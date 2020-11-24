Затриманого в Польщі екскерівника "Укравтодору" Новака залишили в СІЗО до січня, з друга-бізнесмена, який дав свідчення у справі, зняли арешт

Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, що продовжив у жовтні на два місяці арешт ексглави "Укравтодору" Славомира Новака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, суд підтримав позицію суду першої інстанції, що зібрані прокуратурою докази "значною мірою обґрунтовують вчинення підозрюваними дій, за якими їм пред'явлено звинувачення". Таким чином Новак залишатиметься під арештом, принаймні, до січня 2021 року.

Видання зазначає, що прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт для близького друга Новака, бізнесмена Яцека П., який почав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі ексглави "Укравтодору".

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується у скоєнні 11 корупційних діянь.

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