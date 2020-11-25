В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали
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В Україні станом на ранок середи, 25 листопада, зафіксовано 13 882 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8298 осіб, померли 229 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 882 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 818 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 8 420 осіб;
здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 661 858 осіб;
одужало – 307 778 осіб;
летальних випадків – 11 492;
проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
теперь это расплата за идиотию
катастрофа начнет разворачиваться где-то под Новый год
может, дурачки, может!
Кстати, кто играл в Plague Inc., тот понимает, что смертность от других болезней при пандемии это всего лишь производная от коллапса медицинской системы, так что все остальных кто умер не от ковидлы, можно записывать у жертвы ковидлы...
Если кто-то думает, что этого удастся избежать, ничего системно не делая - он ошибается.
Т.е. мы катастрофически проигрываем борьбу с к-вирусом, у нас степень противодействия болезни падает. А ведь должна бы нарастать, хотя бы потому что растет число уже переболевших (слабенький но коллективный иммунитет) и потому, что наиболее уязвимые (плохой иммунитет, повышенная беспечность, профессиональная подверженность угрозе и сочетание этих качеств) - наиболее уязвимые по идее уже переболели. А значит "средняя уязвимость" возросла.
Но мы видим что показатель растет - значит вопреки тормозящим факторам у нас действуют некие более мощные ускоряющие факторы...
НО! Начиная с июня картина меняется категорически. В июле-августе тенденции закрепляются и нарастают на Западе. Но цифры по большей части территории еще не стали пугающими - в это время как раз и власть и бизнес принимают решение что
атомная бомбаковид-эпидемя - бумажный тигр. И потому усилия и ресурсы направляются на иные цели (подчеркиваю, по признанию Давиденко, медбизнес ведет себя точно так же недальновидно и беспечно, хотя голоса о том, что осенью вирус непременно вернется и может с большей силой звучат в медицинской прессе постоянно).
А вот в сентябре грянул гром среди вроде бы спокойного неба. Отмечу: в в отличие от публики правительство получало эти данные и даже могло их получать понедельно, если бы тем озаботилось.
И если вы помните интонации тогдашних руководителей и наших бравых журналистов (прости Господи - "журналисты" - теперь они начали пугать, напоминать что надо соблюдать режим, аплодировать в конце передачи нашим героическим медикам - а что он делали в сентябре????
Мы видим что в сентябре начался рывок, смертность за месяц превысила средний сентябрь без эпидемии на 15% - это чудовищно много. А ведь у нас за месяц (за 4 недели) рост смертности от ковида в октябре составил примерно 60%, потому для страны в октябре - мы можем только пытаться оценивать - избыточная смертность составит скорее всего примерно 20-25% по сравнению с средим октябрем за пятилетие.
А суммарный итог за 10 месяц по Украине оценочно будет минус 2-2,5%. А ноябрь, как нам уже ясно, будет намного страшнее...
Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.
А учитывая опрос - 69% вакцинироваться не будут, нам никаких Зеленских не надо.
20 год ·
Пандемія. Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть...
Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
Каких тебе еще новостей не хвататет?