Вакцини і ліки для лікування коронавірусу можуть стати доступними у США вже наступного тижня, - Трамп
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Вакцини і ліки для терапії COVID-19 у США можуть почати надходити вже на початку наступного тижня, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.
"Ми безмежно вдячні нашим лікарям, медсестрам, працівникам системи охорони здоров'я і вченим, які ведуть бій проти китайського вірусу, ми дякуємо за вакцини і ліки для терапії - неймовірне відчуття усвідомлювати, що вони почнуть надходити, можливо, з початку майбутнього тижня або трохи пізніше", - сказав Трамп на церемонії, приуроченій до помилування індички в переддень Дня подяки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
20 листопада компанії Pfizer та BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини проти COVID-19 в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Очікується, що розгляд запиту займе мінімум кілька тижнів.
Раніше стало відомо, що ефективність вакцини, розробленої Moderna, перевищує 94%. Американська Pfizer, яка розробляла вакцину спільно з німецькою BioNTech, заявила про 95% ефективності препарату.
Що стосується вакцини виробництва AstraZeneca, вона за підсумками проміжних випробувань показала середню ефективність 70% у Великій Британії та Бразилії. При цьому один з випробуваних варіантів дозування дав ефективність у приблизно 90%.
У США щодня фіксують по більш ніж 160 тис. нових випадків коронавірусу, за добу вмирає понад 1000 осіб серед інфікованих. У лікарнях США перебуває 83 тис. 870 пацієнтів із COVID-19.
Всього в країні від початку пандемії виявили понад 12 млн заражень COVID-19, при цьому 247,9 тис. осіб з коронавірусом померли.
Будь ласка, зачекайте...
Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.
«В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931»
В чьей стране первый от вакцыны сдохнет.
Чому до пори? Бо згідно уявлень охлоса, Америка просто повинна піти на Кремль выйськами і спалити його к ...рам.
Під комуністичними знаменами виступають чомусь байденці, палять американські прапори, а так - Трамп "выкормыш", звісно
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РосЦякиевсскую ? --
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Они оленпийскую мочу не могли подделать ?.
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Это как в 1945г .
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Сатанин хотел взять Берлин - раньше союзников , и погубил 1,5 миллиона людей..
ТАК ЖЭ БУДЕТ и с росЦиянсской """ мвакцыной ""..
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ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬНИЦА ?
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/