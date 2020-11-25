Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС
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Набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Для водіїв та пасажирів:
Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.
Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими!
Для велосипедистів:
Велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів.
Для пішоходів:
Тепер пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.
Будь ласка, зачекайте...
всё решает
Велосипедисты☹️ в Германии эти «дятлы» иногда очень обозревшие=>есть например специальные дороги для них. Нет, надо ехать со «всеми» и спецом так, что обогнать (даже с расточением 1,5 м) - не возможно при этом могут еще и средний палец показать....
И если не ошибаюсь, даже на автобанах можно встретить.....
Вы правы - на автобанах запрещено, НО по радио иногда бывают сообщения, что мол осторожно велосипедист на А7 или А5......
Я тоже еще не встречала на автобанах, а вот на скоростных довольно частенько можно встретить. Особенно сейчас=>многие пересаживаются на велосипеды из-за «вируса», некоторые из-за «экологии».....
Хотя не удивлюсь, если действительно и по скоростной ездят......
Этого достаточно.
Это как с детскими креслами, три ребёнка, найди такси с тремя креслами.
Теперь таксисту тяжело выскочить из машины, если на него напали, да и вообще тяжело обороняться зажатым ремнём.
от удара ножом или захвата, или прозрачной перегородкой с переговорным устройством.
Если ситуация с нападениями становится острой.
У всьому винні плєбєї, які не здатні купити собі Теслу.
Но почему не пойти дальше обезопасив украинцев, обязав освещать нормально пешиходки и сделав пешихода ответственным за свою жизнь и здоровье на дороге(вне пешиходки)
Они полезны, при движении свыше 60.
Штирлиц сидел в темном подвале берлинского притона "посольство рф" и закатав рукава ватника 2 пальцами херачил по Азбуке Морзе -
"Юстас - Глистасу. Многоходовочка по принуждению фройлян к северному потоку прошла успешно."
Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
Вашей семье в Мухосранске правительство выделит охапку валежика и канистру стекломоя из стратегических запасов энергетическо сверхдержавы"