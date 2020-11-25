Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі регіонального токшоу "Країна" на "5 каналі".
"Я вважаю, що нам точно є, чим займатися. У нас є конкретні результати щодо боротьби з епідемією і всією пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їхнього подолання", – вважає Степанов.
"І в нас є чіткі розрахунки, що ми будемо робити найближчі 3 роки – як ми будемо реанімувати нашу медицину. А займатися збором чуток і залишатися у фарватері того, що роблять деякі політичні сили вже 7 місяців... То збирають підписи, то не збирають підписи", – сказав Степанов.
"Вони ж почали говорити про якийсь збір підписів, починаючи з першого дня моєї роботи на посаді міністра охорони здоров'я. Я точно не збираюся на це звертати увагу – хай займаються, це їхня справа", – підсумував він.
Нагадаємо, від моменту призначення очільника МОЗ Максима Степанова на посаду питання щодо його відставки порушувалося неодноразово. Зокрема, у липні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Окрім ініціатив у парламенті, у жовтні звільнити Степанова вимагали також мітингувальники під будівлею МОЗ. Тоді обурення людей спричинив перерозподіл Кабміном коштів, які мали піти на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку, а пішли на дороги.
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Халопы-парахаскаты, не злобствуйте на успешнага человека!
степанов пойдет нах вместе со шмыгалем к новому году
Рассмеши Бога, придурок по фамилии Степанов