Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими

Білий дім дав дозвіл на надання кандидату в президенти США Джо Байдену доступу до письмового щоденного президентського брифінгу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN із посиланням на співробітника Білого дому.

Повідомляється, що день, коли Байден отримає перший такий документ, узгоджується.

Щоденний президентський брифінг - це документ, який складається співробітниками розвідслужб. У ньому викладаються основні загрози і розвідувальні дані.

Цей документ щодня представляють президенту США і його радникам з нацбезпеки і співробітникам Білого дому. Зазвичай співробітники розвідки також проводять усний брифінг з переданої письмово інформації.

Раніше видання Politico зазначало, що кандидату у президенти, який вважається переможцем, після виборів традиційно надається доступ до цього документа, щоб вони були в курсі найсерйозніших загроз.

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