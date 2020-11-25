Вакцини і ліки для лікування коронавірусу можуть стати доступними у США вже наступного тижня, - Трамп

Вакцини і ліки для терапії COVID-19 у США можуть почати надходити вже на початку наступного тижня, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.

"Ми безмежно вдячні нашим лікарям, медсестрам, працівникам системи охорони здоров'я і вченим, які ведуть бій проти китайського вірусу, ми дякуємо за вакцини і ліки для терапії - неймовірне відчуття усвідомлювати, що вони почнуть надходити, можливо, з початку майбутнього тижня або трохи пізніше", - сказав Трамп на церемонії, приуроченій до помилування індички в переддень Дня подяки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

20 листопада компанії Pfizer та BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19 в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Очікується, що розгляд запиту займе мінімум кілька тижнів.

Раніше стало відомо, що ефективність вакцини, розробленої Moderna, перевищує 94%. Американська Pfizer, яка розробляла вакцину спільно з німецькою BioNTech, заявила про 95% ефективності препарату.

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Що стосується вакцини виробництва AstraZeneca, вона за підсумками проміжних випробувань показала середню ефективність 70% у Великій Британії та Бразилії. При цьому один з випробуваних варіантів дозування дав ефективність у приблизно 90%.

У США щодня фіксують по більш ніж 160 тис. нових випадків коронавірусу, за добу вмирає понад 1000 осіб серед інфікованих. У лікарнях США перебуває 83 тис. 870 пацієнтів із COVID-19.

Всього в країні від початку пандемії виявили понад 12 млн заражень COVID-19, при цьому 247,9 тис. осіб з коронавірусом померли.

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