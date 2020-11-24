Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем

Обраний президент США Джо Байден обговорив питання України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У розмові з президентом Єврокомісії Байден наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС щодо питань, які викликають взаємний інтересзокрема щодо Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

Байден запевнив фон дер Ляєн, що в інтересах США, щоб Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість пожвавити відносини США і ЄС.

Під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свій настрій працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме в питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

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