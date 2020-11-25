З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук зазначає, що майже половина з-поміж 1,5 млн громадян, які офіційно зареєструвалися внутрішньо переміщеними особами, проживають на тимчасово окупованій території.

Про це Голованчук заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить приблизно 1,5 млн, то з них кількість людей, які проживають на тимчасово окупованій території, - майже половина. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно із соціальних міркувань. Наприклад, у наших пенсіонерів нема на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. І держава має піклуватися про своїх громадян", - зазначила заступниця міністра.

"Якщо йдеться про реальні переміщені особи, то ми говоримо про 700-800 тис. Це люди, які виїхали звідти і постійно проживають на підконтрольній уряду України території", - додала Голованчук.

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