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"Смотрящому" за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники поліції повідомили про підозру у встановленні і поширенні злочинного впливу організатору злочинного угруповання, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі за грабіж і побиття працівника виправної установи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації  Національної поліції.

Смотрящому за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція 01

"У серпні цього року під час проведення так званої "сходки" організатору злочинного угруповання надали статус "смотрящого" за Державною установою "Хмельницький слідчий ізолятор". Отримавши такий статус він призначив собі "помічників" серед заарештованих, встановив і контролював дотримання "злодійських законів", здійснював збір коштів, зокрема одержаних злочинним шляхом, для поповнення "общака" і відповідав за їх розподіл", - повідомили в поліції.

Правоохоронцям за сприяння адміністрації СІЗО вдалося зібрати матеріали, що підтверджують причетність "смотрящого" до злочинних дій. За заняття таким видом кримінальної діяльності чоловікові додатково оголосили ще одну підозру за ч. 2 ст.255-1 Кримінального кодексу України.

Смотрящому за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція 02

Крім того, 24 листопада, правоохоронці за участю спецпідрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки в камерах підозрюваного і його "помічників". Вилучили "чорнові" записи про надходження та витрачання коштів "злодійського общака", мобільні телефони, які були ретельно заховані, гроші, саморобні ножі.

Смотрящому за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція 03

Смотрящому за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція 04
Смотрящому за Хмельницьким СІЗО повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу, - Нацполіція 05

Відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу з'явилася лише в червні 2020 року. За таку діяльність передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років із конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+5
Та да... Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження? З першого абзацу вже все зрозуміло:
"который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения" Источник: https://censor.net/ru/n3233033
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24.11.2020 22:43
+4
"Смотрящим" может быть тип только с "благоволения" начальника. Если тип неугоден начальнику то ему гарантированы изолятор, инвалидность и/или перевод в другое место. Одна из "статей расходов" "общака" это подкуп вертухаев и самым главным получателем всегда был, есть и будет начальник. Если в зоне есть смотрящий это значит что тюрьма гнилая и тотально коррумпирована снизу доверху (черная).
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25.11.2020 00:42
+3
Рінатку ахметову , медвечука й ківі треба в'язати по цій статті.... хоча б.
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24.11.2020 23:10
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сюреалізм...
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24.11.2020 22:33 Відповісти
Це якраз нова реальність для бандюганів, неочікувана.
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24.11.2020 22:38 Відповісти
А в чем именно по Вашему сюр?
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24.11.2020 22:41 Відповісти
Нет.
Это - диджитализация. Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8886
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24.11.2020 22:45 Відповісти
Это лохинизация тебя. Какая диджитализация нерабочими телефонами эпохи Ющенко - Так! со скрученными зарядками?
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25.11.2020 00:11 Відповісти
Малюська предлагает тюрьмы сократить …
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25.11.2020 05:32 Відповісти
Так многие колонии давно порезаны на металлолом и вывезены!
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25.11.2020 06:18 Відповісти
Та да... Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження? З першого абзацу вже все зрозуміло:
"который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения" Источник: https://censor.net/ru/n3233033
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24.11.2020 22:43 Відповісти
"Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження?".
Розповсюдження - це бонус до зарплатні, при цьому чималий.
Ви самі відповіли на своє запитання.
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24.11.2020 23:08 Відповісти
Воно було риторичним.
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24.11.2020 23:43 Відповісти
А коли почнуть брати тих "смотрящіх", що над "смотрящімі"?
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24.11.2020 22:44 Відповісти
А кого здесь взяли? Из тюрьмы. И куда дели? Он же и так сидит.
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25.11.2020 00:14 Відповісти
Українці самі цього хочуть.І у влади не вимагають і не вимагали боротьби з криміналом.Я думав.що після Майдану це зникне.або зменшиться в рази.
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24.11.2020 22:51 Відповісти
Рінатку ахметову , медвечука й ківі треба в'язати по цій статті.... хоча б.
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24.11.2020 23:10 Відповісти
Интересно звучит фраза о "санкционированных обысках в камерах подозреваемых" (нацполицией в СИЗО). Обыски и изъятия проведены в рамках следствия по новой статье с санкцией в 9 лет, вообще это конечно новшество. И фотки классные, главное всё показано и выглядит "правдиво": в камере целого "смотрящего" за тюрьмой нашли кустарные заточки и "гаджеты" 15-летней давности, выданные, надо полагать, для отчётности. Или полиция "при содействии администрации СИЗО" так крутит коммерсантов в эпоху пандемии?
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25.11.2020 00:07 Відповісти
"Смотрящим" может быть тип только с "благоволения" начальника. Если тип неугоден начальнику то ему гарантированы изолятор, инвалидность и/или перевод в другое место. Одна из "статей расходов" "общака" это подкуп вертухаев и самым главным получателем всегда был, есть и будет начальник. Если в зоне есть смотрящий это значит что тюрьма гнилая и тотально коррумпирована снизу доверху (черная).
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25.11.2020 00:42 Відповісти
Ты несёшь полную чушь и во всём. Особенно умиляет "если в зоне есть смотрящий..." А почему ему не быть в СИЗО и колонии, если на свободе в каждой сфере деятельности - свой смотрящий?
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25.11.2020 06:27 Відповісти
В 30-е уголовный мир очень эффективно подстроился под режим полностью скопировав структуру ЦК социально-близкой партии большевиков. Да, институт "смотрящих" это изобретение большевиков и он до сих пор пронизывает все постсоветское пространство. Например, Берия курировал атомный проект от имени ЦК а мадам Жемчужникова вылов рыбы всем флотом СССР в мировом океане. Но если Вы считаете это нормальным, то результаты такой деятельности "смотрящих" и их полномочия и "индивидуальные предпочтения" привели к развалу совка а самих смотрящих к уголовным делам и расстрелам их самих.
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25.11.2020 12:14 Відповісти
Да уж. Добавить тут нечего.
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25.11.2020 14:42 Відповісти
Только мне кажется, что это трудно или вообще не доказуемая статья?
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Действительно, что очень похоже. Но посмотрим на практику. Ведь проводят же, как видите, процессуальные действия по теме. Причём, ранее подобного не было.
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25.11.2020 14:45 Відповісти
 
 