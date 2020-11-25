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Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що зараз Україна залишилася без грошей, а в державному бюджеті на 2020 рік залишається величезна діра - не вистачає мінімум 40 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Головна проблема - це те, що фактично не залишилося грошей. Була величезна діра в бюджеті, яку хотіли закрити за рахунок МВФ, ЄС і Світового банку. Але грошей нам більше ніхто не дасть - через ганебне рішення щодо антикорупційної системи і незалежності Нацбанку. А держава більше грошей не заробила", - зазначив Железняк.

За його словами, перші сигнали "були ще минулого тижня, коли Держказначейство заморозило витрати, і грошей ніхто не отримав".

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"Це означає, що держава поки що здатна платити зарплату, пенсії, зовнішній борг і деякі програми в оборонній галузі. На все інше грошей немає. На будівництво дороги, школи, обладнання для лікарень - на все це грошей немає. І швидше за все і не буде", - вважає Железняк.

Нардеп зазначив, що зараз владі потрібно якось знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати витрати.

"За нашими підрахунками, від 50 до 120 млрд гривень не буде сплачено з держбюджету. І це відчує кожен - десь не добудують дорогу, не закриють дах в школі, а десь не виплатять зарплату працівникам ... Складний етап починається зараз і до грудня, коли грошей на рахунках просто не буде", - додав Железняк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Нет, этого недостаточно.
Арест, расследование, суд. Статья 111-я.
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25.11.2020 10:02
+48
Зеробили їх разом!
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25.11.2020 09:59
+45
эти деньги с благословения Зеленского и Ермака, украл Каломойский через схемы с "ЦентрЭнерго", "Укрнафту", "Нафтогаз" (который при" клятом" Порохе был прибыльным, а сейчас стабильно показывает многомиллиардные убытки)..
ищите там..
Зеленский это преступник, который покрывает разграбление Украины преступником Каломойским!
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25.11.2020 10:04
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ты будешь меньше жрать. и это правильно
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25.11.2020 12:54 Відповісти
Доворовались зелечмошники !!!! Щас полезут к нариду в карман !!!!
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25.11.2020 12:01 Відповісти
Главное чтоб зеленым инвесторам с бюджета заплатили, а пенсионеры пусть сосут месяц другой Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 4310
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...

Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
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25.11.2020 12:03 Відповісти
болван, а газ по 9 гривен тебе нормально?
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Ай да зебіли, ай да молодці, зробили себе разом
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Видосик на эту тему снимите, зачем сухая реальность?
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25.11.2020 12:37 Відповісти
Какие претензии к клоунам на веревочках? В Украине Президент Коломойский (одна и та же синагога, что и у шоколадного и остальных) и Премьер-министр Ахметов (со своей частной армией). Остальные оставшиеся потоки, включая вирусные, друзьям-ворюгам и бандитам. Партитура у клоунов-фунтов такая - для того их туда и поставили, чтобы они там везде расписывывались и на них потом все списать, а хозяева остаются белыми и пушистыми. Оманские пару чемоданов аргументов чартером Патрушева - побочная пенсия для тещи, мелочь...
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25.11.2020 12:45 Відповісти
Малядець ...Тупицкий.....затупил хорошо.
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25.11.2020 12:51 Відповісти
всего 40 миллиардов... а если провести АУДИТ?!!
уверен, что многие знающие люди не "с потолка" уже давно озвучивали цифру в 300 миллиардов...
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 4682
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25.11.2020 13:15 Відповісти
Мене мучають "смутние сомнения" мінус 40 млрд. гр це вже ріст економіні на 40 відсотків, чи ще ні?
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25.11.2020 13:44 Відповісти
Вітаю 73% уставших от войни, "хуженєбудєт" та інших кретинів.
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25.11.2020 13:56 Відповісти
Головне мусорам платити вчасно, пси режиму скоро ************.
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25.11.2020 13:57 Відповісти
и это ЗЕбилы только начало "сольной программы" вашего малоПИД,,,роского, бениного нарко- Дегенерата.....
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25.11.2020 14:14 Відповісти
А вы думали будет по другому выбирая коломойского в президенты.Ненасытность этого поца бесконечна.
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25.11.2020 14:21 Відповісти
Бракує 340 млрд. - а ви пошуршіть по кишенях слуг народу та їх служок а також керовників великих донбаських олігархів та "за майбутнє", у тих що мами ******* швидкість да маєтки/палаци, у суддів, прокурорів, мєнтів та таможенників і їх " сімейних бізнесів" - там не один річний бюджет поліг
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25.11.2020 14:38 Відповісти
Если такое происходит, то необходимо открывать уголовные дела! И перевыборы президента и парламента!!! Также срочно нужно убирать это тупое, бездарное правительство!!!
Что церемониться с этими вредителями!?
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25.11.2020 14:58 Відповісти
Спасібо тов.Желєзняку,потомственному из Желєзняков,матроса-головорєза,вєрнєє головодробільщика (желєзним молотом дробіл голови бунтарям) врємьон вєлікого Ілліча,гєроя Кронштадского усмєрєнія сбунтовавшихся морпєхов і зачінатєля Дня 23 фєвраля,дня совдеповского воіна.Кстаті, в єнтот дєнь,всє рабоче-крєстянскіє войска,защищавшиє Пітєр от нємцев дружно.....сєли в поєзд і удралі на Волгу,якоби защіщать самого Лєніна,вєрнєє єго город( нє вєрящім,просьба уточніть у московскіх історіков). Вот какой у нас історічєскій "уряд" ілі чо? К дєньгі будут....со склада. Іх єшо раньше дрюкнулі. І продовжуємо тему....хто голосував за цю ,достеменно поки невідомо що...чи владу чи Держпереворот. Після уточнень і узгоджень з питань диверсій та провокацій....поки все підпадає під друге...Державний переворот. А те,що жінки з нового року скоро будуть ходити без нижнього одягу,так це Зеленському сподобається в слідуючому році і веселіше стане усім чоловікам...якщо виживуть!
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25.11.2020 15:06 Відповісти
Что будет .затише только перед бурей))
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25.11.2020 15:10 Відповісти
Вот только один вопрос ! Барыг убрали, пришли честные новые лица - а жить стали ещё хуже! При Барыгах рост ВВП был + 3,4% а при ЗЕ ВВП - 6,8% . При Барыгах Нафтогаз, Укренерго были в плюс а при ЗЕ стали работать в минус ! ЭТО КАК ?? Так може новим обличчям разом iз ЗЕ пора пакувать валiзи та рухатись в сторону вихiда?!!!
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25.11.2020 15:22 Відповісти
Были бы нормальные власти, то было бы все нормально, они бы поурезали, то что убыточное в стране, добавили бы в производстве и заключали бы контракты для большего экспорта товаров, чтобы денег заработать. И главное поурезали бы коррупцию, поурезали бы траты, как тачки дорогие для чиновников и т.п. Меньше бы иностранной продукции брали с импорта и сделали экспорт больше импорта, чтобы было заработано денег больше, чем тратится на импорт. Олигархов бы гахнули и закрыли их и все наворованное и незаконно заполученное бы отобрали и за ущерб еще в долгах бы они были в тюрьме. Добычу своих ресурсов бы запустили, чтобы не покупать иностранные и деньги чтобы не уходили и т.д. Кредитов бы не брали с процентами ибо понимали, что долгами проблемы не решить и убытки будут идти дальше, если взять кредит, а вот если не брать кредит, то тогда можно найти проблемы, которые делают большие убытки и их решить - урезать или наладить, если возможно. А эти дауны, что сейчас у власти, они только кредиты могут брать, чтобы оттянуть и сделать еще больше проблемы затянутые, которые убытки приносят экономике. Умные страны отказываются от кредитов. Польше МВФ предложили кредит и Польша отказалась от кредита. И теперь Польша вошла в число лучших экономик мира - вошла из развивающихся в развитые экономики.
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25.11.2020 15:40 Відповісти
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 7347
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25.11.2020 15:45 Відповісти
«Денег нет, но вы держитесь» - Агент ФСБ "зеленый человечек" оманский Зеленский.
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25.11.2020 16:59 Відповісти
Даже по скромным подсчетам, обещания президента ФОПам потянут на 20 млрд грн. Осталось дело за малым - заглянуть поглубже в бюджетную дыру и понять, где найти деньги…

- единоразовая помощь в размере 8 тыс. грн закрывшимся по указанной причине ФОПам, а также их уволенным работникам. Программа рассчитана на более чем 1 млн человек, потребуется 10 млрд грн;
- компенсация расходов на уплату единого соцвзноса (ЕСВ). Почти 1,5 млрд грн для почти 120 000 юрлиц.
- погашение налогового долга в размере до 3060 грн почти 4 млн граждан. Нетрудно посчитать, даже если не у всех, кто имеет на это право, долг равен максимальной для «прощения» сумме - это может обойтись государству в несколько миллиардов гривень.
- налоговые каникулы в случае усиления ограничительных мер - в таком случае 200 тыс. ФОП I группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.
Также президент обещает предоставление матпомощи ФОПам с детьми до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы 5-7-9.
Обратим внимание и на формулировки: в разных программах речь идет то о ФОПах, то о юрлицах, то о субъектах хозяйствования в целом.

По данным Казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на 23 ноября составляли 9,4 млрд грн, из них 3 млрд по защищенным расходам.
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25.11.2020 17:24 Відповісти
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 6899. Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 9477 .
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25.11.2020 18:07 Відповісти
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 7071. Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 8871 .
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25.11.2020 18:09 Відповісти
епоха ЗЕлиднів!
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25.11.2020 21:03 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...
Польща, повідомлення ЗМІ:
Straty od początku pandemii COVID-19 wyliczone zostały na blisko 125 miliardów złotych.
---
Переклад:
Втрати від початку пандемії
COVID-19 було оцінено на
125 мільярдів злотих.
----
Це 33 мільярди 320 мільйонів 137 тисяч 500 доларів.

Тому втрата в Україні менш ніж 2 мільярдів доларів під час найбільшої в світі вірусної кризи - це безперечна зрада інтересів чоколяди. Зе! погано працює! Втратити можна було значно більше!
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25.11.2020 18:17 Відповісти
Що куриш?Дірка в бюджеті 300(за словами Гетьманцева взагалі 500млд) мпд гривень, і почалось це ще до пандемії!
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25.11.2020 19:57 Відповісти
Що куриш? Чи колешся? Назву статті не читав?
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26.11.2020 00:12 Відповісти
Смех тех кому хотелось "хоть посмеяться", становится нервическим.
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25.11.2020 18:27 Відповісти
Спасибо зебилоидам за их выбор! Смешно ли вам твари?
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25.11.2020 18:34 Відповісти
Смешно будет , когда 73% дебилов поумнеют и потянут Осла вешать на Майдане.
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25.11.2020 19:26 Відповісти
Бубочка может ты смоешься в даль нафик ?
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25.11.2020 18:35 Відповісти
Куда ? В Израиль этого дебила уже не пустят , оно и там обосралось , а к кацапам в Мордор скоро смысла особого не будет , бо там гражданская война в полном разгаре будет.
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25.11.2020 19:28 Відповісти
Не знаю как там в Мордоре, а вот в Скакуасии скоро за краюшку горло начнут перегрызать... Та уже начали, читайте криминальные хроники.
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26.11.2020 02:21 Відповісти
Скакуасии-------это где ?
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26.11.2020 19:41 Відповісти
Коли була фінансова криза у світі найбагатши люди Британії зробили грошовий внесок, без відсотковий, у бюджет ,щоб не зберегти економіку . Чи можливо таке в Україні? А чи ті олігархи Українці у сердці.... риторичне питання.
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25.11.2020 18:47 Відповісти
Ага ЩАЗЗЗЗ.,они во время кризиса свое состояние только увеличивают , скупая за копейки ценные активы .Для того что бы спасать страну надо в ней хотеть жить , а они хотят жить в Британии , а не в Украине , по тому какой смысл им спасать Украину.
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25.11.2020 19:31 Відповісти
А ось де парадокс... в Україні по Закону жити не бажають а у Британії Закон не порушують й податки усі виплачують справно.
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25.11.2020 21:14 Відповісти
По тому в Украине и нет честных судов , во время бардака нет конкурентов и законы подменяются понятиями , а прокуроры смотрящими.
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26.11.2020 19:37 Відповісти
Ну что зелебобики , проголосовали по приколу , иди хуже не будет . Теперь дятлы каждый раз глядя в пустой холодильник и думая чем сегодня накормить своих детей , вы должны наконец понять какие вы идиоты и в том , что вам теперь не хрен жрать и не чем кредиты заплатить , кроме вас дебилов не виноват не кто.
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25.11.2020 19:35 Відповісти
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 366Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 6239Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 9309
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25.11.2020 19:41 Відповісти
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 6315
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25.11.2020 19:41 Відповісти
Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 5977
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25.11.2020 19:42 Відповісти
Хто б сумнівавсь, що у мародерів завжди винувата Юля
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26.11.2020 02:11 Відповісти
ну у них то зп по 300к, в ажуре
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25.11.2020 20:53 Відповісти
то виходить, що браткам-ДЬєрмачкам все-таки вдалось "акуратна викачать дЄньгі", якщо в бюджеті мінус, а вони при владі?? МОЛОДЦІ! рашка-парашка гордиться своїми агентами!
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25.11.2020 21:01 Відповісти
Тю! Та тож старый-новый Байден с сыночком порезвились на неньке! )))
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26.11.2020 02:18 Відповісти
В смысле , не хватает?????? Как такое может быть в стране - лидере по числу миллиардеров в Европе ?
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25.11.2020 21:17 Відповісти
Как говорится - зачем птицам деньги? Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк - Цензор.НЕТ 4850
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25.11.2020 21:26 Відповісти
Айя яй, Украина осталась без денег . Да что ж это такое? Какая же это сволочь до этого довела?
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26.11.2020 00:02 Відповісти
Зебилы и пебилы, пишите письма Голобородько и смотрите западные мелодрамы про ЛГБТ и пребудет вам щасьте!
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26.11.2020 02:16 Відповісти
За 3,5 года из Украины вывели $25 млрд в пользу внешних кредиторов



За последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу ее внешних кредиторов составило более 25 млрд долларов. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/za-35-goda-iz-ukrainy-vyveli-25-mlrd-v-polzu-374365/
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26.11.2020 03:05 Відповісти
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