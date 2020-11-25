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До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров

Міністерство внутрішніх справ 24 листопада отримало 80 комплексів камер автоматичної фіксації в рамках програми, яку реалізує Держагентство інфраструктурних проєктів.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ.

"У нас в рамках програми, яку реалізує Укрінфрапроєкт, укладено з ними договір на поставку 220 комплексів автоматичної фіксації, які будуть поставлені цього року. Вже сьогодні було отримано 80 комплексів, і ми їх передамо для установки на трасах Укравтодору. Найближчим часом кількість камер буде доведено до майже 300", - говорить Гончаров.

Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.

Читайте також: До кінця року на дорогах встановлять ще понад 200 камер автофіксації: система себе виправдовує, - Криклій
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Топ коментарі
+5
Прибутковість вища ніж на торгівлі наркотиками ))
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24.11.2020 22:51
+5
Если скорость будут снижать, уже хорошо.
Не штрафом единым.
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24.11.2020 22:59
+5
Всё-всё...
Вопросов больше нет.
Так ездят Зайцевы и Дроновы.
Последствия знают все.
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24.11.2020 23:19
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Прибутковість вища ніж на торгівлі наркотиками ))
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24.11.2020 22:51 Відповісти
Сильно сумніваюся.
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24.11.2020 22:52 Відповісти
До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров - Цензор.НЕТ 4559
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24.11.2020 23:17 Відповісти
І їх місце розташування одразу додадуть у всі навігатори.
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24.11.2020 22:51 Відповісти
Правильно. Це зменшить дохід, але і кількість порушень
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24.11.2020 22:59 Відповісти
Если скорость будут снижать, уже хорошо.
Не штрафом единым.
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24.11.2020 22:59 Відповісти
Не завжди це добре- особливо на заміських трасах, де раптово влупили камеру на 50.
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24.11.2020 23:04 Відповісти
Ты уверен, что "влупили"?
Или это фантазия?
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24.11.2020 23:08 Відповісти
Навіть місце можу сказати- Голубе Озеро на новій Обухівський.
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24.11.2020 23:10 Відповісти
Может ты знаки не успеваешь замечать?
Ездить-то, быстрее стал...
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24.11.2020 23:13 Відповісти
Знаки- для учеников. Я езжу исходя из реальной дорожной обстановки. И прекрасно понимая число полных лузеров в соседних авто.
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24.11.2020 23:16 Відповісти
Всё-всё...
Вопросов больше нет.
Так ездят Зайцевы и Дроновы.
Последствия знают все.
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24.11.2020 23:19 Відповісти
Я за рулём с 15 лет, мне 57. Какие к чертям Дроновы и Зайцевы?
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24.11.2020 23:25 Відповісти
Не зарікайся. І гаву можна зловити. І дебіла. А швидкість краще знизити.
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24.11.2020 23:34 Відповісти
А з них хтось газу спіймав? А за кермом повністю зконцентрований- вчили гарно. А швидкість має відповідати дорожній обстановці да досвіду водія.
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24.11.2020 23:42 Відповісти
Спіймати гаву - непомітити (протупити). Таке буває з кожним. Тільки можна відбутись легким переляком, а можна - тяжкими наслідками. Я "шумахерам" завжди кажу: "Ти можеш бути супердосвіченим водієм, але від чайника або дебіла ніхто не застрахований".
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24.11.2020 23:51 Відповісти
Вірно кажеш. Я так і катаюся- жодного шансу дебілам поруч в мене в'їхати!)))
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24.11.2020 23:55 Відповісти
Ой... Що б не накаркать. 85 % потопельників вміли добре плавать. Отак і тут. Бережіть себе і оточуючих.
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25.11.2020 00:04 Відповісти
Ошибся- со вчерашнего дня 58.
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24.11.2020 23:26 Відповісти
А тормоза - для трусов?
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24.11.2020 23:20 Відповісти
Обязательно надо снижать до 10 кмч и пересадить всех на волов и пешеходам шлемы выдать. Надо бороться с пьяницами за рулем, а не скорость снижать, посмотри с какой скоростью можно ехать по автобанам европы.
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25.11.2020 07:04 Відповісти
Проте, коли в Київ в'їзджаєш, то враження, що місто вимерло - всі їдуть в межах дозволенного, а не так, якще рік тому було, коли низько літали. До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров - Цензор.НЕТ 4482
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24.11.2020 23:03 Відповісти
Як їздив- так і їжджу, навіть швидше став.
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24.11.2020 23:06 Відповісти
І правильно. Сенс в цих камерах в тому, що б до кожного дебіла дійшло, що порушення зафіксується. Для цього і попереджувальні знаки існують. Справа в іншому. Невідворотності поарання і адекватних штрафах. Одне діло, коли ти трохи раз перевищив, а інше - літать під камери, сплачувати копійчані для мудаків штрафи і залишатись з правами.
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24.11.2020 23:04 Відповісти
Тю, які наївні люди. Всі проїзжають камеру помаленько, а далі знов їдуть як їм заманеться. Сенс в тих камерах - щоб заробити Авакову грошенят. Бо розставлені не там, де треба було б контролювати, а там, де багато машин і завжди знайдеться хтось, хто зіване та потім заплатить )
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24.11.2020 23:44 Відповісти
У нас на дорогах гине більше людей ніж на війні і від ковіда. Треба ставити камери. Тим більше, для ідіотів, навіть знак стоїть, що ведеться відеоспостереження. А от про обмеження швидкості на різних ділянках - питання дискусійне.
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25.11.2020 00:09 Відповісти
Сенс в этих камерах наполнить бюджет. Заводы все украли, землю тоже, крупные предприятия депутатские - налогов не платят, а с чего бюджет брать?
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25.11.2020 07:05 Відповісти
Вы лучше своих работников-мусоров перетрахайте чтобы не людей не давили, не убивали и не грабили людей
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24.11.2020 22:52 Відповісти
Скоро будет как в Москве, на каждом углу камеры
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24.11.2020 22:55 Відповісти
Давно из москвы?
Или ты и сейчас там? До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров - Цензор.НЕТ 3568
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24.11.2020 23:02 Відповісти
Мрази. Делают из страны концлагерь. Чем дальше тем хуже.
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24.11.2020 22:57 Відповісти
Тебе есть, чего бояться этих камер?
Мне, например, нет.
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24.11.2020 23:01 Відповісти
По Вашему вся Европа концлагерь? Или там нет камер?
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24.11.2020 23:01 Відповісти
Он не виноват.
Так в методичке написано.
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24.11.2020 23:03 Відповісти
Во первых я бы не сказал что Европа ето анклав свободы. Общался с некоторыми иностранцами, они мягко сказать не в восторге от политики ЕС за последние 20 лет. Во вторых ты Украину с Европой не путай. У нас с Европой ничего общего, кроме цен и тарифов, а по некоторым пунктам еще хуже. В Украине с Европы скопировали все самое плохое. А остальное осталось с совка.
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25.11.2020 00:02 Відповісти
А ще якусь дурну можеш написати? Перевіримо на тобі, чи тут вже дійсно концтабір. )))
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24.11.2020 23:08 Відповісти
Я бы тебе написал. Но на Цензоре нет свободы слова. Тут только Петю любят. Остальных банят.
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25.11.2020 00:03 Відповісти
Ну ти і знайшов кому жалітися...)))
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25.11.2020 00:06 Відповісти
Зараз на часі...
Ні щоб кисню в лікарні..
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24.11.2020 23:08 Відповісти
Или Музей...
Ну, то такое...
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24.11.2020 23:10 Відповісти
Какая то крыса приближенная к клоуну видать хорошо зарабатывает на этом,если на такое дерьмо деньги находят без проблем.
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24.11.2020 23:12 Відповісти
А деньги на "Номера"?
Тоже по этой причине?
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24.11.2020 23:14 Відповісти
Это круто конечно, но не работает.
Смертность на дорогах Украины в этом году больше чем в прошлом или позапрошлом
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24.11.2020 23:14 Відповісти
Камер, в масштабах страны, очень мало.
Только они проблему не решают.
Но там, где будут камеры, нарушений будет меньше.
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24.11.2020 23:17 Відповісти
В задницу камеры ети можно засунуть. Если мусора и мажоры как летали пьяные так и летают. Все потому что за могорыч можно просто удалить нарушение из базы данных и дальше летать. А обычные законопослушные люди вынуждены ползком передвигаться тратя свое время и сжигая лишние тонны бензина передвигаясь на 2-3 передаче 50км/час.
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25.11.2020 00:13 Відповісти
Пьяному за рулем срать на камеры. Посмотри крупные дтп с жертвами даже на цензоре, обычно пьяный за рулем, а не привышение скорости.
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25.11.2020 07:08 Відповісти
Свого часу була роздута істерика, що "євробляхи" - прична всіх негараздів на автошляхах...
Але статистика річ сувора та непідкупна і вона роказала, що "євробляхи" в загальній кількості ДТП стали винуватцями лише 7% ДТП.
"Но осадочєк остался!"в людських головах, нав'язаний ЗМІ.
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24.11.2020 23:21 Відповісти
Сегодня в Харькове перебегающему пешеходу оторвало голову.
За рулём машины на "евробляхах" был иностранец. До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров - Цензор.НЕТ 1169
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24.11.2020 23:25 Відповісти
P.S.
Это твоему посту не противоречит.
Просто - факт.
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24.11.2020 23:26 Відповісти
При тотальной корупции та хоть телескопы ставьте! А что такое тотальная корупция? Это когда всё продаётся и покупается!
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24.11.2020 23:35 Відповісти
Все це- відволЯкання уваги...
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24.11.2020 23:45 Відповісти
Від... Шокерів для поліції...
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25.11.2020 00:00 Відповісти
с каждой камеры (жена {Авакова}) получает 20К зелени. **** их не ставить-то?
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25.11.2020 00:40 Відповісти
І шо від цього з дтп?
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25.11.2020 06:40 Відповісти
И уберут лежачие. Или так и будем прыгать, ради того что бы кто-то получал откат за них
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25.11.2020 06:54 Відповісти
Или может сделают нормальный скоростной режим на проспектах
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25.11.2020 06:58 Відповісти
 
 