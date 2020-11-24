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Новини За кордоном
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У справі про "скіфське золото" України проти РФ в Амстердамі призначено нового суддю, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У справі про

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи "про скіфське золото". Нові слухання справи по суті будуть призначені найближчими місяцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, МЗС планує передати українське подання на розгляд суду найближчим часом.

За даними російського агентства ТАСС, новим суддею у справі "скіфського золота" став Джерард Левін.

Нагадаємо, в 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. Відтоді права на скіфське золото оскаржуються в суді.

Читайте також: Після зміни судді сподіваємося на об'єктивний розгляд справи, - Кулеба про суд у справі "скіфського золота" в Нідерландах

У листопаді минулого року апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото".

Українська сторона встановила, що суддя Апеляційного суду Амстердама впродовж декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой".

Юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит, поставивши під сумнів незалежність суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід судді у справі про "скіфське золото"
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Топ коментарі
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Кажете, що виключно в Україні продажне правосуддя? Ню-ню....
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24.11.2020 21:32
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Кажете, що виключно в Україні продажне правосуддя? Ню-ню....
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24.11.2020 21:32 Відповісти
А що з старим не так? Продався кацапам чи навпаки не продається?
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24.11.2020 21:35 Відповісти
Старий же суддя підробляв адвокатом у Газпромі. В молоді роки, так би мовити.
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25.11.2020 02:57 Відповісти
це гнійник на тілі України
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24.11.2020 22:00 Відповісти
Мне вот интересно, как в одной голове кремлевского ублюдка может поместиться:
1. Крымнаш
2. Карабах - территория Азербайджана в международно признанных границах.
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24.11.2020 22:06 Відповісти
Карабах, это скорее оккупированная обмылком часть украинского Донбасса.
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24.11.2020 22:37 Відповісти
Шо?
Просто эта мразь недавно САМ СКАЗАЛ про законность возврата куска страны, если он находится в его международно признанных границах.
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24.11.2020 22:38 Відповісти
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
.
.
.
,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . .. .. . и т д..
.
.
.????????ю
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24.11.2020 22:46 Відповісти
лояльного до московии назначили, все ровно в украине, какая разница.
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25.11.2020 09:53 Відповісти
 
 