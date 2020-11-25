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Новини Політика України
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МОЗ (3881) відставка (1203) Степанов Максим (2015)

Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі регіонального токшоу "Країна" на "5 каналі".

"Я вважаю, що нам точно є, чим займатися. У нас є конкретні результати щодо боротьби з епідемією і всією пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їхнього подолання", – вважає Степанов.

"І в нас є чіткі розрахунки, що ми будемо робити найближчі 3 роки – як ми будемо реанімувати нашу медицину. А займатися збором чуток і залишатися у фарватері того, що роблять деякі політичні сили вже 7 місяців... То збирають підписи, то не збирають підписи", – сказав Степанов.

"Вони ж почали говорити про якийсь збір підписів, починаючи з першого дня моєї роботи на посаді міністра охорони здоров'я. Я точно не збираюся на це звертати увагу – хай займаються, це їхня справа", – підсумував він.

Нагадаємо, від моменту призначення очільника МОЗ Максима Степанова на посаду питання щодо його відставки порушувалося неодноразово. Зокрема, у липні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії

Окрім ініціатив у парламенті, у жовтні звільнити Степанова вимагали також мітингувальники під будівлею МОЗ. Тоді обурення людей спричинив перерозподіл Кабміном коштів, які мали піти на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку, а пішли на дороги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
он собрался работать статистом три года? ппц, во придурок...((
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25.11.2020 09:23
+8
Степанов, як тільки у "Блазня" "запахне смаленим" за "просер" в боротьбі з епідемією, тебе "кинуть під танки" першим... А це буде не через "три роки", а на протязі цієї зими... Так що "готуй три конверти"...
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25.11.2020 09:32
+7
Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть, чем заняться ближайшие три года... в колонии.
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25.11.2020 09:27
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он собрался работать статистом три года? ппц, во придурок...((
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25.11.2020 09:23 Відповісти
Не доживет...
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25.11.2020 09:44 Відповісти
Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть, чем заняться ближайшие три года... в колонии.
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25.11.2020 09:27 Відповісти
Малюська готовит для вас комфортные буцыгарни ! степанов ,не переживай!
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25.11.2020 09:33 Відповісти
Ото після вас комусь розгрібати прийдеться....
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25.11.2020 09:27 Відповісти
Степанов, як тільки у "Блазня" "запахне смаленим" за "просер" в боротьбі з епідемією, тебе "кинуть під танки" першим... А це буде не через "три роки", а на протязі цієї зими... Так що "готуй три конверти"...
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25.11.2020 09:32 Відповісти
от готовит три Конто и три паспорта... Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки - Цензор.НЕТ 1133
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25.11.2020 09:46 Відповісти
Нихачу - иниуйду!
Халопы-парахаскаты, не злобствуйте на успешнага человека! Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки - Цензор.НЕТ 833
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25.11.2020 09:38 Відповісти
Ему надо готовить очередной запасной аэродром, ведь над Одесским он пролетел на бреющем полете! Но своей женушке он будет полезным и в качестве статиста Министерства Здравоохранения. Семейный бюджет не пострадает.
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25.11.2020 09:42 Відповісти
Звісно є, чим зайнятись... - не дарма ж жінка відразу, після прищначення тебе міністром, зробилась медичним бізнесменом...
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25.11.2020 09:44 Відповісти
та понятно...- пилить бабло, и вешать мацу наУши...
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25.11.2020 09:45 Відповісти
Денег для вас нет, но вы держитесь.
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25.11.2020 09:48 Відповісти
Вот же ж клоп - мал да вонюч.
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25.11.2020 09:49 Відповісти
это ожидаемо, что эти клоуны будут держаться на кормушку всеми силами
степанов пойдет нах вместе со шмыгалем к новому году
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25.11.2020 09:56 Відповісти
и правильно делает, ульянка, она такая, через задний проход, незаметно, везде пролезет
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25.11.2020 10:18 Відповісти
А то! Ещё не всё распилили, поэтому на ближайшие пару лет, работа имеется.)
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25.11.2020 10:26 Відповісти
Степашка, твои "три года" или на зоне(что маловероятно), или в придорожной канаве(что более близко к реальности)

Рассмеши Бога, придурок по фамилии Степанов
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25.11.2020 10:28 Відповісти
Мабуть уже зареєстрував на жінку всеукраїнське бюро ритуальних послуг
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25.11.2020 10:40 Відповісти
Еще один "достойный" представитель класса "немешайтеработать". Если все так сложно и "не денежно" (как вы все говорите), то почему вы зубами цыпляетесь за кресла?
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25.11.2020 10:48 Відповісти
У Степашка , как у бабочки, один день за год 🤭🤫🤔🙄🤣 А на Хера вы Супрун убрали ,вот кому она мешала ?😡
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25.11.2020 11:00 Відповісти
А зря, очень даже зря...... пора готовиться на растов 1
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25.11.2020 12:15 Відповісти
Витёк гаварил растов не резиновый и на всех места не хватит.
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25.11.2020 12:18 Відповісти
Ваше Шапіто з Нового року буде відправлено у відставку ... Бо ви з вашим Найвеличнішим вже добили економіку країни і грошей на цей Цирк вам ніхто не позичить...
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25.11.2020 15:09 Відповісти
ХРОНИЧЕСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛЖЕЦ.
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29.11.2020 14:56 Відповісти
 
 