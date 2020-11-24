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Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва

Він мав прийти на зустріч близько 16:00, але не з'явився. Телефони Ілляша вимкнені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода Білорусь, про це повідомляє телеграм-канал Білоруської асоціації журналістів.

Колеги прийшли у квартиру журналіста. Там нікого немає, світло не горить.

Пізніше телеканал "Белсат" повідомив, що його брат виявив у квартирі журналіста повідомлення про конфіскацію комп'ютера, телефону та інших речей. На копії протоколу немає імен і не вказується причина вилучення.

15 листопада силовики провели обшук за місцем прописки Ілляша.

Дружина Ігоря Ілляша, журналістка телеканалу "Белсат" Катерина Андрєєва (Бахвалава) разом зі своєю колегою Дариною Чульцовою стали фігурантами кримінальної справи про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок, після прямої трансляції з місця насильницького розгону демонстрантів силами безпеки в Мінську 15 листопада.

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Топ коментарі
+7
Судя по безграмотности, коммент исходит от нативного носителя "великого и могучего" языка - представителя российского населения. Обычно я не дискутирую с такой категорией людей, но отвечу:
- Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
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25.11.2020 00:14
+5
це рашка виростила це авторитарне лайно - Лукашенку
до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
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24.11.2020 23:50
+5
А білоруси хочуть в ЕС? Чи чому ЕС має на це реагувати?
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24.11.2020 23:51
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Просрали беларусы свой протест. И самое плохое даже не это (потому что это было понятно еще три месяца назад). Самое плохое, что они отказываются принимать этот факт своим сознанием. Они сейчас все силы направляют на то, чтобы убедить САМИХ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР в том, что они - сражаются. Их даже не жалко. Потому что всё, на что они способны - это самообман.
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24.11.2020 23:45 Відповісти
В кожного свій Шлях- нас теж вели таким самим Шляхом.
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24.11.2020 23:48 Відповісти
Таки так,Саньк...)))
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24.11.2020 23:50 Відповісти
Главное что ваш майдан победил . Сейчас у вас все замечательно , жизнь налаживаеться . Очень рады за вас !
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24.11.2020 23:49 Відповісти
Не було б вас поряд- так би і було. І вже давно.
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24.11.2020 23:52 Відповісти
а кому цікаво - раді ви, чи всралися?
хоч дрючка собі у гузно застроміть
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24.11.2020 23:52 Відповісти
украинцы отстояли свою свободу
а вы - просрали
вот и вся разница
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24.11.2020 23:58 Відповісти
Судя по безграмотности, коммент исходит от нативного носителя "великого и могучего" языка - представителя российского населения. Обычно я не дискутирую с такой категорией людей, но отвечу:
- Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
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25.11.2020 00:14 Відповісти
Головний експерд по американським виборам ще й експерд по Майдану.
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25.11.2020 03:20 Відповісти
Гарна у них поводирша - відпрацювала на увесь!
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25.11.2020 01:48 Відповісти
Просрали протест... кончился... умер и уже три месяца как нет его... с беларусами все понятно... уже ТРИ МЕСЯЦА как понятно... и раньше было понятно...
Так что же ты, лапоть, ночами то не спишь!?
Что же ты, лапоть, три месяца - каждую ночь этот "протест" отпеваешь?!
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25.11.2020 05:39 Відповісти
Не удивлюсь, если прочитаю где, что вас не жалко, что сдали полуостров, а теперь убеждают весь мир, что они - сражаются за него.
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25.11.2020 07:08 Відповісти
Озабоченность ЕС выразил ? Или ему уже лень?
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24.11.2020 23:46 Відповісти
А білоруси хочуть в ЕС? Чи чому ЕС має на це реагувати?
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24.11.2020 23:51 Відповісти
а всем на самом деле посрать на терпил
вот если бы они сопротивлялись - это был бы другой разговор
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24.11.2020 23:59 Відповісти
Терпила это ты клоуном прибитый...)
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25.11.2020 00:57 Відповісти
неа, и терпила-раб посасывающий у луки, и клоун гадящий на чужих ресурсах, здесь только ты
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25.11.2020 08:49 Відповісти
А че Я мушу переживати??
Відволікання уваги.
😎
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24.11.2020 23:49 Відповісти
це рашка виростила це авторитарне лайно - Лукашенку
до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
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24.11.2020 23:50 Відповісти
скорее всего, его уже прикопали где-то...
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25.11.2020 00:00 Відповісти
Агггга...Ойц,барютца и не пабарютца..
А тут,в Ненці, дерибанять-аж гай шумить..
Відволікають увагу, добвні!!
Нишком дерибанять і тарифи піднімають!!
Свабоду Анжелі Девіс і Лупаному Корвалолу!!)))
Так боролися за свободу Негрів, і..не помітили як ними стали..
Хавайте!!
🤣🤣
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25.11.2020 00:01 Відповісти
Рабская ментальность что у белорусов шо у кацапов никто за вас не выборет свободу стоять на коленях и просить это по рабски кацапы также ставали пред пуйлом просили а нужно наоборот ставить на коленки омонЖурналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва - Цензор.НЕТ 1430В Беларуси врачи и журналисты стали к стенке, протестуя против произвола режима Лукашенко Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва - Цензор.НЕТ 5558
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25.11.2020 00:04 Відповісти
Шановні білоруси , не звертайте увагу на диваних порохоботів з типа "героїчним портфоліо" .

Бо це герої виключно компутерних стрілялок без єдиної ознаки мизку в голові .

Бо хто просинався від лязгу ідучої танкової колони , хто спав з автоматом під голову -- той не буде радити йти в відверте протистояння а військовою технікою неозброенного населення !

Скільки було героїв на Майдані в 24 ночі 19 лютого в нічь на 20-те ? 500 ? 700 ?!

Де тоді був Порох , чи то на сцені Майдану ?!

Хто буде відповітати потім , якщо бульбо-вурдалак кине танки проти тих , кому зараз "на вуха шепотять" мовляв бери "коктейль Молотова" ?! Може вурдалак цього саме й чека , що б мати формальний привід визивати армію ?! Так якщо б армію білоруську (бо вона ненадійна) , але ж може покликати "***** введи" , ні не може ?!
Що скажете "диванні провокатори" ?!

Як до мене , білорусі демонструють неперевершений натиск й витримку . Тактика економічного колапсу лукашенкономіки працює й йще як .

Все в вас вийде , сябри !
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25.11.2020 02:22 Відповісти
Іди в сраку!
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25.11.2020 02:43 Відповісти
Реакція справжньої бидлоти !
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25.11.2020 03:56 Відповісти
Але що цікаво: Лука - диктатор, але єдиний хто відмовився грати в карантин. І тут же йому революцію влаштували, а раніше якось тихо сиділи. Дальше то вже таке: ліс рубають - друзки летять.
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25.11.2020 03:08 Відповісти
Білорусь - це поліцейська країна, там і раніше люди зникали. Зараз будуть зникати ще більше.
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25.11.2020 03:24 Відповісти
если хорошо перекопать леса в белорусском федеральном округе, то много можно откопать тел журналистов. лукашеску за период своего царствования изгваздался в крови не по локоть, по макушку.
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25.11.2020 12:39 Відповісти
Беларусы хотят свободу, получат олигархов. Бабарыко точно будет одним из них.
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26.11.2020 08:23 Відповісти
 
 