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Крим (12757) Ялта (97) водопостачання (611) вода (910)

Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше

Під час курортного сезону в окупованій Ялті зафіксували рекордний рівень споживання води. Восени припливу води не спостерігалося, тому російська влада міста вирішила обмежувати водопостачання вночі.

Про це повідомив директор ГУП "Водоканал Південного берега Криму" Дмитро Бєднов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Слід зазначити, що на початку літа водосховища були заповнені на 70%, проте у високий курортний сезон було зафіксовано рекордний рівень споживання води. І зараз він нетипово високий для цієї пори року", - сказав Бєднов і додав, що прогнозується ще більше збільшення витрат води в період новорічних свят.

За його словами, в цей час на ПБК наставав сезон дощів і водосховища наповнювалися.

"Зараз за відсутності опадів і, не вживаючи жодних заходів щодо обмеження споживання води, запасів вистачить до початку наступного року", - сказав директор "Водоканалу ПБК".

За даними видання, з 27 листопада в Ялті вводять нічні обмеження подачі води - з 23:00 до 5:00. Як повідомила в.о. глави російської адміністрації міста Яніна Павленко, водосховища, які постачають Ялту, заповнені на 17%.

Наприкінці жовтня призначений Москвою глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що ситуація з водопостачанням Ялти - "стабільна", а влада не планує вводити в місті обмеження. Однак уже в листопаді влада Ялти повідомила про зниження рівня води у двох водосховищах, які живлять місто.

Проблеми з водопостачанням відчуває низка селищ, які входять до Великої Ялти. Зокрема, в Краснокам'янці з серпня ввели графіки подачі води, а у Голубій Затоці встановили для жителів ємності з водою.

Читайте також: Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич
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Топ коментарі
+39
Садись на бутылку, лаптеногий, и много тут не базлай. Украинцы волнуются за свою территорию, которую нам восстанавливать после кацапской орды.
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24.11.2020 22:26
+37
Даст Бог следующее лето будет очень жарким и засушливым, и там высохнут последние капли воды...предатели должны страдать.
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24.11.2020 22:23
+30
Немытые яйца прилипают к нестиранным трусам, зато бендеры со своей мовой не лезут.
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24.11.2020 22:35
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Камни с неба, они такие
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24.11.2020 22:20 Відповісти
прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников.

урежьте новогоднюю пайку - будут меньше гадить и сливать Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 2989
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24.11.2020 23:06 Відповісти
Да, нужна карточная система на количество посещений в сортиры. Они ведь хотели в сесере.
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25.11.2020 09:51 Відповісти
Даст Бог следующее лето будет очень жарким и засушливым, и там высохнут последние капли воды...предатели должны страдать.
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24.11.2020 22:23 Відповісти
Бог уже ни при чем, включился климатический счетчик.... Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 901

следующий год будет суше нынешнего и т.д.
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24.11.2020 23:08 Відповісти
Садись на бутылку, лаптеногий, и много тут не базлай. Украинцы волнуются за свою территорию, которую нам восстанавливать после кацапской орды.
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24.11.2020 22:26 Відповісти
Не волнуюсь. Территория оккупированная интересна.
А крымчане...
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24.11.2020 22:26 Відповісти
Конечно, земля наша.
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24.11.2020 22:32 Відповісти
А чего за вас волноваться? Вы сами всё сделаете, и без нас.)))
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24.11.2020 22:33 Відповісти
Как трогательно, лаптеногий забрёл на цензор, переживаешь?
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24.11.2020 22:46 Відповісти
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 5151
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24.11.2020 23:28 Відповісти
перпетуум-мобиле крымского рода ))
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24.11.2020 22:27 Відповісти
скоро будет как в старые времена в китае. воробьев от водохранилищ всем крымом отгонять начнут, шоб не выпивали, ну и самогонные аппараты в каждом дворе устанавливать застявят, вместо домн )) шоб по производству дистилированной воды в крыму догнать и перегнать америку )
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24.11.2020 22:26 Відповісти
Влітку у морі помиєтесь. Скільки тої зими. Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 8879
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24.11.2020 22:26 Відповісти
"охахливаются" крымчане потихоньку, к чему-то тайно готовятся.... Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 397
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25.11.2020 01:14 Відповісти
"однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды"Источник: https://censor.net/ru/n3233031
Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 2507
Нє трєба скігліть. Беріть лапати і капайте річку. Ми ж море викопали.
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24.11.2020 22:26 Відповісти
дельный совет Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 4379
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24.11.2020 23:09 Відповісти
Одна мощна бабка, з під Шепетівки, так чітко і сказала: "Під кацапськими військовими базами в намкриші - найчистіша питна вода. І її там багато. Треба їх прибрать разом з завезеною шелупонью і буде всім щастя."
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24.11.2020 23:19 Відповісти
Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 4167 Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 9815
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24.11.2020 22:28 Відповісти
Макаки, воды нет и не будет. Хоть будет дождь хоть нет. Нужно вам проводить канал в Крым по мосту. Из Волги.
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24.11.2020 22:30 Відповісти
Волга тоже изрядно усохла
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24.11.2020 22:55 Відповісти
Как найти крымчанина? Иди за мухами.
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24.11.2020 22:30 Відповісти


Иосиф Пиночет

Сегодня мы с котом обоссали две березы.
Это был акт разжигания русофобии.
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24.11.2020 22:30 Відповісти
Кому там води? Налітай з відрами.
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 4418
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24.11.2020 22:32 Відповісти
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 482Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 6196

ну ну, давай давай.
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24.11.2020 22:33 Відповісти
Можна ж возити поїздами, можна по мосту покласти водопровід, тим більше що у росії так багато грошей. Кажуть що за межами міст ніяких проблем з водою немає, так як бандерівці викопали колодязі по 20м глибиною, але то таке, навіть на материковій україни вони пересихають, а що вже про засулшивий острів казати.
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24.11.2020 22:35 Відповісти
Аксёнов объявил все источники воды в Крыму всеобщим достоянием, так что тем колодцам недолго стоять с водой.
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25.11.2020 02:54 Відповісти
Немытые яйца прилипают к нестиранным трусам, зато бендеры со своей мовой не лезут.
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24.11.2020 22:35 Відповісти
Енисей -могучая река,валите туды крысчане.
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24.11.2020 22:39 Відповісти
Ну вот, до начала года же хватит
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24.11.2020 22:41 Відповісти
Хорошо бы заслать реальных диверсантов чтобы отравили и ту оставшуюся воду.
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24.11.2020 22:42 Відповісти
Вспомнил детскую дразнилку:
- Ты хочешь пить,я хочу сцать, не дадим дру другу умирать!
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24.11.2020 22:42 Відповісти
Пиндец их это спасёт... Ну, не до начала года , так до Рождества. А дальше что? До сих пор не доганяют, что им торба?
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24.11.2020 22:43 Відповісти
Надо давать воду по графику 3:00 до 4:00
Тогда хватит воды лет на 500
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24.11.2020 22:45 Відповісти
В лучшем случае на год
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24.11.2020 22:57 Відповісти
але, вытягивайте трубы с Сев. потока 2 и стройте

"Сила водищи" - национальное достояние, в Крым,

а иначе - никак
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24.11.2020 23:13 Відповісти
А навіщо викопувати труби із "Північного 2"? Расєюшка багатая дура, прямо з Німеччини хай добудовують до Криму і таким чином подають воду. Головне, що робота всім буде на добудову і грошей напиляють.
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25.11.2020 08:21 Відповісти
А якби не росія, то зараз би в криму без води потерпали б солдати НАТО...
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24.11.2020 23:37 Відповісти
ой бідували б, йой-йой !!!! Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 2812
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25.11.2020 01:02 Відповісти
Був час, коли кримчани плювали на Україну, прийшов час плюнути українцям на кримчан.Тьфу!
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25.11.2020 00:24 Відповісти
...через дамбу Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 6720
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25.11.2020 01:03 Відповісти
Нічого для крисчан не втрачено. Щоб не раділи бандьори і правосєки, прямо від сьогодні починайте пити морську воду по три столових ложки на день, щоб привчати організми щурівзрадників до морської води. А через місяць пити по 6 ложок, через пів року по 12 і на фініші пити літрами. Уявіть - буде економія солі і водних запасів Чорного моря, багатенько. І украм не забудьте подяку, за те, що викопали вам море.
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25.11.2020 08:27 Відповісти
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 2418
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25.11.2020 09:05 Відповісти
Миль пардон, а про что эта картинка?
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25.11.2020 09:59 Відповісти
"прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников" - это, пардон, на что? Больше выпьют?
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25.11.2020 09:59 Відповісти
ГДЕ РОССИЯНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЕЗДЕ БЕДА !!!
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25.11.2020 11:03 Відповісти
 
 