Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ) тимчасово припиняє приймати пацієнтів з коронавірусом через велике навантаження на обладнання, яке подає кисень хворим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час оперативної наради Івано-Франківської міської ради 24 листопада повідомила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

Вона повідомила, що госпіталізацію хворих продовжуватимуть у міській лікарні №1 і в лікарнях, які є біля Івано-Франківська.

"Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні. Це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах і на різних кисневих точках. Витрати кисню дуже великі, і для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є узгодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", ㅡ сказала Бойко.

Вона заявила, що в ЦМКЛ та міській лікарні №1, які приймають пацієнтів із коронавірусним захворюванням, заповненість ліжок вже досягла 73% і 84% відповідно.

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Під час свого виступу Бойко просила городян із розумінням поставитися до ситуації, адже лікарні потрібен "перепочинок".

Водночас, за даними міністерства охорони здоров'я, всього в Івано-Франківську для пацієнтів із COVID-19 розгорнули 2872 ліжка. Станом на 24 листопада по місту заповненні 43,5% ліжок для пацієнтів з підтвердженим зараженням і 53,5% ліжок для пацієнтів з підозрою на інфікування.

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