"Смотрящому" за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції повідомили про підозру у встановленні і поширенні злочинного впливу організатору злочинного угруповання, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі за грабіж і побиття працівника виправної установи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У серпні цього року під час проведення так званої "сходки" організатору злочинного угруповання надали статус "смотрящого" за Державною установою "Хмельницький слідчий ізолятор". Отримавши такий статус він призначив собі "помічників" серед заарештованих, встановив і контролював дотримання "злодійських законів", здійснював збір коштів, зокрема одержаних злочинним шляхом, для поповнення "общака" і відповідав за їх розподіл", - повідомили в поліції.

Правоохоронцям за сприяння адміністрації СІЗО вдалося зібрати матеріали, що підтверджують причетність "смотрящого" до злочинних дій. За заняття таким видом кримінальної діяльності чоловікові додатково оголосили ще одну підозру за ч. 2 ст.255-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, 24 листопада, правоохоронці за участю спецпідрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки в камерах підозрюваного і його "помічників". Вилучили "чорнові" записи про надходження та витрачання коштів "злодійського общака", мобільні телефони, які були ретельно заховані, гроші, саморобні ножі.





Відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу з'явилася лише в червні 2020 року. За таку діяльність передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років із конфіскацією майна.

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