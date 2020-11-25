У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі

Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 543 252 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 713 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 60 106 416 випадків інфікування, з них 543 252 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 414 873 особи, з них 11 713 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 41,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна вже піднялася на 8 позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на четверту. Перед нашою державою опинилися РФ, Італія та Німеччина.







