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Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран

Переведення управлінських процесів та засад функціонування Збройних Сил України на нову доктринальну базу до кінця 2022 року є амбітною метою щойно започаткованого нами етапу оборонної реформи, сказав міністр оборони України Андрій Таран під час відеоконференцзв'язку з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.

"Очільник оборонного відомства підкреслив, що зазначена мета потребує підготовки фахівців, спроможних діяти відповідно до її положень. Він також додав, що у Збройних Силах України має бути запроваджений новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах, а також відбутися зміна військової культури", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Таран зауважив, що яскравим прикладом підтримки з боку Канади оборонної реформи та зусиль для досягнення зазначеної мети є імплементація Угоди про співробітництво у сфері інституційної оборонної реформи, підписаної 19 серпня між оборонними відомствами обох країн.

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Крім того, під час спілкування канадською стороною було представлено проєкт "PROTECT", що дозволить посилити інституційні можливості та інвестувати в людські ресурси з метою подальшої реалізації євроатлантичних прагнень України.

Як зазначається, Таран подякував Уряду Канади та особисто Ларисі Галадзі за незмінну підтримку Міністерства оборони та Збройних Сил України на шляху реалізації оборонної реформи відповідно до стандартів НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Совковые генералы не могут сделать реформу.
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25.11.2020 08:34
+4
Чекаю коли зелена потвора прогундосить скільки днів вже не стріляють.
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25.11.2020 08:35
+4
"25.11.20 07:27 Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Авдеевки. За сутки - четыре вражеских обстрела, - штаб ОС"
Ану вичави ти що небудь.
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25.11.2020 08:48
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Совковые генералы не могут сделать реформу.
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25.11.2020 08:34 Відповісти
Чем мудреней слова тем тупей віглядит оратор! Но ему кажется что он гений!
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25.11.2020 08:41 Відповісти
Чекаю коли зелена потвора прогундосить скільки днів вже не стріляють.
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25.11.2020 08:35 Відповісти
Тобто нічого іншого ти з себе вичавити тут не зміг? Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран - Цензор.НЕТ 7347
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25.11.2020 08:39 Відповісти
"25.11.20 07:27 Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Авдеевки. За сутки - четыре вражеских обстрела, - штаб ОС"
Ану вичави ти що небудь.
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25.11.2020 08:48 Відповісти
кто придумывает эти слова
"доктринальная"
"дижитализация"
...
"люмуний"
"чугуний"
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25.11.2020 08:38 Відповісти
Чим більше незрозумілих слів - тим потужніше реформа! Доведено папірєдніками.
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25.11.2020 08:40 Відповісти
папередники теперь это самокатчики
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25.11.2020 08:52 Відповісти
Проінформуєте нас про реформи вазеленського?
Прогундосьте про реформу харчування, знищену вазеленським-тараном, для початку.
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25.11.2020 09:55 Відповісти
Шановна, це ви віруєте в святість святого Петра та в його 138 потужних рехворм, а не я. Я називаю речі своїми іменами: ваше божество нічим не краще за Януковоча, а "Бубочка" нічим не відрізняється від вашого "гетьмана".

Так що мимо! Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран - Цензор.НЕТ 3230
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25.11.2020 10:12 Відповісти
І які ж ви приведете факти, на підтвердження ваших побрехеньок? Чи це не для вас, ви заходите повітря зіпсувати? Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран - Цензор.НЕТ 3410
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25.11.2020 10:28 Відповісти
Вибачте.
Я не мав за бажання знущатися з ваших релігійних переконань.
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25.11.2020 10:39 Відповісти
Давайте обійдемось приведеними вами фактами, а не черговою маячнею.
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25.11.2020 13:01 Відповісти
І на довершення в підтвердження моїх слів з новин: "Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете".
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25.11.2020 13:21 Відповісти
теми кто хочет казаться умным
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25.11.2020 08:43 Відповісти
на новое питание уже перевели...
новая философия - просто перестать стрелять
новый девиз - это не нистемно
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25.11.2020 08:42 Відповісти
отменят новое приветствие для начала
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25.11.2020 08:53 Відповісти
В армии полный совок, а он пример берёт с зеленского, гонет по ушам, высылайте новый телескоп, куры передохли.
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25.11.2020 09:12 Відповісти
"...Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также состояться изменение военной культуры...."

И это все для новых кабинетных генералов-дружбанов из бывших суворовских училищь. Для них будут и кабинеты, и секретарши, и служебные машины и т..
А когда наши солдаты будут кушать нормально?
Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран - Цензор.НЕТ 8374
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25.11.2020 09:14 Відповісти
значит будут воровать.....
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25.11.2020 12:29 Відповісти
 
 