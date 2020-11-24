Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Обраний президент США Джо Байден обговорив питання України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У розмові з президентом Єврокомісії Байден наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС щодо питань, які викликають взаємний інтересзокрема щодо Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.
Байден запевнив фон дер Ляєн, що в інтересах США, щоб Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість пожвавити відносини США і ЄС.
Під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свій настрій працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме в питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.
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Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
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.исправить ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИВШИЕСЯ =ПРЕСТУПЛЕНИЯ --
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
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ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . ..и т д .. .
и т д..
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.???? .
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Надо ЧЕСТНО ДРУЖИТЬ !.
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ЧЕСНО !. С честью !.
. ДА !
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ДРУЖИТЬ РЕАЛЬНО НАДО ! .
РЕАЛЬНО - А не под тертой бумажкой !! .
.! ЧЕСНО ! .!!!!!!!!!!!! и .
Без Иудовсских поцелуев !...
НЕЗНАЮ ,
СМОТРЯ на историю ри и рсфр, и ссср , и рф - - - ЛУЧШЕ - - ее ИЗЧЕЗНОВЕНИЕ !..
или хотя бы ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ на КОНФЕДЕРАТИВНОЕ СОДРУЖЭСТВО евразии..
-
Раньше Порох был виноват ..
А теперь -- МЕЖГАЛАКТИЧЕССКИЙ ЗАГОВОР МАССОНОВ ,,,
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Это дело пиндоссов..
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А не 3эпид0росов , или пид0россии
А я АМЕРИКАНЦЕВ - Лучшими не считал.
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ЛУЧШИЙ СОЮЗНИК -- это МОЗГИ !,
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Были для УКРАИНЫ союзники - - - - - и польша , и рф ( ри ) , и дажэ ВЕНГРИЯ ...
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если ЧЕСНО - - одна ВЕЛИКОБРИТАНИЯ себя всегда по ДЖЭНТЭЛЬМЭНССКИ..
= ХОТЯ.. просто она далеко и интерессы- совпадали..
И это политика - - всегда..
И УКРАИНА - - НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ,,
..
Хотя-- политикам--- надо учиться в истории и делать ВЫВОДЫ !
Да не вашайте спаггети на ухи..
Фейк...
Нелегитимным дедушка байден решил поиграться в президента США.