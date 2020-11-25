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Чорногорія (152) Джапарова Еміне (171) Кримська платформа (314)

Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац запросила чорногорську сторону приєднатися до роботи ініціативи "Кримська платформа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Джапарова висловила вдячність за підтримку Чорногорією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформувала про порушення прав людини і мілітаризацію Криму з боку РФ.

Зі свого боку посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова, активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, а також приєднується до санкційної політики ЄС щодо Росії.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна має вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці глави МЗС Еміне Джапарової, створення платформи має на меті "поставити багаторівневу рамку, яка буде тримати тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він відбуватиметься щорічно 26 лютого - в день опору Криму російській окупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт Кримської платформи відбудеться у травні в Києві, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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" Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма" -- то есть....они будут сидеть на деньги украинцев и обсуждать Крым? Лихо закрутили. Наверняка в комиссии от Украины будут все друганы Зе, и новые и те, кому не нашлось места. А со стороны Черногории все друганы Джукановича.
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25.11.2020 01:44 Відповісти
а черногория тут каким боком? "черно" в названии страны это не от названия моря которое омывает страну!
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25.11.2020 01:49 Відповісти
в том то и дело. Просто очередное ярмо на шею Украинцев. За наш счет банкет под предлогом звонково для уха плебса слова --- Крым. Кто знает, военный сбор с населения еще действует?
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25.11.2020 01:53 Відповісти
действует
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25.11.2020 02:04 Відповісти
Украина пригласила Черногорию к работе в Крымской платформе, - МИД - Цензор.НЕТ 9137
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25.11.2020 07:11 Відповісти
Шановні лінгвісти, поясніть мені цей потік думок: "По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях".
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25.11.2020 07:16 Відповісти
Это из области космического косноязычества предназначенного для нынешних зеленых интеллектуалов или попросту не для средних умов Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 2098.
Вспомните 12 стульев (многосерийный), сцена спектакля Островского, где два театрала восторженно говорили: Глубоко копает Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9966 Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9966 Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9966
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25.11.2020 09:20 Відповісти
У Черногории есть опыт разделения государства на 6 новых.
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25.11.2020 12:41 Відповісти
 
 