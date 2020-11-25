Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк
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Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що зараз Україна залишилася без грошей, а в державному бюджеті на 2020 рік залишається величезна діра - не вистачає мінімум 40 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Головна проблема - це те, що фактично не залишилося грошей. Була величезна діра в бюджеті, яку хотіли закрити за рахунок МВФ, ЄС і Світового банку. Але грошей нам більше ніхто не дасть - через ганебне рішення щодо антикорупційної системи і незалежності Нацбанку. А держава більше грошей не заробила", - зазначив Железняк.
За його словами, перші сигнали "були ще минулого тижня, коли Держказначейство заморозило витрати, і грошей ніхто не отримав".
"Це означає, що держава поки що здатна платити зарплату, пенсії, зовнішній борг і деякі програми в оборонній галузі. На все інше грошей немає. На будівництво дороги, школи, обладнання для лікарень - на все це грошей немає. І швидше за все і не буде", - вважає Железняк.
Нардеп зазначив, що зараз владі потрібно якось знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати витрати.
"За нашими підрахунками, від 50 до 120 млрд гривень не буде сплачено з держбюджету. І це відчує кожен - десь не добудують дорогу, не закриють дах в школі, а десь не виплатять зарплату працівникам ... Складний етап починається зараз і до грудня, коли грошей на рахунках просто не буде", - додав Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
уверен, что многие знающие люди не "с потолка" уже давно озвучивали цифру в 300 миллиардов...
Что церемониться с этими вредителями!?
- единоразовая помощь в размере 8 тыс. грн закрывшимся по указанной причине ФОПам, а также их уволенным работникам. Программа рассчитана на более чем 1 млн человек, потребуется 10 млрд грн;
- компенсация расходов на уплату единого соцвзноса (ЕСВ). Почти 1,5 млрд грн для почти 120 000 юрлиц.
- погашение налогового долга в размере до 3060 грн почти 4 млн граждан. Нетрудно посчитать, даже если не у всех, кто имеет на это право, долг равен максимальной для «прощения» сумме - это может обойтись государству в несколько миллиардов гривень.
- налоговые каникулы в случае усиления ограничительных мер - в таком случае 200 тыс. ФОП I группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.
Также президент обещает предоставление матпомощи ФОПам с детьми до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы 5-7-9.
Обратим внимание и на формулировки: в разных программах речь идет то о ФОПах, то о юрлицах, то о субъектах хозяйствования в целом.
По данным Казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на 23 ноября составляли 9,4 млрд грн, из них 3 млрд по защищенным расходам.
Польща, повідомлення ЗМІ:
Straty od początku pandemii COVID-19 wyliczone zostały na blisko 125 miliardów złotych.
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Переклад:
Втрати від початку пандемії
COVID-19 було оцінено на
125 мільярдів злотих.
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Це 33 мільярди 320 мільйонів 137 тисяч 500 доларів.
Тому втрата в Україні менш ніж 2 мільярдів доларів під час найбільшої в світі вірусної кризи - це безперечна зрада інтересів чоколяди. Зе! погано працює! Втратити можна було значно більше!
За последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу ее внешних кредиторов составило более 25 млрд долларов. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/za-35-goda-iz-ukrainy-vyveli-25-mlrd-v-polzu-374365/