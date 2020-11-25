РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв
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Росія знову зриває переговори в Мінську, і це вчергове свідчить про те, що "мінський" формат не здатний вирішити проблему Донбасу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.
"Росія знову зриває переговори у Мінську. І це вчергове свідчить про те, що Мінський формат не здатен вирішити проблему Донбасу. Як і Нормандський. Принаймні в тому складі, як зараз. Так було протягом 6 років і так буде надалі", - написав він.
Нардеп наголосив, що навіть план Кравчука, який багато хто у нас вважав занадто поступливим, вони відкинули.: "Росіяни тепер хочуть змін до Конституції, вибори до повернення кордону та особливий статус Донбасу на 50 років. Отже, що б ми їм не запропонували, вони завжди висунуть нам неприйнятні умови та звинуватять у неготовності до переговорів".
"Треба визнати: мирним шляхом повернути Донбас ми не зможемо ніколи. Не було ще в історії випадку, коли б Росія добровільно повернула комусь хоч клаптик загарбаної землі. А ще в Кремлі чудово розуміють, що, повернувши собі Донбас, Україна та її союзники одразу перейдуть до теми Криму. Тому вони будуть вигадувати все нові і нові причини, щоб не виконувати жодних домовленостей, і чекатимуть на новий шанс знищити Україну повністю", - зазначив він.
"Що маємо робити у такій ситуації ми? Так, Мінський формат недієздатний, але чи маємо ми відмовлятися від подальших переговорів з Росією? Ні. Бо за їх допомогою ми демонструємо всьому світові недоговороспроможність Кремля та його небажання досягти миру. І маємо підстави вимагати введення проти Росії нових санкцій. А на тлі пандемії вони мають значно сильніший ефект. А, отже, не розслабляємося, продовжуємо вести переговори і чистимо кулемет", - резюмував Чернєв.
Будь ласка, зачекайте...
""Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью"
""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
А до тех пор решить вопрос можно только, используя силу и выбирая удобный момент для атаки. Продвинулись на 50-10 км - ок, новые "минские", перемирие, вся фигня. И так лет за 20 все зачистим.
важно ведь не только вернуть территории, но и переварить их. А у нас вата плодится даже в самой Украине - куда нам жителей ОРДЛО перевоспитывать, своих бы кто воспитал...
Найкраще суть усіх цих перемовин зрозуміли азербайджанці. Але, все рівно пустили кацапів на свою землю.
Что я пока не могу себе объяснить: зачем в эту ТКГ вляпался Алексей Арестович?
Ильхам Алиев, 08.11.2020
а потом... когда то и вернуться можно к этой теме. лет через 50, как хотят эти упыри.