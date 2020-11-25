З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції
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Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук зазначає, що майже половина з-поміж 1,5 млн громадян, які офіційно зареєструвалися внутрішньо переміщеними особами, проживають на тимчасово окупованій території.
Про це Голованчук заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить приблизно 1,5 млн, то з них кількість людей, які проживають на тимчасово окупованій території, - майже половина. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно із соціальних міркувань. Наприклад, у наших пенсіонерів нема на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. І держава має піклуватися про своїх громадян", - зазначила заступниця міністра.
"Якщо йдеться про реальні переміщені особи, то ми говоримо про 700-800 тис. Це люди, які виїхали звідти і постійно проживають на підконтрольній уряду України території", - додала Голованчук.
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А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
Зачем им платить ?
тогда о чем разговор?
Там есть люди, которым эта пенсия позволяет выжить, и которые заслуживают её получения по тем или иным причинам.
Вместе с тем, есть основания полагать, что пенсии людей уже отошедших в мир иной, там продолжают получать те, у кого остались их пенсионные карты. На то нет никаких законных оснований и вытягивает средства из ПФУ.
Причина тому - отмена верификации в отделениях Ощадбанка и отмена обязательного пересечения линии разграничения 1 раз в 60 дней.
Для меня недавно стало новостью, что для получения там пенсии людям не обязательно выезжать в Украину. Многие получают не выезжая, на месте, правда через посредников и в рублях. ПФУ начисляет им пенсии, а Ощадбанк переводит на пенс. карточку и отправляет СМС (кроме тех, у кого истек срок действия карты, им нужно выезжать). Далее -дело техники, например через сервис Ощад24.и далее обналичиваются и посредник может даже доставить домой.
Необходима дистанционная верификация получателей. Водафон (МТС) пенсионеры сохраняют, к номеру привязана карта) - вот и канал для верификации.
Старые люди, не особо разбирающиеся в механизме поступления этих выплат, а также те кому так удобно, говорят, что им перестали платить Украинские пенсии с весны 2020, поскольку:
а) были закрыты КПВВ и они утратили возможность ездить в Украину за пенсиями,
б) посредник передает им деньги в рублях.
Нужно вещать на ту территорию и доносить до них, что пенсии им платит Укпаина, иначе найдутся (уже нашлись) другие, кто это сделает.
И пенсии им платить не нужно, поскольку в Украине они их не заработали, в Украине с домбабвян брали налоги, максимум, 23 года (но многие столько не проработали, а те кто ушел на пенсию до 1992 года в Украине не заплатили ни копейки, их налоги забирала Москва на нужды "всемирного строительства коммунизма", а с 2014 года налоги на Донбассе гопники на московском поводке собирают, вот пусть они им и платят.
И вообще, пенсии нельзя платить тем, кто оформил фиктивное украинское гражданство ради выгоды, но ненавидит Украину, ведь тем самым действительно обкрадываются украинские пенсионеры для которых гражданство Украины не пустой звук.