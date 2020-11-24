Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ) тимчасово припиняє приймати пацієнтів з коронавірусом через велике навантаження на обладнання, яке подає кисень хворим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час оперативної наради Івано-Франківської міської ради 24 листопада повідомила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.
Вона повідомила, що госпіталізацію хворих продовжуватимуть у міській лікарні №1 і в лікарнях, які є біля Івано-Франківська.
"Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні. Це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах і на різних кисневих точках. Витрати кисню дуже великі, і для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є узгодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", ㅡ сказала Бойко.
Вона заявила, що в ЦМКЛ та міській лікарні №1, які приймають пацієнтів із коронавірусним захворюванням, заповненість ліжок вже досягла 73% і 84% відповідно.
Під час свого виступу Бойко просила городян із розумінням поставитися до ситуації, адже лікарні потрібен "перепочинок".
Водночас, за даними міністерства охорони здоров'я, всього в Івано-Франківську для пацієнтів із COVID-19 розгорнули 2872 ліжка. Станом на 24 листопада по місту заповненні 43,5% ліжок для пацієнтів з підтвердженим зараженням і 53,5% ліжок для пацієнтів з підозрою на інфікування.
Будь ласка, зачекайте...
Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
и по одной причине - не хватает кислорода.
Кстати, многие автогенные заводы генерируют технический кислород на уровне медицинского.
Мы качаем в КИПы тот же кислород, которым пользуются газорезчики.
Сертификат соответствует.
Я думаю только в чистоте тары, куда его закачивают, ну может еще дополнительной фильтрации от механических примесей.
P.S.
(ударение на букву "у", если что)
За 9 місяців молода ЗЕ-команда підготувала ВСЕ для боротьби з вірусом!
Обладнали всі ліжка в лікарнях киснем, підготували студентів старших курсів для практики, проводимо масові тести на кожній вулиці вашого міста!
Сам наврал и сам сознался.
Самокритично.
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
Похоже на то, для поднятия процента кислорода для каких-то ВИП-пациентов, больница Ивано-Франковска отказала в кислороде новым пациентам вообще.
Насчёт компрессора. Компрессор всегда греется и неслабо, он на это рассчитан, работа у него такая. Оборудование по документации рассчитано либо на повторно-кратковременный режим (редкость, спецоборудование), либо непрерывный (в основном). Не слышал, чтобы общепромышленный компрессор нуждался в перерывах в работе.
зналслышал про компрессоры, ковид и кислород. Разбирать бесполезно.
А щодо панства , то воно із простолюдинами разом не лікується так що з іхнього приводу не нервуйтеся - плюйте у бік феофаній їх не одна є , ну а раптом що то вони по "бідності" і в Німеччині якось перележать
Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
але не було реальної кандидатури проти нього....
На жаль в нас люди живуть тільки бруківкою і турецькими автобусами...