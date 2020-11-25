До кінця року МВС отримає ще 220 камер автофіксації порушень ПДР, - заступник міністра Гончаров

Міністерство внутрішніх справ 24 листопада отримало 80 комплексів камер автоматичної фіксації в рамках програми, яку реалізує Держагентство інфраструктурних проєктів.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ.

"У нас в рамках програми, яку реалізує Укрінфрапроєкт, укладено з ними договір на поставку 220 комплексів автоматичної фіксації, які будуть поставлені цього року. Вже сьогодні було отримано 80 комплексів, і ми їх передамо для установки на трасах Укравтодору. Найближчим часом кількість камер буде доведено до майже 300", - говорить Гончаров.

Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.

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