У справі про "скіфське золото" України проти РФ в Амстердамі призначено нового суддю, - Джапарова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи "про скіфське золото". Нові слухання справи по суті будуть призначені найближчими місяцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
За її словами, МЗС планує передати українське подання на розгляд суду найближчим часом.
За даними російського агентства ТАСС, новим суддею у справі "скіфського золота" став Джерард Левін.
Нагадаємо, в 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. Відтоді права на скіфське золото оскаржуються в суді.
У листопаді минулого року апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото".
Українська сторона встановила, що суддя Апеляційного суду Амстердама впродовж декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой".
Юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит, поставивши під сумнів незалежність суду.
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1. Крымнаш
2. Карабах - территория Азербайджана в международно признанных границах.
Просто эта мразь недавно САМ СКАЗАЛ про законность возврата куска страны, если он находится в его международно признанных границах.
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Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
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ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . .. .. . и т д..
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