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В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали

В Україні станом на ранок середи, 25 листопада, зафіксовано 13 882 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8298 осіб, померли 229 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 882 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 01

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02госпіталізовано – 1 818 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02летальних випадків – 229;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02одужало – 8 420 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

Також читайте: Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 01

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07захворіло – 661 858 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07одужало – 307 778 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07летальних випадків – 11 492;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 11
В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
не нужно было клоунов выбирать
теперь это расплата за идиотию
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25.11.2020 08:30
+3
8 место в мире. Как какая хрень так Украина в первых рядах.
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25.11.2020 08:24
+3
Смешной вопрос.
Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
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25.11.2020 09:04
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8 место в мире. Как какая хрень так Украина в первых рядах.
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25.11.2020 08:24 Відповісти
не нужно было клоунов выбирать
теперь это расплата за идиотию
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25.11.2020 08:30 Відповісти
будут места у Украины и куда ближе к 1-му, не сомневайся
катастрофа начнет разворачиваться где-то под Новый год
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25.11.2020 08:31 Відповісти
дайот єфект впровадження карантину вихідного дня... тобто вихідного зеленого лоха
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25.11.2020 08:25 Відповісти
Результаты выходного дня посмотрим через пару недель не должно быть более 25000 в день
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25.11.2020 08:38 Відповісти
я припоминаю дурачков (причем во властных креслах!), которые еще летом с уверенностью завывали "не может быть в Украине больше 10000 заболевших в день"
может, дурачки, может!
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25.11.2020 08:47 Відповісти
не знаю шо ти будеш дивитися через кілька тижнів, а членограй уже вчора все побачив. слідкуй за відосіками
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25.11.2020 08:50 Відповісти
А сколько за вчера умерло от других болезней статистика есть?
Кстати, кто играл в Plague Inc., тот понимает, что смертность от других болезней при пандемии это всего лишь производная от коллапса медицинской системы, так что все остальных кто умер не от ковидлы, можно записывать у жертвы ковидлы...
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25.11.2020 08:25 Відповісти
Вот интересно а сколько бы из тех заболевших короновирусрм умерло бы если бы короновируса не было?
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25.11.2020 09:12 Відповісти
Ну, например от всех видов рака в день в Украине умирало примерно 250-270 человек в день. Сейчас дневная смертность от одного ковида уже приближается к этой цифре.
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25.11.2020 10:39 Відповісти
Бергамо-2 все ближе...

Если кто-то думает, что этого удастся избежать, ничего системно не делая - он ошибается.
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25.11.2020 08:30 Відповісти
А чому немає статистики по захворюваннях різними типами грипу? Чи тією статистикою нікого не злякаєш?
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25.11.2020 08:31 Відповісти
В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали - Цензор.НЕТ 6847
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25.11.2020 08:41 Відповісти
У нас не просто геометрическая прогрессия - у нас хуже. У нас знаменатели и по заболевшим и по умершим РАСТУТ.
Т.е. мы катастрофически проигрываем борьбу с к-вирусом, у нас степень противодействия болезни падает. А ведь должна бы нарастать, хотя бы потому что растет число уже переболевших (слабенький но коллективный иммунитет) и потому, что наиболее уязвимые (плохой иммунитет, повышенная беспечность, профессиональная подверженность угрозе и сочетание этих качеств) - наиболее уязвимые по идее уже переболели. А значит "средняя уязвимость" возросла.
Но мы видим что показатель растет - значит вопреки тормозящим факторам у нас действуют некие более мощные ускоряющие факторы...
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25.11.2020 08:42 Відповісти
ЗН опубликовал помесячную статистику смертности в сравнении со средним показателем за предшествующие пять лет аж включая сентябрь. Вот перед вами эти показатели

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали - Цензор.НЕТ 1669
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25.11.2020 08:44 Відповісти
Аж до мая включительно статистика смертности при наличии эпидемии была ощутимо ниже средней за пятилетку. Причем как по всей Украине, так и по всем областям, кроме Буковины. В принципе это значит, что общую тенденцию падения общей смертности во многом по причине сокращения населения эпидемия под жестким контролем карантина не преодолела.
НО! Начиная с июня картина меняется категорически. В июле-августе тенденции закрепляются и нарастают на Западе. Но цифры по большей части территории еще не стали пугающими - в это время как раз и власть и бизнес принимают решение что атомная бомба ковид-эпидемя - бумажный тигр. И потому усилия и ресурсы направляются на иные цели (подчеркиваю, по признанию Давиденко, медбизнес ведет себя точно так же недальновидно и беспечно, хотя голоса о том, что осенью вирус непременно вернется и может с большей силой звучат в медицинской прессе постоянно).
А вот в сентябре грянул гром среди вроде бы спокойного неба. Отмечу: в в отличие от публики правительство получало эти данные и даже могло их получать понедельно, если бы тем озаботилось.
И если вы помните интонации тогдашних руководителей и наших бравых журналистов (прости Господи - "журналисты" - теперь они начали пугать, напоминать что надо соблюдать режим, аплодировать в конце передачи нашим героическим медикам - а что он делали в сентябре????
Мы видим что в сентябре начался рывок, смертность за месяц превысила средний сентябрь без эпидемии на 15% - это чудовищно много. А ведь у нас за месяц (за 4 недели) рост смертности от ковида в октябре составил примерно 60%, потому для страны в октябре - мы можем только пытаться оценивать - избыточная смертность составит скорее всего примерно 20-25% по сравнению с средим октябрем за пятилетие.
А суммарный итог за 10 месяц по Украине оценочно будет минус 2-2,5%. А ноябрь, как нам уже ясно, будет намного страшнее...
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25.11.2020 08:45 Відповісти
Де локдаун? Чому так багато померлих має бути щодня? ОтветьТЄ Зеленський....
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25.11.2020 08:48 Відповісти
Невідомо де лохдаун, в Феофанії чи десь в іншому місці.
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25.11.2020 08:55 Відповісти
Смешной вопрос.
Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
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25.11.2020 09:04 Відповісти
к сожалению эти "тупые гои" заражают, в том числе, тех кто "признает вирус"...
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25.11.2020 12:11 Відповісти
Ці люди власність держави. Може їм і все-одно, але на них оформлені кредити МВФ і інші борги держави. Треба щоб жили!
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25.11.2020 13:27 Відповісти
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.

Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.

"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.
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25.11.2020 08:58 Відповісти
До нас пока дойдет, по несколько раз переболеем из за идиотов.
А учитывая опрос - 69% вакцинироваться не будут, нам никаких Зеленских не надо.
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25.11.2020 09:09 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
20 год ·

Пандемія. Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть...

Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?

Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
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25.11.2020 09:07 Відповісти
На апаратах ШВЛ, помирає 80% підключених пацієнтів, до них хворих підключають мало не в стані клінічної смерті... І задіяно з наявних на даний момент в Україні менше 20%, тож не це є головна проблема! Куди важливішим є доступ пацієнтів до ліжок з підведеним киснем, наявність кваліфікованого персоналу, і своєчасне надання медичної допомоги.
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25.11.2020 09:38 Відповісти
Не питання. Нехай зелена сарана не машини собі купує за податки українців, а використовує їх для облаштування ліжок з підведеним киснем, платить медикам.
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25.11.2020 09:44 Відповісти
Що не день- новий рекорд. Зеленський і справді чемпіон по боротьбі з короною.
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25.11.2020 09:25 Відповісти
зеленський і його команда - майстри спорту з поширення короновірусу. Ще тиждень тому Україна була на 17-му місці у світі, то сьогодні вже на 8-му! Браво!
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25.11.2020 09:48 Відповісти
Не трынди, как была на 17, так и осталась. На 8 - Италия. Ворлдометрс в помощь
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25.11.2020 13:52 Відповісти
В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе.

Каких тебе еще новостей не хвататет?
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25.11.2020 14:56 Відповісти
ЭТО ВСЕ ИЗ ЗА ОЛИГАРХОВ И ИХ ШЕСТЕРОК !!!
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25.11.2020 10:11 Відповісти
Пусть поучатся борьбы с ковидом во Франции - за три недели с 62 тыс заболевших добились до 5тис. заболевших в сутки. У нас нету контроля за самоизоляцией, нету надлежащей работы силовых структур по соблюдению карантина, а самое главное нету своевременного и в полном обьеме тестирования. Многие больницы не могут оказывать надлежащую медецинскую помощь.Также многие люди относяться к эпидемии по хамски.
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25.11.2020 11:13 Відповісти
 
 