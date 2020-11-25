Гуманітарні табори для хворих на COVID-19 можуть розгорнути на КПВВ на Донбасі й адмінмежі з окупованим Кримом, - заступник міністра реінтеграції Голованчук
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Українська влада може розгорнути на КПВВ в Донецькій і Луганській областях, а також на адмінмежі з Кримом гуманітарні табори для хворих на COVID-19 жителів окупованих територій.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця міністра реінтеграції Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, рішення про розгортання гуманітарних таборів на адмінмежі з окупованим Кримом "може бути прийнято, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу і браком ліків на тимчасово окупованих територіях".
Що стосується розгортання таборів на КПВВ у Донецькій і Луганській областях, вона зазначила, що таке рішення може бути прийнято у разі критичного загострення ситуації із захворюваністю на COVID-19.
Голованчук підкреслила, що Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму - громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб купити ліки.
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