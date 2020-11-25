Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом не перевищує 50% у семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у семи областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 51,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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