Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Дніпропетровській (1255), Запорізькій (1 086) областях та м. Київ (980).

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 25 листопада в Дніпропетровській області на коронавірус захворіло 1 255 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 31 861 особу.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 787 осіб, за минулу добу - 24. З початку епідемії одужали 13 092 пацієнти.

Станом на 25 листопада кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 17 982 особи.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Дніпропетровській області було зафіксовано 21 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 342 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Запорізька область та м.Київ.

Так, у Запорізькій області на коронавірус захворіли 1086 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 26 328 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 267 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 4 374 пацієнти. Кількість активних хворих в Запорізькій області становить 21 687 осіб.

У Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 980 осіб. Загальна кількість інфікованих - 62 620. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 196 осіб, за минулу добу - 23. З початку епідемії одужали 21 437 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 39 987.