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МВФ (1343) судова реформа (1184) Вища рада правосуддя (523) Малюська Денис (295)

Необхідний для траншу МВФ законопроєкт про очищення ВРП вже напрацьовано: тривають останні дискусії щодо дрібних деталей, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідний для траншу МВФ законопроєкт про очищення ВРП вже напрацьовано: тривають останні дискусії щодо дрібних деталей, - Малюська

Законопроєкт про "очищення" Вищої ради правосуддя (ВРП) буде представлено найближчими днями західним партнерам. Цей законопроєкт є необхідним для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроєкт про "очищення" ВРП вже напрацьовано в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це важливий маркер (закон про ВРП. - Ред.), і зараз тривають активні переговори з МВФ, щоб зрозуміти, які наші наступні кроки і які будуть дати", - сказав Малюська.

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Міністр зазначив, що згідно з Меморандумом з МВФ цей закон мав бути вже ухвалений. Однак процес трохи загальмувала конституційна криза в Україні.

"Але я думаю, що текст, який буде наданий ключовим стейкхолдерам, буде готовий протягом найближчих днів", - розповів Малюська.

Він додав, що зараз в Офісі Президента тривають "останні дискусії щодо дрібних деталей" законопроєкту.

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Раніше повідомлялося, що підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна взяла на себе зобов'язання запровадити механізм "очищення" Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
В сериале, #ЗЕленский посылает МВФ в сраку, а в жизни МВФ посылает в сраку ЗЕленского.
Наглядно для #ЗЕ_Дебилов - жизнь не сериал!
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25.11.2020 09:55
+5
Якби не мвф то совкове кривосуддя асіх влаштовувало,бо дозволяло безкарність крадіїв і хабарників.
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25.11.2020 10:41
+4
Крутяться як вужі на пательні, а різних бабломойських все одно не чіпають. Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська - Цензор.НЕТ 6189
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25.11.2020 09:57
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В сериале, #ЗЕленский посылает МВФ в сраку, а в жизни МВФ посылает в сраку ЗЕленского.
Наглядно для #ЗЕ_Дебилов - жизнь не сериал!
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25.11.2020 09:55 Відповісти
ЗЕлохи голосували за Голу баротьку на лісапеті, а обрали блазня з кортежами. Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська - Цензор.НЕТ 1353
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25.11.2020 10:00 Відповісти
саме по собі "посилання МВФ в дупу" це й є харч для дебилів, чи то в кіно, чи то в промовах на ТБ, чи то в реальній політиці. бо кожна мисляча людина розуміє, що співпраця з МВФ є життєво необхідною для України.
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25.11.2020 10:17 Відповісти
Крутяться як вужі на пательні, а різних бабломойських все одно не чіпають. Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська - Цензор.НЕТ 6189
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25.11.2020 09:57 Відповісти
Отмазки для даунов -,, Однако процесс немного затормозил конституционный кризис в Украине ,,
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25.11.2020 09:58 Відповісти
а малюськину премию туда включили,як буде жить малюська без премии?
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25.11.2020 10:08 Відповісти
Необходимый для транша МВФ законопроект...___________ мастера законов и проэктов... а без подачек жить когда будете проэкт создавать, не говоря уже внедрять? получается что страна у нас с мощным "потенциалом" профессионального попрошайки... у мировой церкви...
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25.11.2020 10:24 Відповісти
Авторства портнова? Питання риторичне.
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25.11.2020 10:30 Відповісти
Якби не мвф то совкове кривосуддя асіх влаштовувало,бо дозволяло безкарність крадіїв і хабарників.
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25.11.2020 10:41 Відповісти
А без МВФ очистить Украину от воров ну никак не получается? Доиграются наши власти что народ начнет стрелять всех подряд.
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25.11.2020 11:10 Відповісти
Необхідний для траншу МВФ законопроєкт про очищення ВРП вже напрацьовано: тривають останні дискусії щодо дрібних деталей, - Малюська - Цензор.НЕТ 3432
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25.11.2020 11:15 Відповісти
... і так вже 8 місяців...
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25.11.2020 13:15 Відповісти
Очередное бла бла бла....
Где текст закона? Когда голосование?
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25.11.2020 13:44 Відповісти
Це, ще якщо КСУ погодиться його визнати.
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25.11.2020 14:12 Відповісти
 
 