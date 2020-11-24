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корупція (4072) Польща (5177) Новак Славомир (68)

Затриманого в Польщі екскерівника "Укравтодору" Новака залишили в СІЗО до січня, з друга-бізнесмена, який дав свідчення у справі, зняли арешт

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Затриманого в Польщі екскерівника
Фото: PAP

Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, що продовжив у жовтні на два місяці арешт ексглави "Укравтодору" Славомира Новака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, суд підтримав позицію суду першої інстанції, що зібрані прокуратурою докази "значною мірою обґрунтовують вчинення підозрюваними дій, за якими їм пред'явлено звинувачення". Таким чином Новак залишатиметься під арештом, принаймні, до січня 2021 року.

Видання зазначає, що прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт для близького друга Новака, бізнесмена Яцека П., який почав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі ексглави "Укравтодору".

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується у скоєнні 11 корупційних діянь.

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Вот те на,а в Укрине уже бы жрал криветки после ,,взятых в долг, от друзей и знакомых совравших в декларациях сотен миллионов для залога на происхождения которых закрывают глаза как суды так и налоговая.
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24.11.2020 21:43 Відповісти
не правильно задержали. хороший человек. остался бы в Украине, ну как минимум был бы чьим то советником. а может и в кабмине. зеленым такие нужны
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24.11.2020 21:56 Відповісти
вообще-то, главой Укравтодора его при Порошенко назначили.
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24.11.2020 22:49 Відповісти
а этот сказал что будет сажать. все они одинаковые, от кучмы до зелени а кравчук просто мудак
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25.11.2020 09:31 Відповісти
Консультант Европейского банка реконструкции и развития Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" Новака оставили в СИЗО до января, с давшего показания по делу друга-бизнесмена сняли арест - Цензор.НЕТ 3117
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24.11.2020 22:50 Відповісти
тут то наши коррупционеры и поймут, что нечего мутить с кацапами, а лучше мутить со странами свободного мира. кадры типа ставицкого клюева багатырёвой поняли это давно, несмотря на то, работали на януковича, вот только фсб их держит за яйца, так как они не стесняясь рассказывали русским агентам в своем окружении обо всех своих махинациях
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25.11.2020 00:20 Відповісти
 
 