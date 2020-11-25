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Дніпропетровщина (2368) карантин (16095) Київ (13850) Запорізька область (2565) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Дніпропетровській (1255), Запорізькій (1 086) областях та м. Київ (980).

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 25 листопада в Дніпропетровській області на коронавірус захворіло 1 255 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 31 861 особу.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 787 осіб, за минулу добу - 24. З початку епідемії одужали 13 092 пацієнти.

Станом на 25 листопада кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 17 982 особи.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Дніпропетровській області було зафіксовано 21 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 342 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Запорізька область та м.Київ.

Так, у Запорізькій області на коронавірус захворіли 1086 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 26 328 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 267 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 4 374 пацієнти. Кількість активних хворих в Запорізькій області становить 21 687 осіб.

У Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 980 осіб. Загальна кількість інфікованих - 62 620. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 196 осіб, за минулу добу - 23. З початку епідемії одужали 21 437 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 39 987.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну ось як правильно написати: Дніпровщина, Дніпрянщина... Які будуть варіанти?
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25.11.2020 09:06 Відповісти
Коломойщина
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25.11.2020 11:50 Відповісти
есть хорошее лекарство без побочек пейте вместо антибиотика при тяжелых случаях от 8 до 12 таблеток в день сам принимаю ни разу не болел (на работе уже многие переболели) советую всем но понятно все "умные" никто не покупает и советую хорошее лекарство от кашля пневмонии затемнений легких и прочих последствий ковида стоят они копейки а "врачи" сейчас вытягивают из пациентов десятки тысяч.
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25.11.2020 09:07 Відповісти
Бла-бла ні про що.
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25.11.2020 09:12 Відповісти
іншої реакції я й не очікував,хворійте далі Днепропетровщина поднялась на первое место по суточной заболеваемости COVID-19 - 1255 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская область и Киев - Цензор.НЕТ 9401
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25.11.2020 09:15 Відповісти
А конопля есть? Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ - Цензор.НЕТ 8318
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25.11.2020 09:26 Відповісти
Ура! Ми перші!
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25.11.2020 09:28 Відповісти
Тлму що дуже треба щоб працювали кінотеатри і ресторани. Просто життево необхідно. І театри також дуже потрібні під час масщтабної епідемії. Як жеж без кіна лікуватись?
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25.11.2020 10:01 Відповісти
10 днів після першого карантину вихідного дня і ось результат - в Києві добова захворюваність впала на 30% і він з першого місця скотився на третє
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25.11.2020 10:46 Відповісти
Из них в самом Днепре - 313.
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25.11.2020 12:33 Відповісти
 
 