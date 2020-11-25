Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
На цей момент точно порахувати кількість медичних працівників, які звільнилися від початку епідемії коронавірусу складно, але їх приблизно 34 тисячі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у токшоу "Країна" на "5 каналі".
"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це приблизно 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла із системи охорони здоров'я", – розказав міністр.
Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.
"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.
Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.
Будь ласка, зачекайте...
Однако, чешская медицина имеет несколько минусов. Некоторые из них - это стареющие врачи, которым не кому передать знания и полученный опыт; а также, молодые специалисты уезжающие работать за пределы Чехии. Именно поэтому, Чехия так радушно принимает на работу иностранных специалистов и упрощает для них процедуру получения визы. Иностранные врачи - это, своего рода, спасение для чешской медицины. За последние 10 лет количество иностранных врачей в Чехии увеличилось почти в 7 раз! Высокая востребованность квалифицированных кадров очевидна!
1. Ты берешь инфу с сайта конторы, которая занимается переводами, подготовкой документов - т.е. живет от количества обратившихся к ним. Соответственно они заинтересованы набрать побольше клиентов, навешать красивой лапши про то как там ждут врачей - "только платите денежки и мы вам подготовим документы", а вот про количество реально устроенных - молчок.
2. Берем 270 чел. в год, это по твоей цитате "в основном из Словакии, Украины и России". Большинство - это скажем 60%, разделим поровнуц на 3 указанные страны - получим по 20%.
Итак, украинских врачей 270 х 20% = 54 человека за год.
Это конечно грубая оценка, но примерно совпадает с моей цифрой.
Вывод: МАССОВОГО оттока врачей за границу нет.
В Польше например тоже квоты на иностранных врачей, экзамен на подтверждение квалификации 1 раз в год и на нем примерно по 6 человек на воеводство, т.е. 6*16 = 96 врачей из-вне ЕС. Опять таки, там много беларусов, соответственно украинцев скажем до 60 человек. Опять никакой массовости.
Самая большая группа врачей-иностранцев в Чехии - словаки. Они приехали давно и сейчас практически не едут (там уровень зарплат практически выровнялся). Едут в основном из Украины и России. Итого укаинцев из 270 укранцев будет порядка 136-150. Кроме того статистика показывает сколько официально работает. Дело в том, что врачи могут на год-два приехать в Чехию на стажировку до сдачи экзамена. Де-факто, это та же работа, но в эту статистику не попадает. Кроме того мы не учли тех, кто сдва экзамены, едет в другие страны.
Зарплаты в Словакии не выровгялись. Чехия самая богатая восточноевропейская страна. Словаки ехали туда потому что знают чешский (особенно старые врачи), а экзамен на подтверждение диплома идет на языке страны которая тебе подтверждает диплом, т.е. на чешском в данном случае. И кстати поэтому байка о том что "подтвердил диплом в одной стране - едешь в другую" не работает.
Podle ČLK průběžně rostl za posledních asi dvacet let počet slovenských lékařů v Česku. Teď vývoj stagnuje, protože se na Slovensku zlepšují podmínky ve zdravotnictví.
"Problém také je, že pro řadu lékařů z ciziny je Česká republika jen první záchytný bod. Pokud jsou z Ukrajiny, Ruska či Kazachstánu, nemohou pracovat v rámci EU, ale musí udělat aprobační zkoušky, aby se ověřilo, že jejich vzdělání je srovnatelné s tím, co vyžaduje EU. U nás mohou pracovat dva roky, aniž by zkoušky měli, a pokud pak zkoušku neudělají, tak buď odejdou na chvíli a za měsíc tu budou znova, aby takto mohli další dva roky pracovat, anebo pokud zkoušku udělají, často odcházejí do Británie či Německa. Není to pracovní síla, na které by se dala stavět budoucnost našeho zdravotnictví, protože je to velmi nejisté - kdo jednou odešel za prací do ciziny, ten klidně popojde o kus dál," uzavírá šéf ČL
И расскажи зачем подтверждают диплом словаки, если и Словаки и Чехия давно в ЕС и по твоей логике им можно просто приехать и работать, со словацким дипломом
- зачем словаки сдают экзамены на врача в Чехии, если они тоже в ЕС и по твоей "логике" имеют право работать в любой стране ЕС?
- назови цифру - сколько украинских врачей устраивается работать в Чехии в год?
Видишь, я ничего не утверждаю. Просто задал вопросы.
"По данным Врачебной палаты Чехии, в в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном - из Словакии, Украины и России. Далее идут Польша и Беларусь", - говорится в сообщении радиостанции. Приток специалистов из этих стран, полагает член Врачебной палаты Чехии Михал Сойка, вызван откровенно более худшим состоянием медицины у них на родине; другими словами, большое количество специалистов, неудовлетворенное условиями труда, уезжает на постоянную работу в Чехию, где эти условия гораздо лучше.
Про зелених клоунів і низькі зп я все розумію, але не треба. Бо те саме кримські силовики в 14 році розказували.
Поки напружуватись не треба було- були довольні і зп і хабарчиками. А коли потрібно попрацювати, нехай добровольці і волонтери воюють (тобто лікують)
И хотят их заменить сапожниками и киоскерами.