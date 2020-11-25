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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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Овсієнко (7) Вища рада правосуддя (523) Вовк Павло (254) Офіс Президента (1752) Окружний адмінсуд Києва (377) Смирнов Андрій (48)

Офіс Президента направив до ВРП лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Президента направив до ВРП лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов

В Офісі Президента України заявили про початок консультацій щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва. Однак у Вищій раді правосуддя це спростовують.

Як пояснив у коментарі виданню глава ради Андрій Овсієнко, ця процедура чітко визначена законом "Про Вищу раду правосуддя" і законом "Про судоустрій і статус суддів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Але на цей момент (середина листопада. - Ред.) з Офісу Президента жодних документів або запитів до нас не надходило", - сказав Овсієнко.

Також читайте: Окружний адмінсуд Києва відмовився розглядати справу про закриття серверів з деклараціями, - адвокат "Алтаюра" Власюк

У Зеленського здивовані такими заявами і запевняють, що направили відповідний лист у Раду правосуддя.

"Минулого тижня (16-22 листопада - Ред.) від Офісу Президента на адресу Вищої ради правосуддя було офіційно направлено лист, у якому ми просимо ВРП визначитися з позицією щодо цього питання. Так і проходять ці консультації", - пояснив заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Чарівний пендаль від МВФ
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25.11.2020 09:46
+11
Единственное хорошее дело сделает эта шобла. Если сделает.
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25.11.2020 09:45
+10
чергове окозамилювання...бо Зе, бєня і ко без ручного оаск як без рук
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25.11.2020 09:47
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ОП так скоро всю Украину ликвидирует...
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25.11.2020 09:43 Відповісти
НЕ НИЙ БАРИГОСУДЯ.
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25.11.2020 11:32 Відповісти
Единственное хорошее дело сделает эта шобла. Если сделает.
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25.11.2020 09:45 Відповісти
З них це хороше треба вичавлювати.
Вони дочекались до останнього - коли МВФ сказало - грошей через вашу корумпованість НЕ дамо.
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25.11.2020 09:47 Відповісти
В мінфіні здається, усвідомили, що з настанням зими починається суцільна фінансова криза, яка разом із зимою не скінчиться. Поряд із тим, в МВФ перестали приймати будь-кого з середини зеленої команди, тому в якості "посла".від Зелі до NY поїхала Маркарова, яку вони самі ж і звільнили.
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25.11.2020 13:03 Відповісти
нит!.. не единственное!
начали щемить и делать серьезные предъявы "положенцам" и "смотрящим" .. Закон по борьбе с "преступным влиянием" начал действовать..
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния
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25.11.2020 09:58 Відповісти
А чего же не щимят смотрящих от Ахметова и Коломойского с Новинским?
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25.11.2020 10:00 Відповісти
Ты серьезно? В Украине сейчас самое главное "щемить смотрящих по СИЗО", хотя есть сомнения даже в этом.
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25.11.2020 10:54 Відповісти
при всей моей ненависти к Зеленскому и его банде, Закон о борьбе с "преступным влиянием" это маленький позитивный момент..
эту криминальную среду нужно щимить постоянно и профилактически, что бы такая "культура" как АУЕ не появилась в Украине, и что бы наши дети не были заражены этой кацапской заразой..
этот Закон удалось протолкнуть через парламент только со второго раза, и я знаю, какой сильное противодействие оказывали на депутатов "воры в законе" с Рашки, с Кавказа и наши местные..
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25.11.2020 11:01 Відповісти
Ви вважаєте, що ліквідація якогось, навіть одіозного суду, може вплинути на загальну 100%-кову прогнилість усієї системи від вступу до ВиШу та аж до посади судді? Особисто я щодо цього реаліст: або київські ліхтарі, або одномоментне звільнення всіх суддів/прокурорів/з_ліквідацією_ліцензій_адвокатів + розформування правничих ВиШів з факультетами та створення всієї системи з нуля. А поки цей процес відбуватиметься, запросити потрібних фахівців з англо-саксонських країн разом з їхнім законодавством.

І, до речі, навіть такий шлях не ґарантуватиме 100% успіху. Бо ми загалом хвора нація, простіше кажучи, злодійкуваті меркантильні совки, що не цінуємо честь.
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25.11.2020 10:28 Відповісти
Нет, я так не считаю. Моё мнение,переход Украины под юрисдикцию лондонского суда на 15-25 лет. Паралельно ввод в УКУ ст. За незаконное обогащение на сумму эквивалентную 1000 долларов США - высшая мера наказания росстрел без права обжалования.
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25.11.2020 10:55 Відповісти
Повторю банальність: покарання ефективне на суворістю (розстріл), а невідворотністю. Ви ж бачите, як вся ця наволоч, щойно їх беруть за дупу, загортається в картаті ковдри чи сідає до інвалідних візків? Тобто: для них перспектива невідворотнього проведення кількох років поза межами свого комфорту настільки страшна, що готові йти на будь-які приниження та втрату останніх залишків гонору. От скажіть мені: як "насіров" тепер дивиться в очі своїм дітям? А як діти після цієї батьківської ганьби в судах?
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25.11.2020 11:09 Відповісти
Пр юрисдикции лондонского суда наказание будет неизбежным.
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25.11.2020 11:11 Відповісти
И вы не переживайте за детей насирова и ему подобных. Они спокойно смотрят своим папашам и мамашам в глаза ибо они плоть от плоти своих родителей. Кропива не порождает клубнику. Так, что детки там точно такие как и насиров.
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25.11.2020 11:13 Відповісти
Да, это так. Проблема в менталитете средневзвешенного украинца-воровитого и инфантильного, вопящего о пылинке в глазу соседа, не желая замечать бревно в своем.
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25.11.2020 10:57 Відповісти
дай денег на оплату зарубежных специалистов в таком количестве. вон, абрамавичус получает 350 000 в неделю, думаешь кто то сюда поедет за меньшие деньги. стратег, *****
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25.11.2020 12:11 Відповісти
Я вважаю, що кількість судових ухвал за минулий рік на користь коломИйського, суркісів та иншої наволочи на сотні мільйонів цілком співмірна з сумою на оплату непідкупних фахівців. Хочете жити в совковому лайні? Терпіть "суддів" імени_ківалова. До речі, приклад "абромавичуса" тут зовсім не до місця.
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25.11.2020 12:55 Відповісти
ахметова-гудка забули!
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25.11.2020 14:18 Відповісти
а вы такой отличный специалист что можете с 100 % уверенностью утверждать, что там были незаконные решения судов? и у суркисов с коломойским юристы полные лохи, и дела выигрывают лишь благодаря взяткам судьям? да вам с такими способностями надо работать в высоком суде лондона, ане комменты на цензоре писать
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25.11.2020 19:20 Відповісти
Нема в "суркісів_коломИських" юристів, а є люди, які заносять гроші суддям та домовляються про ухвалу суду. І Ви це розумієте ліпше за мене.
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26.11.2020 08:42 Відповісти
Але з чогось треба починати.
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25.11.2020 13:44 Відповісти
Даруйте, але на думці лише таке: "...Now this is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is, perhaps, the end of the beginning..." (с) (підкреслення моє)
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25.11.2020 13:51 Відповісти
Tommy Lee: I agree completely. However, I would like to hope for the best. The land of Ukraine is my native land and it is beuatiful!
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28.11.2020 23:39 Відповісти
І ВСП ЛІКВІДУВАТЬ ЩОБ ІНШІ НЕ БИКУВАЛИ.
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25.11.2020 11:37 Відповісти
Чарівний пендаль від МВФ
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25.11.2020 09:46 Відповісти
чергове окозамилювання...бо Зе, бєня і ко без ручного оаск як без рук
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25.11.2020 09:47 Відповісти
Таки да. КС признает неконституционным этот закон.
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25.11.2020 10:01 Відповісти
"В Офисе Президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева.
Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.
Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Но на данный момент (середина ноября. - Ред.) из Офиса Президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко."

Источник: https://censor.net/ru/n3233068

Кто врет?
Или "отправили из ОП письмо" означает, что Смирновы-Ермаки бросили бутылку с письмом в Днепр?
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25.11.2020 09:48 Відповісти
Та вони всі брешуть.
Нехай тепер ліквідовують суд, хоч бульдозерами.
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25.11.2020 09:51 Відповісти
Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева....а Высший совет правосудия направил письмо на Банковую о ликвидации Офиса Президента, когда эта война закончиться во время войны с российскими оккупантами? Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 9010
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25.11.2020 09:49 Відповісти
Все ж просто: бубочка шифруется, а судейские письмо подогреть забыли. "Симпати́ческие черни́ла - записи которыми являются изначально невидимыми и становятся видимыми только при определённых условиях (нагрев, освещение, химический проявитель и т. д.)." (c) Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 9623
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25.11.2020 09:53 Відповісти
вот что Байден Животворящий делает.. зашевелилось наше коррупционное кодло и решило пожертвовать Вовком и его сворой..
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25.11.2020 09:54 Відповісти
Е факт. Пожертвують здоров'ям і благополуччям українців.
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25.11.2020 12:55 Відповісти
Офіс Президента направив до Вищої ради правосуддя лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 7503
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25.11.2020 09:55 Відповісти
Предлагаеш Тупицкому 100 кг кокаина и кассету с порнухой подкинуть ?
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25.11.2020 10:32 Відповісти
Офіс Президента направив до Вищої ради правосуддя лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 1953
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25.11.2020 10:38 Відповісти
Недопоможе бо, після рехворми тільки самі судді мають право вирішувати, хто кому рабіновіч.
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25.11.2020 14:16 Відповісти
от ведь вумные какие, так им в башку придет справжна мысль офис президента ликвидировать - такая вот эволюция мысли, понимаешь
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25.11.2020 10:11 Відповісти
зеля почав приплясувати : "Денег дай" (с),

але довіра втрачена, навіть якщо виконає всі умови,
то грошей все одно не дадуть..
і петі не дадуть, бо теж пам'ятають як він провів через
ВР скасування статті про незаконне збагачення
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25.11.2020 10:21 Відповісти
Як завжди,щось замутять...Аби МВФ гроші дав...
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25.11.2020 10:29 Відповісти
Тваю мать!
В любой конторе есть книга регистрации входящих бумаг. Загляните туда!
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25.11.2020 10:34 Відповісти
Коли грошей немає, у окремих "зебілів" вмикається те, що їм частково замінює мозок.
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25.11.2020 10:49 Відповісти
идиоты. при чем тут сам суд? садите судей и назначайте новых. по этой логике давайте ликвидируем парламент, кабмин и президента, поскольку там одно жулье сидит
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25.11.2020 12:09 Відповісти
Так, як ви будете судити суддів? Згідно рехвормі тільки вони самі мають право судити один одного.
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25.11.2020 14:15 Відповісти
Яка прекрасна судова рехворма. Судді у нас тепер вища каста недоторканих. А про це писали ще тоді, коли її проштовхували.
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25.11.2020 14:14 Відповісти
Чергова клоунада (мавпування), щоб відвернути увагу від незбіжності дефолту. Треба поміняти суддів - для ліквідації суду немає жодних юридичних підстав. Мавпування...
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25.11.2020 14:40 Відповісти
Сьогодні прийшло радісне для кремля московського та їх ручних цуценят в Київі повідомлення.... ПАРЕ з ЄС радою міністрів готує документ про зняття пільгового використання статусом Безвізового Режиму для українців. Поки цим почали займатися експерти по гілкам відповідальності в департаментах та узгодження по країнам. Слава Прюзіку України і її Головного болю для народу сміхопровокатору з диверсантами під дахом у Зеленського. До речі,тут вигідних позицій повно,крім України і українців. Готуйтесь до виїзду в Китай або Московію на дармовщину і прокляття!
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25.11.2020 15:16 Відповісти
 
 