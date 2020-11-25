Імміграційна реформа, скасування указів Трампа і боротьба з COVID-19: Байден озвучив плани на перші 100 днів свого президентства
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден розповів, що планує зробити протягом перших 100 днів свого перебування на посаді глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це він повідомив в інтерв'ю NBC, опубліковане в середу, 25 листопада.
Так, демократ має намір провести імміграційну реформу, а також скасувати низку указів чинного президента Дональда Трампа про довкілля, які, на його думку, погіршили екологічну обстановку в країні.
"Я направлю в сенат Сполучених Штатів законопроєкт про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 млн незареєстрованих людей в Америці", - сказав він.
Крім того, Байден має намір надати допомогу владі штатів, які постраждали від пандемії, "негайну допомогу", проте не уточнив, як саме планує це зробити.
Також демократ зазначив, що не планує ініціювати розслідування щодо Трампа після свого приходу до влади.
"Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося", - сказав він.
Напередодні Байден представив своїх кандидатів на ключові пости в новій американській адміністрації.
3 листопада в США відбулися загальні вибори. За даними ЗМІ, Байден випереджає Трампа за кількістю голосів виборців і за кількістю голосів виборників. Сам демократ вже оголосив про свою перемогу на виборах.
Будь ласка, зачекайте...
Серийный банкрот.
За красивые глаза и причёску.
Нелегалы получают пособие ?
А нероби - копняка під зад.
за меньшую оплату и без никаких прав.
Никто не мешает Байдену ужесточить законодательство для потенциальных нахлебников.
Легким движением руки res publica превращается в coza nostra.
А расследовать его связи с кремлём должны те, кому это положено по службе.
Президента Байдена о результатах известят.
Замість економічного і військового домінування в гібридний війні застосовують інші методи підкорення противника:
- концентрація на ворожій території великого обсягу тіньових капіталів, які використовують для підкупу політиків і медій, інформаційних диверсій, провокацій і заворушень;
- дезінформаційна атака на основні цінності і інститути з метою їх дискредитації, розколу і конфлікту в суспільстві;
- просування у владу через втручання у вибори своїх агентів впливу.
Для вирішення цих завдань використовують набір інформаційних і силових інструментів: від фабрик-тролів, що сіють взаємну ненависть і паніку, до агентури спецслужб, що провокує терор; від хакерів, які зливають документи, що дискредитують неугодних політиків, до політтехнологів, які допомагають агентам впливу на виборах; від підтримки місцевих екстремістів до створення п'ятої колони з російськомовних і прихожан РПЦ. Результатом всього цього повинна стати дестабілізація противника, що позбавляє його волі до опору гібридній агресії. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
Расскажи про поставки летального оружия, северный поток и назначении послом кацапского агента, типо Йованович.
Только хватит про сына и Бурисму - если бы там что-то было - трамписты бы его уже съели.
Вам никто не мешает получать ещё большую зарплату в ещё более крупной компании.
Вот связи Трампа с кремлём - это коррупция, и это ещё выражаясь толерантно.
Америка принимает энергичных, талантливых, верящих в себя создателей новой жизни.
А вот "чрезвычайные меры" очень любили большевики и их чрезвычайная комиссия - ЧК.
Что превратило территорию СССР в большую клоаку.
легализовать 11 млн беглого сброда, который будет за них голосовать, сидеть на пособии и заниматься преступной деятельностью.