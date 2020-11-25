До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство внутрішніх справ 24 листопада отримало 80 комплексів камер автоматичної фіксації в рамках програми, яку реалізує Держагентство інфраструктурних проєктів.
Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ.
"У нас в рамках програми, яку реалізує Укрінфрапроєкт, укладено з ними договір на поставку 220 комплексів автоматичної фіксації, які будуть поставлені цього року. Вже сьогодні було отримано 80 комплексів, і ми їх передамо для установки на трасах Укравтодору. Найближчим часом кількість камер буде доведено до майже 300", - говорить Гончаров.
Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Не штрафом единым.
Или это фантазия?
Ездить-то, быстрее стал...
Вопросов больше нет.
Так ездят Зайцевы и Дроновы.
Последствия знают все.
Или ты и сейчас там?
Мне, например, нет.
Так в методичке написано.
Ні щоб кисню в лікарні..
Ну, то такое...
Тоже по этой причине?
Смертность на дорогах Украины в этом году больше чем в прошлом или позапрошлом
Только они проблему не решают.
Но там, где будут камеры, нарушений будет меньше.
Але статистика річ сувора та непідкупна і вона роказала, що "євробляхи" в загальній кількості ДТП стали винуватцями лише 7% ДТП.
"Но осадочєк остался!"в людських головах, нав'язаний ЗМІ.
За рулём машины на "евробляхах" был иностранец.
Это твоему посту не противоречит.
Просто - факт.