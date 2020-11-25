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Байден (2326) вибори (6162) США (14488)

Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден став першим в історії виборів президента у США, кому вдалося набрати 80 млн голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це свідчить підрахунок, який опублікував телеканал NBC.

За даними каналу, демократ отримав 80 011 351 голос, а за кандидата від республіканців і чинного президента США Дональда Трампа проголосували 73 881 795 виборців. Інші кандидати разом набрали 2 867 515 голосів.

3 листопада в США відбулися президентські вибори, основними претендентами на пост глави держави є демократ Джо Байден і чинний президент, республіканець Дональд Трамп.

7 листопада провідні американські ЗМІ - ABC News, FOX News, CNN, AP і NBC - оголосили про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

Читайте також: Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду

Байдену направили привітання багато світових лідерів.

Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений Бараком Обамою у 2008-му - 69,5 млн голосів.

Як зазначає Associated Press, Трамп також став рекордсменом, отримавши понад 70 млн голосів американців як кандидат у президенти. Рекордною, за даними агентства, стала і явка на виборах. Вона становить приблизно 65%, що є найвищим показником з 1908 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, кому удалось набрать 80 млн голосов...... Предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м - 69,5 млн голосов"

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 4547
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25.11.2020 07:57
+16
Картина Ованеса Айвазовского "Маргарита Симоньян едет по Москве с флагом США в честь победы Байдена на выборах президента США"
Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1617

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8558
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25.11.2020 07:51
+14
Сказалось бешеное желание американцев спасти свою страну....
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25.11.2020 07:49
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Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1969....
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25.11.2020 07:41 Відповісти
Жирик и кремлевская свора по этому поводу поднимут бокалы с шампанским?
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25.11.2020 07:42 Відповісти
Сказалось бешеное желание американцев спасти свою страну....
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25.11.2020 07:49 Відповісти
Тобто громадяни проявили відповідальність за долю країн - таки взяли участь у голосуванні. Розуміючи, що для перемоги над популістом важливий кожен голос. Візьміть до уваги, що Трамп зі 73 мільйонами голосів мав би таки виграти при тій явці, яка була в попередні рази. Отож громадяни довели, що вони - громадяни. На відміну від львів'ян, які в масі проігнорували вибори змобілізованому нименклатурному електорату позеленілого Садового. Місто, якезадихається у транспортних пробка і сміттю очікує колапс.
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25.11.2020 08:57 Відповісти
А Трамп трендит Порошенко во всем виноватый и мы проиграв па-беда-дители.. ля ля как долго америкосы терпели этого дебила????
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25.11.2020 09:05 Відповісти
Подгорает от Садового? Так и должно быть.
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25.11.2020 10:32 Відповісти
А ви звідки, прошу пана? Який стосунок маєте до Львова? Якщо ніякого, то просто ваш пост є доказом того, що Садовим керують з-за меж Львова, а можливо і України. 😊
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25.11.2020 12:27 Відповісти
Разум побеждает!
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25.11.2020 07:49 Відповісти
Картина Ованеса Айвазовского "Маргарита Симоньян едет по Москве с флагом США в честь победы Байдена на выборах президента США"
Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1617

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8558
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25.11.2020 07:51 Відповісти
😂
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25.11.2020 09:11 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, кому удалось набрать 80 млн голосов...... Предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м - 69,5 млн голосов"

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 4547
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25.11.2020 07:57 Відповісти
Грязные кацапские свиньи-вешайтесь.
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25.11.2020 08:06 Відповісти
Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 6981 уже все повесились в Кремле ))
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25.11.2020 09:11 Відповісти
В США цікава система виборів. Якщо взяти штат Монтана, то він при мільйону населення дає 3 виборникі. А в штаті Мен при мільйон і триста тисяч населення тільки 2 виборникі...
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25.11.2020 08:14 Відповісти
У нас то же интересная система. ЦВКиз своих, гречка, деньги, карусели, вбросы и 73% умственно отсталых в развитии.
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25.11.2020 09:00 Відповісти
СМИ подсчитали, СМИ РАССКАЗАЛИ, СМИ назначили байдена президентом, а по факту то ещё и нет результатов выборов, в соответствии с законами США, Байден президент только в СМИ, вот пусть там и остаётся.
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25.11.2020 08:23 Відповісти
Де-юре пока нет, ну а в отношении де-факто, то претензии до мировых лидеров, поздравивших Байдена.
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25.11.2020 08:49 Відповісти
Хочется посмотреть как поздравившие байдена будут поздравлять Трампа со вторым сроком президентства. Надеюсь, так и будет.
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25.11.2020 08:51 Відповісти
Есть в одной песне такие слова - "надейся и жди".
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25.11.2020 09:19 Відповісти
wittmann1980,-ты ещё напиши,что твой пост надо запомнить... Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 59 Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 789
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25.11.2020 10:09 Відповісти
Спасибо, запомните этот пост!, его, кстати, почему то запихнули в спам, там же нет ни оскорблений и ничего нецензурного, но пост запомните!
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25.11.2020 10:21 Відповісти
Мабудь вони щось знають Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 7928
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25.11.2020 09:05 Відповісти
Авжеж, вони ж не будуть наслідувати Путіна, поздоровлявшого в 2004 році Януковича.
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25.11.2020 09:27 Відповісти
Уже и Помпейо обьявил,что Байдену все дела передают,а кацапы все плакают)))))ваше пуйло намного жалюгидней Трампа выглядит тут
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25.11.2020 09:58 Відповісти
Вы слышали официальную речь Помпео где он именно сказал что идёт процесс передачи именно Байдену, скиньте ресурс, может я что то пропустил, хотя вряд ли! Эх, а как Ваше пуйло поживает?
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25.11.2020 10:23 Відповісти
Подгорает, рашик? Это только начало.
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25.11.2020 10:34 Відповісти
Да, ботик, горит!
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25.11.2020 10:38 Відповісти
Извините меня за глупый вопрос, но вы в самом деле уверены что Байден начнёт ради вас ядерную войну против РФ ?
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25.11.2020 10:38 Відповісти
Обама обещал оружие, но не дал.
Трамп дал Джавелины.
Байден - это реинкарнация Обамы. Заберёт Джавелины обратно, делов-то.
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25.11.2020 08:48 Відповісти
Ужас! Чо будем делать?
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25.11.2020 10:36 Відповісти
Стугны. У вас есть другой выбор разве ?
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25.11.2020 10:37 Відповісти
Це тому, що зростає кількість населення США
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25.11.2020 08:55 Відповісти
На великих відрізках часу - так. На малих (наприклад, за чотири роки - з минулих виборів) більшу роль відіграють інші чинники - явка та ступінь поляризації суспільства. Якщо явка цього разу була рекордною з 1908 року - це вже багато що пояснює.
Щодо поляризації - чим вона більша, тим складніше якомусь кандидатові встановити рекорд голосів "за". І навпаки - чим менша поляризація, тим вирогідніший рекорд.
Наприклад, при результатах 50,1% за одного кандидата та 49.9% за іншого (це висока поляризація - країна розколота майже навпіл) рекорд є малоймовірним (хоча і можливим при рекордній явці). Якщо ж результат 90% проти 10% (мала поляризація - майже всі одностайні у своєму виборі) - рекорд майже напевно буде (завадити йому може лише рекордно низька явка).
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25.11.2020 09:36 Відповісти
Це тому, що цей раз дозволили голосувати поштою.
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25.11.2020 11:59 Відповісти
У нас то же, в2019 году один воровитый сцикун фигляр без образования но с офшором на Кипре, получил 73% голосов от пришедших на выборы. Но тут разница в том, что эти 80 миллионов людей в США думали головой, а у нас эти 73% думали жопой.
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25.11.2020 08:58 Відповісти
.... і що, це щось когось чомусь в ПОДАЛЬШОМУ научить...- сумніви...
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25.11.2020 09:49 Відповісти
Научит, когда прочувствуют на собственном жопе органе принятия решений Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5620
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25.11.2020 09:57 Відповісти
Дай, Боже, розуму Україні знайти свій промінь надії Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 2484
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25.11.2020 09:06 Відповісти
не удивительно, четыре года готовили фальсификации по всем кацапским правилам.
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25.11.2020 09:45 Відповісти
Если у Трампа под носом фальсифицируют выборы все, кому не лень, то зачем эта лошара лезет в президенты, пусть едет на ранчо быкам хвосты крутить - это его уровен.
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25.11.2020 09:54 Відповісти
не обзывай байдена "лошарой на ранчо быкам хвосты крутить - это его уровень".
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25.11.2020 11:49 Відповісти
А что, Байден на момент проведения выборов уже был президентом США?
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25.11.2020 11:54 Відповісти
А что, Байден на момент проведения выборов уже был президентом США?
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25.11.2020 12:04 Відповісти
тупое эхо
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25.11.2020 12:08 Відповісти
да. именно и только ты.
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25.11.2020 12:08 Відповісти
Емм, вибори фальсифікує ВЛАДА, а не опозиція! Хто влада? Трамп!
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25.11.2020 09:56 Відповісти
так у демократов и есть вся ВЛАДА. СМИ, местная бюрократия, суды.
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25.11.2020 11:48 Відповісти
Емм, президент в 2020 Трамп, уряд Трампа, більшість у верхній палаті сенату мають республіканці... Губернаторами більшості штатів, де Трамп ставить під сумнів результати, є теж республіканці!

Спочатку матчасть вивчи, а потім тут уже коменти пиши!
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25.11.2020 16:00 Відповісти
да,на пару сенаторов больше и сенат а выборы не влияет, губернаторы в основном демократы.
не я, а ты спочатку матчасть вивчи, а потім тут уже коменти пиши!
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25.11.2020 18:06 Відповісти
Губернатор Джорджії - республіканець, губернатор Арізони - республіканець...
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25.11.2020 18:21 Відповісти
Трамп вимагав перерахунку в Джорджії і Арізоні, де 100% республіканська місцева влада!
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25.11.2020 18:21 Відповісти
ну и отлично,там хоть пересчитают, а в остальных - вообще мрак.
плюс ещё 5 ведущий теле-сми и три главных мировых соцсети (гугл-ютуб,
твиттер и фэйсбук) пять лет ездили по ушам, какой Трамп плохой.
Ну, чумазому плебсу нравится коррупционер и популист байдун - жрите теперь своё пособие.
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25.11.2020 18:30 Відповісти
А зеленому плєбсу, москалям і деркачам всіляким подобається популіст і любитель золтого доща Трамп...
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25.11.2020 18:31 Відповісти
І так, в Джорджії вже перерахували - виграв Байден...
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25.11.2020 18:31 Відповісти
Тогда почему Трамп все время яростно отрицал,что кацапы в выборы лезут?
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25.11.2020 10:00 Відповісти
Трамп все время яростно утверждал,что кацапы в выборы лезут.
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25.11.2020 11:46 Відповісти
это не так Байдена ЗАСЛУГА, а как Трампа ВИНА...- он просто БОЛЬШИНСТВУ остокиздЕл...
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25.11.2020 09:48 Відповісти
Ну да, 200+ тис. померло від корони в США, а Трамп хіхікав з епідемії і демонстративно маски не носив - це і підкосило його рейтинг!
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25.11.2020 09:55 Відповісти
...і це напевне теж
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26.11.2020 19:41 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН ПУТИНА УНИЧТОЖИЛ !!! И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!!
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25.11.2020 10:50 Відповісти
Это же надо было так настоппис... надоесть американцам, как Трамп.
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25.11.2020 11:59 Відповісти
хороший кадыровский результат.
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25.11.2020 12:03 Відповісти
 
 