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Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
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карантин (16095) звільнення (1511) лікарі (1099) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії

На цей момент точно порахувати кількість медичних працівників, які звільнилися від початку епідемії коронавірусу складно, але їх приблизно 34 тисячі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у токшоу "Країна" на "5 каналі".

"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це приблизно 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла із системи охорони здоров'я", – розказав міністр.

Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.

"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По країні в нас 12 тисяч ліжок з киснем, але в окремих регіонах - різна епідеміологічна ситуація, десь їх бракує, - Степанов

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Уроды зелёные , вы украли деньги у врачей , позорные копейки не выплачиваете ! А ваша прокурорша Венедиктова с муженьком аферу провернула на 750 000
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25.11.2020 07:54
+11
Шмыгаль заявил, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Как в этой ситуации поступит врач, которому до пенсии 15-20 лет осталось, а во многих странах ЕС для пенсии достаточно 10-15 лет стажа и они приглашают на работу наших врачей?
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25.11.2020 07:56
+6
тем выше я ценю подвиг тех, кто остался Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 7711 святые люди. И я это серьезно говорю.
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25.11.2020 08:24
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Уроды зелёные , вы украли деньги у врачей , позорные копейки не выплачиваете ! А ваша прокурорша Венедиктова с муженьком аферу провернула на 750 000
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25.11.2020 07:54 Відповісти
Шмыгаль заявил, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Как в этой ситуации поступит врач, которому до пенсии 15-20 лет осталось, а во многих странах ЕС для пенсии достаточно 10-15 лет стажа и они приглашают на работу наших врачей?
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25.11.2020 07:56 Відповісти
наших врачей на работу никто не приглашает. Разве что санитарами.
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25.11.2020 09:27 Відповісти
Ваших, pl, может и не берут, а украинских, с удовольствием берут!
Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 2155
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25.11.2020 09:57 Відповісти
Карго-культ. В Европе профсоюзы врачей наставили ограничений, хрен устроишься без подтверждения диплома, а на подтверждение очень ограниченные квоты.
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25.11.2020 10:39 Відповісти
цифры? Без цифр это ниочем.
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25.11.2020 11:00 Відповісти
Кто ж виноват, что Вы пишете ни о чем? Могли бы сообразить, что если сейчас иностранных врачей в 7 раз больше, чем 10 лет назад, то 10 лет назад их было около 460. Если даже предположить, что миграция врачей шла равномерно все 10 лет, то каждый год Чехия принимала около 270 врачей. Это весьма сильно отличается от Вашего утвеждения "Давай цифры, разлодим их по годам и увидим что максимум 50-60 врачей может принять Чехия в год.".
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25.11.2020 11:10 Відповісти
270 иностранных врачей, ок, а сколько среди них украинских?
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25.11.2020 11:34 Відповісти
После введения безвиза, думаю, что около 150-200 в год.
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25.11.2020 11:43 Відповісти
2 проблемы в твоих рассуждениях.
1. Ты берешь инфу с сайта конторы, которая занимается переводами, подготовкой документов - т.е. живет от количества обратившихся к ним. Соответственно они заинтересованы набрать побольше клиентов, навешать красивой лапши про то как там ждут врачей - "только платите денежки и мы вам подготовим документы", а вот про количество реально устроенных - молчок.
2. Берем 270 чел. в год, это по твоей цитате "в основном из Словакии, Украины и России". Большинство - это скажем 60%, разделим поровнуц на 3 указанные страны - получим по 20%.
Итак, украинских врачей 270 х 20% = 54 человека за год.
Это конечно грубая оценка, но примерно совпадает с моей цифрой.
Вывод: МАССОВОГО оттока врачей за границу нет.
В Польше например тоже квоты на иностранных врачей, экзамен на подтверждение квалификации 1 раз в год и на нем примерно по 6 человек на воеводство, т.е. 6*16 = 96 врачей из-вне ЕС. Опять таки, там много беларусов, соответственно украинцев скажем до 60 человек. Опять никакой массовости.
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25.11.2020 11:53 Відповісти
проблемы в Ваших рассуждениях:
Самая большая группа врачей-иностранцев в Чехии - словаки. Они приехали давно и сейчас практически не едут (там уровень зарплат практически выровнялся). Едут в основном из Украины и России. Итого укаинцев из 270 укранцев будет порядка 136-150. Кроме того статистика показывает сколько официально работает. Дело в том, что врачи могут на год-два приехать в Чехию на стажировку до сдачи экзамена. Де-факто, это та же работа, но в эту статистику не попадает. Кроме того мы не учли тех, кто сдва экзамены, едет в другие страны.
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25.11.2020 12:16 Відповісти
ты не можешь сдать экзамен в Чехии и ехать в Германию. В Германии придется сдавать все по-новой.
Зарплаты в Словакии не выровгялись. Чехия самая богатая восточноевропейская страна. Словаки ехали туда потому что знают чешский (особенно старые врачи), а экзамен на подтверждение диплома идет на языке страны которая тебе подтверждает диплом, т.е. на чешском в данном случае. И кстати поэтому байка о том что "подтвердил диплом в одной стране - едешь в другую" не работает.
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25.11.2020 12:41 Відповісти
врешь тут ты. Куча цитат, а всего-то надо назвать цифру.
И расскажи зачем подтверждают диплом словаки, если и Словаки и Чехия давно в ЕС и по твоей логике им можно просто приехать и работать, со словацким дипломом
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25.11.2020 13:21 Відповісти
Я привел цитаты из чешских СМИ. Вы пишете какие-то фантазии. Ни одного подтверждения своим словам Вы не дали. Отдыхайте.
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25.11.2020 14:12 Відповісти
я задал 2 вопроса, повторюсь:
- зачем словаки сдают экзамены на врача в Чехии, если они тоже в ЕС и по твоей "логике" имеют право работать в любой стране ЕС?
- назови цифру - сколько украинских врачей устраивается работать в Чехии в год?
Видишь, я ничего не утверждаю. Просто задал вопросы.
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25.11.2020 14:17 Відповісти
И сколько там украинских врачей? И за сколько лет? В Европе есть квоты на врачей из вне ЕС, на подтверждение диплома. Давай цифры, разлодим их по годам и увидим что максимум 50-60 врачей может принять Чехия в год. Поэтому "берут с удовольствием" - мизерное количество, в пересчете на то количество врачей которые хотели бы.
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25.11.2020 10:36 Відповісти
Никто Вам диссертаций писать не будет. Просто включите мозг. Основная масса иностранных врачей попала в Чехию после безвиза. Это только из Украины по 200-300 врачей в год (не считая интернов, студентов и медсестер). И это те, кто там остался, а часть, получив сертификаты, рвонули в другие страны.
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25.11.2020 10:55 Відповісти
мразные 🤢🤡💩🎪👿👹 ГИПЕРБЫРЫГИ НА КРОВИ !
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25.11.2020 07:57 Відповісти
Уволься,стебанов,сам,статист поганый,изыди...
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25.11.2020 07:58 Відповісти
тем выше я ценю подвиг тех, кто остался Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 7711 святые люди. И я это серьезно говорю.
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25.11.2020 08:24 Відповісти
Медицина від Зільонського недоумка.
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25.11.2020 08:26 Відповісти
ты Степаныч подумай как-нибудь на досуге...чего это они поувольнялись у такого хорошего министра....чего им не хватает...каких реформ
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25.11.2020 08:31 Відповісти
А может 25-30 т.грн зарплаты этим людям спасут положение?И очередь из желающих будет стоять.Не думали об этом?
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25.11.2020 08:37 Відповісти
Им об этом думать некогда, они думают о том, как бы еще украсть. И побольше побольше, побольше.
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25.11.2020 08:51 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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25.11.2020 08:39 Відповісти
И не удивительно. Они пашут рискуя своей жизнью за гроши, а ты и твой президент воруете. Ты миллионами он миллиардами.
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25.11.2020 08:50 Відповісти
Зараз нормальна зарплата лише в сімейних лікарів. Сенс хірургам, психіатрам, генікологам працювати за копійки і наражатися на небезпеки від короновірусу? Треба всім лікарям піднімати зарплату. Включно з медсестрами і санітарками!
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25.11.2020 08:53 Відповісти
Взагалі то це дуже схоже на дезертирство з поля бою.
Про зелених клоунів і низькі зп я все розумію, але не треба. Бо те саме кримські силовики в 14 році розказували.
Поки напружуватись не треба було- були довольні і зп і хабарчиками. А коли потрібно попрацювати, нехай добровольці і волонтери воюють (тобто лікують)
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25.11.2020 09:06 Відповісти
А чи це не ті,що вступали за 6,5 тис.дол.А потім здавали іспити за 20 дол.Років 15 тому мені інститутська подружка пропонувала шукати бажаючих вчитися на лікаря.6,5 тис--і ти студент.6 тис.працівникам вузу,500 дол нам.
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25.11.2020 09:47 Відповісти
В период пендемии создали невыносимые условия работы!
И хотят их заменить сапожниками и киоскерами.
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25.11.2020 09:20 Відповісти
шо такое, привыкли "благодарность" в конверте от пациентов получать, а тут вдруг пришлось работать за одну зарплату?
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25.11.2020 09:29 Відповісти
Это результат "неустанной заботы" партий&правительстве о медицине и здравоохранении и занятых в ней людей все 30-ть лет после распада СССР, при котором медицина тоже была... по остаточному принципу...
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25.11.2020 09:56 Відповісти
"Для нас ценен каждый медработник" - тысяч на 5, не более.
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25.11.2020 10:32 Відповісти
Лишь бы только не уволился такой ценный спец, как Степанов. Кто же тогда победит ковид?
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25.11.2020 17:49 Відповісти
 
 