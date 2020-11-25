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РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв

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РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, -

Росія знову зриває переговори в Мінську, і це вчергове свідчить про те, що "мінський" формат не здатний вирішити проблему Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову зриває переговори у Мінську. І це вчергове свідчить про те, що Мінський формат не здатен вирішити проблему Донбасу. Як і Нормандський. Принаймні в тому складі, як зараз. Так було протягом 6 років і так буде надалі", - написав він.

Нардеп наголосив, що навіть план Кравчука, який багато хто у нас вважав занадто поступливим, вони відкинули.: "Росіяни тепер хочуть змін до Конституції, вибори до повернення кордону та особливий статус Донбасу на 50 років. Отже, що б ми їм не запропонували, вони завжди висунуть нам неприйнятні умови та звинуватять у неготовності до переговорів".

"Треба визнати: мирним шляхом повернути Донбас ми не зможемо ніколи. Не було ще в історії випадку, коли б Росія добровільно повернула комусь хоч клаптик загарбаної землі. А ще в Кремлі чудово розуміють, що, повернувши собі Донбас, Україна та її союзники одразу перейдуть до теми Криму. Тому вони будуть вигадувати все нові і нові причини, щоб не виконувати жодних домовленостей, і чекатимуть на новий шанс знищити Україну повністю", - зазначив він.

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"Що маємо робити у такій ситуації ми? Так, Мінський формат недієздатний, але чи маємо ми відмовлятися від подальших переговорів з Росією? Ні. Бо за їх допомогою ми демонструємо всьому світові недоговороспроможність Кремля та його небажання досягти миру. І маємо підстави вимагати введення проти Росії нових санкцій. А на тлі пандемії вони мають значно сильніший ефект. А, отже, не розслабляємося, продовжуємо вести переговори і чистимо кулемет", - резюмував Чернєв.

РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - слуга народу Чернєв 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Хоть и "слуга", а вывод правильный.
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25.11.2020 08:42
+49
То виявляється проблема не в Порошенку? 😮 То не він заробляє на крові? 😮То Зєлєнскій просто брехав, як добрий пес тоді, на стадіоні? Т відведення військ і здача територій - то про то державна зрада, а не план по врегулюванню?! Зебіли, вы справді вірили клоуну Зєлєнскому?
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25.11.2020 09:04
+40
Пропоную варіант звільнення донбасу по Шрі-Ланкійському сценарію. Проти росіян економічні санкції від США і ЄС які повністю знищать російську економіку. Потім Українська армія просто всіх хто не склав зброю на окупованих територіях вбиває. Такий же сценарій і по окупованому Криму.
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25.11.2020 08:45
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ВЛАСТЬ РОССИИ ПРОСТО ХОЧЕТ ЧТОБЫ ИХ НАРОД УНИЧТОЖИЛИ !!!!
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25.11.2020 10:02 Відповісти
От москалі і нам діють підказку, що на окупованій території вибори не можна проводити 50 років, поки з голів даунбасят не вилізе московське гівно, залите з їх телевізора. Кацапи - пішли на пляшку і нєQуй нам тут розповідати, що нам у своїй хаті робити.
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25.11.2020 10:06 Відповісти
перед этим неплохо было бы выдавить ватное гуано из бошек украинцев на НЕ оккупированных территориях. Историю с украинским языком в Одессе уже читал. Отож.
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25.11.2020 11:27 Відповісти
БРАВО, АВТОР !!!

""Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью"

""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
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25.11.2020 10:30 Відповісти
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5623 РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5363
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25.11.2020 10:32 Відповісти
Проблему Донбасса способно решить современное оружие, иначе прийдется нагнуться.
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25.11.2020 10:45 Відповісти
доказано в Карабахе, есле шо
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25.11.2020 10:46 Відповісти
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8374
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25.11.2020 10:57 Відповісти
...літаки летять.... будем бомбить...
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25.11.2020 13:02 Відповісти
А чом не на 500 років?? Дебіли ....
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25.11.2020 11:10 Відповісти
кому ещё не понятно, что там не о чём разговаривать, за каждую уступку эрэфии они требуют три в ответ..... единственный вариант купить лицензию или сделать свои камикадзе беспилотники и уничтожать всё что подходит к нам на 20 км, а Байрактарами на 50
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25.11.2020 11:16 Відповісти
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4579
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25.11.2020 11:25 Відповісти
это согласие? или как понимать)
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25.11.2020 11:39 Відповісти
тю. чтобы были подвижки в решении проблемы Донбасса мирным путем, изменения нужны внести в состав руководства РФ. И кардинальные. По менталитету и целям, а не по фамилиям.
А до тех пор решить вопрос можно только, используя силу и выбирая удобный момент для атаки. Продвинулись на 50-10 км - ок, новые "минские", перемирие, вся фигня. И так лет за 20 все зачистим.
важно ведь не только вернуть территории, но и переварить их. А у нас вата плодится даже в самой Украине - куда нам жителей ОРДЛО перевоспитывать, своих бы кто воспитал...
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25.11.2020 11:25 Відповісти
Большая война у порога. Зесектанты, вы готовы? Очередь в военкоматы заняли?
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25.11.2020 11:27 Відповісти
Сначала передача границы под контроль, а потом выборы... Представим себе что передача контроля над границей РФ и ЛуганДона состоялась и дальше выборы... И кто победит на выборах на территории, с апреля 2014 г. находящейся под оккупацией ? Не приведет ли этот "демократический процесс" к формальному оформлению отторжения ЛуганДона от Украины - вполне "демократическим" под наблюдением ОБСЕ, ЕС, всей Европы и т.п. ? Демократия перед деспотией всегда была уязвима - т. Гитлер пришел к власти вполне "демократическим" путем... Только всякие штурмовики, радио и газеты "помогли" сделать населению Германии "правильный" выбор... Последние местные выборы на суверенной территории Украины показали все возрастающую мощи партий Медведчука, Шария и их саттелитов... Представляется, что однажды т. Путин согласится, - как бы согласится, - на проведение выборов на территории ЛуганДона... А то, что "РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет" ВОЗМОЖНО очередное ужесточение перед "милостивым" согласием на выборы...
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25.11.2020 11:38 Відповісти
Тут треба нобеля давати за відкриття!
Найкраще суть усіх цих перемовин зрозуміли азербайджанці. Але, все рівно пустили кацапів на свою землю.
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25.11.2020 11:38 Відповісти
Может уже хватит етих перегворов, ато уже без штанов и без страны останемся
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25.11.2020 12:00 Відповісти
точно! Давай в военкомат, пойдем отвоевывать
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25.11.2020 13:13 Відповісти
Кто то скажет хоть один плюс для Украины от етих переговоров? Уже лет 5 спрашиваю и никто не может сказать зачем оно нам. На етих переговорах нас держат за курицу которую спрашивают как лучше с нас суп сварить или борщ.
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25.11.2020 12:01 Відповісти
Наконец то и зЕлёным доходит, что "Карабахскому сценарию" - альтернативы НЕТ!!!
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25.11.2020 12:10 Відповісти
"Карабахський сценарій"- все, здувся. Тепер там війська РФ зі статусом миротворців. Тридцять років І Азербайджан, і Арменія чинили цьому опір. А тепер вже пізно пити Боржомі.
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25.11.2020 14:19 Відповісти
Опять Гондурас что то хочет от Украины..Шиш им , а не особый статус. Чтобы эта тема закрылась сама собой нужно создать гетто этим недореспубликам ..Лет на 50.. Пока мы даем им возможность жировать на теле Украины этот сепаратизм никогда не кончится...
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25.11.2020 12:35 Відповісти
То, что написал Чернев, понимает - и давно - любой разумный и образованный человек: президент Зеленский к таковым не относится. Ермак, вероятно, понимает, но ему задания диктует ФСБ России - сдать Украину восточному соседу. Кравчук на старости лет решил показать себя, объективно он подмахивает России. Надо вообще ставить вопрос о репарациях России в пользу Украины за разрушение Донбасса.
Что я пока не могу себе объяснить: зачем в эту ТКГ вляпался Алексей Арестович?
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25.11.2020 13:07 Відповісти
Все того ж. Карьєрний рост називається.
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25.11.2020 14:23 Відповісти
прутень їм на усі їх "хотєлкі"
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25.11.2020 13:10 Відповісти
Всего полтора года прошло, а некоторые, самые умные члены СН уже поняли, зачем, оказывается, Порошенко подписал Минские соглашения, и что с ними нужно делать... Хотя главзебил все равно хочет перестать стрелять и прекратить войну...
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25.11.2020 13:12 Відповісти
ось! вам!!)))
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25.11.2020 13:35 Відповісти
а Х,,,Й им в сраку, что бы козлячии бошки не кочались....
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25.11.2020 13:36 Відповісти
" Я заявляю сегодня, что кровь наших героев не останется не отмщённой. Мы отомстили на поле боя, мы не воевали с гражданскими лицами, мы уничтожили их армию и будим мстить врагу, выгоняя врага с нашей земли".
Ильхам Алиев, 08.11.2020
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25.11.2020 13:40 Відповісти
Пафосно. Тепер доведеться чекати коли кацапи звідти підуть.
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25.11.2020 14:21 Відповісти
да оставить это гетто в покое и забыть. новая граница и т.д по укреплению рубежей.
а потом... когда то и вернуться можно к этой теме. лет через 50, как хотят эти упыри.
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25.11.2020 14:57 Відповісти
Гетто?Ну не национал-социалисты же мы..Впрочем,посля надежной изоляции ОРДЛО,ликвидации всяких кпп,соцвыплат,и пр.благ,мятежники-отступники врят ли и три года продержатся.Россиякам уже не до них.Часть сбежит в рассеюшку,остальные приползут с покаянием дабы Держава обратно под крыло приняла..
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25.11.2020 16:45 Відповісти
не мы это гетто создавали. а они сами + московия.
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25.11.2020 17:21 Відповісти
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2290
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26.11.2020 01:05 Відповісти
Это только от передоза чеколяды такие сны.
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26.11.2020 20:35 Відповісти
Чернев абсолютно прав.
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26.11.2020 20:27 Відповісти
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