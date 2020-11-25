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У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі

Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 543 252 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 713 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 60 106 416 випадків інфікування, з них 543 252 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 414 873 особи, з них 11 713 за минулу добу.

У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 41,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У низці країн Європи фіксують рекордні показники добової смертності через COVID-19, однак темпи поширення інфекції знижуються

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна вже піднялася на 8 позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на четверту. Перед нашою державою опинилися РФ, Італія та Німеччина.

У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі 03
У світі рекорд за кількістю смертей через COVID-19 за добу - 11,7 тис. За добовим приростом нових випадків Україна піднялася на 8-ме місце у світі та на 4-те в Європі 04

Автор: Наталя Джума
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Олимпийские чемпионы по борьбе с короно вирисом. Зебилы!!!
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25.11.2020 08:22 Відповісти
Незабаром будемо впєрєді планєти всєй.
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25.11.2020 08:30 Відповісти
Ми ще пожинаємо плоди совєцької системи ("краще пєрєбздєть, чєм нєдобздєть", як і весь совок) і тому українську "ковідну" статистику треба ділити, як мінімум, навпіл. (на приклад, в ковіідні "безсимптомні" вже записують навіть хронічних гайморитчиків з сезонними загостреннями - я сам особисто знаю такий випадок).
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25.11.2020 08:39 Відповісти
Основная часть вообще дома пересиживает, потому что в больницы тупо не берут, на тесты денег нет, бесплатно мало кому делают, семейные ликари посылают нах даже при обычном орз. После смерти многим ставят диагноз пневмония или легочная недостаточность или сердечная, да пох. Так что перед тем как делить навпил, умножь еще на три-четыре. Вот в этом вся совковая система. Я тоже знаю випадок... когда целые семьи по симптомам короной переболели, но в статистику никто не попал. Одну семью знаю точно в статистику попали, но там два трупа.
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25.11.2020 08:51 Відповісти
пока у власти Украины будут тупые статисты и популисты ситуация в стране не изменится
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25.11.2020 08:43 Відповісти
Мы уже впереди. Это абсолютные цифры если я не ошибаюсь. Впереди нас только страны с гораздо большим количеством населения. В процентном соотношении по ходу мы наверное если не лидеры в мире, то очень близко.
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25.11.2020 08:46 Відповісти
Хоть косвенно но все же признают итог своей рукож.пости.
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25.11.2020 08:48 Відповісти
Ну после как Украина ворвалась на 7-е место в мире по короновирусу, зеленский, если он мужик конечно, должен пустить себе пулю в лоб. Поскольку это чисто его "заслуга". У него было 9 месяцев и 65 млрд гривен. За это время и деньги можно было выстроить с нуля сеть больниц и лабораторий по всей стране, а также выработать действенный механизм предотвращения распространения заразы.
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25.11.2020 09:09 Відповісти
Я живий, а ти помирай без кіслороду! «БУХОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ РАCСМЕШИЛ ВСЕХ В НОВОМ ВИДЕО - 95 квартал отдыхает!». https://www.youtube.com/watch?v=wHjF4NXYop0
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25.11.2020 09:56 Відповісти
Данные правильно пишите - 8 в Европе и 17 в Мире.
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25.11.2020 10:12 Відповісти
Щиро похер.
Коронавірус, як вовк-санітар, забирає баласт. І це чудово!
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25.11.2020 10:41 Відповісти
 
 