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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук зазначає, що майже половина з-поміж 1,5 млн громадян, які офіційно зареєструвалися внутрішньо переміщеними особами, проживають на тимчасово окупованій території.

Про це Голованчук заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить приблизно 1,5 млн, то з них кількість людей, які проживають на тимчасово окупованій території, - майже половина. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно із соціальних міркувань. Наприклад, у наших пенсіонерів нема на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. І держава має піклуватися про своїх громадян", - зазначила заступниця міністра.

"Якщо йдеться про реальні переміщені особи, то ми говоримо про 700-800 тис. Це люди, які виїхали звідти і постійно проживають на підконтрольній уряду України території", - додала Голованчук.

Також дивіться: Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Нет никаких переселенцев, ну тысячи их
А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
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25.11.2020 10:44
+13
А кто проводил верификацию тех получателей разного рода выплат, которые живут ТАМ или переехали СЮДА, на предмет НА ЭТОМ ЛИ ОН СВЕТЕ в данный момент или уже НА ТОМ? Знаю из первоисточника, что якобы переселенцы, живущие ТАМ, приезжают за выплатами с 10-20 платежными картами и получают по ним большие суммы гривен. А жив ли получатель,- неведомо. Может, Украина платит "мертвым душам", а может, террористам- коллаборантам?
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25.11.2020 10:50
+6
А про тих пенсіонерів які ***** не звали,держава не повинна піклуватись? В них є на що жити?
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25.11.2020 10:45
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т.е. как бы...слегка...(Госпади, как тяжело подобрать слова)... обманывают?
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25.11.2020 10:43 Відповісти
Нет никаких переселенцев, ну тысячи их
А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
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25.11.2020 10:44 Відповісти
А про тих пенсіонерів які ***** не звали,держава не повинна піклуватись? В них є на що жити?
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25.11.2020 10:45 Відповісти
Ну просто как в фильме " Афёра в казино", только в массовом количестве.
Зачем им платить ?
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25.11.2020 10:48 Відповісти
А кто проводил верификацию тех получателей разного рода выплат, которые живут ТАМ или переехали СЮДА, на предмет НА ЭТОМ ЛИ ОН СВЕТЕ в данный момент или уже НА ТОМ? Знаю из первоисточника, что якобы переселенцы, живущие ТАМ, приезжают за выплатами с 10-20 платежными картами и получают по ним большие суммы гривен. А жив ли получатель,- неведомо. Может, Украина платит "мертвым душам", а может, террористам- коллаборантам?
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25.11.2020 10:50 Відповісти
ну может кто добровольно вызовется сьездить проверить? З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 8392 не?
тогда о чем разговор?
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25.11.2020 10:58 Відповісти
ходоков с карточками/наличными с сотнями или около лимона иногда на линии оос шманают - ото и банкоматы на кпп установили..
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25.11.2020 11:02 Відповісти
Простите за нескромный вопрос, а так называемое ОРДЛО перечисляет взносы в ПФУ на пенсии таким "переселенцам"? Можно и не отвечать.
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25.11.2020 11:15 Відповісти
Как говорят в таких случаях: ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ.
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25.11.2020 13:34 Відповісти
Таки так. Дописал ответ, чтобы меня не наградили званием избирателя Зеленского или ещё похлеще, хотя похлеще и не такое может быть похлеще.
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25.11.2020 13:51 Відповісти
Жив или нет - для этого с первых дней введена процедура идентификации, когда КАЖДЫЙ пенсионер обязан ЛИЧНО удостоверить свою личность в ощадбанке, И не просто удостоверить, а его фотографируют в ощадбанке и проверяют паспорт. Так что получить за умершего можно, но недолго, пока не придет срок идентификации.
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25.11.2020 12:30 Відповісти
Да у нас уже прямо в форме "ополченца" быдло по Киеву ходило, только с отпоротыми шевронами, оформило себе денежку и обратно в Донецк. У друга-собутыльника на Оболони оно останавливалось, судя по подслушаному людьми у них разговору, оно с другом в автобусе ехало. Пора прикрывать эту лавочку. Ещё давно умершие донецкие пенсы пенсии получают, а пенсии у них просто огромные плюс регресы.
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25.11.2020 12:28 Відповісти
в смысле, у его друга собутыльника это тело останавливалось. Пора хорошие проверки им уже устраивать, а не предателей кормить. Они налогов не платят. Надо всех, кто голосовал на т.н. референдуме лишить любых выплат. А то и самки попочленцев детские деньги с наших карманов получают и только презирают Украину за это, а их мужья в наших солдат стреляют. А потом попочленцы ещё и инвалидность приезжают оформляют в Киев, внаглую. Что это за беспредел такой? Безнаказанность порождает преступления.
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25.11.2020 12:34 Відповісти
По поводу пенсий.
Там есть люди, которым эта пенсия позволяет выжить, и которые заслуживают её получения по тем или иным причинам.
Вместе с тем, есть основания полагать, что пенсии людей уже отошедших в мир иной, там продолжают получать те, у кого остались их пенсионные карты. На то нет никаких законных оснований и вытягивает средства из ПФУ.
Причина тому - отмена верификации в отделениях Ощадбанка и отмена обязательного пересечения линии разграничения 1 раз в 60 дней.
Для меня недавно стало новостью, что для получения там пенсии людям не обязательно выезжать в Украину. Многие получают не выезжая, на месте, правда через посредников и в рублях. ПФУ начисляет им пенсии, а Ощадбанк переводит на пенс. карточку и отправляет СМС (кроме тех, у кого истек срок действия карты, им нужно выезжать). Далее -дело техники, например через сервис Ощад24.и далее обналичиваются и посредник может даже доставить домой.
Необходима дистанционная верификация получателей. Водафон (МТС) пенсионеры сохраняют, к номеру привязана карта) - вот и канал для верификации.
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25.11.2020 12:33 Відповісти
Типа сынок умершего дедушки не сможет воспользоватся телефоном покойного? Ага. Все, абсолютно все мертвяки там продолжают получать пенсии, причём огромные пенсии! Никто из родственников не отказался от этой шары, и там уже таких с полмиллиона скоро будет. И большинство таких родственников ненавидят Украину. Нам на своих пенсов денег не хватает, зато мы содержим сепаров.
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25.11.2020 12:38 Відповісти
да угомонись ты рагулек, наконец-то
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25.11.2020 16:37 Відповісти
И еще один момент.
Старые люди, не особо разбирающиеся в механизме поступления этих выплат, а также те кому так удобно, говорят, что им перестали платить Украинские пенсии с весны 2020, поскольку:
а) были закрыты КПВВ и они утратили возможность ездить в Украину за пенсиями,
б) посредник передает им деньги в рублях.

Нужно вещать на ту территорию и доносить до них, что пенсии им платит Укпаина, иначе найдутся (уже нашлись) другие, кто это сделает.
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25.11.2020 12:44 Відповісти
Им хоть десять раз скажи, что пенсии платит Украина, они один хрен будут доказывать, что пенсии им платила и платит Россия. Две трети из них, как минимум, кричали "Путин приди".
И пенсии им платить не нужно, поскольку в Украине они их не заработали, в Украине с домбабвян брали налоги, максимум, 23 года (но многие столько не проработали, а те кто ушел на пенсию до 1992 года в Украине не заплатили ни копейки, их налоги забирала Москва на нужды "всемирного строительства коммунизма", а с 2014 года налоги на Донбассе гопники на московском поводке собирают, вот пусть они им и платят.
И вообще, пенсии нельзя платить тем, кто оформил фиктивное украинское гражданство ради выгоды, но ненавидит Украину, ведь тем самым действительно обкрадываются украинские пенсионеры для которых гражданство Украины не пустой звук.
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25.11.2020 13:17 Відповісти
кому надоело жить у мусорника и на заброшенных пионерских лагерях, те вернулись назад, у стариков нет выбора.
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25.11.2020 13:36 Відповісти
Выбор был в 2014 году году, но большинство захотело жить ещё более по-богатому, а другое большинство тупо молча поддержало, а тепер Украина виновата и им должна. Кому должна? Населению, отказавшемуся от своей страны, демонстративно уничтожавшему паспорта граждан этой страны, объявившего себя "народом Донбасса" и избравшего путь интеграции в другое государство. Теперь пусть несут свой крест.
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25.11.2020 14:03 Відповісти
Одним словом, украина финансирует сепаратизм из ПФУ. Где еще есть такое дибильное государство?
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25.11.2020 20:21 Відповісти
 
 