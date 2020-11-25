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Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС

Набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Для водіїв та пасажирів:

Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.

Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими!

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Для велосипедистів:

Велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Для пішоходів:

Тепер пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.

Читайте також: Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів
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Топ коментарі
+22
Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов, - МВД - Цензор.НЕТ 7935
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24.11.2020 21:53
+15
Я от вже бачу, як одягнені в чорні штани, чорну куртку та чорну шапку в дощ, перебігаючи дорогу в невстановлених місцях, мають на одязі світловідвертаючі смужки...
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24.11.2020 21:53
+14
В Україні дурнуваті закони та дурнувата система покарань. Якщо пішохід піде через проспект в невстановленому місці та загине, все одно буде винен водій. Тому не важливо будуть у нього ті світлоповертаючі стрічки чи ні!
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24.11.2020 22:08
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Через пару годиков нарисуется очередной чудо-самокат и опять менять..
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24.11.2020 21:48 Відповісти
Тільки самовбивця попреться на велосипеді на цю полосу в час пік у Києві.
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24.11.2020 21:49 Відповісти
норм за такси взялись (они зе подерживали)
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24.11.2020 21:50 Відповісти
Абы в калюжу пукнуть.
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24.11.2020 22:42 Відповісти
С языка сорвали Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС - Цензор.НЕТ 3402
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25.11.2020 09:38 Відповісти
Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов, - МВД - Цензор.НЕТ 7935
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24.11.2020 21:53 Відповісти
Видим цель-не видим препятствий! Хороший драгдилер хлопчиков, поставляет высший сорт
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24.11.2020 22:15 Відповісти
Я от вже бачу, як одягнені в чорні штани, чорну куртку та чорну шапку в дощ, перебігаючи дорогу в невстановлених місцях, мають на одязі світловідвертаючі смужки...
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24.11.2020 21:53 Відповісти
В Україні дурнуваті закони та дурнувата система покарань. Якщо пішохід піде через проспект в невстановленому місці та загине, все одно буде винен водій. Тому не важливо будуть у нього ті світлоповертаючі стрічки чи ні!
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24.11.2020 22:08 Відповісти
Та да. "Пішохід завжди правий" було нормальним, коли було на дорозі два авто в годину, а не коли в щільний потік серед ночі якесь тіло надумало перебігати дорогу.
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24.11.2020 22:10 Відповісти
ты неправ.... следствие
всё решает
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24.11.2020 22:14 Відповісти
Деньги все решают..а не следствие..
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24.11.2020 23:09 Відповісти
Ага, на підошвах. Но увідєт іх только слєдоватєль. А може сам і наклеіт, потом...
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24.11.2020 22:21 Відповісти
Правила для такси и пешеходов - в принципе правильные......
Велосипедисты☹️ в Германии эти «дятлы» иногда очень обозревшие=>есть например специальные дороги для них. Нет, надо ехать со «всеми» и спецом так, что обогнать (даже с расточением 1,5 м) - не возможно при этом могут еще и средний палец показать....
И если не ошибаюсь, даже на автобанах можно встретить.....
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24.11.2020 21:57 Відповісти
на автобанах не видел ни разу. Насколько знаю, на автобаны им запрещено - вмиг полиция оштрафует.
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25.11.2020 12:07 Відповісти
Рома,
Вы правы - на автобанах запрещено, НО по радио иногда бывают сообщения, что мол осторожно велосипедист на А7 или А5......
Я тоже еще не встречала на автобанах, а вот на скоростных довольно частенько можно встретить. Особенно сейчас=>многие пересаживаются на велосипеды из-за «вируса», некоторые из-за «экологии».....
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25.11.2020 13:26 Відповісти
Чуть-чуть не корректно написала: велосипедистов относительно часто можно встретить за пределами(!) города, а не на скоростной дороге, где скорость для авто 60-80 км/ч......,
Хотя не удивлюсь, если действительно и по скоростной ездят......
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25.11.2020 13:43 Відповісти
Дарма так. може і сам часом будеш на лєсопєдє їхати по дорозі Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС - Цензор.НЕТ 897
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25.11.2020 16:28 Відповісти
А як швидко всі хробаки забули, що ще рівно 8 років тому, при янеку, перед Порохом, мусора робили на дорогах все що хотіли, як хотіли і кому хотіли!
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24.11.2020 22:02 Відповісти
так все повертається!
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24.11.2020 22:07 Відповісти
Как в песне поется: Ещё не вечер. На фоне Зе теперь спрос на крепких хозяйственников. Азаров и Янукович в тренде...
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24.11.2020 22:25 Відповісти
А строители будок?
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24.11.2020 22:40 Відповісти
увы, ты останешся без работы. да тебе и не привыкать, будешь как обычно на форуме писульки свои гадить)))
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25.11.2020 00:12 Відповісти
ЗЕбильный когда конец эпохи бедности, доллар па 8 и шо там с тарифным геноцидом???
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25.11.2020 21:07 Відповісти
Доллар будет по 8 грн.!!! после нового года! и 25грн. доставка доллара!!!! )))
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28.11.2020 03:14 Відповісти
У нас уже колядують на повну.
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25.11.2020 11:50 Відповісти
Какие заботливые,а как там львовский полицай заехавший на детскую площадку на двухтонном немецком джипе,пару гривен штрафа заплатит?
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24.11.2020 22:06 Відповісти
В ПДД никогда не говорилось. что в такси можно не пристёгиваться....просто на это ГАИ и Полиция не обращала внимание
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24.11.2020 22:12 Відповісти
Говорилось. Но действительно на это не обращают внимание.
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24.11.2020 22:30 Відповісти
Здравствуйте. Говорилось. Инструкторам, если ученик за рулем, водителям и пассажирам спецсредств и такси в городе можно было не пристегиваться.
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24.11.2020 22:38 Відповісти
инвалидов не тронули только ...как не странно видителям-инвалидам и пассажирам-инвалидам можно не пристегиватся .не жалко госсударству инвалидов
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24.11.2020 23:07 Відповісти
У инвалидов на палке есть катафот.
Этого достаточно.
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25.11.2020 05:52 Відповісти
так эти правила должны касаться всех , а не только плебса .
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24.11.2020 23:37 Відповісти
Так и не понятно: велосипедистам надо пристёгиваться или нет ?
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25.11.2020 05:51 Відповісти
😄
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25.11.2020 08:45 Відповісти
за шею Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС - Цензор.НЕТ 8959
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25.11.2020 09:42 Відповісти
Когда зе за рулем,Стране можно не пристегиваться
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25.11.2020 07:56 Відповісти
Пассажиры такси не захотели пристёгиваться, штраф платит таксист.
Это как с детскими креслами, три ребёнка, найди такси с тремя креслами.
Теперь таксисту тяжело выскочить из машины, если на него напали, да и вообще тяжело обороняться зажатым ремнём.
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25.11.2020 09:04 Відповісти
Таксисты могли бы отделять передние сиденья как минимум стальной сеткой для защиты
от удара ножом или захвата, или прозрачной перегородкой с переговорным устройством.
Если ситуация с нападениями становится острой.
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25.11.2020 09:22 Відповісти
Сетка должна быть под током, а машина укомплектована спецустройством и кнопкой для отражения атаки недобросовестных пассажиров Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС - Цензор.НЕТ 2382
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25.11.2020 09:45 Відповісти
че там уж, сразу газ в салон пускать.
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25.11.2020 12:08 Відповісти
Значит УПП перед заступлением на службу должны мыть дороги,разметать лужи. Ув." деятели!"А где дороги? И в частном секторе тоже? А где освещение? Какие нах.жилетки,наклейки?
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25.11.2020 09:40 Відповісти
***, ржу не могу, цирк для дебилов.
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25.11.2020 09:51 Відповісти
МУСОРА НИЩЕБРОДЫ )))
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25.11.2020 10:03 Відповісти
Все з кацапії передирають.....
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25.11.2020 10:34 Відповісти
ващета из Европы.
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25.11.2020 12:09 Відповісти
Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС - Цензор.НЕТ 9409
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25.11.2020 11:00 Відповісти
Слабовато что-то,почему пешеходов не обязали из собой иметь аптечку и огнетушитель или уже для автомобилистов отменили светофоры на переходах и зебры?Теперь наезд на пешехода будет нормой так как пешеход не имел светоотражающей налепки.Звучит нелепо но этот нюанс будет решающим в судах для водителей сбивших людей на переходах.
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25.11.2020 11:39 Відповісти
Зауважте що, покарання на наїзд на пішохода чи вїзд в автобусну зупинку вони не посилили.
У всьому винні плєбєї, які не здатні купити собі Теслу.
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25.11.2020 12:31 Відповісти
Одразу видно, як вельмишановні піклуються про плєбс. Добре хоч не зірки нашивати на одежу поки не примушують. І взагалі то, треба заборонити продаж одежі без люмінісцентних нашивок.
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25.11.2020 12:29 Відповісти
кому пятиконечная звезда, а кому и шестиконечная - это следующий зе-закон.
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25.11.2020 14:19 Відповісти
Уявіть собі смокінг із відбиваючою полосою на спині та штанях.
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25.11.2020 15:36 Відповісти
Так у нововведении не указано какой именно знак светоотражения автомиблисты лучше воспринимают и какого цвета.Возмозможно шестиконечная звезда спереди и на спине будет самим оптимальным вариантом?А на остальных будет распространятся право на убийство...
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26.11.2020 11:57 Відповісти
Зеленый конечно бараны и делают все с целью рубки бабла, но требования по такси и пешиходам правильные.

Но почему не пойти дальше обезопасив украинцев, обязав освещать нормально пешиходки и сделав пешихода ответственным за свою жизнь и здоровье на дороге(вне пешиходки)
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25.11.2020 12:47 Відповісти
Зачем ремни, при движении до 50 км/час?
Они полезны, при движении свыше 60.
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25.11.2020 12:56 Відповісти
При лобовом скорости складываются.
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25.11.2020 14:52 Відповісти
Если за рулем Зайчиха и синий заец им всё пох, ни лента ни наклейка , вот с чем нужно бороться .
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25.11.2020 13:01 Відповісти
Зачем придумывать законы, выполнения которых вы не можете добиться?
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25.11.2020 13:06 Відповісти
Наконец-то таксисты перестанут говорить "НЕ НАДО ПРИСТЕГИВАТЬСЯ!"
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25.11.2020 13:25 Відповісти
И где можно купить катафоты и стоп-сигнал для пешехода ?
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25.11.2020 14:54 Відповісти
25.11.20 12:16 Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж
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Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
Вашей семье в Мухосранске правительство выделит охапку валежика и канистру стекломоя из стратегических запасов энергетическо сверхдержавы"
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25.11.2020 15:18 Відповісти
до 7раки ці зміни якщо в країні закони не працюють,судів немає,а можновладці займаються своїми справами а не державними..
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25.11.2020 17:01 Відповісти
ехал сегодня, пешеходов встречал, в светоотражающих одеждах - нет, полиции полно, но она их к сожалению не крутила.
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25.11.2020 19:28 Відповісти
теперь инструктор и нормального леща обучаемому не отвесит)))
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25.11.2020 21:15 Відповісти
 
 