РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв

Росія знову зриває переговори в Мінську, і це вчергове свідчить про те, що "мінський" формат не здатний вирішити проблему Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову зриває переговори у Мінську. І це вчергове свідчить про те, що Мінський формат не здатен вирішити проблему Донбасу. Як і Нормандський. Принаймні в тому складі, як зараз. Так було протягом 6 років і так буде надалі", - написав він.

Нардеп наголосив, що навіть план Кравчука, який багато хто у нас вважав занадто поступливим, вони відкинули.: "Росіяни тепер хочуть змін до Конституції, вибори до повернення кордону та особливий статус Донбасу на 50 років. Отже, що б ми їм не запропонували, вони завжди висунуть нам неприйнятні умови та звинуватять у неготовності до переговорів".

"Треба визнати: мирним шляхом повернути Донбас ми не зможемо ніколи. Не було ще в історії випадку, коли б Росія добровільно повернула комусь хоч клаптик загарбаної землі. А ще в Кремлі чудово розуміють, що, повернувши собі Донбас, Україна та її союзники одразу перейдуть до теми Криму. Тому вони будуть вигадувати все нові і нові причини, щоб не виконувати жодних домовленостей, і чекатимуть на новий шанс знищити Україну повністю", - зазначив він.

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"Що маємо робити у такій ситуації ми? Так, Мінський формат недієздатний, але чи маємо ми відмовлятися від подальших переговорів з Росією? Ні. Бо за їх допомогою ми демонструємо всьому світові недоговороспроможність Кремля та його небажання досягти миру. І маємо підстави вимагати введення проти Росії нових санкцій. А на тлі пандемії вони мають значно сильніший ефект. А, отже, не розслабляємося, продовжуємо вести переговори і чистимо кулемет", - резюмував Чернєв.