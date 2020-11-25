Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США
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Кандидат від Демократичної партії Джо Байден став першим в історії виборів президента у США, кому вдалося набрати 80 млн голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це свідчить підрахунок, який опублікував телеканал NBC.
За даними каналу, демократ отримав 80 011 351 голос, а за кандидата від республіканців і чинного президента США Дональда Трампа проголосували 73 881 795 виборців. Інші кандидати разом набрали 2 867 515 голосів.
3 листопада в США відбулися президентські вибори, основними претендентами на пост глави держави є демократ Джо Байден і чинний президент, республіканець Дональд Трамп.
7 листопада провідні американські ЗМІ - ABC News, FOX News, CNN, AP і NBC - оголосили про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.
Байдену направили привітання багато світових лідерів.
Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений Бараком Обамою у 2008-му - 69,5 млн голосів.
Як зазначає Associated Press, Трамп також став рекордсменом, отримавши понад 70 млн голосів американців як кандидат у президенти. Рекордною, за даними агентства, стала і явка на виборах. Вона становить приблизно 65%, що є найвищим показником з 1908 року.
Будь ласка, зачекайте...
Трамп дал Джавелины.
Байден - это реинкарнация Обамы. Заберёт Джавелины обратно, делов-то.
Щодо поляризації - чим вона більша, тим складніше якомусь кандидатові встановити рекорд голосів "за". І навпаки - чим менша поляризація, тим вирогідніший рекорд.
Наприклад, при результатах 50,1% за одного кандидата та 49.9% за іншого (це висока поляризація - країна розколота майже навпіл) рекорд є малоймовірним (хоча і можливим при рекордній явці). Якщо ж результат 90% проти 10% (мала поляризація - майже всі одностайні у своєму виборі) - рекорд майже напевно буде (завадити йому може лише рекордно низька явка).
жопеоргане принятия решений
Спочатку матчасть вивчи, а потім тут уже коменти пиши!
не я, а ты спочатку матчасть вивчи, а потім тут уже коменти пиши!
плюс ещё 5 ведущий теле-сми и три главных мировых соцсети (гугл-ютуб,
твиттер и фэйсбук) пять лет ездили по ушам, какой Трамп плохой.
Ну, чумазому плебсу нравится коррупционер и популист байдун - жрите теперь своё пособие.