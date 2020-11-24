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Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ) тимчасово припиняє приймати пацієнтів з коронавірусом через велике навантаження на обладнання, яке подає кисень хворим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час оперативної наради Івано-Франківської міської ради 24 листопада повідомила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

Вона повідомила, що госпіталізацію хворих продовжуватимуть у міській лікарні №1 і в лікарнях, які є біля Івано-Франківська.

"Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні. Це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах і на різних кисневих точках. Витрати кисню дуже великі, і для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є узгодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", ㅡ сказала Бойко.

Вона заявила, що в ЦМКЛ та міській лікарні №1, які приймають пацієнтів із коронавірусним захворюванням, заповненість ліжок вже досягла 73% і 84% відповідно.

Читайте також: Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада

Під час свого виступу Бойко просила городян із розумінням поставитися до ситуації, адже лікарні потрібен "перепочинок".

Водночас, за даними міністерства охорони здоров'я, всього в Івано-Франківську для пацієнтів із COVID-19 розгорнули 2872 ліжка. Станом на 24 листопада по місту заповненні 43,5% ліжок для пацієнтів з підтвердженим зараженням і 53,5% ліжок для пацієнтів з підозрою на інфікування.

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Топ коментарі
+11
ВЫВСЕВРЕТЕ никакого короновируса нет!
Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
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24.11.2020 22:30
+7
причина - тупая зеленая власть не способная ни на что
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24.11.2020 22:54
+7
А западенцы считают что короновирус это грипп, ну или максимум ОРВИ, им карантин блюсти не нааадо, маски носят трусы и слабаки, ну еще туристы. Все "их украинская власть придумала, чтобы на нас наживаться". Пробить невозможно, хоть целые города вымрут. Во Львове мракобесие чуток меньше, а в мелких городках и селах прям мрак! Хотя и на востоке аналогично, расейская пропаганда пролазит в мозги. То что эпидемии насрать на политику не доходит никак.
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24.11.2020 22:58
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ВЫВСЕВРЕТЕ никакого короновируса нет!
Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
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24.11.2020 22:30 Відповісти
А западенцы считают что короновирус это грипп, ну или максимум ОРВИ, им карантин блюсти не нааадо, маски носят трусы и слабаки, ну еще туристы. Все "их украинская власть придумала, чтобы на нас наживаться". Пробить невозможно, хоть целые города вымрут. Во Львове мракобесие чуток меньше, а в мелких городках и селах прям мрак! Хотя и на востоке аналогично, расейская пропаганда пролазит в мозги. То что эпидемии насрать на политику не доходит никак.
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24.11.2020 22:58 Відповісти
Таких повсюдно вистачає , на жаль ,
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24.11.2020 23:19 Відповісти
Бесполезный карантин выходного дня ничего не дает для уменьшения количества заболевших. А вот деньги у предпринимателей отбирает . Деньги, которые могли бы пойти на лечение от ковида. Или вы думаете что лечение полностью бесплатное?
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25.11.2020 05:46 Відповісти
А ви звідки, вибачте, пишете? По "западенців" хто вам таке розповів?
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24.11.2020 23:49 Відповісти
хто такі "западенци"??
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25.11.2020 10:06 Відповісти
Не, давайте не прикидываться шо сознательные. Это чисто западноукраинское: гнобить власть и делать ей назло - игнорировать короновирус. Почему так - загадка. Еще может под палкой оно маску нацепит, ну чтоб штраф не платить, но как никто не видит - тут же снимет "тряпку". Пока так будет, эпидемия на спад не пойдет. Ну или "ця влада" посадит всех по домам и введет жесткий карантин. Чтоб не шастали!
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25.11.2020 11:20 Відповісти
тернополь, ивано-франковск...
и по одной причине - не хватает кислорода.
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24.11.2020 22:30 Відповісти
Кислорода в атмосфере 21%. А вот баллонов не хватает.
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24.11.2020 22:34 Відповісти
Или мощностей для его генерации.
Кстати, многие автогенные заводы генерируют технический кислород на уровне медицинского.
Мы качаем в КИПы тот же кислород, которым пользуются газорезчики.
Сертификат соответствует.
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24.11.2020 22:41 Відповісти
Мне вот теоретически интересно в чем отличие медицинского кислорода от технического?
Я думаю только в чистоте тары, куда его закачивают, ну может еще дополнительной фильтрации от механических примесей.
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24.11.2020 22:47 Відповісти
От примесей и влажности.
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24.11.2020 22:47 Відповісти
Я думаю, если человек задыхается, то он будет рад любому кислороду.
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25.11.2020 05:48 Відповісти
А модет денег на кислород, которые пошли на асфальт?
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25.11.2020 06:10 Відповісти
Якщо такі недомірки як на фото, то тільки встигай їх змінювати.
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24.11.2020 22:46 Відповісти
То 2-х литровые для оборудования карет скорой помощи.
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24.11.2020 22:48 Відповісти
1-но литрового баллона кислорода достаточно для дыхания в течении 2-х часов.
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24.11.2020 22:54 Відповісти
Мда. И причина эта- "долой карантин выходного дня"", "рэстораторам нужно работать"" и игнор/саботаж всех картинных мер.... Интересно, хоть кто-то из местных царьков за это ответит? Хотя, глупый вопрос. В этой стране.
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24.11.2020 22:40 Відповісти
причина - тупая зеленая власть не способная ни на что
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24.11.2020 22:54 Відповісти
а у них тоже проблемы с кислородом для госпитализированных?
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24.11.2020 23:01 Відповісти
у раз нет проблем то чего ты тут звездишь максюша? пайку отрабатываешь? ты дырка от жопы рот свой закрой и про реформы и про последствия. молча жри свой выбор прошлогодний и не кукарекай петушара. надеюсь ковид тебя не обойдет стороной и ты сполна насладищься правление зеленой плесени которую ты выбрал
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25.11.2020 00:15 Відповісти
А что, карантин выходного дня разве уменьшает количество больных? По- моему наоборот.
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25.11.2020 05:59 Відповісти
Граждане больные , просьба не болеть "... и с пониманием отнестись к ситуации, ведь больницы нужна "передышка"."
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24.11.2020 22:37 Відповісти
А що буде через місяць-два?...
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24.11.2020 22:38 Відповісти
Об этом уже сегодня писали. Решили передохнуть.
P.S.
(ударение на букву "у", если что)
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24.11.2020 22:37 Відповісти
А Степанов не раз казав, що проблем з киснем немає. Невже міністр збрехав?
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24.11.2020 22:38 Відповісти
Немає в целом по стране. А если в некоторых регионах отрицают коронавирус и саботируют карантин, то на каждого жителя там баллона нет, это точно.
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24.11.2020 22:42 Відповісти
Порохоботи брехливі!
За 9 місяців молода ЗЕ-команда підготувала ВСЕ для боротьби з вірусом!
Обладнали всі ліжка в лікарнях киснем, підготували студентів старших курсів для практики, проводимо масові тести на кожній вулиці вашого міста!

Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 2171
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24.11.2020 23:03 Відповісти
Молодец.
Сам наврал и сам сознался.
Самокритично.
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24.11.2020 23:06 Відповісти
Він Зєлєнского цитував. Не зовсім дослівно, правда, але суть посилу передав точно.
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24.11.2020 23:53 Відповісти
кто-то из них врет... или начальник управления или МОЗ... или врут все вместе, что гораздо ближе к истине..
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24.11.2020 23:12 Відповісти
Лікарю, який працює з хворими навіщо брехати? Адже його справа не показники малювати, а людям допомагати.
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24.11.2020 23:54 Відповісти
... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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24.11.2020 23:16 Відповісти
Никакой большой и вредной нагрузки на аппараты подающие кислород, чтобы эти аппараты нуждались"передышке", не существует. При большой нагрузке (большой забор кислорода) эти аппараты просто снижают концентрацию кислорода в воздушно-кислородной смеси, которые они вырабатывают. Конечно, при этом снижается и эффективность кислородного аппарата, но больному лучше дышать низкообогащённым кислородом воздухом, чем просто воздухом. Никаких нижних норм на процент кислорода не существует. Существует только верхняя норма, кажется, это 60% (чистым кислородом длительное время дышать вредно).
Похоже на то, для поднятия процента кислорода для каких-то ВИП-пациентов, больница Ивано-Франковска отказала в кислороде новым пациентам вообще.
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24.11.2020 23:16 Відповісти
Существует- там станция стоит- трубопровод никогда не используется на полную мощность ( вентиляция- 25л\мин) они просто физически не могут подключить всех пациентов к станции.... аппарат без станции это просто редуктор.... Кислород в баллонах. Медицинский он очищенный...от примесей на спец компрессоре..фильтра очищают воздух от примесей. Компресор нагревается и не может качать вечно - он поддерживает давление 250-300 бар в «танке или батарее»
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24.11.2020 23:34 Відповісти
Что значит не могут физически подключить всех пациентов? Берём и подключаем. Да, концентрация кислорода будет низкая, но хоть что-то. Это напоминает мне ситуацию, когда во время голода можно разделить скудный запас на всех, а можно среди избранных. Что Вы выберете?
Насчёт компрессора. Компрессор всегда греется и неслабо, он на это рассчитан, работа у него такая. Оборудование по документации рассчитано либо на повторно-кратковременный режим (редкость, спецоборудование), либо непрерывный (в основном). Не слышал, чтобы общепромышленный компрессор нуждался в перерывах в работе.
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24.11.2020 23:57 Відповісти
В больнице компрессор не стоит- там батарея баллонов или танк под давлением - открой учебник физики и считай.... Концентратор это регулятор смеси - он берет кислород из системы трубопроводов по больничке- А китайцы построили больничку за 10 дней из 6 планируемых - с боксами отдельными капсулами и сортирами с лючками для выдачи еды- и трубопровод ложили из расчета таких больных.... Больница это не реанимация- в реанимации только расчёт на непрерывную Потребность в подключении и вентиляцию всех коек....Воздух под давлением греется , а это кислород - кислород надо вначале в циклоне поиметь разделив из воздуха.... Это воздух тебе компрессор простой накачает..... Баллон 2литра это 2 часа тупо чтоб довести человека в скорой до реанимации.... Ковиду один год... Наши дебилы просрали опыт Италии ъъъъъ «закатали в асфальт« в прямом и переносном смысле....
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25.11.2020 01:03 Відповісти
Это флуд с целью выглядеть грамотным. Поток бессмысленный и беспощадный. Наплёл вперемешку всё, что знал слышал про компрессоры, ковид и кислород. Разбирать бесполезно.
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25.11.2020 02:12 Відповісти
Сам ты флуд - долго объяснять, если понимаешь техническую часть то вопросы и задаёшь... Это научный сарказм.... В больнице стоит трубопровод для воздушной смеси ( кислород если малейшая тряпочка с маслом то все ...) он опасный .... В палаты разводка под воздух подключают к баллонам в коридоре для подачи когда пациент просто в маске( астма или там ещё что о лёгкое) Кислород только в реанимации- чтоб не ставить баллон у каждого возле койки - читай матчасть....Там Используется искусственная вентиляция когда мозг в отключке.... Поэтому и портативные начали штамповать чтобы мобильно их ставить .... Но заправлять где? Станций раз 2 и все ...лень объяснять- я ржу просто с тупых дебилов..... Поколение пепси....
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25.11.2020 02:31 Відповісти
"ВІП" - пацієнти це ті хто на ШВЛ попав із сатурацією 30 таким "ВІП"ам низькозбагачена киснем суміш що мертвому припарка а через велику кількість споживачів кисню потрібну концентрацію встановити не має можливості , що автоматично важкохворих відправляє до Бога НЕ ЛІКАРІ ВИННІ - а ті хто замість нових кисневих ліній дороги будуючи гроші крав !!!!!!

А щодо панства , то воно із простолюдинами разом не лікується так що з іхнього приводу не нервуйтеся - плюйте у бік феофаній їх не одна є , ну а раптом що то вони по "бідності" і в Німеччині якось перележать
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24.11.2020 23:47 Відповісти
Не все так просто. Це не очевидне рішення - віддати весь кисень важкохворим. Це нагадує ситуацію, коли під час голоду можна розділити мізерний запас на всіх, а можна для меншості, мотивуючи це тим, що комусь треба більше їжі, ніж іншим.
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25.11.2020 00:08 Відповісти
Усі хто з киснем і так важкохворі хто трішки легший - той на концентраторі кисню сидить ; до-речі тих кому вдалося з ШВЛ видряпатися теж перемикають на концентратор ! Розмова про те , що у лікарні немає можливості більше брати важких
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25.11.2020 19:30 Відповісти
Пусть асфальтом дышат. Вместо кислорода зелупа им асфальта накупил.
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24.11.2020 23:25 Відповісти
І то не чистий асфальт, а зі шлаком.
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24.11.2020 23:56 Відповісти
А степанов вещал "занято не более 52%"..сбрехал и тут?!
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24.11.2020 23:48 Відповісти
Где-то 100%, где- то 30%. А в общем 50%. А бесполезный карантин выходного дня вводим и там, и там
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25.11.2020 06:04 Відповісти
Зачем нам эти безпонтовые новости? Где свежий видосик от ЗеМародера, где он рассказывает о своем самочувствии и настроении?

Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 7541
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24.11.2020 23:49 Відповісти
Бубочка передышался кислорода И его раздуло 😀😀😀
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25.11.2020 00:05 Відповісти
Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 3987
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25.11.2020 04:11 Відповісти
Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть...
Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 3213
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25.11.2020 04:12 Відповісти
Зато дороги шикарные.... До первых морозов. Но терпилы будут терпеть
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25.11.2020 07:01 Відповісти
Дожились... Всі сусіди давно вже закрили школи. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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25.11.2020 07:32 Відповісти
Тому що мер продажний взяточник, який постійно говорить що все це фіг.... і карантин треба відмінити а замість обладнання в лікарню бруківку ставить,
але не було реальної кандидатури проти нього....
На жаль в нас люди живуть тільки бруківкою і турецькими автобусами...
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25.11.2020 08:15 Відповісти
Как бы не "первая ласточка", за ней могут прилететь "черные лебеди". Минздрав фактически расписался в беспомощности и Украина уверенно подымается в мировых и европейских рейтингах по количеству случаев заболеваний КОВИДом.
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25.11.2020 09:13 Відповісти
 
 