Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Авдіївки. За добу - чотири ворожі обстріли, - штаб ОС

Минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогнем зі стрілецької зброї противник провокував наших захисників неподалік Водяного. По позиціях наших військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепального поранення зазнав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.

Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

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У штабі зазначили, що про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.