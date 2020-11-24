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Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем

Обраний президент США Джо Байден обговорив питання України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У розмові з президентом Єврокомісії Байден наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС щодо питань, які викликають взаємний інтересзокрема щодо Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

Байден запевнив фон дер Ляєн, що в інтересах США, щоб Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість пожвавити відносини США і ЄС.

Під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свій настрій працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме в питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

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Топ коментарі
+33
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 5939
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24.11.2020 23:29
+23
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 2006
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24.11.2020 23:47
+16
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 3822
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24.11.2020 23:48
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На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..

Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
.
.
.исправить ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИВШИЕСЯ =ПРЕСТУПЛЕНИЯ --
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . ..и т д .. .
и т д..
.
.
.???? .

.
Надо ЧЕСТНО ДРУЖИТЬ !.
.
ЧЕСНО !. С честью !.
. ДА !
.
ДРУЖИТЬ РЕАЛЬНО НАДО ! .
РЕАЛЬНО - А не под тертой бумажкой !! .
.! ЧЕСНО ! .!!!!!!!!!!!! и .
Без Иудовсских поцелуев !...
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24.11.2020 23:22 Відповісти
Вы это серьезно?) Честно и кацапы?) Ров с крокодилами будет надежней)
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25.11.2020 00:22 Відповісти
Если ЧЕСНО....
НЕЗНАЮ ,
СМОТРЯ на историю ри и рсфр, и ссср , и рф - - - ЛУЧШЕ - - ее ИЗЧЕЗНОВЕНИЕ !..
или хотя бы ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ на КОНФЕДЕРАТИВНОЕ СОДРУЖЭСТВО евразии..
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25.11.2020 00:31 Відповісти
Байден це продовження ігр американської розвідки з путіним, які вже призвели до війни в Україні. Спочатку американці переконали путіна що у них в Україні величезні інтерес і вони організували Майдан, путін в цю куйню повірив і напав на Україну щоб тиснути на американців. А в результаті виявилось що США абсолютно байдуже до України і путін потрапив в пастку, він вже не міг віддати Крим та Донбас але потрапив на санкції і тиск зі сторони світової спільноти і став абсолютно керованим для американців. Ось так за допомоги розвідки та фальсифікацій американці зробили з путіна слухняного мальчика-дауна, ізгоя для всієї планети. Байден дозволить американській розвідці продовжувати ці ігри, а вони полягають в затягуванні військ путіна в Україну якомого глибше, щоб максимально сковати військові можливості росії і не дати росії воювати в інших регіонах де у американців є справжні інтереси!
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25.11.2020 00:46 Відповісти
Э/то что то новое-
-
Раньше Порох был виноват ..
А теперь -- МЕЖГАЛАКТИЧЕССКИЙ ЗАГОВОР МАССОНОВ ,,,
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25.11.2020 00:48 Відповісти
😂Игорь - шакал ОПЗЖ , мозгой совсем поехал , соратник Кивы
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25.11.2020 05:17 Відповісти
Вот это поворот)))) Вскрылась очередная консерва)))
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25.11.2020 09:33 Відповісти
Согласен, что мы должны содействовать этому) Но союз с ними(дружить), или их какой то частью, это их фантомная имперская боль) Поэтому ну его нафиг)
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25.11.2020 09:38 Відповісти
см на ютуб - Скрепы трещат: эсминец США наделал "шороху" на Дальнем Востоке. У России снова проблемы с "величием"
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24.11.2020 23:25 Відповісти
Феофаний IV тикай с городу. тебе трызда
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24.11.2020 23:27 Відповісти
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 5939
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24.11.2020 23:29 Відповісти
Вполне РЕАЛЬНО..
.
Это дело пиндоссов..
.
А не 3эпид0росов , или пид0россии
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24.11.2020 23:34 Відповісти
то есть вот так ты называешь лучших друзей Украины американцев ?
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24.11.2020 23:38 Відповісти
Это сарказм..
А я АМЕРИКАНЦЕВ - Лучшими не считал.
.
ЛУЧШИЙ СОЮЗНИК -- это МОЗГИ !,
,
.
Были для УКРАИНЫ союзники - - - - - и польша , и рф ( ри ) , и дажэ ВЕНГРИЯ ...
.
если ЧЕСНО - - одна ВЕЛИКОБРИТАНИЯ себя всегда по ДЖЭНТЭЛЬМЭНССКИ..
= ХОТЯ.. просто она далеко и интерессы- совпадали..
И это политика - - всегда..
И УКРАИНА - - НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ,,
..
Хотя-- политикам--- надо учиться в истории и делать ВЫВОДЫ !
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24.11.2020 23:47 Відповісти
Не,пачкаться не будут...))
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24.11.2020 23:34 Відповісти
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 2006
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24.11.2020 23:47 Відповісти
Да в какую там честь! Чтобы "детские" по-быстрее выплатили.
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25.11.2020 08:24 Відповісти
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 3822
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24.11.2020 23:48 Відповісти
Так и будет 😃
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24.11.2020 23:35 Відповісти
Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 8382 скорее всего так и будет...
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24.11.2020 23:38 Відповісти
Ну да, а ещё на инагурацию Байдена пригласят Шокина с Луценко, назначенцев Пороха, которые всё лезли в дело Бурисмы и втроём в Вашингтоне будут блымать своими шаловливыми глазками Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 4751
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24.11.2020 23:41 Відповісти
Вовік ще 7-го числа вирішив підстрахуватися, але його це вже не врятує.....

Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 1804
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25.11.2020 00:03 Відповісти
Этих в первую очередь.
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25.11.2020 00:14 Відповісти
это будет действительно НОМЕР 😁
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24.11.2020 23:50 Відповісти
Могут не пригласить ни того ни другого. Среди украинских чинуш и силовичков, пакостивших против Байдена, есть и Юра Ген-Прокуратуры, который как известно кум и доверенное лицо вашего Барыги.
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24.11.2020 23:59 Відповісти
Так именно и будет, во всяком случае Порох по-любому будет.
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25.11.2020 08:21 Відповісти
Так зараз і "**************"...
Да не вашайте спаггети на ухи..
Фейк...
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24.11.2020 23:33 Відповісти
Да, Байден будет драть татаромордву жестко ,без прелюдий , начнет с банковского сектора и блокады свифта
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25.11.2020 10:27 Відповісти
Зелебобаоманскийнелохфеофанский всьо ?????
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24.11.2020 23:48 Відповісти
Будут решать вопрос замены главнокомандующего в Украине так как образовалась дырка в восточном фланге обороны и дырище в бюджете этой же страны.
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24.11.2020 23:49 Відповісти
Fake news
Нелегитимным дедушка байден решил поиграться в президента США.
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24.11.2020 23:58 Відповісти
Надеюсь теперь Запад возьмет за яйца всех наших олигархов - Коломойского, Медведчука, Порошенка, Фирташа, Ахметова. А то без внешней помощи "мудрый нарид" будет тащить их на своем горбу пока ласты не склеит.
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25.11.2020 00:02 Відповісти
Нажаль цього року такБайден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 7533
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25.11.2020 00:06 Відповісти
С этой черной пятницей разводят лохов пополной
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25.11.2020 00:19 Відповісти
Ты же разведенный лох уже не единожды( как минимум 20 лет Тупиным) , в прошлом году тебе в дверях в давке сломали 2 ребра на распродаже ботвиньи , в этом в двери тискаться уже не пойдешь - решил на мусорке *побороться* за просрочку....
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25.11.2020 10:33 Відповісти
завжди так було! це Україна, дєтка )))
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25.11.2020 00:49 Відповісти
Заберуть трампівські джавеліни. Натомість якусь чергову марсистську фігню примусять робити. Євро-комісари вони такі.
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25.11.2020 01:07 Відповісти
Порошенко, будучи в хороших отношениях с новоизбранным президентом Байденом включился в работу для усиления сотрудничества между новой администрацией США и Украиной, которое было ослаблено из-за необдуманных и некомпетентных действий Владимира Зеленского.

Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 7879
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25.11.2020 03:43 Відповісти
Мабуть готується направити сюда свого наркошу хантерка спецпредставником. Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем - Цензор.НЕТ 3120
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25.11.2020 04:57 Відповісти
Ну у тебя и подгорать начинает, а что же будет после инаугурации? Представляю эти пердакопожары на Цензоре - покруче Калифорнийских будут, ггг
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25.11.2020 08:20 Відповісти
Не стоит ожидать от Байдена каких-то особых шагов в политике по отношению к Украине. Кто захочет поддерживать тесные отношения с лепрозорием.
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25.11.2020 08:28 Відповісти
Да я ничего и не ожидаю, просто наслаждаюсь красивым заревом. Спасибо за разъяснение, ггг
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25.11.2020 08:58 Відповісти
Наслаждайтесь, зарево только разгоряется и в кого-то или кому-то будет здорово подгорать.
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25.11.2020 09:22 Відповісти
ДА ЗАСТРЕЛИТЕ ХЙЛА И ВСЕ !!!
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25.11.2020 11:00 Відповісти
 
 