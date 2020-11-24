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Байден (2326) вибори (6162) США (14488)

Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду

Верховний суд Невади сьогодні назвав кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена переможцем на виборах у штаті

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Associated Press.

Рішення буде передано для підписання губернатором штату Стівом Сісолаком.

Перемога в цьому штаті принесе Байдену шість голосів виборників.

У Неваді Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа на 33 596 голосів виборців. Так, за нього проголосували 50,06% виборців, за Трампа - 47,67%.

Сьогодні також Пенсільванія оголосила про офіційну перемогу Байдена в штаті. Напередодні таке рішення озвучили в Мічигані.
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Топ коментарі
+21
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Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 131
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24.11.2020 22:57
+16
Клоун Трамп ведет себя точно также как какой-нибудь проигравший кандидат от медведчуковского ЗАЖОП.
Совпадение, не думаю.
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24.11.2020 22:49
+11
Трамп всьо?
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24.11.2020 22:43
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Трамп всьо?
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24.11.2020 22:43 Відповісти
фсьо
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24.11.2020 22:53 Відповісти
проте який яскравий козломордий вій на болотах!! - "атєчеєственная вайна" не почалася
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25.11.2020 00:39 Відповісти
Бені та кловану приготуватися.
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24.11.2020 22:45 Відповісти
Шо там Донні? Білий дім ще не підпалив?
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24.11.2020 22:45 Відповісти
Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 3454

Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 3958
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25.11.2020 03:50 Відповісти
В кремле пакуют чемоданы, спешат на поезд Москва-Пхеньян ! 🤪
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24.11.2020 22:46 Відповісти
хто спешит?
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24.11.2020 22:55 Відповісти
Хмари над головою Вовіка з його ;особистим прокурором; все густішають....
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24.11.2020 22:47 Відповісти
Рыжей обезьяне походу опять придется в московских саунах выступать
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24.11.2020 22:48 Відповісти
Вовік чорнявий.
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24.11.2020 23:31 Відповісти
Поручик вы кажется в молодости были членом суда?
ах молодость молодость - членом туда членом сюда 😁
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24.11.2020 22:49 Відповісти
Клоун Трамп ведет себя точно также как какой-нибудь проигравший кандидат от медведчуковского ЗАЖОП.
Совпадение, не думаю.
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24.11.2020 22:49 Відповісти
Хулио и Лукашеску тоже из ********** ! Судя по поведению.
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24.11.2020 22:52 Відповісти
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
.
.
.исправить ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИВШИЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . .. .. . и т д..
.
.
.????... Надо ЧЕСНО ДРУЖИТЬ ! .. ЧЕСНО ! ...
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24.11.2020 22:52 Відповісти
люди, ну поясніть мені, про які підтасовки йде мова, коли кількість голосів виборців будь якого штату, ну не так вже і впливає на рішення парламентарів/сенаторів штату (чи хто там остаточно приймає рішення від цілого штату). Як там можна підтасувати коли всього 100 чи 200 голосів, і їх "да" чи "ні" очевидні і відкриті? Будь яка "хімія" буде очевидною, там не можливо збрехати, бо дуже мала кількість голосів має право на остаточне рішення, і обдурити тих небагато чисельних сенаторів ну реально дуже важко. Це ж буде бомба, якщо поміняти їх голосування на таке, яке зручно, кандидату, який до речі, навіть адміністративний ресурс не може застосувати, бо він ще навіть не президент. !! Де там можуть бути "підтасовки"? Одне діло в нас мільони та мільони бюлетенів, тисячі рахувальних комісій, фізично за діями яких важко слідкувати. А в Америці які можуть бути підтасовки?
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24.11.2020 22:55 Відповісти
Зачекайте, зараз прийдуть канадійці та все вам пояснять. Вони знають фсьо! У них є блогери-далекобійники та Сані із Флоріди, які все підрахували та довели, шо Трамп таки виграв. Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 1534
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24.11.2020 23:02 Відповісти
ты путаешь. сначала голосуют люди (население, граждане) а уж потом по результатам голосования в каждом штате голосуют выборщики. причем победивший в штате кандидат (не важно с какими процентами) получает все голоса выборщиков штата. если конечно выборщики не пойдут против мнения штата. правда вроде как пока такого небыло в истории
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24.11.2020 23:19 Відповісти
було. але не вплинуло на загальний результат виборів. в деяких штатах за "перекидання" є кримінальна відповідальність.
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24.11.2020 23:33 Відповісти
Там в штатах Мен та Небраска не усі голоси переходять, бо там є ще округи і в залежності від того, хто переміг на окрузі, виборник з того округу так і голосує плюс двоє голосують за переможця по всьому штату. "All jurisdictions use a winner-take-all method to choose their electors, except for Maine and Nebraska. They choose one elector per district and two electors for the ticket with the highest statewide vote."
"правда вроде как пока такого небыло в истории". В історії було 165 таких випадків (називається faithless elector), з них 71 коли кандидат, за якого мали голосувати, помер, 1 раз виборник утримався (2000 рік) і 93 рази голосували не так, як зобов'язувалися - "93 were changed typically by the elector's personal preference, although there have been some instances where the change may have been caused by an honest mistake". В деяких випадках такі голосування було анульовано. Детальніше - https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector
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25.11.2020 07:24 Відповісти
я знаю. Тому і кажу, що голосування населення штату ніяк не впливає на голосування "могучої кучки". Так було з Меркель, по кількості бюлетеней вона перемогла, а по кількості сенаторів, які за неї проголосували - програла вибори Трампу. То я і питаю, навіщо вхєра те голосування громадян, коли все одно вирішує купка людей від кожного штату.
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25.11.2020 17:46 Відповісти
на моменте когда меркель проиграла трампу выборы я завис
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25.11.2020 18:13 Відповісти
а я зависла тоді, коли наголосили, що по кількості голосів населення вона перемогла, а по кількості голосів остаточного голосування представників від штату - програла. Для мене це найбільша загадка в світі))
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25.11.2020 18:51 Відповісти
Переплутати Меркель з Клінтон і ФРН зі США- це великого розуму справа...
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25.11.2020 18:57 Відповісти
не переплутала, а якогось дідька написала меркель, хоча,звісно писала про клінтон. Так бува, коли відповідаєш одночасно на декілька коментів. Змішались теми)
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25.11.2020 19:15 Відповісти
Вы так ничего и не поняли... то что вы девушка делает вам скидку но не до такой степень чтобы спутать Клинтон и Меркель
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25.11.2020 19:01 Відповісти
здається, зависла це я )). Звісно, Клінтон.
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25.11.2020 19:24 Відповісти
))))))))))))
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25.11.2020 19:11 Відповісти
Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 120
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25.11.2020 22:54 Відповісти
Дійсно, які підтасовки можуть бути в Америці - це ж взірець демократії і справедливості.
Тільки чомусь прихильники Байдена палять американський прапор. Напевно вони за іншу Америку - під кумачевим стягом. Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 4476
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24.11.2020 23:38 Відповісти
а прихильники Байдена нічого не палять, а навпаки - радіють. То хто з них правий? Дивна ви людина. Вам в голівоньку вшнипилось що "подтасовано", то ви навіть не хочете помічати іншу (більшу, до речі) половину американців, які проголосували за Байдена. Якщо чесно, то вже ваша впертість трохи задовбала.
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25.11.2020 17:50 Відповісти
якраз прихильники Байдена і палять. Антіфа і БЛМ може за Трампа? Чи Байден хоч раз їх осудив, чи "демократичні" мери?
За Байдена по факту проголоувала третина (як на Алясці, там ніхто не вкидав - далеко) - ліваків, велферастів, та просто жертв телевізора. Саме тому Манхетенські магазини барикадували - бо всі розуміли, що Трамп мав перемогти лавиноподібно (landslide win) і демонократи-більшовики виведуть свою гопоту громити вулиці
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25.11.2020 20:02 Відповісти
Невже? А чого ж деми не вивели "гопоту громити вулиці" у 2016-му, коли Клінтон програла?? )))
мене більше бентежить присутність ***** в моїй країні ніж те, чому і що палять американці.
Все, бувай. Ні про що з тобою, ти дуже вузькопрофільний "співрозмовник".
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25.11.2020 20:26 Відповісти
В 2016 ще БЛМ наприклад не були розвинені, та власне і такої загрози планам глобалістів не було. Вони стали активними з лютого місяця ц.р., після невдачі організувати імпічмент видуманною змовою з руськіми.
Якщо ти вважаєш що палити американський прапори, грабувати і підпалювати міста - це нормально, то чому жалієшся на Пукіна? Він же робить те саме. Чому тобі Америка повинна допомагати?
Вузькопрофільно- це мислити по-хуторянськи, наче весь світ обертається тільки навколо проблем твого хутора і Пукіна.
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25.11.2020 20:40 Відповісти
а з якого переляку ти вважаєш що я чекаю допомоги від Америки? Я чекаю від неї справедливості, не більше, не менше,так само, як і від всіх тих ООН, ПАРЄ і інших міжнародних інституцій. Якщо США вважає себе міжнародним третейским суддею, то я в праві на це чекати від неї, як і від ООН і т.і.
Хай буде гречка, мене хвилюють проблеми мого "хутора" і *********** присутності в ньому.
І тобі раджу цікавитись справами в твоєму саратові, а не лише спробами Трампа спалити Америку заради втіхи своїх амбіцій.
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25.11.2020 20:54 Відповісти
Якої справедливості можна чекати від америки, де місяцями дем.-гопота штурмувала суд, а дем.-мер Портленда відмовлявся від нац.-гвардії Трампа і притримував муніціпальну поліцію. Суд не може вирішуватись нацькованим натовпом. Ліві ЗМІ накрутили істерію мов білі копи вбили чорного покидька-садиста Флойда, який як потім виявилося на аутопсії, помер від передозування дурі. казати що Трамп пробував спалити Америку - це вже за межами здорового глузду.
Проблеми Саратова мене будуть обходити, коли він визначатиме світовий порядок. Наразі, Торонто - 7-ме найбільше місто Півн.Америки і вся глобалістська муть тут на долоні: і расизм тут по телевізору щодня вже находили в акурат як в США гопота все палила, і поліцію требували лишити фінансування, зараз з понеділка знову почали все закривати, хоча у нас цифр по ковіду особливих не було, а до серпня взагалі ніде маски не носили.
Трамп хотів відкрити економіку, а Байден - закрити, бо глобалістам потрібен пролетаріат.
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25.11.2020 22:24 Відповісти
все, я вже зрозуміла - деми то всесвітнє зло, всі біди у світі лише від американських демократів, вони серуть в під'їздах російських будинків, вони нацькували ***** на Україну, то амерівські демократи не дають тобі спокійно жити в Канаді.
Добраніч.
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25.11.2020 22:57 Відповісти
А може це ти все пребільшуєш і Пукін тобі не дає спокійно жити в Україні?

Хто тобі сказав що нинішні демократи ще демократи? Анти-Трампівська цензура в ЗМІ - хіба це демократично? Ти хочеш цензури для України? Може хочеш зубожіння і відмову від приватної власності? Ось їх плани https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
Добраніч.
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25.11.2020 23:19 Відповісти
Программа для подсчета голосов Доминион с опцией переброса голосов конкуренту использовалась во всех свингующих штатах . Причем эта программа всегда ошибалась в пользу демократов , там где ее проверяли . В пяти штатах количество проголосовавших превышает число зарегистрированных избирателей .
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24.11.2020 23:44 Відповісти
Ага, і сервера чомусь в Германії. А сама компашка Домініон тут в Торонто в чайна-тауні там же де соросятська контора і всяке інше виключно лівацьке шобло.
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25.11.2020 00:37 Відповісти
Так Домініон належить республіканцям, "Человек, который сейчас владеет системой голосования Dominion, раньше был старшим вице-президентом Cerberus Capital Management. А Cerberus, как известно управляет лучший друг Трампа и Кушнера Стивен Файнберг, который в настоящее время возглавляет Консультативную группу по шпионам Трампа. В июле компания Dominion была приобретена ее управленческой командой и хедж-фондом Staple Street Capital, основанным и управляемым бывшими руководителями Carlyle Group Хутаном Ягубзаде и Стивеном Оуэнсом. Ягубзаде также является бывшим старшим вице-президентом Cerberus Capital Mgmt, где он работал с проблемными частными инвестициями и инвестициями в особых ситуациях. "
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25.11.2020 04:40 Відповісти
Треба дати дивитись. Компанії раніше переходили з рук в руки. Це стосується і донатів в фонд Клінтона.
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25.11.2020 06:14 Відповісти
***** щас терешкову в омерику пошлёт на помощь. срочно на гиперпупер ракете. она точно найдёт, как ещё и трампа обнулить )))
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24.11.2020 22:55 Відповісти
Ось це опудало джекпот зірвало! Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 5890

Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 131
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24.11.2020 22:57 Відповісти
у Бубочки також сідниці вже горять, чує жопа порку
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24.11.2020 23:02 Відповісти
Нє, бубочка на закуску, якщо буде неслухняним, а ось 3,14*ку Деркачу звісно 3,14*да
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25.11.2020 00:23 Відповісти
Теперь в место Обамы Байден в кацапии будет обхезывать российские подъезды в московских пятиэтажных хрущёбах, А на американских и европейских машинах на Московии кацапы будут писать "Байден чмо" Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 7435
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24.11.2020 23:04 Відповісти
Уже пишут 😹
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24.11.2020 23:24 Відповісти
Плакали ваші джавеліни, і грошики. А карантин тепер посилять...
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24.11.2020 23:32 Відповісти
Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 5240
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24.11.2020 23:34 Відповісти
ах, какая компания. интересно знать, как они разбились попарно, и кто актив а кто пассив
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25.11.2020 00:26 Відповісти
Интересно лукашенко поздравил байдена или нет ?
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24.11.2020 23:40 Відповісти
Поздравления белорусского отморозка никому не нужны
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25.11.2020 00:03 Відповісти
если смазівание заднего прохода лукашенко самому себе сразу после победі Байдена избіточнім количеством вазеліна можно считать поздравленеием, то да конечно, лука поздравил Байдена
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25.11.2020 00:28 Відповісти
"демократы" продумали все ступени фальсификаций и использовали весь кацапский опыт.
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25.11.2020 00:28 Відповісти
Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 4978
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25.11.2020 04:11 Відповісти
Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 8904

Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 5785
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25.11.2020 04:12 Відповісти
Недолго дёргался Трампушка в высоковольтных проводах.
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25.11.2020 05:48 Відповісти
 
 