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Гуманітарні табори для хворих на COVID-19 можуть розгорнути на КПВВ на Донбасі й адмінмежі з окупованим Кримом, - заступник міністра реінтеграції Голованчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гуманітарні табори для хворих на COVID-19 можуть розгорнути на КПВВ на Донбасі й адмінмежі з окупованим Кримом, - заступник міністра реінтеграції Голованчук

Українська влада може розгорнути на КПВВ в Донецькій і Луганській областях, а також на адмінмежі з Кримом гуманітарні табори для хворих на COVID-19 жителів окупованих територій.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця міністра реінтеграції Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення про розгортання гуманітарних таборів на адмінмежі з окупованим Кримом "може бути прийнято, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу і браком ліків на тимчасово окупованих територіях".

Що стосується розгортання таборів на КПВВ у Донецькій і Луганській областях, вона зазначила, що таке рішення може бути прийнято у разі критичного загострення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На КПВВ плануємо проводити безкоштовне тестування на COVID-19, - заступниця міністра реінтеграції

Голованчук підкреслила, що Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму - громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб купити ліки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Вам, зеленим довбням, більше немає що робити...?
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25.11.2020 10:46
+6
За окуповані території несе відповідальність окупант.А якщо вам нікуди діти наші податки то робіть нам безкоштовні тести і забезпечуйте безкоштовне лікування а не витрачайте на зрадників.
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25.11.2020 10:50
+5
А за чей счет банкет(с)...это важнее
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25.11.2020 10:48
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Вам, зеленим довбням, більше немає що робити...?
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25.11.2020 10:46 Відповісти
Как-то странно вы называете концлагеря Гуманитарные лагеря для больных COVID-19 могут развернуть на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 4293
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25.11.2020 10:48 Відповісти
Таки Юля была права...
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25.11.2020 10:51 Відповісти
Хай зачиняють ті заповідники, щоб не розносили заразу усіляку
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25.11.2020 11:11 Відповісти
А за чей счет банкет(с)...это важнее
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25.11.2020 10:48 Відповісти
За тот кредит МВФ которого нет, и не будет...
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25.11.2020 10:50 Відповісти
Так еще вопрос нужен ли кредит.Вон 3 ярда от исков газпрему при Порохе еще заработанному ....на ровном свалилось...где они? Гройсман оставил порядочно,тоже забыть... При зебилах стеклянный х на один день,ещё и руки порежут.Просто загоняют страну в долги...и кажется не случайно даже.
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25.11.2020 10:57 Відповісти
Дафай, дафай, бреши еще, языки у вас без костей, знаю...
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25.11.2020 10:49 Відповісти
За окуповані території несе відповідальність окупант.А якщо вам нікуди діти наші податки то робіть нам безкоштовні тести і забезпечуйте безкоштовне лікування а не витрачайте на зрадників.
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25.11.2020 10:50 Відповісти
За чий рахунок банкет,зебіли?
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25.11.2020 10:53 Відповісти
дык, и так все понятно-зараженный ковидом народ сразу побежит ооттуда в местную благодать, бо известно, шо за кордоном там жизни вовсе нет
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25.11.2020 10:55 Відповісти
Ну точно помутнение сознания. Сначала обеспечте здесь наши больницы необходимыми медикаментами и койко-местами, чтобы не было отказов в госпитализации. Сам министр здравоохренения прямым текстом говорит, чтобы больные брали с собой "кошелек" покупать лекарства, а она бредит о каких-то гуманитарных лагерях.
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25.11.2020 11:10 Відповісти
Треба на це "дійство" ввести додатковий податок ФОПам, основному електорату Бубочки та його молодої команди.
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25.11.2020 11:13 Відповісти
Несколько вопросов.1. где возьмете средства на обустройство, медикаменты для этих лагерей? 2.При катастрофической нехватке врачей на подконтрольной территории где наберете медперсонал? 3.В самом деле считаете, что донбасюры будут вас благодарить?Наибольшее число летальных случаев от ковида у людей пожилого и глубоко пожилого возраста, кто из них полубольной и больной приползет (если доползет) до ваших лагерей?4.Все проблемы с ковидом решены на подконтрольной территории?
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25.11.2020 11:21 Відповісти
Частина влади готова співпрацювати з ворогом, однак самі вони в цетрах працювати не будуть. Народ з ворогом співпрацювати не готовий і в центри працювати не піде. Питання проста:"Хто піде лікувати громадян Росії у ці центри і яку відповідальність понесе Україна у разі їх смерті на контрольованій нами території ( ми не гороримо про забезпечення цих центрів - припустимо, що Феофанія буде сарай у прівнянні).
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25.11.2020 11:42 Відповісти
Лучше бы в Киеве развернули, в больницах мест нет.
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25.11.2020 12:02 Відповісти
Смолы им гарячей !!!!
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25.11.2020 12:13 Відповісти
 
 