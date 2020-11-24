Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Він мав прийти на зустріч близько 16:00, але не з'явився. Телефони Ілляша вимкнені.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода Білорусь, про це повідомляє телеграм-канал Білоруської асоціації журналістів.
Колеги прийшли у квартиру журналіста. Там нікого немає, світло не горить.
Пізніше телеканал "Белсат" повідомив, що його брат виявив у квартирі журналіста повідомлення про конфіскацію комп'ютера, телефону та інших речей. На копії протоколу немає імен і не вказується причина вилучення.
15 листопада силовики провели обшук за місцем прописки Ілляша.
Дружина Ігоря Ілляша, журналістка телеканалу "Белсат" Катерина Андрєєва (Бахвалава) разом зі своєю колегою Дариною Чульцовою стали фігурантами кримінальної справи про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок, після прямої трансляції з місця насильницького розгону демонстрантів силами безпеки в Мінську 15 листопада.
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хоч дрючка собі у гузно застроміть
а вы - просрали
вот и вся разница
- Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
Так что же ты, лапоть, ночами то не спишь!?
Что же ты, лапоть, три месяца - каждую ночь этот "протест" отпеваешь?!
вот если бы они сопротивлялись - это был бы другой разговор
Відволікання уваги.
😎
до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
А тут,в Ненці, дерибанять-аж гай шумить..
Відволікають увагу, добвні!!
Нишком дерибанять і тарифи піднімають!!
Свабоду Анжелі Девіс і Лупаному Корвалолу!!)))
Так боролися за свободу Негрів, і..не помітили як ними стали..
Хавайте!!
🤣🤣
Бо це герої виключно компутерних стрілялок без єдиної ознаки мизку в голові .
Бо хто просинався від лязгу ідучої танкової колони , хто спав з автоматом під голову -- той не буде радити йти в відверте протистояння а військовою технікою неозброенного населення !
Скільки було героїв на Майдані в 24 ночі 19 лютого в нічь на 20-те ? 500 ? 700 ?!
Де тоді був Порох , чи то на сцені Майдану ?!
Хто буде відповітати потім , якщо бульбо-вурдалак кине танки проти тих , кому зараз "на вуха шепотять" мовляв бери "коктейль Молотова" ?! Може вурдалак цього саме й чека , що б мати формальний привід визивати армію ?! Так якщо б армію білоруську (бо вона ненадійна) , але ж може покликати "***** введи" , ні не може ?!
Що скажете "диванні провокатори" ?!
Як до мене , білорусі демонструють неперевершений натиск й витримку . Тактика економічного колапсу лукашенкономіки працює й йще як .
Все в вас вийде , сябри !