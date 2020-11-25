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Вакцини і ліки для лікування коронавірусу можуть стати доступними у США вже наступного тижня, - Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вакцини і ліки для лікування коронавірусу можуть стати доступними у США вже наступного тижня, - Трамп

Вакцини і ліки для терапії COVID-19 у США можуть почати надходити вже на початку наступного тижня, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.

"Ми безмежно вдячні нашим лікарям, медсестрам, працівникам системи охорони здоров'я і вченим, які ведуть бій проти китайського вірусу, ми дякуємо за вакцини і ліки для терапії - неймовірне відчуття усвідомлювати, що вони почнуть надходити, можливо, з початку майбутнього тижня або трохи пізніше", - сказав Трамп на церемонії, приуроченій до помилування індички в переддень Дня подяки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

20 листопада компанії Pfizer та BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19 в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Очікується, що розгляд запиту займе мінімум кілька тижнів.

Раніше стало відомо, що ефективність вакцини, розробленої Moderna, перевищує 94%. Американська Pfizer, яка розробляла вакцину спільно з німецькою BioNTech, заявила про 95% ефективності препарату.

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Що стосується вакцини виробництва AstraZeneca, вона за підсумками проміжних випробувань показала середню ефективність 70% у Великій Британії та Бразилії. При цьому один з випробуваних варіантів дозування дав ефективність у приблизно 90%.

У США щодня фіксують по більш ніж 160 тис. нових випадків коронавірусу, за добу вмирає понад 1000 осіб серед інфікованих. У лікарнях США перебуває 83 тис. 870 пацієнтів із COVID-19.

Всього в країні від початку пандемії виявили понад 12 млн заражень COVID-19, при цьому 247,9 тис. осіб з коронавірусом померли.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
"мій путєн" пхахаха! вбийся об стіну, зєбануте
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25.11.2020 01:20
+3
Очень,почти Гриценко...
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25.11.2020 00:39
+3
Повинен був грізно так дзиркати на Пукіна. Не давати джавеліни, а натомість щось сказати про Пукіна. От тоді охлос був би щасливий і Трамп був би у фаворі, до пори.
Чому до пори? Бо згідно уявлень охлоса, Америка просто повинна піти на Кремль выйськами і спалити його к ...рам.
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25.11.2020 01:37
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Трамп надеется этой популистской новостью заставить американцев переголосовать за себя? )
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25.11.2020 00:15 Відповісти
Трамп великий політик та менеджер!
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25.11.2020 00:36 Відповісти
Очень,почти Гриценко...
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25.11.2020 00:39 Відповісти
Стиль Трампа більше нагадує Ляшка
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25.11.2020 12:01 Відповісти
Американцы, в подавляющем большинстве и так за него уже проголосовали, чуток подождать надо результатов.
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25.11.2020 08:55 Відповісти
Конечно. Все 146% за Трампа.
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25.11.2020 10:30 Відповісти
Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу.
Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.
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25.11.2020 00:16 Відповісти
Пускай придурки колят ету жижу с неизвестными последствиями.. Если вакцинируется хотябы половина то другой половине уже бояться нечего.
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25.11.2020 00:26 Відповісти
ВОТ новость дня - хутин не будет колоться кацапской вакциной 😀😀😀неплохая реклама для их бурды
«В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931»
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25.11.2020 00:38 Відповісти
Это что получается,-он сам себя ударил в спину (или чуть ниже) ? Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 2289
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25.11.2020 07:14 Відповісти
А нам? Х вам, расходитесь по домам. Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 7219
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25.11.2020 00:17 Відповісти
Ты сходи к врачу.Мало ли шо там...
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25.11.2020 00:23 Відповісти
Станешь в позу - получишь дозу.
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25.11.2020 00:37 Відповісти
Губозаточна машинка...
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25.11.2020 00:21 Відповісти
***** с тампоном решили наперегонки поганять.
В чьей стране первый от вакцыны сдохнет.
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25.11.2020 00:25 Відповісти
Рыжий придурок все никак не успокоится. Каждый раз старается упомянуть что ето вирус китайский. Хотя никаких доказательств нету. А ето уже называется нарушение демократии и прав человека, чтобы настроить американцев против Китая. А вот зачем китайцам было себе такую каку придумывать логических обяснений нету. А вот обяснений что ето скорее всего сделала Рашка или сами США вполне под логику подпадают. Рашка срет кирпичами наблюдая как Китай потихоньку наползает за Дальний Восток и ничего сделать не может потому что осень страшно. А Трамп ************* выкормыш пляшет под дудку кремля.
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25.11.2020 00:25 Відповісти
Кацапы с американцами пытались потравить китайцев, думали хоть раза в два популяцию их снизить. а вышло что потравили сами себя а заодно весь мир.
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25.11.2020 00:34 Відповісти
ох уж ці амеріканці примусили кітайців жрати кажанів
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25.11.2020 00:54 Відповісти
Ето тебе твой Путен нашептал про кажанiв? Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 1000
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25.11.2020 01:05 Відповісти
"мій путєн" пхахаха! вбийся об стіну, зєбануте
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25.11.2020 01:20 Відповісти
"Трамп... пляшет под дудку кремля". Ну, это перебор. А что должен был сделать Трамп против Рашки, что её обуздать?
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25.11.2020 00:35 Відповісти
Повинен був грізно так дзиркати на Пукіна. Не давати джавеліни, а натомість щось сказати про Пукіна. От тоді охлос був би щасливий і Трамп був би у фаворі, до пори.
Чому до пори? Бо згідно уявлень охлоса, Америка просто повинна піти на Кремль выйськами і спалити його к ...рам.
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25.11.2020 01:37 Відповісти
Про зобовязання перед світовою спільнотою не чули? Китай знав про вірус, закривав свої міста, тримаючи аеропорти відкритими. Вже забули як на початку на пару з Гебрейсусом розповідали, що вірус не передається.
Під комуністичними знаменами виступають чомусь байденці, палять американські прапори, а так - Трамп "выкормыш", звісно
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25.11.2020 01:04 Відповісти
Насколько я помню ето весь мир во главе с ВОЗ до последнего не признавал надвигающейся епидемии и не зкрывал границы и аеропорты называя всех паникерами и нарушителями демократии.
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25.11.2020 01:22 Відповісти
Саме так. Чим більш лівацька країна тим довше тримали кордони відкритими. В Торонто, наприклад, літаки з Китаялітали пачками до початку літа. Про маски та тестування по прильоту ніхто навіть не і не чухався. На Rebel News є купа відео про цей пофігізм.
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25.11.2020 01:30 Відповісти
А где на следующих неделях он возмет ВАКЦЫНУ ??.
.
РосЦякиевсскую ? --
-
Они оленпийскую мочу не могли подделать ?.
.
.
.
Это как в 1945г .
.
Сатанин хотел взять Берлин - раньше союзников , и погубил 1,5 миллиона людей..
ТАК ЖЭ БУДЕТ и с росЦиянсской """ мвакцыной ""..
.
!!!!!
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25.11.2020 00:36 Відповісти
Городская клиническая больница N1 в Одессе
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬНИЦА ?

Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 3327
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25.11.2020 00:48 Відповісти
Что-то не видео там аппаратов с кислородом
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
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25.11.2020 00:49 Відповісти
Скорее это тяжелые которым еще не нужен кислород
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25.11.2020 00:58 Відповісти
Головний антиковідник та антимасочник нарешті віддуплився, що ковід таки є.
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25.11.2020 01:42 Відповісти
Цей клоун набрехав вже майже стільки, як наш)
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25.11.2020 01:47 Відповісти
Трамп перед вылетом из Белого Дома решил сделать кремлёвской крысе подарок - закупить дерьмовой, бесполезной, опасной для жизни ещё больше, чем ковид, вакцины на сто млрд. долларов....
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25.11.2020 06:00 Відповісти
Самі вигадали? А нащо?
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25.11.2020 07:05 Відповісти
За США можна лише порадіти.
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25.11.2020 07:04 Відповісти
Как так? Ведь совсем недавно,он говорил,что антивирусная вакцина,станет доступной народу в США в апреле! Что-то изменилось? PS Какой-то вид у него,на фотографии,совсем не молодецкий... Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 4621
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25.11.2020 07:08 Відповісти
ДОМАШНИЙ ДОКТОР ТРАМП НА ПЕНСИИ )))
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25.11.2020 10:52 Відповісти
 
 