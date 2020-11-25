Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білий дім дав дозвіл на надання кандидату в президенти США Джо Байдену доступу до письмового щоденного президентського брифінгу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN із посиланням на співробітника Білого дому.
Повідомляється, що день, коли Байден отримає перший такий документ, узгоджується.
Щоденний президентський брифінг - це документ, який складається співробітниками розвідслужб. У ньому викладаються основні загрози і розвідувальні дані.
Цей документ щодня представляють президенту США і його радникам з нацбезпеки і співробітникам Білого дому. Зазвичай співробітники розвідки також проводять усний брифінг з переданої письмово інформації.
Раніше видання Politico зазначало, що кандидату у президенти, який вважається переможцем, після виборів традиційно надається доступ до цього документа, щоб вони були в курсі найсерйозніших загроз.
Будь ласка, зачекайте...
вже...сам себе лайкнув і пішов.... 25.11.2020 03:24
А тепер глянь, коли написав коментар я...
Госдеп возглавит внук киевлянина Блинкен!
Зима на носу - готовьтесь сосать лапу!
И так - четыре года!
Скоро збагнете що існують набагато більші проблеми, ніж уявні пакості москалів.
но похоже байден их отключит.
Или батончик "Вовочка".
Или "Незнайка на Банковой".
- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
А це - анекдот про тебе: "Жив на світі кацап. Ну, наче на пику - нічого, дивиться можна... І розум є - особливо, коли менше рота відкриває... Одна біда - від нього постійно гімном смерділо... Що, він, бідний,тільки не робив - і тричі на день мився, і одеколон відрами на себе лив, і дезодорантами мазався... Не допомагає, хоч плач!... І от хтось йому порекомендував спробувать хвойний екстракт... Ну, купив він його. Набрав у ванну води, увалив туди літрову банку екстракту, заліз і дві години "викисав". Нарешті, вибрався з ванни, обсох, одягнувся і пішов на вулицю... Зустрічає знайомого. Поздоровкалися, і він його питає:
- Ты ничего удивительного не ощущаешь?...
А той:
- Ну, да... Такое ощущение, что где-то, поблизости, кто-то под ёлкой насрал...".
Казна *будки * ще повна ?.
Я просто знаю таких .як політичні ПРофурсетки .які моляться на *ідола *
..Флюгер це той хто .хто ПРацює на *зека * , а даліі вилізши на * трактор * , вдає з себе супер-патріота ...Ваша мантра *Хто проти *святого * -той ахент Мордора * ..вже застаріла *.
*Не сотворі куміра собі *
а підмахувати цапським інформаційним гівнометам (і це стосується не лише особи Порошенка) у тебе талант...
Може збирати манатки на Ростов.
Звісно, може...В клованів дна немає.
И что, не будет пожизненное обеспечение стопицот судей, прокуроров, центробанкиров? Что, не будет раздачи тристасемьсот орденов, медалек, грамот и дипломатических паспортов?
А как же ковид-19? Не будет отмазок что нужно подождать тринадцать-тристасемь месяцев иначе он загнётся?
Вот лохи...
кто не даёт разминуться на снежной дороге.
И ето правильно !