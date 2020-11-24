Наступного року до операцій НАТО можуть залучити українські катери типу Island, а з 2023-го - і фрегат "Гетьман Сагайдачний", - заступник голови МО Петренко

Міністерство оборони розраховує на залучення з 2021 року вітчизняних катерів типу Island до операцій НАТО "Морський охоронець", а з 2023 року - також фрегата "Гетьман Сагайдачний" з метою посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко розповів під час публічної дискусії центру "Нова Європа" під назвою "Партнерство розширених можливостей: що далі?", інформує Цензор.НЕТ.

"Наших пріоритетів у рамках EOP (Enhanced Opportunities Partner — ред.) не три й не п’ять, їх – дев’ять, всі вони включені до окремого документу, який затверджений міністром оборони, і за 5 місяців, які минули, у нас є результати… Ми принципово розглядаємо статус партнера з оперативними можливостями, як важливий і ефективний інструмент для реалізації завдань оборонної реформи", - сказав Петренко, зазначивши, що пандемія обмежила співпрацю з іноземними партнерами та дещо загальмувала темпи реформи.

Разом із тим, за його словами, Україна вже має певні результати та постійно вивчає досвід партнерів, які раніше отримали аналогічний статус члена Програми розширених можливостей. Йдеться про такі країни, як Швеція, Грузія, Йорданія.

Україна також розширює свою залученість до заходів бойової та оперативної підготовки, особливо в спектрі програм НАТО, які відпрацьовують дії в рамках колективної оборони згідно зі ст.5 Північно-Атлантичного договору, - повідомив заступник міністра.

"Розвиваємо ми свою співпрацю і в рамках концепції оперативних можливостей. Це дозволяє проводити нам неупереджену оцінку рівня боєздатності цих підрозділів і вже в цьому році ми збільшили внески до спільного фонду. Нами задекларовано 5 нових підрозділів, підготовлено більше 40 військових фахівців, які на постійний основі у всіх родах і видах Збройних сил за стандартами НАТО оцінюють рівень боєздатності військ", - повідомив представник Міноборони під час дискусії.

Петренко також запевнив, що Україна, попри триваючу російську агресію, зберігає свою участь у миротворчих контингентах та й надалі фахово готуватиме і залучатиме до операцій НАТО в Косово і в Афганістані найкращих українських фахівців.

Окрім того, Петренко анонсував залучення українських катерів до операцій НАТО.

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"У наступному році ми передбачаємо залучення наших катерів типу Island до операцій НАТО "Морський охоронець", а вже з 2023 року плануємо, що наш флагман фрегат "Гетьман Сагайдачний" після проведення комплексних робіт по вдосконаленню його технічних можливостей буде також частиною цієї важливої операції в Середземному морі, яка має безпосередній вплив на Чорноморську безпеку", - повідомив Петренко.

Урядовець також зазначив, що спільно з Міністерством закордонних справ Міноборони завершило підготовчу роботу по направленню українських військових до складу нової місії НАТО в Іраку, і найближчим ближчим часом відбудеться відправлення.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року НАТО надав Україні статус члена Програми розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner — EOP). НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ із силами НАТО.

Цей статус надає нашій країні доступ до нових навчань, поглиблює обмін розвідданими і підвищує рівень сумісності України та Альянсу. Він не означає початку членства України в НАТО і не є альтернативою членства - Україна зможе приєднатися до Альянсу пізніше.