 
 